2 сентября AEPRINT провели конференцию «Запомниться, нельзя игнорировать» – день о современном маркетинге, брендинге, креативе и коммуникациях.

Мы хотели собрать в одном пространстве людей, которые каждый день решают одну и ту же задачу: как сделать так, чтобы бренд не просто увидели, а действительно заметили и запомнили.

И в этот день было много тех, кому эта задача знакома не понаслышке.

460 человек зарегистрировались на конференцию, 300 гостей пришли лично: маркетологи, HR-специалисты, предприниматели, руководители и те, кто отвечает за развитие бренда и коммуникации.

О чем говорили на конференции

За один день мы поговорили о том, что сегодня действительно влияет на узнаваемость и связь бренда с людьми.

13 спикеров поделились своими подходами и опытом – от стратегии и креатива до мерча, коллабораций, HR-бренда, сообществ, кастомизации и личного бренда.

Но мы сознательно не ограничились сценой.

В течение всего дня гости могли посмотреть новые решения на выставке мерча, попробовать себя в мастер-классах, собрать собственные аксессуары и кастомизировать вещи в зоне Printing Brothers.

Потому что про физический бренд-опыт лучше не только рассказывать – его стоит попробовать на себе.

Конференция как пространство для знакомств

Для нас было важно, чтобы этот день состоял не только из выступлений.

Кофе между сессиями, разговоры после выступлений, случайные знакомства, обсуждение идей – именно в таких моментах часто и начинаются будущие проекты.

И, пожалуй, это одна из главных причин, почему мы любим делать собственные события: создавать пространство, в котором люди встречаются не только по рабочей необходимости, но и потому, что им есть что обсудить друг с другом.

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Партнерство, которое становится совместным опытом

В конференции приняли участие 25 партнеров. Благодаря им программа получилась не только насыщенной, но и разнообразной: 25 подарков мы разыграли среди гостей в течение дня.

Для AEPRINT особенно ценно, когда партнерство выходит за рамки рабочих задач и превращается в совместное создание событий, которые объединяют людей.

Именно такой мы хотели видеть эту конференцию.

Спасибо, что были с нами

Спасибо всем, кто был с нами 2 сентября.

Тем, кто приехал, слушал, задавал вопросы, знакомился, участвовал в мастер-классах, придумывал свои решения, делился опытом и просто проводил этот день вместе с нами.

И отдельное спасибо нашим 25 партнерам и 13 спикерам, которые стали частью конференции.

Спасибо, что создаете новое вместе с нами.

До новых совместных проектов!