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Новогодние подарочные наборы с логотипом: как собрать и сколько стоят

Корпоративные новогодние наборы с логотипом: из чего собрать, примеры состава и цены, упаковка и сроки сборки. Собственное производство AEPRINT в Екатеринбурге.

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Новогодние подарочные наборы с логотипом: как собрать и сколько стоят

Корпоративный новогодний набор состоит из 3-5 предметов в фирменной упаковке: основной вещи, сладкого и открытки. Набор из кружки, шоколада и пакета на 100 человек стоит около 771 ₽, набор с ежедневником и термокружкой стоит дороже, его считаем под модели.

Из чего состоит набор

  1. Главный предмет: вещь, ради которой набор будут хранить: кружка, термокружка, ежедневник, плед.
  2. Дополнение: ручка, блокнот, брелок, носки, варежки.
  3. Сладкое: шоколад с логотипом, чай или кофе.
  4. Открытка с поздравлением от компании.
  5. Упаковка: фирменный пакет, коробка или крафт-тубус.

Примеры наборов

НаборСоставДля кого
УтреннийКружка с логотипом, плитка шоколада, пакетСотрудники, массовый тираж
РабочийЕжедневник 2027, ручка, шоколад, коробкаКлиенты и офисные сотрудники
ДорожныйТермокружка с гравировкой, чай или кофе, коробкаТе, кто много ездит
ТёплыйПлед, кружка, варежки, коробкаСотрудники, главные клиенты
СладкийНабор «Двенадцать» из 12 шоколадок, пакетБольшие коллективы, дети сотрудников

Цены на компоненты

  • Белая кружка с логотипом: от 242 ₽, коробка для кружки: +25 ₽
  • Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽, 100 г: от 323 ₽
  • Набор «Двенадцать»: от 281 ₽
  • Тиснение логотипа на ежедневнике: от 15 ₽ к цене изделия
  • Гравировка на термокружке: от 56 ₽ к цене изделия
  • Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽

Пример готового расчёта на 100 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».

Сборка и сроки

Набор собирают после того, как все компоненты нанесены. Поэтому срок считают по самому долгому предмету плюс сборку и упаковку. Для наборов с коробкой под заказ закладывайте 3-4 недели и запускайте заказ до середины ноября.

Частые вопросы

Сколько стоит новогодний подарочный набор с логотипом?

Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽. Наборы с ежедневником, термокружкой или пледом считаем под выбранные модели.

Можно ли собрать разные наборы для разных отделов?

Да. Обычно делают 2-3 варианта: для сотрудников, клиентов и руководителей. Компоненты при этом можно объединить в один тираж, чтобы снизить цену.

Кто собирает и упаковывает наборы?

Сборку и упаковку делает AEPRINT. Готовые наборы можно забрать в Екатеринбурге или получить доставкой по России.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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