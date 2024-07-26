Printing Brothers и УГМК

Первое выездное мероприятие Printing Brothers для УГМК-Телеком

Представляем вашему вниманию первое выездное мероприятие Printing Brothers, которое мы провели специально для УГМК-Телеком – дочерней компании крупнейшего производителя меди, цинка и угля в России.

Событие прошло 19 июля и было приурочено сразу к двум праздникам: Дню рождения компании и Дню Металлурга.

Printing Brothers задумывались, как веселый интерактив, который любой желающий может заказать на свое мероприятие.

Суть активности заключается в том, что сотрудники АЕ Принт берут с собой оборудование для термопереноса, приезжают на место проведения праздника и в режиме реального времени переносят на футболки заранее подготовленные принты.

Более того, каждый желающий может опробовать свои силы и, под чутким контролем братьев, самостоятельно изготовить себе мерч.

Всем сотрудникам УГМК-Телеком очень понравился интерактив.

Люди выстраивались в очередь, фотографировались, помогали друг-другу – все были в восторге!

По своему опыту скажем, что гораздо приятнее самому выбрать принт и изготовить подарок, чем просто получить пакет с футболкой в конце мероприятия.

Вы всегда можете заказать услугу Printing Brothers на свое мероприятие.

Просто напишите вашему менеджеру или на почту: news@aeprint.ru