Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Своё производство · в Москву за 3–5 дней
Светоотражающие браслеты с логотипом с доставкой в Москву
Слэп-браслеты с вашим логотипом для акций безопасности, школ и бегунов. От 500 штук, печать от 24 часов, есть детский размер.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 24 часовпечать на готовых браслетах
- Ночью и в дождьотражают свет фар
- от 45 ₽с печатью при 5 000 шт.
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Цены на светоотражающие браслеты с логотипом — от 500 шт
Цена за штуку с нанесением логотипа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Светоотражающие браслеты под нанесение
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|45 ₽
|22 500 ₽
|1 000 шт
|42 ₽
|42 000 ₽
|3 000 шт
|41 ₽
|123 000 ₽
|5 000 шт
|40 ₽
|200 000 ₽
Светоотражающие браслеты с логотипом в 1 цвет
|Тираж
|Цена за шт.
|Сумма за тираж
|500 шт
|57 ₽
|28 500 ₽
|1 000 шт
|53 ₽
|53 000 ₽
|3 000 шт
|49 ₽
|147 000 ₽
|5 000 шт
|45 ₽
|225 000 ₽
Печатаем тираж
на своём
оборудовании
Тираж наносим на своём оборудовании: шелкография, DTF, УФ-печать, вышивка, гравировка. Каждую партию проверяем перед отправкой.
1 000 м²цех нанесения и склад
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Не обязательно лететь в цех: в Zoom или Яндекс Телемосте покажем оборудование, образцы и ваш тираж в работе.
Как выбрать светоотражающие браслеты под вашу задачу
- 01Размер
Взрослый берут бегунам и курьерам, детский школам и садам.
- 02Печать
Логотип в 1–2 цвета читается лучше всего. Полноцвет нужен для сложных картинок.
- 03Цвет ленты
Серебристый отражает ярче всего, цветные заметнее днём.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик удобен для раздачи на акциях и в школах.
Как наносим логотип на светоотражающие браслеты
Технологию подбираем под тираж и макет. Визуализацию покажем до оплаты.
- Печать в 1 цветЛоготип одним цветом: быстро и недорого для массовой раздачи.
- Второй цветДобавим цвет для слогана или контакта за небольшую доплату.
- УФ-полноцветПолноцветное изображение и мелкие детали печатаем УФ-чернилами.
- QR-кодСсылка на акцию или сайт прямо на браслете.
- Смена макета в тиражеРазные макеты в одном заказе, например для нескольких акций или отделов.
- Индивидуальная упаковкаКаждое изделие в пакетике, так удобно раздавать и хранить.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж браслетов
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 45 ₽цена с печатью при 5 000 шт.
- 3–5 днейв пути до Москвы
Светоотражающие браслеты с логотипом: наши работы
Фото реальных тиражей с нашего производства. Это не рендеры и не сток.
- Welcome-набор с шопером
- Магниты ПВХ
- Неоновые браслеты
- Контрольные браслеты
- Ремувка с логотипом
- Смотреть
все работы150+ проектов
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- ААнгелина2 июня 2025★ 5
Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качествоЧитать на Яндекс Картах
- ИПИгорь П.28 ноября 2023★ 5
Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку.Читать на Яндекс Картах
- ЮЮлия14 мая 2024★ 5
Прекрасная работа менеджера Екатерины! Заказывали брендированные силиконовые браслеты. На все вопросы получили ответ и ни грамма не сомневались в правильности выбора подрядчика. Оперативно сделали макет, запустили в производство и отправили нам. Посылку получили и были приятно удивлены качеству браслетов: материал приятный, плотный, печать четкая. Будем заказывать на постоянной основе!Читать на Яндекс Картах
- КОКирилл Одинцов27 июня 2024★ 5
Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне.Читать на Яндекс Картах
- АДАндрей Денисов31 мая 2023★ 5
Обращался за изготовление светоотражающих слэп браслетов. Очень порадовало качество и сроки изготовления, менеджер Елена всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Всем рекомендуюЧитать на Яндекс Картах
- ЛАЛариса Ахметова20 марта 2023★ 5
Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию!Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- ПОПолина Остапчук24 июля 2025★ 5
Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу!Читать на Яндекс Картах
Зачем компании заказывают светоотражающие браслеты
Типовые задачи наших заказчиков, от промо до формы для команды.
- Акции по безопасности дорожного движенияПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Школы и детские садыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Курьерские службыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Беговые клубыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Охрана труда на предприятияхПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Подарки клиентам осеньюПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, печать и упаковку
Как заказать с доставкой в Москву
Всё делаем удалённо, от заявки до коробок у вас в офисе. Макет утверждаете до оплаты.
- 01ЗаявкаТираж, дата и адрес в Москвеотвечаем в рабочее время
- 02РасчётЦена с нанесением и доставкойв течение дня
- 03ВизуализацияИзделие с вашим логотипомбесплатно
- 04ДоговорСчёт с НДС, документы через ЭДОбез поездок
- 05ПроизводствоНаносим логотип на своём производствеот 1–3 дней
- 06ДоставкаСДЭК, Деловые Линии, ПЭК3–5 дней в пути
Светоотражающие браслеты с логотипом для московских компаний
Осенью и зимой светоотражающие браслеты раздают на акциях ГИБДД, в школах и на пробежках. Браслет сам защёлкивается на руке или ремне рюкзака, а логотип остаётся на виду весь тёмный сезон.
Водитель замечает браслет с 130–140 метров. Плёнка класса RA2 сохраняет свойства годами, логотип печатаем в 1–2 цвета или полноцветом.
Доставка в Москву
Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Почему выгодно заказать у производителя
Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Вопросы о заказе: светоотражающие браслеты в Москву
Есть детский размер?
Да. Его берут для школ и детских акций: браслет не спадает с тонкого запястья.
Какой минимальный тираж для Москвы?
От 500 штук. Печать от 24 часов, затем 3–5 дней в пути до Москвы.
Какие документы будут?
Договор, счёт, УПД, акт сверки, поддерживаем ЭДО. Цены с НДС. Минимальная сумма заказа 10 000 ₽.
Можно встретиться лично?
Да. Менеджер может прилететь к вам в Москву, чтобы обсудить проект и показать образцы. Или проведём встречу в Zoom или Яндекс Телемосте.
Сделаете макет и визуализацию?
Да, бесплатно: подготовим макет по вашему логотипу и покажем изделие до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Доставите в Подмосковье?
Да, в любой город области: до терминала транспортной компании или до двери. Сроки как по Москве, плюс 1–2 дня в зависимости от адреса.