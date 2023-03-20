Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Своё производство · в Москву за 3–5 дней
Шапочки для плавания с логотипом с доставкой в Москву
Силиконовые шапочки с логотипом для бассейнов, клубов и заплывов. От 500 штук, 12 цветов, краска не боится хлорки.
- от 195 ₽за шапочку с печатью на тираже от 500 шт.
- от 500 шт.командный тираж, именные — от 500 шт.
- 12 цветовшапочек в наличии, цвет краски — на выбор
- 4–12 днейсрок изготовления, срочно — по согласованию
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Цены на шапочки для плавания с логотипом — от 500 шт
Цена за штуку с нанесением логотипа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Силиконовые шапочки для плавания под нанесение
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|195 ₽
|97 500 ₽
Печать: 150 ₽ за каждый цвет на каждой стороне, до 5 цветов. Печатная форма: 700 ₽ на каждый дизайн, один раз на тираж, при печати с двух сторон тоже одна. Цвет краски на выбор, бесплатно.
Силиконовые шапочки для плавания с индивидуальной печатью
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|2 000 ₽
|2 000 ₽
|500 шт
|1 800 ₽
|3 600 ₽
|500 шт
|1 600 ₽
|8 000 ₽
Цена указана с печатью в 1 цвет с одной стороны. Каждый следующий цвет в макете: +600 ₽ за шапочку, до 5 цветов. Например, фамилия и флаг: белый, синий и красный - это 3 цвета.
Каждый следующий цвет: +600 ₽ / шт, до 5 цветов
- Изделие продаётся только с нанесением.
- Можно печатать на ваших фирменных шапочках — уточняйте у менеджера.
Как мы печатаем шапочки для плавания
Реальный заказ для ShustovTeam на нашем производстве: шелкография в три цвета по силикону.
- 1Надеваем шапочку на палетуСиликон натягиваем ровно, без складок — так логотип ляжет без искажений.
- 2Печатаем белую подложкуШелкография специальными красками для силикона: белый слой делает цвета яркими на тёмной шапочке.
- 3Промежуточная сушкаКаждый слой фиксируем перед следующим цветом.
- 4Наносим цвета по приводкеКаждый цвет — отдельный проход, точно в своё место.
- 5Проверяем и упаковываемКраска не боится воды и хлора, не тускнеет и не стирается.
- Своё производство
- Тираж от 500 шт
- Именные от 500 шт
- 4–12 рабочих дней
Печатаем тираж
на своём
оборудовании
Тираж наносим на своём оборудовании: шелкография, DTF, УФ-печать, вышивка, гравировка. Каждую партию проверяем перед отправкой.
1 000 м²цех нанесения и склад
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Не обязательно лететь в цех: в Zoom или Яндекс Телемосте покажем оборудование, образцы и ваш тираж в работе.
Как выбрать шапочки для плавания под вашу задачу
- 01Тираж
Командный тираж от 500 шапочек хватит клубу или сети бассейнов на сезон.
- 02Цвет
12 цветов силикона: подберём под цвета клуба или бренда.
- 03Печать
Логотип с одной или двух сторон, номер или название команды.
- 04Имена
Можно добавить имя спортсмена на каждую шапочку в тираже.
Как наносим логотип на шапочки для плавания
Технологию подбираем под тираж и макет. Визуализацию покажем до оплаты.
- 1. Готовим рамуСетку натягиваем с точным усилием: от этого зависит, насколько чётким выйдет контур надписи.
- 2. Переносим макетДля каждого цвета логотипа делаем отдельную форму. Флаг и фамилия в три цвета требуют трёх форм.
- 3. Очищаем силиконСнимаем тальк с поверхности шапочки, иначе краска не сцепится с материалом.
- 4. Фиксируем шапочкуНатягиваем на плоскую палету без складок, чтобы логотип не поплыл на изгибе.
- 5. Печатаем по цветамКарусельный станок кладёт цвет за цветом точно по приводке. До 4 цветов, можно с двух сторон.
- 6. Сушим и пакуемКаждую шапочку проверяем после сушки, кладём в отдельный пакет и отправляем в Москву.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.командный тираж
- 4–12 днейсрок изготовления
- 3–5 днейв пути до Москвы
- 15технологий нанесения
Шапочки для плавания с логотипом: наши работы
Фото реальных тиражей с нашего производства. Это не рендеры и не сток.
- ShustovTeam — 3 цвета
- Ural Swim Team — 3 цвета
- Именная с флагом — 3 цвета
- Swim Club — 4 цвета
- Белая печать на красной — 1 цвет
- Triathlon Team — 4 цвета
- Aqua Sport — 3 цвета на белой
- Пловец — 2 цвета на чёрной
- Неоновая шапочка — 1 цвет
- Смотреть
все работы150+ проектов
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- ААнгелина2 июня 2025★ 5
Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качествоЧитать на Яндекс Картах
- ПОПолина Остапчук24 июля 2025★ 5
Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу!Читать на Яндекс Картах
- УМУрал Металл Экспорт О.25 декабря 2024★ 5
Заказывали брендированную атрибутику. Благодарим Екатерину, за проделанную работу. Все было сделано быстро и так как хотели. Просчитались с количеством только, в следующий раз будем просто больше заказывать. Качество продукции хорошее и стоит своих средств. Заказывали - набор меда, календари, ручки, папки пластиковые и бумажные, пакеты пластиковые и бумажные, блокноты, ежедневники, увлажнители. Все доставили в срок, как и обговаривали. Большое спасибо компании и ее команде Ае ПринтЧитать на Яндекс Картах
- АОАнонимный отзыв18 апреля 2024★ 5
Услугами данной компании пользуемся не впервые. Последний раз заказывали флешки с логотипом компании. Менеджер Екатерина работала над этим заказом. Надо сказать, что Екатерина оперативно нашла необходимые флешки на ближайшем складе, на пару с дизайнером терпеливо предлагали варианты нанесения логотипа и деликатно объясняли, почему нельзя сделать по-другому. Также Екатерина организовала оперативное выполнение заказа и доставку до офиса. Отдельное спасибо работнику, который задержался ради нас.Читать на Яндекс Картах
- HПHR подразделение18 сентября 2025★ 5
Печатали папки для документов брендированные. Все быстро, качество отличное. Хороший сервис. А за первый заказ сделали бесплатную доставку. Рекомендую.Читать на Яндекс Картах
- ЛАЛариса Ахметова20 марта 2023★ 5
Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию!Читать на Яндекс Картах
- МСМарина С.2 июля 2024★ 5
Заказали мерч для мероприятия. Приезжали на выездное мероприятие из мск в ект. Ребята сделали все оперативно и качественно. Менеджер Екатерина всегда была на связи. Т.к. рейс из мск задержали и мы были недоступны, чтобы получить доставленный мерч, ребята сами договорились с отелем и оставили в камере хранения. Клиентоориентированность 🔝 точно рекомендую 💯Читать на Яндекс Картах
Зачем компании заказывают шапочки для плавания
Типовые задачи наших заказчиков, от промо до формы для команды.
- Сети бассейновПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Спортшколы и секцииПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Заплывы на открытой водеПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Фитнес-клубыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Корпоративные командыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Мерч-шопы спортивных брендовПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Как заказать с доставкой в Москву
Всё делаем удалённо, от заявки до коробок у вас в офисе. Макет утверждаете до оплаты.
- 01ЗаявкаТираж, дата и адрес в Москвеотвечаем в рабочее время
- 02РасчётЦена с нанесением и доставкойв течение дня
- 03ВизуализацияИзделие с вашим логотипомбесплатно
- 04ДоговорСчёт с НДС, документы через ЭДОбез поездок
- 05ПроизводствоНаносим логотип на своём производствеот 1–3 дней
- 06ДоставкаСДЭК, Деловые Линии, ПЭК3–5 дней в пути
Шапочки для плавания с логотипом для московских компаний
Шапочка с логотипом видна на каждом старте и на каждом фото с заплыва. Сети бассейнов, спортшколы и организаторы стартов заказывают их под сезон и под соревнования.
Шапочки из 100 % силикона, 12 цветов. Логотип печатаем краской, которая держится в хлорированной воде. Продаём только с нанесением.
Шапочки для плавания на заказ делаем и именные: с фамилией и флагом на каждой. В Москву от 500 штук.
Доставка в Москву
Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Почему выгодно заказать у производителя
Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Вопросы о заказе: шапочки для плавания в Москву
Успеем к старту в Москве?
Срок производства 4–12 рабочих дней в зависимости от тиража и цветности, плюс 3–5 дней в пути. Назовите дату старта, и мы посчитаем, успеваем ли.
Можно разные логотипы в одном тираже?
Да, например, для нескольких клубов или этапов. Каждый макет согласуем отдельно.
У вас есть офис в Москве?
Нет. Офис, шоурум и производство у нас. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализацию согласуем по почте или в мессенджере, договор и документы подписываем через ЭДО, оплата по счёту с НДС.
Можно посмотреть образцы до заказа?
Пришлём визуализацию с вашим логотипом, фото и видео похожих тиражей. Образцы изделий можем отправить транспортной компанией, условия уточнит менеджер.
Какие документы будут?
Договор, счёт, УПД, акт сверки, поддерживаем ЭДО. Цены с НДС. Минимальная сумма заказа 10 000 ₽.
Можно встретиться лично?
Да. Менеджер может прилететь к вам в Москву, чтобы обсудить проект и показать образцы. Или проведём встречу в Zoom или Яндекс Телемосте.