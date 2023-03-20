Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Доставка в Москву бесплатно
Силиконовые браслеты с логотипом с доставкой в Москву
От 500 штук и от 16 ₽ за браслет. Печатаем за 1–2 дня из 2 млн заготовок на складе. Доставка в Москву за наш счёт.
- 2 000 000+ заготовокна складе — 50+ цветов Pantone в наличии
- 12 летпечатаем на силиконе
- 100% своё производствобез подрядчиков и перекупщиков
- Цена производителятираж от 500 шт., на крупный — обсудим условия
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Цены на силиконовые браслеты с логотипом — от 500 шт
Цена за штуку с нанесением логотипа. Доставку в Москву берём на себя.
Силиконовые браслеты с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|26 ₽
|13 000 ₽
|1 000 шт
|22 ₽
|22 000 ₽
|3 000 шт
|19 ₽
|57 000 ₽
|5 000 шт
|17 ₽
|85 000 ₽
|10 000 шт
|16 ₽
|160 000 ₽
Силиконовые браслеты сегментированные с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|30 ₽
|10 500 ₽
|1 000 шт
|23 ₽
|23 000 ₽
|3 000 шт
|21 ₽
|63 000 ₽
|5 000 шт
|20 ₽
|100 000 ₽
|10 000 шт
|18 ₽
|180 000 ₽
Силиконовые браслеты с нумерацией (номер, фамилия, имя)
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|65 ₽
|32 500 ₽
|1 000 шт
|40 ₽
|40 000 ₽
Силиконовые браслеты с областью под надпись
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|25 ₽
|12 500 ₽
|1 000 шт
|22 ₽
|22 000 ₽
|3 000 шт
|20 ₽
|60 000 ₽
Силиконовые широкие браслеты 20/25 мм c логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|47 ₽
|23 500 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|39 ₽
|117 000 ₽
Силиконовые браслеты "Номерки"
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|37 ₽
|18 500 ₽
|750 шт
|34 ₽
|25 500 ₽
|1 000 шт
|29 ₽
|29 900 ₽
Силиконовые браслеты без нанесения
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|19 ₽
|9 500 ₽
|1 000 шт
|17 ₽
|17 000 ₽
|3 000 шт
|15 ₽
|45 000 ₽
|5 000 шт
|12 ₽
|60 000 ₽
Силиконовые браслеты двухсторонние с логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|33 ₽
|16 500 ₽
|1 000 шт
|25 ₽
|25 000 ₽
|3 000 шт
|22 ₽
|66 000 ₽
|5 000 шт
|19 ₽
|95 000 ₽
Силиконовые браслеты с вдавленными и прокрашенным логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|54 ₽
|27 000 ₽
|1 000 шт
|41 ₽
|41 000 ₽
|3 000 шт
|36 ₽
|108 000 ₽
|5 000 шт
|32 ₽
|160 000 ₽
|10 000 шт
|28 ₽
|280 000 ₽
Силиконовые браслеты c вдавленным/выпуклым логотипом
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|50 ₽
|25 000 ₽
|1 000 шт
|39 ₽
|39 900 ₽
|3 000 шт
|34 ₽
|102 000 ₽
|5 000 шт
|29 ₽
|145 000 ₽
|10 000 шт
|26 ₽
|260 000 ₽
- Смена цвета нанесения - 500 руб., смена макета - 500 руб.
Цвета в наличии
Чёрный
Pantone Black C
Стандартный размер 202×12 мм
Выбранный цветЧёрный · Pantone Black C
Цвет на экране может отличаться от реального изделия — покажем образцы и согласуем цвет до запуска тиража.
Печатаем тираж
на своём
оборудовании
Тираж наносим на своём оборудовании: шелкография, DTF, УФ-печать, вышивка, гравировка. Каждую партию проверяем перед отправкой.
1 000 м²цех нанесения и склад
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Не обязательно лететь в цех: в Zoom или Яндекс Телемосте покажем оборудование, образцы и ваш тираж в работе.
Как выбрать силиконовые браслеты под вашу задачу
- 01Нанесение
Для разового события хватит печати. Если браслет будут носить месяцами, берите вдавленный логотип с заливкой.
- 02Ширина
12 мм подходит для логотипа. 20–25 мм берут под крупный текст или слоган.
- 03Размер
Взрослый подходит большинству, есть женский и детский, раскладку уточним.
- 04Цвет
Подберём оттенок под фирменный цвет: 50+ цветов в наличии, остальные по Pantone.
Как наносим логотип на силиконовые браслеты
Технологию подбираем под тираж и макет. Визуализацию покажем до оплаты.
- Шелкография в 1 цветЧёткий логотип одним цветом. Самый бюджетный вариант для больших тиражей.
- Шелкография в 2 цветаЛоготип и слоган разными цветами, точно по брендбуку.
- Шелкография в 3 цветаСложный логотип в трёх цветах без потери читаемости.
- Выдавленный (рельеф без краски)Логотип продавлен в силиконе. Сдержанно и навсегда.
- Выпуклый (объёмный)Объёмный логотип выступает над поверхностью браслета.
- Полноцветная печатьГрадиенты и фото на браслете, если логотип сложный.
Как мы делаем силиконовые браслеты
Наносим логотип сами, на своём производстве.
- 1. Берём браслеты со складаНужный цвет и ширина уже лежат у нас: больше 2 млн штук в 50+ цветах Pantone. Ждать отливку не приходится.
- 2. Делаем формуПод каждый цвет логотипа делаем свою печатную сетку. Макет переносим один раз на весь тираж.
- 3. Печатаем логотипКраска для силикона растягивается вместе с браслетом и не идёт трещинами. До 3 цветов, полноцвет печатаем другой технологией.
- 4. Проверяем партиюПосле сушки смотрим каждую пачку: контур, цвет, совпадение с макетом. Брак в Москву не уезжает.
- 5. Рельефный логотипВдавленные и выпуклые браслеты льём по пресс-форме с вашим логотипом, рельеф можно залить цветом. От 500 штук, около 40 дней.
- 6. Пакуем и отправляемПачками или поштучно в пакетик (4 ₽). Передаём в СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, через 3–5 дней тираж у вас в Москве.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж браслетов
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 1000 м²собственное производство
- 3–5 днейв пути до Москвы
Силиконовые браслеты с логотипом: наши работы
Фото реальных тиражей с нашего производства. Это не рендеры и не сток.
- Welcome-набор с шопером
- Магниты ПВХ
- Неоновые браслеты
- Контрольные браслеты
- Ремувка с логотипом
- Смотреть
все работы150+ проектов
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- ААнгелина2 июня 2025★ 5
Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качествоЧитать на Яндекс Картах
- ИПИгорь П.28 ноября 2023★ 5
Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку.Читать на Яндекс Картах
- ЮЮлия14 мая 2024★ 5
Прекрасная работа менеджера Екатерины! Заказывали брендированные силиконовые браслеты. На все вопросы получили ответ и ни грамма не сомневались в правильности выбора подрядчика. Оперативно сделали макет, запустили в производство и отправили нам. Посылку получили и были приятно удивлены качеству браслетов: материал приятный, плотный, печать четкая. Будем заказывать на постоянной основе!Читать на Яндекс Картах
- ЛАЛариса Ахметова20 марта 2023★ 5
Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию!Читать на Яндекс Картах
- ИИрина2 мая 2025★ 5
Заказывали для компании силиконовые браслеты. Заказ был срочным. Огромная благодарность Юлии - все четко, быстро, качественно! Спасибо 👍 обязательно вернемся с заказами!Читать на Яндекс Картах
- КОКирилл Одинцов27 июня 2024★ 5
Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне.Читать на Яндекс Картах
- ЕСЕвгения Скоробогатова15 декабря 2025★ 5
Мы заказываем пакеты с логотипом и силиконовые браслеты, работаем с менеджером Валерией она всегда очень отзывчива и внимательна к деталям. Очень довольны качеством продукции. Всегда выручаете, спасибо!Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
Зачем компании заказывают силиконовые браслеты
Типовые задачи наших заказчиков, от промо до формы для команды.
- Фестивали и концертыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Забеги и спортивные стартыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Конференции и форумыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Промоакции брендаПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Благотворительные акцииПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Мерч для фанатовПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём вид, цвета и нанесение
Как заказать с доставкой в Москву
Всё делаем удалённо, от заявки до коробок у вас в офисе. Макет утверждаете до оплаты.
- 01ЗаявкаТираж, дата и адрес в Москвеотвечаем в рабочее время
- 02РасчётЦена с нанесением и доставкойв течение дня
- 03ВизуализацияИзделие с вашим логотипомбесплатно
- 04ДоговорСчёт с НДС, документы через ЭДОбез поездок
- 05ПроизводствоНаносим логотип на своём производствеот 1–3 дней
- 06ДоставкаСДЭК, Деловые Линии, ПЭКбесплатно
Силиконовые браслеты с логотипом для московских компаний
Для фестиваля, забега или конференции в Москве браслет с логотипом будет самой недорогой раздаткой, которую носят неделями. Цвет не ждём из Китая: 50+ цветов лежат у нас на складе.
Для разового события хватит печати. Для мерча, который носят месяцами, лучше вдавленный логотип с заливкой: он не стирается.
Доставка в Москву
Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. Доставку в Москву берём на себя.
Почему выгодно заказать у производителя
Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Вопросы о заказе: силиконовые браслеты в Москву
Успеете к мероприятию в Москве через неделю?
Да, если браслеты с печатью из складских цветов: печать 1–2 дня и 3–5 дней в пути. Вдавленные браслеты по пресс-форме делаются от 40 дней, их лучше планировать заранее.
Сколько стоят браслеты с доставкой в Москву?
С печатью 26 ₽ при 500 шт., 22 ₽ при 1 000, 16 ₽ при 10 000. Доставка в Москву для силиконовых браслетов бесплатная.
Сколько идёт доставка в Москву?
После того как тираж готов, он едет до Москвы 3–5 рабочих дней. Отправляем СДЭК, Деловыми Линиями или ПЭК до терминала или до двери офиса. Если очень срочно, отправим авиа.
У вас есть офис в Москве?
Нет. Офис, шоурум и производство у нас. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализацию согласуем по почте или в мессенджере, договор и документы подписываем через ЭДО, оплата по счёту с НДС.
Можно посмотреть образцы до заказа?
Пришлём визуализацию с вашим логотипом, фото и видео похожих тиражей. Образцы изделий можем отправить транспортной компанией, условия уточнит менеджер.
Какие документы будут?
Договор, счёт, УПД, акт сверки, поддерживаем ЭДО. Цены с НДС. Минимальная сумма заказа 10 000 ₽.