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Новогодние подарки детям сотрудников: что дарить и как оформить

Новогодние подарки детям сотрудников: что дарить по возрасту, как упаковать, цены на сладкие наборы от 281 ₽ и налоги. Собственное производство в Екатеринбурге.

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Новогодние подарки детям сотрудников: что дарить и как оформить

Детям сотрудников на Новый год чаще всего дарят сладкий набор в фирменной упаковке или мягкую игрушку. Набор из 12 шоколадок с логотипом стоит от 281 ₽, а главное в таком подарке: яркая упаковка и деление по возрасту.

Ниже разберём, что подходит детям разного возраста, как собрать подарки для всех семей компании и что важно знать бухгалтерии.

Что дарить по возрасту

ВозрастЧто подходитЧего избегать
0-3 годаМягкая игрушка без мелких деталей, плед, подушкаШоколад, мелкие предметы
4-7 летСладкий набор, мягкая игрушка-символ года, раскраскаХрупкую посуду
8-12 летСладости, рюкзак, термобутылка, антистресс-игрушкиСлишком «детские» игрушки
13+ летХуди, шоппер, пауэрбанк, наушникиКрупный логотип компании на вещах

Для подростков логотип лучше сделать маленьким или заменить на новогодний дизайн. Вещь будут носить, только если она выглядит как обычная модная вещь.

Сладкий подарок: самый частый вариант

Сладости подходят почти всем детям от 4 лет и легко собираются большим тиражом. Цены на шоколад с логотипом:

Изделие100 шт.500 шт.1 000 шт.
Шоколад 5 г75 ₽40 ₽36 ₽
Плитка 100 г403 ₽340 ₽323 ₽
Набор «Двенадцать»330 ₽281 ₽281 ₽

К сладостям обычно добавляют фирменный пакет или коробку. Бумажный пакет А5 с печатью стоит от 85 ₽ при тираже 1 000.

Мягкая игрушка с логотипом

Игрушка-символ года или фирменный маскот компании: подарок, который ребёнок оставит себе надолго. Игрушку можно взять готовую и добавить нашивку или бирку с логотипом, а можно сшить по эскизу. Сроки и цену считаем под тираж и модель, подробнее в разделе «Символ года».

Как организовать подарки для всей компании

  1. Соберите список. Попросите сотрудников указать количество детей и их возраст. Обычно делят на 2-3 возрастные группы.
  2. Выберите 2-3 варианта подарка: по одному на группу. Так проще с производством и упаковкой.
  3. Добавьте подпись. Именная открытка или наклейка с именем ребёнка делает подарок личным.
  4. Решите, как раздавать. Отдать сотрудникам в офисе, вручить на детской ёлке или отправить в филиалы.

Налоги: что важно бухгалтерии

Подарки детям сотрудников обычно оформляют через договор дарения с сотрудником. По пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса подарки до 4 000 ₽ в год на одного человека не облагаются НДФЛ. Порядок с подарками детям и страховыми взносами уточните у своего бухгалтера: он зависит от того, как оформлена выдача.

Частые вопросы

Что подарить детям сотрудников на Новый год?

Малышам до 3 лет дарят мягкую игрушку без мелких деталей. Детям 4-12 лет подойдёт сладкий набор в фирменной упаковке. Подросткам дарят практичную вещь вроде худи или шоппера с аккуратным дизайном.

Сколько стоит новогодний подарок ребёнку сотрудника?

Сладкий набор «Двенадцать» с логотипом: от 281 ₽ при тираже 500. С фирменным пакетом А5 подарок обойдётся примерно в 376 ₽.

До какого возраста дарят подарки детям сотрудников?

Это решает компания. Чаще всего подарки получают дети до 14 лет, иногда до 18. Возрастную границу лучше закрепить во внутреннем положении о подарках.

Облагаются ли подарки детям сотрудников НДФЛ?

Подарки до 4 000 ₽ в год на человека НДФЛ не облагаются по пункту 28 статьи 217 НК РФ. Детали оформления уточните у бухгалтера.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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