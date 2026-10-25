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DTF-печать: что это такое, плюсы и минусы, цена в 2026 году

Узнайте, как работает DTF-печать, чем она лучше шелкографии и DTG, сколько стоит принт A4 и как ухаживать за изделием с принтом.

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DTF-печать: что это такое, плюсы и минусы, цена в 2026 году

DTF-печать переносит полноцветный принт с плёнки на ткань. Тираж от 10 штук, срок 1-2 дня, цена от 75 ₽ за принт A4. Рассказываем, как это работает, где DTF выигрывает у шелкографии и вышивки, а где проигрывает.

Что такое DTF-печать

DTF (Direct to Film, «прямо на плёнку»): рисунок печатают на PET-плёнку, покрывают белой подложкой и клеевым порошком, а затем термопрессом переносят на изделие. Принт ложится на хлопок, синтетику и смесовые ткани любого цвета, включая чёрный.

Как делают DTF-принт

  1. Готовим макет: 300 dpi, линия от 0,5 мм, шрифт от 6 pt.
  2. Печатаем цветной слой на плёнку шириной 60 см, сверху белую подложку.
  3. Засыпаем свежую печать клеевым порошком и запекаем.
  4. Режем принты и переносим на изделие термопрессом.

Трафареты и формы не нужны, поэтому DTF выгоден на малых тиражах и при большом числе разных макетов в одном заказе.

Плюсы и минусы DTF

Плюсы:

  • полноцвет, градиенты и фотографии без доплаты за цвета;
  • любая ткань и любой цвет изделия;
  • малые тиражи: от 10 штук;
  • быстро: 1-2 рабочих дня на тираж до 100 штук;
  • можно печатать имена и номера, каждый принт разный.

Минусы:

  • принт чувствуется на ткани, особенно большие сплошные заливки;
  • не любит горячую стирку, для спецодежды лучше шелкография или вышивка;
  • на тираже от нескольких сотен штук с простым логотипом шелкография дешевле.

DTF, DTG, шелкография или сублимация

ТехнологияТканьТиражЦветаКогда выбирать
DTFлюбая, любого цветаот 10 штполноцветмалые и средние тиражи, сложные макеты, сжатые сроки
DTG (прямая печать)светлый хлопокштучнополноцветединичные изделия с фото
Шелкографиялюбаяот 50 штдо 6 цветовтиражи с логотипом в 1-3 цвета, самая низкая цена на объёме
Сублимациябелая синтетикаот 1 штполноцветспортивная форма, полная запечатка

Подробное сравнение всех способов: 5 способов печати на футболках с плюсами и минусами.

Сколько стоит DTF-печать

DTF считают в погонных метрах плёнки шириной 60 см. На один метр помещается 10 принтов A4, 20 принтов A5 или 32 принта A6.

Объём плёнкиЦена за метрПринт A4
от 1 м1 500 ₽150 ₽
от 10 м1 100 ₽110 ₽
от 100 м750 ₽75 ₽

Принт A5 обходится от 38 ₽, A3 от 188 ₽. Минимальный заказ 1 погонный метр. Футболки и худи можно взять у нас или привезти свои. Актуальный прайс и калькулятор на странице DTF-печати.

Как ухаживать за изделием с DTF-принтом

  • стирать при 40 °C, вывернув изделие наизнанку;
  • не отбеливать и не сушить в барабане на высокой температуре;
  • гладить с изнанки, не по принту.

При таком уходе принт выдерживает 50+ стирок без трещин.

Частые вопросы

Сколько держится DTF-принт?

Больше 50 стирок при 40 °C, если стирать изделие наизнанку и не гладить по принту.

Какой минимальный тираж DTF?

От 10 штук, минимум 1 погонный метр плёнки (1 500 ₽). На метре помещается 10 принтов A4.

Чем DTF отличается от DTG?

DTG печатает прямо на ткань и хорош на светлом хлопке. DTF печатает на плёнку и переносит принт прессом, поэтому работает на любой ткани и на тёмных цветах.

Что лучше для футболок, DTF или шелкография?

До 50-100 штук и для полноцвета выгоднее DTF. От нескольких сотен штук с логотипом в 1-3 цвета дешевле и стойче шелкография.

Можно ли сделать DTF на своих футболках?

Да, печатаем на изделиях заказчика. Распаковка и упаковка стоят 5 ₽ за штуку.

Рассчитаем DTF-тираж

Пришлите макет и количество. Разложим принты на плёнке, посчитаем стоимость и сроки производства. Если DTF не лучший вариант, предложим шелкографию или вышивку.

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