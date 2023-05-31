Светоотражающие брелоки с логотипом для московских компаний

Фликер на рюкзаке или ключах полезен всю тёмную половину года, его не выбрасывают. Для школ, курьерских служб и акций безопасности это раздатка, которая работает на бренд месяцами.

Вырубаем брелок по контуру макета, печатаем с двух сторон, крепим на карабин, кольцо или шнурок. Плёнка класса RA2 держит свойства 3+ года.

Фликеры на заказ для Москвы делаем от 500 штук: школам, курьерским службам и к акциям безопасности.

Доставка в Москву Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя. Почему выгодно заказать у производителя Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.