Welcome pack это набор мерча, который новый сотрудник получает в первый день. В нём 4-7 полезных вещей с логотипом компании: кружка, ежедневник, ручка, футболка или худи, шоппер, сладкое и приветственная открытка.
Зачем компании welcome pack
- Первое впечатление. Сотрудник с первого дня чувствует, что его ждали.
- Сразу всё под рукой. Ежедневник, ручка и кружка нужны с первого рабочего дня.
- Корпоративная культура. Одежда и аксессуары с логотипом объединяют команду.
Что положить в набор
|Уровень
|Состав
|Базовый
|Кружка с логотипом, блокнот, ручка, шоколад, открытка, фирменный пакет
|Стандарт
|Термокружка, ежедневник, ручка, футболка, шоколад, шоппер
|Расширенный
|Худи или свитшот, термокружка, ежедневник, пауэрбанк, бейсболка, коробка
Ориентиры по ценам: белая кружка от 242 ₽, футболка от 590 ₽, бейсболка от 490 ₽, свитшот от 1 490 ₽, худи от 1 890 ₽. Кружка, плитка шоколада и фирменный пакет вместе дают от 565 ₽ на человека.
Как заказывать welcome pack, если сотрудники приходят постепенно
Наборы обычно заказывают партией на 3-6 месяцев вперёд: так дешевле, чем делать по одному. Одежду берут с запасом по ходовым размерам M и L, а редкие размеры докупают отдельно. Недатированные ежедневники в таком наборе лучше датированных: их можно выдавать весь год.
Упаковка
Набор собирают в фирменную коробку или шоппер. Внутрь кладут открытку от руководителя или команды и короткую памятку для новичка: кто есть кто, где кухня, к кому идти с вопросами.
Частые вопросы
Что положить в welcome pack для сотрудника?
Кружку или термокружку, ежедневник, ручку, футболку или худи, шоппер, сладкое и приветственную открытку. Всё с логотипом компании.
Сколько стоит welcome pack?
Базовый набор из белой кружки (от 242 ₽), плитки шоколада 50 г (от 243 ₽) и бумажного пакета (от 80 ₽) стоит от 565 ₽ на человека. В расширенном наборе одно худи стоит от 1 890 ₽. Точную цену считаем под состав и тираж.
Можно ли заказать welcome pack небольшой партией?
Да, но минимальная сумма заказа в AEPRINT 30 000 ₽. Это около 53 базовых наборов по 565 ₽, поэтому наборы выгоднее заказывать сразу на несколько месяцев найма.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.