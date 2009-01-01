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Подарки для компаний

Корпоративные подарки с логотипом

Корпоративные подарки с логотипом AEPRINT (АЕПРИНТ) производит и брендирует на собственном производстве в Екатеринбурге: подарочные наборы, текстиль, посуда, ежедневники, электроника и вкусные подарки для клиентов, партнёров и сотрудников. Работаем с компаниями по договору с НДС, тираж от 10 штук, доставка по всей России.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Корпоративные подарки с логотипом

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Примеры корпоративных подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Термос Skydive с логотипом Термос Skydive Нержавеющая сталь от 1 000 ₽
  • Набор с пледом и свечой с логотипом Набор с пледом и свечой Хлопок от 3 890 ₽
  • Набор Ton Memory с логотипом Набор Ton Memory Экокожа от 2 697 ₽
  • Чайная пара Bristol с логотипом Чайная пара Bristol Фарфор от 1 046 ₽
  • Часы Smiley с логотипом Часы Smiley Бамбук от 2 039 ₽
  • Флешка кожаная прямоугольная с логотипом Флешка кожаная прямоугольная Кожа от 913 ₽
  • Ежедневник In Velour с логотипом Ежедневник In Velour Велюр от 1 293 ₽
  • Ручка Opera с логотипом Ручка Opera Металл от 968 ₽
  • Набор Rules с логотипом Набор Rules Пластик от 1 990 ₽
  • Набор для коктейлей Pourpour с логотипом Набор для коктейлей Pourpour Нержавеющая сталь от 1 900 ₽

Цены на корпоративные подарки по бюджету на человека

Стоимость считаем от суммы на одного получателя — так проще планировать бюджет и сравнивать варианты.

  • до 1 000 ₽ — брендированные термокружки, ежедневники, шопперы, power bank, наборы из 2 предметов для массовых поздравлений;
  • 1 900–3 000 ₽ — базовый подарочный набор из 3–4 предметов в коробке с логотипом;
  • 3 000–5 000 ₽ — расширенный набор: плед, термос, ежедневник, подарочный чай или шоколад, открытка;
  • от 10 000 ₽ — VIP-подарок для ключевых клиентов и руководителей: кожаные аксессуары, настольные часы, персональная гравировка.

Все цены — с НДС. Точную стоимость считаем после выбора изделий, способа нанесения и тиража.

Готовые наборы и подарки под задачу

Собираем подарки под повод: Новый год, годовщина компании, профессиональный праздник клиента, welcome pack для новых сотрудников, награждение лучших, подарки участникам конференции. Часто делаем 2–3 уровня подарков в одной стилистике — для ключевых партнёров, постоянных клиентов и широкой рассылки.

Как брендируем подарки

Под каждый материал подбираем свою технологию: вышивка на пледах и текстиле, лазерная гравировка на металле и дереве, тиснение на коже и ежедневниках, УФ-печать и тампопечать на пластике, сублимация на кружках. Всего 15 технологий нанесения — логотип выглядит аккуратно и не стирается.

Фирменная упаковка

Коробка с логотипом на крышке, ложемент под предметы, лента, открытка с текстом от руководителя. Для VIP-получателей — именная гравировка и персональная открытка.

Сроки и доставка

Производство — от 5 рабочих дней в зависимости от изделий и нанесения. Новогодние наборы под заказ планируйте заранее — от 2 месяцев. Отправляем подарки по России транспортными компаниями, можем разослать по списку адресов.

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Частые вопросы

01

Что входит в корпоративные подарки с логотипом?

Подарочные наборы, пледы, термосы и термокружки, ежедневники, power bank и флешки, настольные часы, подарочный чай, кофе и шоколад с логотипом. Состав подбираем под повод, аудиторию и бюджет на одного получателя.

02

Сколько стоит корпоративный подарок на одного человека?

Массовые подарки — до 1 000 ₽, базовый набор — от 1 900 ₽, расширенный — 3 000–5 000 ₽, VIP-подарок — от 10 000 ₽. Все цены с НДС, точную сумму считаем после выбора изделий и нанесения.

03

Какая минимальная сумма заказа?

Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, минимальный тираж — от 10 штук.

04

Где заказать корпоративные подарки с логотипом в Екатеринбурге?

AEPRINT (АЕПРИНТ) — производитель корпоративных подарков и мерча в Екатеринбурге: собственное производство 1 000 м², 15 технологий нанесения, тиражи от 10 штук. Офис и шоурум: ул. Ясная, 2, офис 517. Телефон 8 (800) 707-57-06. Доставляем по всей России.

05

Можно ли сделать подарки разного уровня для разных получателей?

Да, делаем 2–3 уровня подарков в одной стилистике: для ключевых партнёров, постоянных клиентов и сотрудников. Так бюджет распределяется точнее.

06

Делаете фирменную упаковку для подарков?

Да: коробки с логотипом, ложементы под предметы, ленты, открытки и вкладыши. Упаковку подбираем под состав набора.

07

Можно ли нанести имя получателя?

Да, делаем персонализацию: лазерная гравировка имени на термосе или ручке, именное тиснение на ежедневнике, персональная открытка.

08

Когда заказывать новогодние корпоративные подарки?

Наборы из каталога со склада — за 2–4 недели до даты. Новогодние наборы под заказ — от 2 месяцев. Чем раньше заявка, тем шире выбор изделий в наличии.

09

Можно посмотреть образцы до заказа?

Да, образцы продукции и нанесения можно посмотреть в шоуруме на ул. Ясная, 2, офис 517. До запуска тиража присылаем визуализацию с вашим логотипом.

10

Разошлёте подарки по разным адресам?

Да, отправляем подарки по России транспортными компаниями, можем упаковать и промаркировать партии под каждый адрес или город.

11

Какие документы вы предоставляете?

Работаем по договору с НДС: счёт, УПД, акт сверки. Поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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