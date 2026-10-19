Корпоративный новогодний набор состоит из 3-5 предметов в фирменной упаковке: основной вещи, сладкого и открытки. Набор из кружки, шоколада и пакета на 100 человек стоит около 771 ₽, набор с ежедневником и термокружкой стоит дороже, его считаем под модели.

Из чего состоит набор

Главный предмет: вещь, ради которой набор будут хранить: кружка, термокружка, ежедневник, плед. Дополнение: ручка, блокнот, брелок, носки, варежки. Сладкое: шоколад с логотипом, чай или кофе. Открытка с поздравлением от компании. Упаковка: фирменный пакет, коробка или крафт-тубус.

Примеры наборов

Набор Состав Для кого Утренний Кружка с логотипом, плитка шоколада, пакет Сотрудники, массовый тираж Рабочий Ежедневник 2027, ручка, шоколад, коробка Клиенты и офисные сотрудники Дорожный Термокружка с гравировкой, чай или кофе, коробка Те, кто много ездит Тёплый Плед, кружка, варежки, коробка Сотрудники, главные клиенты Сладкий Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок, пакет Большие коллективы, дети сотрудников

Цены на компоненты

Белая кружка с логотипом: от 242 ₽, коробка для кружки: +25 ₽

Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽, 100 г: от 323 ₽

Набор «Двенадцать»: от 281 ₽

Тиснение логотипа на ежедневнике: от 15 ₽ к цене изделия

Гравировка на термокружке: от 56 ₽ к цене изделия

Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽

Пример готового расчёта на 100 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Сборка и сроки

Набор собирают после того, как все компоненты нанесены. Поэтому срок считают по самому долгому предмету плюс сборку и упаковку. Для наборов с коробкой под заказ закладывайте 3-4 недели и запускайте заказ до середины ноября.

Частые вопросы

Сколько стоит новогодний подарочный набор с логотипом?

Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽. Наборы с ежедневником, термокружкой или пледом считаем под выбранные модели.

Можно ли собрать разные наборы для разных отделов?

Да. Обычно делают 2-3 варианта: для сотрудников, клиентов и руководителей. Компоненты при этом можно объединить в один тираж, чтобы снизить цену.

Кто собирает и упаковывает наборы?

Сборку и упаковку делает AEPRINT. Готовые наборы можно забрать в Екатеринбурге или получить доставкой по России.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.