Дарьюшка 6 июля ★ 5 Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки Читать на Яндекс Картах

А Ангелина 2 июня 2025 ★ 5 Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качество Читать на Яндекс Картах

ПО Полина Остапчук 24 июля 2025 ★ 5 Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу! Читать на Яндекс Картах

УМ Урал Металл Экспорт О. 25 декабря 2024 ★ 5 Заказывали брендированную атрибутику. Благодарим Екатерину, за проделанную работу. Все было сделано быстро и так как хотели. Просчитались с количеством только, в следующий раз будем просто больше заказывать. Качество продукции хорошее и стоит своих средств. Заказывали - набор меда, календари, ручки, папки пластиковые и бумажные, пакеты пластиковые и бумажные, блокноты, ежедневники, увлажнители. Все доставили в срок, как и обговаривали. Большое спасибо компании и ее команде Ае Принт Читать на Яндекс Картах

АО Анонимный отзыв 18 апреля 2024 ★ 5 Услугами данной компании пользуемся не впервые. Последний раз заказывали флешки с логотипом компании. Менеджер Екатерина работала над этим заказом. Надо сказать, что Екатерина оперативно нашла необходимые флешки на ближайшем складе, на пару с дизайнером терпеливо предлагали варианты нанесения логотипа и деликатно объясняли, почему нельзя сделать по-другому. Также Екатерина организовала оперативное выполнение заказа и доставку до офиса. Отдельное спасибо работнику, который задержался ради нас. Читать на Яндекс Картах

HП HR подразделение 18 сентября 2025 ★ 5 Печатали папки для документов брендированные. Все быстро, качество отличное. Хороший сервис. А за первый заказ сделали бесплатную доставку. Рекомендую. Читать на Яндекс Картах

ЛА Лариса Ахметова 20 марта 2023 ★ 5 Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию! Читать на Яндекс Картах