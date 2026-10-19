Корпоративный новогодний набор состоит из 3-5 предметов в фирменной упаковке: основной вещи, сладкого и открытки. Набор из кружки, шоколада и пакета на 100 человек стоит около 771 ₽, набор с ежедневником и термокружкой стоит дороже, его считаем под модели.
Из чего состоит набор
- Главный предмет: вещь, ради которой набор будут хранить: кружка, термокружка, ежедневник, плед.
- Дополнение: ручка, блокнот, брелок, носки, варежки.
- Сладкое: шоколад с логотипом, чай или кофе.
- Открытка с поздравлением от компании.
- Упаковка: фирменный пакет, коробка или крафт-тубус.
Примеры наборов
|Набор
|Состав
|Для кого
|Утренний
|Кружка с логотипом, плитка шоколада, пакет
|Сотрудники, массовый тираж
|Рабочий
|Ежедневник 2027, ручка, шоколад, коробка
|Клиенты и офисные сотрудники
|Дорожный
|Термокружка с гравировкой, чай или кофе, коробка
|Те, кто много ездит
|Тёплый
|Плед, кружка, варежки, коробка
|Сотрудники, главные клиенты
|Сладкий
|Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок, пакет
|Большие коллективы, дети сотрудников
Цены на компоненты
- Белая кружка с логотипом: от 242 ₽, коробка для кружки: +25 ₽
- Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽, 100 г: от 323 ₽
- Набор «Двенадцать»: от 281 ₽
- Тиснение логотипа на ежедневнике: от 15 ₽ к цене изделия
- Гравировка на термокружке: от 56 ₽ к цене изделия
- Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽
Пример готового расчёта на 100 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».
Сборка и сроки
Набор собирают после того, как все компоненты нанесены. Поэтому срок считают по самому долгому предмету плюс сборку и упаковку. Для наборов с коробкой под заказ закладывайте 3-4 недели и запускайте заказ до середины ноября.
Частые вопросы
Сколько стоит новогодний подарочный набор с логотипом?
Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽. Наборы с ежедневником, термокружкой или пледом считаем под выбранные модели.
Можно ли собрать разные наборы для разных отделов?
Да. Обычно делают 2-3 варианта: для сотрудников, клиентов и руководителей. Компоненты при этом можно объединить в один тираж, чтобы снизить цену.
Кто собирает и упаковывает наборы?
Сборку и упаковку делает AEPRINT. Готовые наборы можно забрать в Екатеринбурге или получить доставкой по России.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.