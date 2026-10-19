Welcome pack это набор мерча, который новый сотрудник получает в первый день. В нём 4-7 полезных вещей с логотипом компании: кружка, ежедневник, ручка, футболка или худи, шоппер, сладкое и приветственная открытка.

Зачем компании welcome pack

Первое впечатление. Сотрудник с первого дня чувствует, что его ждали.

Сотрудник с первого дня чувствует, что его ждали. Сразу всё под рукой. Ежедневник, ручка и кружка нужны с первого рабочего дня.

Ежедневник, ручка и кружка нужны с первого рабочего дня. Корпоративная культура. Одежда и аксессуары с логотипом объединяют команду.

Что положить в набор

Уровень Состав Базовый Кружка с логотипом, блокнот, ручка, шоколад, открытка, фирменный пакет Стандарт Термокружка, ежедневник, ручка, футболка, шоколад, шоппер Расширенный Худи или свитшот, термокружка, ежедневник, пауэрбанк, бейсболка, коробка

Ориентиры по ценам: белая кружка от 242 ₽, футболка от 590 ₽, бейсболка от 490 ₽, свитшот от 1 490 ₽, худи от 1 890 ₽. Кружка, плитка шоколада и фирменный пакет вместе дают от 565 ₽ на человека.

Как заказывать welcome pack, если сотрудники приходят постепенно

Наборы обычно заказывают партией на 3-6 месяцев вперёд: так дешевле, чем делать по одному. Одежду берут с запасом по ходовым размерам M и L, а редкие размеры докупают отдельно. Недатированные ежедневники в таком наборе лучше датированных: их можно выдавать весь год.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Упаковка

Набор собирают в фирменную коробку или шоппер. Внутрь кладут открытку от руководителя или команды и короткую памятку для новичка: кто есть кто, где кухня, к кому идти с вопросами.

Частые вопросы

Что положить в welcome pack для сотрудника?

Кружку или термокружку, ежедневник, ручку, футболку или худи, шоппер, сладкое и приветственную открытку. Всё с логотипом компании.

Сколько стоит welcome pack?

Базовый набор из белой кружки (от 242 ₽), плитки шоколада 50 г (от 243 ₽) и бумажного пакета (от 80 ₽) стоит от 565 ₽ на человека. В расширенном наборе одно худи стоит от 1 890 ₽. Точную цену считаем под состав и тираж.

Можно ли заказать welcome pack небольшой партией?

Да, но минимальная сумма заказа в AEPRINT 30 000 ₽. Это около 53 базовых наборов по 565 ₽, поэтому наборы выгоднее заказывать сразу на несколько месяцев найма.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.