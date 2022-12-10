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+7 (804) 333-2-001

+7 (804) 333-2-001

г. Екатеринбург, ул. Ясная 2, ТРЦ «ФАН-ФАН», офис 517

Пн-Пт: 10:00-19:00
Cб-Вс: Выходной

info@aeprint.ru

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Россия
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телефон
whatsapp
меню
телефон
+7 (804) 333-2-001

+7 (804) 333-2-001

г. Екатеринбург, ул. Ясная 2, ТРЦ «ФАН-ФАН», офис 517

Пн-Пт: 10:00-19:00
Cб-Вс: Выходной

info@aeprint.ru

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Производство сувенирной
продукции и упаковки

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Всё, что нужно знать
о нашей компании

15 лет

на рынке
сувенирной продукции

255

госзаказов и
более 7000
клиентов

1000 м2

собственное
производство
на 1000 м2

100%

гарантия качества
и сроков
выполнения заказов

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Есть решения для любого бизнеса

Автоиндустрия

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Ритейл

ритейл

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Красота и
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Гос. сектор

государственный сектор

Нужна сувенирная продукция к празднику?

Выберите событие и мы подскажем, какие товары вам подойдут

23 февраля/8 марта Новый год Для гос. служащих День строителя День металлурга Подарки детям День нефтяника Банковским работникам
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Кейсы

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Банк России

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RailShip

Каждый год оригинальные подарки для логистической компании Рейлшип

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NewTeck well service

Подарки ко Дню нефтяника для “Ньютех Велл Сервис”

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TZMO Group

Корпоративные подарки как способ повышения лояльности персонала

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Alma Ceramica

Новогодние подарки для ПК “Альмакерамика”.

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Учитель будущего

Национальный проект «Учитель будущего» - будущее наших детей.

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Тагильская Сталь

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Сувениры и награды для мероприятий под эгидой ЕВРАЗ (Evraz Group)

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О нас

Мы создали нашу компанию такой, с которой сами бы хотели работать.
Компания, в которой работают общительные, веселые и трудолюбивые.
Компания, в которой чувство стиля и красивый дизайн стоит на первом месте.

Мы считаем, что сувенирная продукция и упаковка – это самые рабочие маркетинговые инструменты современности.
Компания, которая встанет на защиту идентичности вашего бренда и поможет укрепить культуру вашей компании.
Мы тратим много часов на изучение продуктов, чтобы выбрать для вас лучшие и отказаться от всех остальных. Мы подбираем для вас индивидуальные решения, сохраняя ваш бренд и ваши ценности.

У нас есть собственное производство — 1000 м2
Мы постоянно обучаемся: новым продуктам и технологиям нанесения.
Наша компания растет и развивается, чтобы вы дарили своим клиентам то, что действительно вызовет у них восторг.

Мы готовы вам предложить:

· пакеты и упаковку;
· сувенирную продукцию;
· текстиль и одежду;
· полиграфическую продукцию;
· флешки и электронику;
· посуду и аксессуары;
· браслеты всех видов
· фирменный мерч и многое другое.

Наш принцип работы:

Относись к людям и к работе так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе! Каждый, кто обращается к нам получает самую качественную и быструю поддержку. Мы любим наших клиентов.

Наша команда заряжена на результат и любит делать из ваших идей реальные кейсы.

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