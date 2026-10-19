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Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом

Цены на новогодние подарки сотрудникам с логотипом: кружки от 242 ₽, шоколад от 36 ₽, пакеты от 80 ₽. Пример набора за 771 ₽ на 100 человек. Расчёт за 30 минут.

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Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом

Новогодний подарок сотруднику с логотипом компании стоит от 36 ₽ за шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Самый частый вариант (кружка, шоколад и фирменный пакет) на 100 человек обходится примерно в 771 ₽ за подарок.

Ниже цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года и три примера наборов с расчётом.

От чего зависит цена подарка

  1. Изделие. Белая керамическая кружка дешевле эмалированной, плитка шоколада 50 г дешевле 100 г.
  2. Тираж. Чем больше штук, тем ниже цена каждой. Разница между 100 и 1 000 штук доходит до двух раз.
  3. Способ нанесения. Сублимация на белой кружке входит в цену, гравировка на термокружке считается отдельно.
  4. Упаковка и сборка. Коробка, пакет, открытка и сборка набора добавляют к цене каждого подарка.

Цены на популярные подарки с логотипом

Цена за штуку с нанесением логотипа.

Изделие100 шт.200 шт.500 шт.1 000 шт.
Белая кружка261 ₽242 ₽242 ₽242 ₽
Цветная кружка300 ₽289 ₽289 ₽289 ₽
Шоколад 5 г75 ₽54 ₽40 ₽36 ₽
Шоколадная плитка 50 г300 ₽275 ₽253 ₽243 ₽
Шоколадная плитка 100 г403 ₽365 ₽340 ₽323 ₽
Набор «Двенадцать»330 ₽312 ₽281 ₽281 ₽
Бумажный пакет А5, шелкография 1+1185 ₽160 ₽95 ₽85 ₽
Бумажный пакет А4, полноцвет245 ₽195 ₽120 ₽103 ₽

У кружек цена от 200 штук фиксированная, у набора «Двенадцать»: от 500 штук. Коробка для кружки +25 ₽, имя сотрудника на кружке +20 ₽, атласная лента на пакет +20 ₽.

Три примера наборов

Набор на 100 сотрудников: 771 ₽. Белая кружка с логотипом в коробке (286 ₽), шоколадная плитка 50 г (300 ₽), бумажный пакет А5 с шелкографией (185 ₽). За весь тираж: 77 100 ₽.

Тот же набор с именами: 791 ₽. На каждой кружке имя сотрудника, +20 ₽. Именной подарок стоит почти столько же, а запоминается заметно лучше.

Сладкий подарок на 500 человек: 376 ₽. Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок (281 ₽) и бумажный пакет А5 (95 ₽). За тираж: 188 000 ₽. Подходит для больших коллективов и производств.

Как сэкономить без потери вида

  • Объедините заказы. Подарки сотрудникам и клиентам на одном изделии попадают в один тираж и стоят дешевле.
  • Для логотипа в 1 цвет берите пакет с шелкографией. При тираже 1 000 пакет А4 с шелкографией стоит 90 ₽ против 103 ₽ у полноцветного.
  • Заказывайте до середины ноября. В декабре нужных моделей может не оказаться на складе, а срочность стоит дороже.

Частые вопросы

Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?

Набор из кружки, шоколадной плитки и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽ за подарок. Подарок только из шоколада с логотипом: от 36 ₽ при тираже 1 000.

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Кружки от 10 штук, шоколад и бумажные пакеты от 100 штук.

Сколько делается новогодний подарок?

Кружки и шоколад с логотипом: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. На набор из нескольких предметов с упаковкой закладывайте 3-4 недели.

Почему цена за штуку падает с тиражом?

Подготовка к печати стоит одинаково для 100 и для 1 000 изделий. Чем больше тираж, тем меньше эта часть приходится на одну штуку.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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