Светоотражающие браслеты с логотипом для московских компаний

Осенью и зимой светоотражающие браслеты раздают на акциях ГИБДД, в школах и на пробежках. Браслет сам защёлкивается на руке или ремне рюкзака, а логотип остаётся на виду весь тёмный сезон.

Водитель замечает браслет с 130–140 метров. Плёнка класса RA2 сохраняет свойства годами, логотип печатаем в 1–2 цвета или полноцветом.

Доставка в Москву Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя. Почему выгодно заказать у производителя Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.