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Printing Brothers и УГМК

Первое выездное мероприятие Printing Brothers для УГМК-Телеком, приуроченное к Дню рождения компании и Дню Металлурга.

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Printing Brothers и УГМК

Первое выездное мероприятие Printing Brothers для УГМК-Телеком

Представляем вашему вниманию первое выездное мероприятие Printing Brothers, которое мы провели специально для УГМК-Телеком – дочерней компании крупнейшего производителя меди, цинка и угля в России.
Событие прошло 19 июля и было приурочено сразу к двум праздникам: Дню рождения компании и Дню Металлурга.

Printing Brothers задумывались, как веселый интерактив, который любой желающий может заказать на свое мероприятие.
Суть активности заключается в том, что сотрудники АЕ Принт берут с собой оборудование для термопереноса, приезжают на место проведения праздника и в режиме реального времени переносят на футболки заранее подготовленные принты.
Более того, каждый желающий может опробовать свои силы и, под чутким контролем братьев, самостоятельно изготовить себе мерч.

Всем сотрудникам УГМК-Телеком очень понравился интерактив.
Люди выстраивались в очередь, фотографировались, помогали друг-другу – все были в восторге!
По своему опыту скажем, что гораздо приятнее самому выбрать принт и изготовить подарок, чем просто получить пакет с футболкой в конце мероприятия.

Вы всегда можете заказать услугу Printing Brothers на свое мероприятие.
Просто напишите вашему менеджеру или на почту: news@aeprint.ru

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