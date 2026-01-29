Что такое мерч: простыми словами и на реальных примерах в 2026 году.

Слово «мерч» всё чаще встречается в бизнесе, маркетинге и рекламе. Компании заказывают мерч для клиентов и сотрудников, бренды продают собственные коллекции, а стартапы используют его как инструмент продвижения.

Мерч (от англ. merchandise — товар) — это брендированная продукция, которая помогает бизнесу повышать узнаваемость, формировать лояльность и выстраивать эмоциональную связь с аудиторией. В отличие от классических сувениров, современный мерч ориентирован на дизайн, носибельность и реальную ценность для человека.

Aeprint рассматривает мерч как инструмент брендинга и маркетинга, а не просто продукцию с логотипом. Качественный мерч работает долго: его носят, используют в повседневной жизни и тем самым усиливают присутствие бренда без прямой рекламы.

Сегодня мерч применяют для:

продвижения бренда и продукта

корпоративных подарков и HR-задач

формирования сообщества вокруг бизнеса

мероприятий, запусков и коллабораций

Актуальные тренды в мерче — минимализм, аккуратная айдентика, качественные материалы и дизайн, который хочется носить независимо от бренда.



Разберёмся что такое мерч простыми словами, зачем он нужен и как его используют на практике.

Что такое мерч простыми словами

Мерч — это брендированная продукция с логотипом, фирменным стилем или идеей компании.

Чаще всего это одежда, аксессуары и полезные предметы, которые люди используют в повседневной жизни.

Проще говоря, мерч — это вещи, которые:

ассоциируются с брендом,

вызывают эмоции,

работают как реклама без навязывания.

Важно понимать: мерч — это не сувениры «ради галочки», а полноценный инструмент коммуникации с аудиторией.

Что относится к мерчу

Мерч может быть разным — всё зависит от задач бизнеса и целевой аудитории.

Одежда

Самый популярный и заметный формат:

Одежду носят на улице, в офисе, на мероприятиях — бренд постоянно остаётся на виду.

Аксессуары и полезные вещи

Подходят для подарков и массовых раздач:

Корпоративный мерч

Используется внутри компании и для партнёров:

Зачем нужен мерч бизнесу

Компании заказывают мерч не просто так. У него есть конкретные задачи.

Повышение узнаваемости бренда

Человек использует вещь каждый день, а логотип или фирменный стиль постоянно попадает в поле зрения.

Формирование лояльности

Качественный мерч воспринимается как забота. Клиенты и сотрудники относятся к бренду теплее.

Маркетинг без рекламы

Мерч не раздражает, как баннеры или рассылки. Он работает мягко и долго — иногда годами.

Работа с командой

Одинаковый мерч:

объединяет сотрудников, усиливает корпоративную культуру, повышает вовлечённост

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Чем хороший мерч отличается от плохого

Это критически важный момент, который часто упускают.

Плохой мерч:

дешёвые материалы,

неудобный крой,

огромный логотип,

вещь не хочется использовать.

Хороший мерч:

выглядит как обычная стильная вещь,

удобен и практичен,

логотип не «кричит»,

его действительно носят.

Если мерч лежит в шкафу — он не работает.

Как выбрать мерч для компании

Перед заказом стоит ответить на несколько вопросов:

Кому вы его дарите или продаёте?

Клиентам, сотрудникам, партнёрам, участникам мероприятия. Для какой цели?

Реклама, подарок, продажи, повышение лояльности. Где и как его будут использовать?

Каждый день или время от времени, дома или на улице.

Ответы на эти вопросы помогают выбрать формат, дизайн и бюджет без лишних затрат.

Мерч — это реклама или нет

Формально — да. Но в отличие от классической рекламы, мерч:

не навязывается,

не раздражает,

вызывает положительные эмоции.

Именно поэтому брендированный мерч часто работает эффективнее стандартных рекламных инструментов.

Что важно запомнить и использовать в 2026 году.

Мерч — это:

не просто сувениры,

не «футболки с логотипом»,

а инструмент бренда и маркетинга.

Грамотно сделанный мерч помогает компании:

стать узнаваемее,

выстроить доверие,

выделиться среди конкурентов.

Если подойти к нему с умом, мерч работает долго и приносит реальную пользу бизнесу.

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