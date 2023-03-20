А Ангелина 2 июня 2025 ★ 5 Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качество Читать на Яндекс Картах

ИП Игорь П. 28 ноября 2023 ★ 5 Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку. Читать на Яндекс Картах

Ю Юлия 14 мая 2024 ★ 5 Прекрасная работа менеджера Екатерины! Заказывали брендированные силиконовые браслеты. На все вопросы получили ответ и ни грамма не сомневались в правильности выбора подрядчика. Оперативно сделали макет, запустили в производство и отправили нам. Посылку получили и были приятно удивлены качеству браслетов: материал приятный, плотный, печать четкая. Будем заказывать на постоянной основе! Читать на Яндекс Картах

ЛА Лариса Ахметова 20 марта 2023 ★ 5 Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию! Читать на Яндекс Картах

И Ирина 2 мая 2025 ★ 5 Заказывали для компании силиконовые браслеты. Заказ был срочным. Огромная благодарность Юлии - все четко, быстро, качественно! Спасибо 👍 обязательно вернемся с заказами! Читать на Яндекс Картах

КО Кирилл Одинцов 27 июня 2024 ★ 5 Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне. Читать на Яндекс Картах

ЕС Евгения Скоробогатова 15 декабря 2025 ★ 5 Мы заказываем пакеты с логотипом и силиконовые браслеты, работаем с менеджером Валерией она всегда очень отзывчива и внимательна к деталям. Очень довольны качеством продукции. Всегда выручаете, спасибо! Читать на Яндекс Картах