Printing Brothers и УГМК

Первое выездное мероприятие Printing Brothers для УГМК-Телеком
Представляем вашему вниманию первое выездное мероприятие Printing Brothers, которое мы провели специально для УГМК-Телеком – дочерней компании крупнейшего производителя меди, цинка и угля в России.
Событие прошло 19 июля и было приурочено сразу к двум праздникам: Дню рождения компании и Дню Металлурга.
Printing Brothers задумывались, как веселый интерактив, который любой желающий может заказать на свое мероприятие.
Суть активности заключается в том, что сотрудники АЕ Принт берут с собой оборудование для термопереноса, приезжают на место проведения праздника и в режиме реального времени переносят на футболки заранее подготовленные принты.
Более того, каждый желающий может опробовать свои силы и, под чутким контролем братьев, самостоятельно изготовить себе мерч.
Всем сотрудникам УГМК-Телеком очень понравился интерактив.
Люди выстраивались в очередь, фотографировались, помогали друг-другу – все были в восторге!
По своему опыту скажем, что гораздо приятнее самому выбрать принт и изготовить подарок, чем просто получить пакет с футболкой в конце мероприятия.
Вы всегда можете заказать услугу Printing Brothers на свое мероприятие.
Просто напишите вашему менеджеру или на почту: news@aeprint.ru