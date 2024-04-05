Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Своё производство · в Москву за 3–5 дней
Худи с логотипом с доставкой в Москву
Плотные худи с вышивкой или принтом, которые действительно носят. От 10 штук, футер 280–350 г/м², готово от 3 дней.
- От 10 штукминимальный тираж худи
- Срок от 3 днейсобственное производство
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Худи с логотипом: модели для заказа в Москву
Выберите модель и цвет, а мы посчитаем цену с нанесением и доставкой до вашего офиса.
- Худи Iqoniqарт. TWT9400.002.Lв наличии 10 000+ штИз переработанного сырьяНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 4 857 ₽цена без нанесения
- Худи Badetарт. O10585558в наличии 50 000+ штС капюшономНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 4 776 ₽цена без нанесения
- Худи Capuchaарт. O108755в наличии 10 000+ штС капюшономНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 3 885 ₽цена без нанесения
- Худи Stanарт. S13200023в наличии 10 000+ штТёплая модель на каждый деньНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 1 630 ₽цена без нанесения
- Худи Selenарт. HG52101.102в наличии 10 000+ штС капюшономНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 1 730 ₽цена без нанесения
- Худи Keniaарт. O2204SU805в наличии 10 000+ штС капюшономНанесение: шелкографияDTFвышивкаот 3 861 ₽цена без нанесения
- Нужна другая модель?Подберём по материалу, бюджету и сроку — пришлём подборку с ценами.
- Нужна другая модель?
Здесь шесть самых ходовых вариантов. Пришлите задачу и бюджет, подберём ещё и посчитаем с доставкой до вашего офиса.
- Ходовые модели на складе
- Подбор под бюджет и тираж
- Образец до запуска тиража
- Расчёт с доставкой до Москвы
Печатаем тираж
на своём
оборудовании
Тираж наносим на своём оборудовании: шелкография, DTF, УФ-печать, вышивка, гравировка. Каждую партию проверяем перед отправкой.
1 000 м²цех нанесения и склад
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Не обязательно лететь в цех: в Zoom или Яндекс Телемосте покажем оборудование, образцы и ваш тираж в работе.
Как выбрать худи под вашу задачу
- 01Плотность
Футер 280–350 г/м² с начёсом, тёплый и для зимы, и для офиса.
- 02Крой
Классика, оверсайз или на молнии, под стиль вашей команды.
- 03Нанесение
Вышивка на груди и крупный принт на спине в одном изделии.
- 04Цвет
Базовые цвета всегда в наличии, фирменный оттенок подберём.
Как наносим логотип на худи
Технологию подбираем под тираж и макет. Визуализацию покажем до оплаты.
- ШелкографияСамая выгодная печать на больших тиражах: краска ложится плотно и держится годами.
- DTF-печатьПолноцветный принт любой сложности без доплаты за цвета. Выгодно уже от 10 штук.
- ВышивкаОбъёмный логотип, который не выцветает и не трескается после стирок.
- ТермотрансферДля имён, номеров и персонализации каждого изделия в тираже.
- СублимацияЯркий рисунок на светлой синтетике: изображение становится частью ткани.
- DTF со свечениемПринт светится в темноте, его берут для ивентов и вечеринок.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж худи
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- Бесплатномакет и визуализация
- 3–5 днейв пути до Москвы
Цены на худи с логотипом
Цена за штуку с нанесением логотипа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
- Макет
- Расчёт
- Визуализация
Худи с логотипом: наши работы
Фото реальных тиражей с нашего производства. Это не рендеры и не сток.
- Футболка, шелкография
- Принт на спине, DTF
- Вышивка на груди
- Шопер с принтом
- Шопер, DTF-печать
- Welcome-набор с шопером
- Куртка с вышивкой
- Оверсайз-футболка, DTF
- Свитшот с принтом
- Смотреть
все работы150+ проектов
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- МТМихаил Т.27 ноября 2024★ 5
Заказывал худи с печатью эмблем у этой компании – остался очень доволен. Качество самой одежды на высоте: материал приятный, плотный, отлично сидит. Печать сделана аккуратно, ярко, все четко по моему макету. В процессе подготовки отдельно проработали размещение макета на худи для визуального восприятия будущей печати. Отдельно хочу отметить скорость и внимательность к деталям. Если вам нужно что-то подобное – рекомендую!Читать на Яндекс Картах
- ДСДарья Семерикова15 декабря 2025★ 5
В качестве новогодних презентов для сотрудников выбрали свитшоты с вышивкой. Вышивка сделана просто филигранно, все ровно так, как мы и хотели - насыщенные цвета и красота формы. Огромное спасибо, новые проекты - только с Вами!Читать на Яндекс Картах
- MMaxibon889925 марта★ 5
Замечательная студия, качество печати и вышивки восхитительное, единственный минус что делают печать только на своих футболках) Спасибо менеджеру, Юлии, на протяжении всего срока была на связи, очень быстро помогла разобраться 😎Читать на Яндекс Картах
- ПДПросто Даша5 апреля 2024★ 5
Мне так повезло попасть на Екатерину . Ее работа просто безупречна . Так приятно было общатся , все ловит на пол слове . Поняла меня что и как ! Сделали ручки с логотипом для масштабного мероприятия криптобойня, они просто пушка ! А за день до мероприятия сильно выручила и еще и футболки нам сделали ! Они просто потрясающие ! Все хотели не кубок выиграть а футболку . Очень хорошее качество и сервис ! Теперь все буду заказывать только у них ! ПасибаЧитать на Яндекс Картах
- ВГВиктория Горбунова2 июля 2024★ 5
Заказывали партию лонгсливов и футболок. Все сделали и отправили быстро. Качество печати хорошее, и сама ткань качесвьенная и приятная на теле.Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- ААнгелина2 июня 2025★ 5
Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качествоЧитать на Яндекс Картах
- ПОПолина Остапчук24 июля 2025★ 5
Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу!Читать на Яндекс Картах
Зачем компании заказывают худи
Типовые задачи наших заказчиков, от промо до формы для команды.
- Мерч для командыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Welcome pack новичкамПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Фестивали и ивентыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Спортивные командыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Подарки партнёрамПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Вузы и школыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Как заказать с доставкой в Москву
Всё делаем удалённо, от заявки до коробок у вас в офисе. Макет утверждаете до оплаты.
- 01ЗаявкаТираж, дата и адрес в Москвеотвечаем в рабочее время
- 02РасчётЦена с нанесением и доставкойв течение дня
- 03ВизуализацияИзделие с вашим логотипомбесплатно
- 04ДоговорСчёт с НДС, документы через ЭДОбез поездок
- 05ПроизводствоНаносим логотип на своём производствеот 1–3 дней
- 06ДоставкаСДЭК, Деловые Линии, ПЭК3–5 дней в пути
Худи с логотипом для московских компаний
Худи носят чаще любого другого мерча: в нём ходят в офис, на конференции и по городу. Поэтому команды выбирают плотный футер с начёсом и вышивку, которая не трескается после стирок.
Делаем классические худи, оверсайз и на молнии. Логотип на груди, принт на спине, надпись на рукаве. Вышивку и печать можно сочетать в одном изделии.
Толстовки с логотипом и худи на молнии делаем в тех же технологиях, корпоративные худи можно собрать в набор с футболками.
Доставка в Москву
Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Почему выгодно заказать у производителя
Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Вопросы о заказе: худи в Москву
Вышивка или печать?
Вышивка выглядит дороже и не стирается, её берут для худи на годы. Крупный многоцветный принт на спину делаем DTF, от 10 штук.
Есть оверсайз и детские размеры?
Да. Пришлите раскладку по размерам, и мы посчитаем точную стоимость с доставкой в Москву.
Разошлёте по нескольким адресам?
Да. Разделим тираж на партии, промаркируем и отправим в разные офисы или филиалы.
Сколько идёт доставка в Москву?
После того как тираж готов, он едет до Москвы 3–5 рабочих дней. Отправляем СДЭК, Деловыми Линиями или ПЭК до терминала или до двери офиса. Если очень срочно, отправим авиа.
У вас есть офис в Москве?
Нет. Офис, шоурум и производство у нас. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализацию согласуем по почте или в мессенджере, договор и документы подписываем через ЭДО, оплата по счёту с НДС.
Можно посмотреть образцы до заказа?
Пришлём визуализацию с вашим логотипом, фото и видео похожих тиражей. Образцы изделий можем отправить транспортной компанией, условия уточнит менеджер.