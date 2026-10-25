DTF-печать переносит полноцветный принт с плёнки на ткань. Тираж от 10 штук, срок 1-2 дня, цена от 75 ₽ за принт A4. Рассказываем, как это работает, где DTF выигрывает у шелкографии и вышивки, а где проигрывает.
Что такое DTF-печать
DTF (Direct to Film, «прямо на плёнку»): рисунок печатают на PET-плёнку, покрывают белой подложкой и клеевым порошком, а затем термопрессом переносят на изделие. Принт ложится на хлопок, синтетику и смесовые ткани любого цвета, включая чёрный.
Как делают DTF-принт
- Готовим макет: 300 dpi, линия от 0,5 мм, шрифт от 6 pt.
- Печатаем цветной слой на плёнку шириной 60 см, сверху белую подложку.
- Засыпаем свежую печать клеевым порошком и запекаем.
- Режем принты и переносим на изделие термопрессом.
Трафареты и формы не нужны, поэтому DTF выгоден на малых тиражах и при большом числе разных макетов в одном заказе.
Плюсы и минусы DTF
Плюсы:
- полноцвет, градиенты и фотографии без доплаты за цвета;
- любая ткань и любой цвет изделия;
- малые тиражи: от 10 штук;
- быстро: 1-2 рабочих дня на тираж до 100 штук;
- можно печатать имена и номера, каждый принт разный.
Минусы:
- принт чувствуется на ткани, особенно большие сплошные заливки;
- не любит горячую стирку, для спецодежды лучше шелкография или вышивка;
- на тираже от нескольких сотен штук с простым логотипом шелкография дешевле.
DTF, DTG, шелкография или сублимация
|Технология
|Ткань
|Тираж
|Цвета
|Когда выбирать
|DTF
|любая, любого цвета
|от 10 шт
|полноцвет
|малые и средние тиражи, сложные макеты, сжатые сроки
|DTG (прямая печать)
|светлый хлопок
|штучно
|полноцвет
|единичные изделия с фото
|Шелкография
|любая
|от 50 шт
|до 6 цветов
|тиражи с логотипом в 1-3 цвета, самая низкая цена на объёме
|Сублимация
|белая синтетика
|от 1 шт
|полноцвет
|спортивная форма, полная запечатка
Подробное сравнение всех способов: 5 способов печати на футболках с плюсами и минусами.
Сколько стоит DTF-печать
DTF считают в погонных метрах плёнки шириной 60 см. На один метр помещается 10 принтов A4, 20 принтов A5 или 32 принта A6.
|Объём плёнки
|Цена за метр
|Принт A4
|от 1 м
|1 500 ₽
|150 ₽
|от 10 м
|1 100 ₽
|110 ₽
|от 100 м
|750 ₽
|75 ₽
Принт A5 обходится от 38 ₽, A3 от 188 ₽. Минимальный заказ 1 погонный метр. Футболки и худи можно взять у нас или привезти свои. Актуальный прайс и калькулятор на странице DTF-печати.
Как ухаживать за изделием с DTF-принтом
- стирать при 40 °C, вывернув изделие наизнанку;
- не отбеливать и не сушить в барабане на высокой температуре;
- гладить с изнанки, не по принту.
При таком уходе принт выдерживает 50+ стирок без трещин.
Частые вопросы
Сколько держится DTF-принт?
Больше 50 стирок при 40 °C, если стирать изделие наизнанку и не гладить по принту.
Какой минимальный тираж DTF?
От 10 штук, минимум 1 погонный метр плёнки (1 500 ₽). На метре помещается 10 принтов A4.
Чем DTF отличается от DTG?
DTG печатает прямо на ткань и хорош на светлом хлопке. DTF печатает на плёнку и переносит принт прессом, поэтому работает на любой ткани и на тёмных цветах.
Что лучше для футболок, DTF или шелкография?
До 50-100 штук и для полноцвета выгоднее DTF. От нескольких сотен штук с логотипом в 1-3 цвета дешевле и стойче шелкография.
Можно ли сделать DTF на своих футболках?
Да, печатаем на изделиях заказчика. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за штуку.
Рассчитаем DTF-тираж
Пришлите макет и количество. Разложим принты на плёнке, посчитаем стоимость и сроки производства. Если DTF не лучший вариант, предложим шелкографию или вышивку.