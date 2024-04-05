МТ Михаил Т. 27 ноября 2024 ★ 5 Заказывал худи с печатью эмблем у этой компании – остался очень доволен. Качество самой одежды на высоте: материал приятный, плотный, отлично сидит. Печать сделана аккуратно, ярко, все четко по моему макету. В процессе подготовки отдельно проработали размещение макета на худи для визуального восприятия будущей печати. Отдельно хочу отметить скорость и внимательность к деталям. Если вам нужно что-то подобное – рекомендую! Читать на Яндекс Картах

ДС Дарья Семерикова 15 декабря 2025 ★ 5 В качестве новогодних презентов для сотрудников выбрали свитшоты с вышивкой. Вышивка сделана просто филигранно, все ровно так, как мы и хотели - насыщенные цвета и красота формы. Огромное спасибо, новые проекты - только с Вами! Читать на Яндекс Картах

M Maxibon8899 25 марта ★ 5 Замечательная студия, качество печати и вышивки восхитительное, единственный минус что делают печать только на своих футболках) Спасибо менеджеру, Юлии, на протяжении всего срока была на связи, очень быстро помогла разобраться 😎 Читать на Яндекс Картах

ПД Просто Даша 5 апреля 2024 ★ 5 Мне так повезло попасть на Екатерину . Ее работа просто безупречна . Так приятно было общатся , все ловит на пол слове . Поняла меня что и как ! Сделали ручки с логотипом для масштабного мероприятия криптобойня, они просто пушка ! А за день до мероприятия сильно выручила и еще и футболки нам сделали ! Они просто потрясающие ! Все хотели не кубок выиграть а футболку . Очень хорошее качество и сервис ! Теперь все буду заказывать только у них ! Пасиба Читать на Яндекс Картах

ВГ Виктория Горбунова 2 июля 2024 ★ 5 Заказывали партию лонгсливов и футболок. Все сделали и отправили быстро. Качество печати хорошее, и сама ткань качесвьенная и приятная на теле. Читать на Яндекс Картах

Дарьюшка 6 июля ★ 5 Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки Читать на Яндекс Картах

А Ангелина 2 июня 2025 ★ 5 Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качество Читать на Яндекс Картах