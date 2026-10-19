Детям сотрудников на Новый год чаще всего дарят сладкий набор в фирменной упаковке или мягкую игрушку. Набор из 12 шоколадок с логотипом стоит от 281 ₽, а главное в таком подарке: яркая упаковка и деление по возрасту.
Ниже разберём, что подходит детям разного возраста, как собрать подарки для всех семей компании и что важно знать бухгалтерии.
Что дарить по возрасту
|Возраст
|Что подходит
|Чего избегать
|0-3 года
|Мягкая игрушка без мелких деталей, плед, подушка
|Шоколад, мелкие предметы
|4-7 лет
|Сладкий набор, мягкая игрушка-символ года, раскраска
|Хрупкую посуду
|8-12 лет
|Сладости, рюкзак, термобутылка, антистресс-игрушки
|Слишком «детские» игрушки
|13+ лет
|Худи, шоппер, пауэрбанк, наушники
|Крупный логотип компании на вещах
Для подростков логотип лучше сделать маленьким или заменить на новогодний дизайн. Вещь будут носить, только если она выглядит как обычная модная вещь.
Сладкий подарок: самый частый вариант
Сладости подходят почти всем детям от 4 лет и легко собираются большим тиражом. Цены на шоколад с логотипом:
|Изделие
|100 шт.
|500 шт.
|1 000 шт.
|Шоколад 5 г
|75 ₽
|40 ₽
|36 ₽
|Плитка 100 г
|403 ₽
|340 ₽
|323 ₽
|Набор «Двенадцать»
|330 ₽
|281 ₽
|281 ₽
К сладостям обычно добавляют фирменный пакет или коробку. Бумажный пакет А5 с печатью стоит от 85 ₽ при тираже 1 000.
Мягкая игрушка с логотипом
Игрушка-символ года или фирменный маскот компании: подарок, который ребёнок оставит себе надолго. Игрушку можно взять готовую и добавить нашивку или бирку с логотипом, а можно сшить по эскизу. Сроки и цену считаем под тираж и модель, подробнее в разделе «Символ года».
Как организовать подарки для всей компании
- Соберите список. Попросите сотрудников указать количество детей и их возраст. Обычно делят на 2-3 возрастные группы.
- Выберите 2-3 варианта подарка: по одному на группу. Так проще с производством и упаковкой.
- Добавьте подпись. Именная открытка или наклейка с именем ребёнка делает подарок личным.
- Решите, как раздавать. Отдать сотрудникам в офисе, вручить на детской ёлке или отправить в филиалы.
Налоги: что важно бухгалтерии
Подарки детям сотрудников обычно оформляют через договор дарения с сотрудником. По пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса подарки до 4 000 ₽ в год на одного человека не облагаются НДФЛ. Порядок с подарками детям и страховыми взносами уточните у своего бухгалтера: он зависит от того, как оформлена выдача.
Частые вопросы
Что подарить детям сотрудников на Новый год?
Малышам до 3 лет дарят мягкую игрушку без мелких деталей. Детям 4-12 лет подойдёт сладкий набор в фирменной упаковке. Подросткам дарят практичную вещь вроде худи или шоппера с аккуратным дизайном.
Сколько стоит новогодний подарок ребёнку сотрудника?
Сладкий набор «Двенадцать» с логотипом: от 281 ₽ при тираже 500. С фирменным пакетом А5 подарок обойдётся примерно в 376 ₽.
До какого возраста дарят подарки детям сотрудников?
Это решает компания. Чаще всего подарки получают дети до 14 лет, иногда до 18. Возрастную границу лучше закрепить во внутреннем положении о подарках.
Облагаются ли подарки детям сотрудников НДФЛ?
Подарки до 4 000 ₽ в год на человека НДФЛ не облагаются по пункту 28 статьи 217 НК РФ. Детали оформления уточните у бухгалтера.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.