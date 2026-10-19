Детям сотрудников на Новый год чаще всего дарят сладкий набор в фирменной упаковке или мягкую игрушку. Набор из 12 шоколадок с логотипом стоит от 281 ₽, а главное в таком подарке: яркая упаковка и деление по возрасту.

Ниже разберём, что подходит детям разного возраста, как собрать подарки для всех семей компании и что важно знать бухгалтерии.

Что дарить по возрасту

Возраст Что подходит Чего избегать 0-3 года Мягкая игрушка без мелких деталей, плед, подушка Шоколад, мелкие предметы 4-7 лет Сладкий набор, мягкая игрушка-символ года, раскраска Хрупкую посуду 8-12 лет Сладости, рюкзак, термобутылка, антистресс-игрушки Слишком «детские» игрушки 13+ лет Худи, шоппер, пауэрбанк, наушники Крупный логотип компании на вещах

Для подростков логотип лучше сделать маленьким или заменить на новогодний дизайн. Вещь будут носить, только если она выглядит как обычная модная вещь.

Сладкий подарок: самый частый вариант

Сладости подходят почти всем детям от 4 лет и легко собираются большим тиражом. Цены на шоколад с логотипом:

Изделие 100 шт. 500 шт. 1 000 шт. Шоколад 5 г 75 ₽ 40 ₽ 36 ₽ Плитка 100 г 403 ₽ 340 ₽ 323 ₽ Набор «Двенадцать» 330 ₽ 281 ₽ 281 ₽

К сладостям обычно добавляют фирменный пакет или коробку. Бумажный пакет А5 с печатью стоит от 85 ₽ при тираже 1 000.

Мягкая игрушка с логотипом

Игрушка-символ года или фирменный маскот компании: подарок, который ребёнок оставит себе надолго. Игрушку можно взять готовую и добавить нашивку или бирку с логотипом, а можно сшить по эскизу. Сроки и цену считаем под тираж и модель, подробнее в разделе «Символ года».

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как организовать подарки для всей компании

Соберите список. Попросите сотрудников указать количество детей и их возраст. Обычно делят на 2-3 возрастные группы. Выберите 2-3 варианта подарка: по одному на группу. Так проще с производством и упаковкой. Добавьте подпись. Именная открытка или наклейка с именем ребёнка делает подарок личным. Решите, как раздавать. Отдать сотрудникам в офисе, вручить на детской ёлке или отправить в филиалы.

Налоги: что важно бухгалтерии

Подарки детям сотрудников обычно оформляют через договор дарения с сотрудником. По пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса подарки до 4 000 ₽ в год на одного человека не облагаются НДФЛ. Порядок с подарками детям и страховыми взносами уточните у своего бухгалтера: он зависит от того, как оформлена выдача.

Частые вопросы

Что подарить детям сотрудников на Новый год?

Малышам до 3 лет дарят мягкую игрушку без мелких деталей. Детям 4-12 лет подойдёт сладкий набор в фирменной упаковке. Подросткам дарят практичную вещь вроде худи или шоппера с аккуратным дизайном.

Сколько стоит новогодний подарок ребёнку сотрудника?

Сладкий набор «Двенадцать» с логотипом: от 281 ₽ при тираже 500. С фирменным пакетом А5 подарок обойдётся примерно в 376 ₽.

До какого возраста дарят подарки детям сотрудников?

Это решает компания. Чаще всего подарки получают дети до 14 лет, иногда до 18. Возрастную границу лучше закрепить во внутреннем положении о подарках.

Облагаются ли подарки детям сотрудников НДФЛ?

Подарки до 4 000 ₽ в год на человека НДФЛ не облагаются по пункту 28 статьи 217 НК РФ. Детали оформления уточните у бухгалтера.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.