К сезону 2027 компании заказывают меньше случайных сувениров и больше вещей на каждый день: термокружки, ежедневники 2027, одежду с аккуратным логотипом, сладкие наборы в фирменной упаковке. Ниже разберём, на что смотреть при выборе подарков в этом сезоне.

1. Польза вместо сувенира

Магнит или брелок быстро теряется. Кружку, термокружку и ежедневник используют каждый день весь год. Поэтому компании всё чаще выбирают меньше предметов, но полезных.

2. Аккуратный логотип

Крупный логотип на всю поверхность уходит. Небольшой знак, гравировка, тиснение или тон-в-тон выглядят дороже, и вещь не стыдно носить вне работы.

3. Персонализация

Имя сотрудника на кружке стоит +20 ₽ за штуку, а подарок становится личным. Для главных клиентов наносят имя на ежедневник или термокружку гравировкой.

4. Мерч вместо подарка

Худи, свитшоты и шопперы с хорошим дизайном носят как обычную одежду. Для сотрудников это одновременно подарок и часть корпоративной культуры. Худи с логотипом: от 1 890 ₽, свитшоты: от 1 490 ₽.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

5. Упаковка как часть подарка

Фирменный пакет или коробка это первое, что видит получатель. Бумажный пакет с логотипом стоит от 80 ₽ при тираже 1 000, и даже простой подарок в нём выглядит собранным.

6. Сладкое для больших коллективов

Для компаний на сотни сотрудников оптимален сладкий подарок: набор из 12 шоколадок с логотипом, от 281 ₽. Его легко собрать большим тиражом и раздать в филиалах.

7. Ранний заказ

Чем ближе к декабрю, тем меньше выбор моделей и цветов на складах поставщиков. Наборы с упаковкой под заказ лучше запускать до середины ноября.

Частые вопросы

Какие корпоративные подарки популярны в 2027 году?

Термокружки, ежедневники 2027, одежда с аккуратным логотипом, сладкие наборы в фирменной упаковке и персонализированные подарки с именами.

Сколько компании тратят на корпоративный подарок?

Сотрудникам обычно дарят подарки от 400 до 3 000 ₽, клиентам: от 800 ₽, партнёрам: от 3 000 ₽. Массовые сладкие подарки: от 300 ₽.

Когда заказывать подарки к Новому году 2027?

Наборы с упаковкой: до середины ноября 2026 года. Простые позиции со склада можно успеть и в декабре.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.