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Наши впечатления

Наши впечатления от участия в главной промышленной выставке страны. Компания АЕ Принт.

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Наши впечатления

Иннопром-2025: как это было

С 7 по 10 июля команда успешно представила АЕ Принт на главной промышленной выставке страны — Иннопром-2025. В этот раз мероприятие впервые прошло при партнерстве Саудовской Аравии. В отличие от прошлого года, мы участвовали без дополнительного отбора — как признанный участник рынка. Нас пригласили на коллективный стенд Индустриально-спортивного кластера Свердловской области, для которого мы ранее разработали фирменный стиль.

Мы много общались на тему брендирования, заводили новые знакомства, встречали старых друзей, а также демонстрировали свежие тренды мира сувенирной продукции. Без фирменного термопереноса в реальном времени не обошлось — все желающие получили стильные кастомные футболки с нашим дизайном.

Всего за 4 дня мы укрепили связи с партнерами, получили ценный фидбек от международных гостей и наметили новые векторы развития.

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