Производство сувенирной
продукции и упаковки
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Маркетплейсы
Всё, что нужно знать
о нашей компании
15 лет
на рынке
сувенирной продукции
255
госзаказов и
более 7000
клиентов
1000 м2
собственное
производство
на 1000 м2
100%
гарантия качества
и сроков
выполнения заказов
Нужна сувенирная продукция к празднику?
Выберите событие и мы подскажем, какие товары вам подойдут
Кейсы
Примеры работ
О нас
Мы создали нашу компанию такой, с которой сами бы хотели работать.
Компания, в которой работают общительные, веселые и трудолюбивые.
Компания, в которой чувство стиля и красивый дизайн стоит на первом месте.
Мы считаем, что сувенирная продукция и упаковка – это самые рабочие маркетинговые инструменты современности.
Компания, которая встанет на защиту идентичности вашего бренда и поможет укрепить культуру вашей компании.
Мы тратим много часов на изучение продуктов, чтобы выбрать для вас лучшие и отказаться от всех остальных. Мы подбираем для вас индивидуальные решения, сохраняя ваш бренд и ваши ценности.
У нас есть собственное производство — 1000 м2
Мы постоянно обучаемся: новым продуктам и технологиям нанесения.
Наша компания растет и развивается, чтобы вы дарили своим клиентам то, что действительно вызовет у них восторг.
Мы готовы вам предложить:
· пакеты и упаковку;
· сувенирную продукцию;
· текстиль и одежду;
· полиграфическую продукцию;
· флешки и электронику;
· посуду и аксессуары;
· браслеты всех видов
· фирменный мерч и многое другое.
Наш принцип работы:
Относись к людям и к работе так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе! Каждый, кто обращается к нам получает самую качественную и быструю поддержку. Мы любим наших клиентов.
Наша команда заряжена на результат и любит делать из ваших идей реальные кейсы.