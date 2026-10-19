Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?

Новогодний подарок сотруднику с логотипом компании стоит от 36 ₽ за шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Самый частый вариант (кружка, шоколад и фирменный пакет) на 100 человек обходится примерно в 771 ₽ за подарок.
Ниже цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года и три примера наборов с расчётом.
От чего зависит цена подарка
- Изделие. Белая керамическая кружка дешевле эмалированной, плитка шоколада 50 г дешевле 100 г.
- Тираж. Чем больше штук, тем ниже цена каждой. Разница между 100 и 1 000 штук доходит до двух раз.
- Способ нанесения. Сублимация на белой кружке входит в цену, гравировка на термокружке считается отдельно.
- Упаковка и сборка. Коробка, пакет, открытка и сборка набора добавляют к цене каждого подарка.
Цены на популярные подарки с логотипом
Цена за штуку с нанесением логотипа.
|Изделие
|100 шт.
|200 шт.
|500 шт.
|1 000 шт.
|Белая кружка
|261 ₽
|242 ₽
|242 ₽
|242 ₽
|Цветная кружка
|300 ₽
|289 ₽
|289 ₽
|289 ₽
|Шоколад 5 г
|75 ₽
|54 ₽
|40 ₽
|36 ₽
|Шоколадная плитка 50 г
|300 ₽
|275 ₽
|253 ₽
|243 ₽
|Шоколадная плитка 100 г
|403 ₽
|365 ₽
|340 ₽
|323 ₽
|Набор «Двенадцать»
|330 ₽
|312 ₽
|281 ₽
|281 ₽
|Бумажный пакет А5, шелкография 1+1
|185 ₽
|160 ₽
|95 ₽
|85 ₽
|Бумажный пакет А4, полноцвет
|245 ₽
|195 ₽
|120 ₽
|103 ₽
У кружек цена от 200 штук фиксированная, у набора «Двенадцать»: от 500 штук. Коробка для кружки +25 ₽, имя сотрудника на кружке +20 ₽, атласная лента на пакет +20 ₽.
Три примера наборов
Набор на 100 сотрудников: 771 ₽. Белая кружка с логотипом в коробке (286 ₽), шоколадная плитка 50 г (300 ₽), бумажный пакет А5 с шелкографией (185 ₽). За весь тираж: 77 100 ₽.
Тот же набор с именами: 791 ₽. На каждой кружке имя сотрудника, +20 ₽. Именной подарок стоит почти столько же, а запоминается заметно лучше.
Сладкий подарок на 500 человек: 376 ₽. Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок (281 ₽) и бумажный пакет А5 (95 ₽). За тираж: 188 000 ₽. Подходит для больших коллективов и производств.
Как сэкономить без потери вида
- Объедините заказы. Подарки сотрудникам и клиентам на одном изделии попадают в один тираж и стоят дешевле.
- Для логотипа в 1 цвет берите пакет с шелкографией. При тираже 1 000 пакет А4 с шелкографией стоит 90 ₽ против 103 ₽ у полноцветного.
- Заказывайте до середины ноября. В декабре нужных моделей может не оказаться на складе, а срочность стоит дороже.
Частые вопросы
Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?
Набор из кружки, шоколадной плитки и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽ за подарок. Подарок только из шоколада с логотипом: от 36 ₽ при тираже 1 000.
Какой минимальный заказ?
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Кружки от 10 штук, шоколад и бумажные пакеты от 100 штук.
Сколько делается новогодний подарок?
Кружки и шоколад с логотипом: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. На набор из нескольких предметов с упаковкой закладывайте 3-4 недели.
Почему цена за штуку падает с тиражом?
Подготовка к печати стоит одинаково для 100 и для 1 000 изделий. Чем больше тираж, тем меньше эта часть приходится на одну штуку.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.