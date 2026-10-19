Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?

Новогодний подарок сотруднику с логотипом компании стоит от 36 ₽ за шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Самый частый вариант (кружка, шоколад и фирменный пакет) на 100 человек обходится примерно в 771 ₽ за подарок.

Ниже цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года и три примера наборов с расчётом.

От чего зависит цена подарка

Изделие. Белая керамическая кружка дешевле эмалированной, плитка шоколада 50 г дешевле 100 г. Тираж. Чем больше штук, тем ниже цена каждой. Разница между 100 и 1 000 штук доходит до двух раз. Способ нанесения. Сублимация на белой кружке входит в цену, гравировка на термокружке считается отдельно. Упаковка и сборка. Коробка, пакет, открытка и сборка набора добавляют к цене каждого подарка.

Цены на популярные подарки с логотипом

Цена за штуку с нанесением логотипа.

Изделие 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1 000 шт. Белая кружка 261 ₽ 242 ₽ 242 ₽ 242 ₽ Цветная кружка 300 ₽ 289 ₽ 289 ₽ 289 ₽ Шоколад 5 г 75 ₽ 54 ₽ 40 ₽ 36 ₽ Шоколадная плитка 50 г 300 ₽ 275 ₽ 253 ₽ 243 ₽ Шоколадная плитка 100 г 403 ₽ 365 ₽ 340 ₽ 323 ₽ Набор «Двенадцать» 330 ₽ 312 ₽ 281 ₽ 281 ₽ Бумажный пакет А5, шелкография 1+1 185 ₽ 160 ₽ 95 ₽ 85 ₽ Бумажный пакет А4, полноцвет 245 ₽ 195 ₽ 120 ₽ 103 ₽

У кружек цена от 200 штук фиксированная, у набора «Двенадцать»: от 500 штук. Коробка для кружки +25 ₽, имя сотрудника на кружке +20 ₽, атласная лента на пакет +20 ₽.

Три примера наборов

Набор на 100 сотрудников: 771 ₽. Белая кружка с логотипом в коробке (286 ₽), шоколадная плитка 50 г (300 ₽), бумажный пакет А5 с шелкографией (185 ₽). За весь тираж: 77 100 ₽.

Тот же набор с именами: 791 ₽. На каждой кружке имя сотрудника, +20 ₽. Именной подарок стоит почти столько же, а запоминается заметно лучше.

Сладкий подарок на 500 человек: 376 ₽. Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок (281 ₽) и бумажный пакет А5 (95 ₽). За тираж: 188 000 ₽. Подходит для больших коллективов и производств.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как сэкономить без потери вида

Объедините заказы. Подарки сотрудникам и клиентам на одном изделии попадают в один тираж и стоят дешевле.

Подарки сотрудникам и клиентам на одном изделии попадают в один тираж и стоят дешевле. Для логотипа в 1 цвет берите пакет с шелкографией. При тираже 1 000 пакет А4 с шелкографией стоит 90 ₽ против 103 ₽ у полноцветного.

При тираже 1 000 пакет А4 с шелкографией стоит 90 ₽ против 103 ₽ у полноцветного. Заказывайте до середины ноября. В декабре нужных моделей может не оказаться на складе, а срочность стоит дороже.

Частые вопросы

Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?

Набор из кружки, шоколадной плитки и фирменного пакета на 100 человек: около 771 ₽ за подарок. Подарок только из шоколада с логотипом: от 36 ₽ при тираже 1 000.

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Кружки от 10 штук, шоколад и бумажные пакеты от 100 штук.

Сколько делается новогодний подарок?

Кружки и шоколад с логотипом: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. На набор из нескольких предметов с упаковкой закладывайте 3-4 недели.

Почему цена за штуку падает с тиражом?

Подготовка к печати стоит одинаково для 100 и для 1 000 изделий. Чем больше тираж, тем меньше эта часть приходится на одну штуку.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.