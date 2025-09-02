Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Корпоративные подарки с логотипом с доставкой в Москву
Подарочные наборы и бизнес-подарки с логотипом под любой бюджет, от 1 000 ₽ на человека. Новогодние корпоративные подарки, наборы сотрудникам и партнёрам, рассылка по адресам в Москве.
- От 10 штуклюбые тиражи
- 3–5 днейв пути до Москвы
- Для юрлицдоговор, НДС, ЭДО
- Срок от 3 днейна складские модели
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Подарки по бюджетуЦены за изделие без нанесения · логотип и упаковку посчитаем под тираж
До 1 000 ₽
Раздать много и недорого: всем сотрудникам московского офиса, гостям конференции, клиентской базе. Вещь, которую берут в руки каждый день.
1 000–3 000 ₽
Для постоянных клиентов и проектной команды. Один предмет посолиднее или 2–3 вещи в коробке с вашим логотипом.
3 000–5 000 ₽
Партнёрам и руководителям. Несколько вещей в одном стиле, логотип на каждой, коробка с ложементом под набор.
От 5 000 ₽
Для первых лиц и ключевых клиентов. Дорогие материалы, гравировка имени, упаковка под каждого получателя.
Как заказать корпоративные подаркиОт заявки до доставки — один менеджер на весь проект
- Шаг 1Запрос
Напишите повод, сколько получателей и какой бюджет на человека. Удобно в мессенджере, по почте или в форме.
- Шаг 2Варианты за день
Соберём 2–3 подборки с итоговой ценой: изделие, нанесение, упаковка и доставка до Москвы.
- Шаг 3Макет до оплаты
Покажем подарок и коробку с вашим логотипом. Образцы покажем на видеозвонке или пришлём экспресс-почтой.
- Шаг 4Сборка
Наносим логотип, собираем наборы в коробки и проверяем каждый перед упаковкой.
- Шаг 5Доставка в Москву
3–5 рабочих дней до офиса. Если нужно, разложим по адресам получателей.
Когда заказывать подарки, чтобы успеть к сроку в Москве
К сроку производства добавьте 3–5 дней на дорогу. Подарки со склада с нанесением делаем от 5 рабочих дней, наборы со сборкой и фирменной коробкой от 3–4 недель.
- До 15 ноябряНовый год
Пик сезона. Согласуйте подборку и макеты до середины ноября, тогда наборы приедут в Москву до праздников.
- Первая половина января23 Февраля и 8 Марта
После каникул склады пополняются, а к февралю очередь растёт. В январе заказывать спокойнее всего.
- За 1–2 месяцаЮбилей компании
Подарки с датой, именные наборы, награды. Можно разослать по офисам и филиалам.
- За 3–4 неделиВыставка или конференция
Раздатка на стенд, подарки гостям, наборы для спикеров. Доставим прямо к площадке.
- В любой моментWelcome pack и поводы
Наборы новичкам, подарки клиентам к их профессиональному празднику и дням рождения.
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Наши клиенты
Среди наших клиентов — компании из промышленности, финансов, IT, ритейла, строительства и других отраслей. От небольших фирм до Росатома, ЕВРАЗа и Банка России.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Частые вопросы
01
Сколько стоит корпоративный подарок с логотипом?
Массовые подарки стоят до 1 000 ₽ на человека, наборы для клиентов 1 000–3 000 ₽, для партнёров и руководителей от 3 000 ₽. Точную цену с нанесением, упаковкой и доставкой до Москвы пришлём в течение рабочего дня.
02
Разошлёте подарки по нескольким адресам в Москве?
Да, упакуем и промаркируем партии под каждый адрес и отправим курьером или транспортной компанией.
03
Когда заказывать новогодние подарки с доставкой в Москву?
Наборы со склада заказывайте за 2–4 недели до даты, это уже с дорогой 3–5 дней. Наборы под заказ планируйте за 2 месяца.
04
Можно сделать подарки разного уровня в одном стиле?
Да. Соберём линейку: недорогой подарок для всех, набор для клиентов и VIP-вариант для партнёров. Логотип, цвета и упаковка у всех единые.
05
Какая упаковка у наборов?
Фирменные коробки с вашим логотипом, ложементы под предметы, крафт, тубусы и подарочные пакеты. Можно вложить открытку с текстом от компании.
06
Можно подписать каждый подарок именем?
Да. Гравируем имя на ручке, ежедневнике, термокружке или печатаем на открытке. Список получателей пришлите в таблице.
07
Что делать, если нужной модели нет на складе?
Предложим аналог в том же бюджете и стиле и покажем его в визуализации. Решение остаётся за вами.
08
Подарки для госкомпаний оформите по закупке?
Да, работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, готовим документы под требования заказчика и работаем по брендбуку.