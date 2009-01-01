Цены на корпоративные подарки по бюджету на человека

Стоимость считаем от суммы на одного получателя — так проще планировать бюджет и сравнивать варианты.

до 1 000 ₽ — брендированные термокружки, ежедневники, шопперы, power bank, наборы из 2 предметов для массовых поздравлений;

— брендированные термокружки, ежедневники, шопперы, power bank, наборы из 2 предметов для массовых поздравлений; 1 900–3 000 ₽ — базовый подарочный набор из 3–4 предметов в коробке с логотипом;

— базовый подарочный набор из 3–4 предметов в коробке с логотипом; 3 000–5 000 ₽ — расширенный набор: плед, термос, ежедневник, подарочный чай или шоколад, открытка;

— расширенный набор: плед, термос, ежедневник, подарочный чай или шоколад, открытка; от 10 000 ₽ — VIP-подарок для ключевых клиентов и руководителей: кожаные аксессуары, настольные часы, персональная гравировка.

Все цены — с НДС. Точную стоимость считаем после выбора изделий, способа нанесения и тиража.

Готовые наборы и подарки под задачу

Собираем подарки под повод: Новый год, годовщина компании, профессиональный праздник клиента, welcome pack для новых сотрудников, награждение лучших, подарки участникам конференции. Часто делаем 2–3 уровня подарков в одной стилистике — для ключевых партнёров, постоянных клиентов и широкой рассылки.

Как брендируем подарки

Под каждый материал подбираем свою технологию: вышивка на пледах и текстиле, лазерная гравировка на металле и дереве, тиснение на коже и ежедневниках, УФ-печать и тампопечать на пластике, сублимация на кружках. Всего 15 технологий нанесения — логотип выглядит аккуратно и не стирается.

Фирменная упаковка

Коробка с логотипом на крышке, ложемент под предметы, лента, открытка с текстом от руководителя. Для VIP-получателей — именная гравировка и персональная открытка.

Сроки и доставка

Производство — от 5 рабочих дней в зависимости от изделий и нанесения. Новогодние наборы под заказ планируйте заранее — от 2 месяцев. Отправляем подарки по России транспортными компаниями, можем разослать по списку адресов.