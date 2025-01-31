5 лучших способов печати на футболках

Футболки с принтами по праву считаются одним из самых популярных видов сувенирной продукции.

Это отличный подарок для клиентов или сотрудников фирмы, а также незаменимый элемент почти любой рекламной кампании.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, для достижения желаемого результата потребуется учесть множество нюансов.

Как не ошибиться и выбрать подходящий метод печати для ваших футболок? Давайте вместе разберемся в этом!

Печать на футболках — один из самых популярных способов брендирования одежды.

Мы используем качественные футболки под печать,

которые подходят для разных технологий нанесения.

Сравнение способов печати на футболках

Коротко: для полноцвета и тиражей от 10 штук берите DTF, для тиражей от 50 штук с простым логотипом берите шелкографию, для белой синтетики и спортивной формы берите сублимацию, для номеров и фамилий берите термоперенос плёнкой.

Способ Ткань Тираж Цвета Стойкость Когда выбирать DTF любая, любого цвета от 10 шт полноцвет 50+ стирок при 40 °C малые тиражи, сложный макет, срок 1-2 дня Шелкография любая от 50 шт до 6 цветов высокая тиражи с логотипом в 1-3 цвета, от 48 ₽ за нанесение Сублимация белая синтетика от 60 % от 1 шт полноцвет не стирается, краска внутри волокна спортивная форма, полная запечатка Термоперенос плёнкой любая от 10 шт 1-2 цвета, эффекты высокая номера, фамилии, простые надписи DTG (прямая печать) светлый хлопок штучно полноцвет около 40 стирок единичные футболки с фото

Если логотип небольшой, а вещь будут носить и стирать годами, посмотрите на вышивку: мы разобрали это в статье «Вышивка или печать логотипа».

Основные критерии заказа футболок с печатью

Для начала нужно определиться с основными критериями заказа, такими как: сроки, бюджет, материал, количество, дизайн и др.

Грамотно составленное техническое задание поможет подобрать правильный метод печати и достичь необходимого результата, сэкономит ваше время и деньги, а также уменьшит шансы непредвиденных ситуаций.

Ниже мы перечислим основные факторы для составления ТЗ:

Материал: Некоторые методы подходят только для определенных типов тканей. Например, сублимация не работает на хлопке, а метод DTG — не лучший для синтетики.

Сроки: Если нужно быстро получить много футболок, идеально подойдет шелкография. А если вам нужно сделать сложный фотореалистичный дизайн, рассмотрите DTG или DTF.

Стоимость: Цена может сильно варьироваться в зависимости от метода и сложности работы. Важно заранее выяснить, какие затраты вас ждут.

Какие методы печати существуют

Существует множество методов печати, каждый из которых закрывает разные потребности.

В данной статье мы рассмотрим самые популярные из них:

Прямая цифровая печать (DTG)

На фотографии: цифровая прямая печать (DTG) формата А4+ на белой футболке

Если вы хотите уникальный дизайн с высоким уровнем детализации, метод DTG — отличное решение. Он позволяет печатать сложные и многоцветные изображения.

DTG-печать отлично подходит для полноцветных изображений и небольших тиражей.

Как работает: Используется специальный принтер, который наносит чернила прямо на ткань. Перед печатью ткань покрывается особой грунтовкой.

Подходит для: Идеален для футболок с 100% хлопка и сложными изображениями.

Подходящий вариант для небольших тиражей, ведь качество картинки будет отличным, а цвета — яркими.

Плюсы:

-Приятный на ощупь принт

-Многоцветные изображения

-Быстрое выполнение (от 2 рабочих дней)

-Срок службы — до 40 стирок

Минусы:

-Применим только к тканям с 80% хлопка

Шелкография (трафаретная печать)

На фотографии: Шелкография (трафаретная печать) формата А3+ на черном текстиле

Если ваша старая футболка выглядит как новая, это, скорее всего, благодаря шелкографии. Этот метод идеально подходит для массового производства.

Как работает: Создается трафарет по вашему дизайну, и через сетку наносится краска. Такой процесс можно повторять многократно, что идеально для больших партий.

Шелкография — это один из самых стойких методов нанесения.

Подробнее о шелкографии на футболках вы можете узнать на странице услуги.

Подходит для: Это лучший вариант для массовых тиражей одинаковых футболок, так как он обеспечивает долговечность и насыщенность цветов.

Плюсы:

-Отлично подходит для больших объемов

-Быстрое выполнение (от 4 рабочих дней)

-Прочность: выдерживает до 40 стирок

Минусы:

-Минимальный заказ от 50-100 штук

-Не подходит для полноцветных дизайнов

-Не подходит для заказов с переменными данными (например, имена или номера)

Термоперенос (флексопечать пленкой FLEX)

На фотографии: флексопечать пленкой FLEX формата А6 на желтой футболке

Метод термопереноса с использованием пленки идеально подходит для простых одноцветных дизайнов, например, логотипов или надписей.

Как работает: Векторный дизайн вырезается на плоттере из пленки и переносится на ткань с помощью термопресса.

Подходит для: Отличный вариант для небольших тиражей или персонализированных футболок.

Плюсы:

-Подходит для малых и больших заказов

-Очень долговечный принт

-Быстрое выполнение (от 1 рабочего дня)

-Срок службы — до 40 стирок

Минусы:

-Не подходит для полноцветных изображений

-Пленка может ощущаться на ощупь

Сублимация (термоперенос печати с бумаги)

На фотографии: сублимационная печать — полная запечатка на крое

Сублимация — это метод, при котором краска проникает в ткань, создавая яркие и стойкие изображения. Он идеально подходит для больших рисунков.

Сублимационная печать подходит для светлых синтетических тканей и обеспечивает высокую износостойкость.

Как работает: Принт сначала печатается на специальной бумаге, а затем с помощью тепла переносится на ткань. Цвета получаются яркими и насыщенными.

Подходит для: Этот метод подходит только для синтетических материалов, таких как полиэстер.

Плюсы:

-Отлично подходит для полной запечатки футболок

-Неограниченное количество цветов

-Быстрое выполнение (от 2 рабочих дней)

-Срок службы — до 80 стирок

Минусы:

-Работает только с синтетикой

-Может быть дорогим при небольших объемах

Цифровой трансфер (DTF печать)

На фото: DTF-печать формата А3+ на чёрном текстиле

Этот метод сочетает преимущества шелкографии и DTG, предоставляя отличное качество для различных типов тканей.

Как работает: Цветные части принта печатаются на пленке, затем добавляется белая подложка. Принт запекается и готов к переносу на ткань.

Подходит для: Подходит для любых тканей — от хлопка до синтетики.

Плюсы:

-Подходит для любых тканей

-Отлично передает сложные дизайны

-Быстрое выполнение (от 2 рабочих дней)

-Срок службы — до 40 стирок

Минусы:

-Легкий эффект «клеенки» из-за многослойного нанесения

-Может немного ощущаться на ткани

Теперь, когда вы знакомы с основными видами печати и критериями составления заказа, вам проще будет выбрать подходящий вариант для своего проекта.

Помните, что каждый метод имеет свои преимущества и ограничения.

Если у вас остались вопросы или нужна помощь в выборе, свяжитесь с нами любым удобным способом, и наши менеджеры предоставят вам подробную консультацию.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Какой способ печати на футболках лучше

Однозначно сказать, какой метод печати на футболках является лучшим, невозможно.

Каждая технология имеет свои особенности и применяется в зависимости от задач,

тиража, материала изделия и требований к качеству изображения.

При выборе технологии нанесения обычно учитывают несколько факторов:

тираж продукции, сложность изображения, тип ткани и бюджет проекта.

Разные способы печати могут показывать лучшие результаты в разных ситуациях.

Печать для небольших тиражей

Если необходимо изготовить небольшое количество футболок, например для подарков,

персонализированных изделий или тестовой партии мерча, чаще всего используют

цифровые методы печати. К таким технологиям относятся DTF и

DTG печать. Подробно о DTF: что это такое, плюсы, минусы и цена.

Они позволяют наносить полноцветные изображения без сложной подготовки

производства: DTF выгоден от 10 штук, DTG подходит для единичных футболок. Кроме того, такие методы

отлично передают мелкие детали, градиенты и сложные иллюстрации.

Печать для больших тиражей

Если требуется изготовить большую партию футболок, например для корпоративной

одежды, рекламных акций или мероприятий, чаще всего применяется

шелкография. Этот метод считается одним из самых экономичных

при массовом производстве.

При больших тиражах стоимость одного изделия снижается, а сам принт получается

насыщенным и долговечным. Благодаря этим преимуществам шелкография широко

используется при изготовлении брендированной одежды.

Печать логотипов и надписей

Для простых дизайнов, состоящих из одного или нескольких цветов,

подходит технология термопереноса пленкой. Такой метод позволяет

быстро наносить логотипы, номера и надписи.

Он часто используется при изготовлении спортивной формы, персонализированных

футболок и промо-одежды.

Печать на синтетических тканях

Если футболки изготовлены из синтетических материалов, например полиэстера,

лучшим вариантом обычно становится сублимационная печать.

При этом способе краска проникает в структуру ткани, благодаря чему изображение

становится устойчивым к стирке и не ощущается на поверхности материала.

Подведем итог:

Выбор метода печати зависит от конкретных задач проекта. Для сложных

полноцветных изображений подходят цифровые технологии, для больших тиражей

оптимальна шелкография, а для синтетических тканей лучше использовать

сублимацию.

Если вы планируете заказать печать на футболках и хотите подобрать наиболее

подходящий способ нанесения, специалисты нашей компании помогут выбрать

оптимальную технологию с учетом дизайна, тиража и типа ткани.

Сколько стоит печать на футболках

Стоимость печати на футболках зависит от нескольких факторов.

На цену влияет выбранная технология нанесения, количество изделий

в заказе, сложность дизайна, размер изображения и тип самой футболки.

Например, при небольших тиражах чаще используют цифровые методы печати,

такие как DTF или DTG. Они позволяют наносить полноцветные изображения

даже на одну футболку, однако стоимость одного изделия при малых тиражах

может быть выше.

При изготовлении больших партий одежды наиболее выгодной технологией

обычно становится шелкография. Этот способ требует подготовки трафаретов,

но при массовом производстве позволяет существенно снизить стоимость

печати на каждой футболке.

Факторы, влияющие на цену печати

При расчете стоимости заказа обычно учитываются следующие параметры:

количество футболок в заказе;

размер и количество принтов;

количество используемых цветов;

тип ткани и качество самих изделий;

выбранная технология печати;

срочность изготовления.

Чем больше тираж, тем ниже стоимость одного изделия. Поэтому при

заказе корпоративного мерча или одежды для мероприятий выгоднее

изготавливать футболки большими партиями.

Минимальный тираж печати

Минимальный тираж зависит от технологии нанесения изображения.

DTF-печать от 10 штук, минимум 1 погонный метр плёнки (10 принтов A4). DTG подходит для единичных изделий.

от 10 штук, минимум 1 погонный метр плёнки (10 принтов A4). подходит для единичных изделий. Термоперенос пленкой подходит как для небольших, так и для средних тиражей.

подходит как для небольших, так и для средних тиражей. Шелкография обычно используется при заказах от 50–100 изделий.

обычно используется при заказах от 50–100 изделий. Сублимация применяется для синтетических тканей и может использоваться при разных объемах.

Поэтому перед оформлением заказа важно определить предполагаемый

тираж и задачи проекта. Это позволит выбрать наиболее выгодную

технологию печати.

Как снизить стоимость печати

Есть несколько способов сделать изготовление футболок более

экономичным:

увеличить тираж заказа;

использовать простой дизайн с меньшим количеством цветов;

выбрать подходящую технологию нанесения;

заказывать продукцию заранее без срочного производства.

Правильный выбор технологии позволяет получить качественный

результат и оптимизировать бюджет проекта.

Если вам требуется изготовление футболок с логотипом,

наши специалисты помогут подобрать оптимальный способ печати

и рассчитать стоимость заказа с учетом тиража, дизайна и сроков.

Если вы хотите заказать печать на футболках на заказ, наши специалисты помогут выбрать оптимальный метод под ваш дизайн и бюджет.

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Частые вопросы о печати на футболках

Какая печать на футболках самая качественная?

Для тиража с простым логотипом самая стойкая и насыщенная шелкография. Для полноцвета и фото на любой ткани лучший результат даёт DTF. На белой синтетике сублимация не стирается вообще.

Какая печать на футболке держится дольше всего?

Сублимация: краска уходит внутрь волокна. Из печати на хлопке самые стойкие шелкография и термоперенос плёнкой, DTF выдерживает 50+ стирок при 40 °C.

Из какого материала делают принты на футболках?

Шелкография печатает пластизолевыми или водными красками через сетку. DTF переносит слой краски с клеем с PET-плёнки. Термоперенос это вырезанная виниловая или полиуретановая плёнка. Сублимация окрашивает само синтетическое волокно.

Как сделать футболку с фото?

Для фото подходят DTF, DTG и сублимация, они передают градиенты и мелкие детали. На цветной хлопковой футболке надёжнее DTF, на белой синтетике сублимация.

Сколько стоит нанесение логотипа на футболку?

DTF-принт A4 стоит от 75 до 150 ₽ в зависимости от объёма плёнки. Шелкография от 48 ₽ за нанесение A5 в 1 цвет на тираже от 1 000 штук. Точную цену считаем по макету и тиражу.

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