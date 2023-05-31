Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Своё производство · в Москву за 3–5 дней
Светоотражающие брелоки с логотипом с доставкой в Москву
Фликеры любой формы, хоть по контуру вашего логотипа или маскота. От 500 штук, двусторонняя печать, срок от 7 дней.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Видно за 130 мв свете фар автомобиля
- Мягкий материалне гремит и не царапает
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Светоотражающие брелоки с логотипом: модели для заказа в Москву
Выберите модель и цвет, а мы посчитаем цену с нанесением и доставкой до вашего офиса.
- Светоотражатель Звездаарт. G24211.60в наличии 5 000+ штВидимость на дорогеНанесение: тампопечатьУФ-печатьот 99 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Мишкаарт. G24815.60в наличии 10 000+ штВидимость на дорогеНанесение: тампопечатьУФ-печатьот 99 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Снежинкаарт. G24209.60в наличии 10 000+ штВидимость на дорогеНанесение: тампопечатьУФ-печатьот 85 ₽цена без нанесения
- Светоотражатель Кругарт. G24210.60в наличии 10 000+ штВидимость на дорогеНанесение: тампопечатьУФ-печатьот 90 ₽цена без нанесения
- Нужна другая модель?
Здесь шесть самых ходовых вариантов. Пришлите задачу и бюджет, подберём ещё и посчитаем с доставкой до вашего офиса.
- Ходовые модели на складе
- Подбор под бюджет и тираж
- Образец до запуска тиража
- Расчёт с доставкой до Москвы
Печатаем тираж
на своём
оборудовании
Тираж наносим на своём оборудовании: шелкография, DTF, УФ-печать, вышивка, гравировка. Каждую партию проверяем перед отправкой.
1 000 м²цех нанесения и склад
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Не обязательно лететь в цех: в Zoom или Яндекс Телемосте покажем оборудование, образцы и ваш тираж в работе.
Как выбрать светоотражающие брелоки под вашу задачу
- 01Форма
Складская форма быстрее. Своя, по контуру логотипа, запоминается лучше.
- 02Тираж
В Москву делаем от 500 штук: так доставка выходит выгодной.
- 03Нанесение
Печать с двух сторон: логотип с одной, полезная надпись или QR-код с другой.
- 04Крепление
Карабин для рюкзака, кольцо для ключей, шнурок для куртки.
Как наносим логотип на светоотражающие брелоки
Технологию подбираем под тираж и макет. Визуализацию покажем до оплаты.
- ТампопечатьЧёткий логотип на изогнутой поверхности, недорого на тиражах.
- УФ-печатьЯркий полноцвет и мелкий текст на пластике.
- Лазерная гравировкаЛоготип не сотрётся ни на металле, ни на пластике.
- Полимерная смолаОбъёмная глянцевая линза поверх логотипа смотрится дорого.
- ШелкографияСамая выгодная печать на больших тиражах: краска ложится плотно и держится годами.
- ВышивкаОбъёмный логотип, который не выцветает и не трескается после стирок.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- Бесплатномакет и визуализация
- 3–5 днейв пути до Москвы
Цены на светоотражающие брелоки с логотипом — от 500 шт
Цена за штуку с нанесением логотипа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 500 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
- Макет
- Расчёт
- Визуализация
Светоотражающие брелоки с логотипом: наши работы
Фото реальных тиражей с нашего производства. Это не рендеры и не сток.
- Солевой светильник
- Кружка в welcome-набор
- Набор «Я люблю свою работу»
- Welcome-набор с шопером
- Набор «Комсомолл»
- Мультитул с логотипом
- Зонт с логотипом
- Ланчбокс и термокружка
- Плед в подарочной упаковке
- Подарочный набор
- Ежедневник и стакан
- Смотреть
все работы150+ проектов
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
- КОКирилл Одинцов27 июня 2024★ 5
Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне.Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- ААнгелина2 июня 2025★ 5
Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качествоЧитать на Яндекс Картах
- ПОПолина Остапчук24 июля 2025★ 5
Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу!Читать на Яндекс Картах
- УМУрал Металл Экспорт О.25 декабря 2024★ 5
Заказывали брендированную атрибутику. Благодарим Екатерину, за проделанную работу. Все было сделано быстро и так как хотели. Просчитались с количеством только, в следующий раз будем просто больше заказывать. Качество продукции хорошее и стоит своих средств. Заказывали - набор меда, календари, ручки, папки пластиковые и бумажные, пакеты пластиковые и бумажные, блокноты, ежедневники, увлажнители. Все доставили в срок, как и обговаривали. Большое спасибо компании и ее команде Ае ПринтЧитать на Яндекс Картах
- АОАнонимный отзыв18 апреля 2024★ 5
Услугами данной компании пользуемся не впервые. Последний раз заказывали флешки с логотипом компании. Менеджер Екатерина работала над этим заказом. Надо сказать, что Екатерина оперативно нашла необходимые флешки на ближайшем складе, на пару с дизайнером терпеливо предлагали варианты нанесения логотипа и деликатно объясняли, почему нельзя сделать по-другому. Также Екатерина организовала оперативное выполнение заказа и доставку до офиса. Отдельное спасибо работнику, который задержался ради нас.Читать на Яндекс Картах
- HПHR подразделение18 сентября 2025★ 5
Печатали папки для документов брендированные. Все быстро, качество отличное. Хороший сервис. А за первый заказ сделали бесплатную доставку. Рекомендую.Читать на Яндекс Картах
- АДАндрей Денисов31 мая 2023★ 5
Обращался за изготовление светоотражающих слэп браслетов. Очень порадовало качество и сроки изготовления, менеджер Елена всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Всем рекомендуюЧитать на Яндекс Картах
Зачем компании заказывают светоотражающие брелоки
Типовые задачи наших заказчиков, от промо до формы для команды.
- Школы и детские лагеряПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Социальные кампанииПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Транспортные компанииПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Страховые и банкиПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Раздача на улицеПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Мерч-шопыПосчитаем тираж под задачу и отправим в Москву к нужной дате.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Как заказать с доставкой в Москву
Всё делаем удалённо, от заявки до коробок у вас в офисе. Макет утверждаете до оплаты.
- 01ЗаявкаТираж, дата и адрес в Москвеотвечаем в рабочее время
- 02РасчётЦена с нанесением и доставкойв течение дня
- 03ВизуализацияИзделие с вашим логотипомбесплатно
- 04ДоговорСчёт с НДС, документы через ЭДОбез поездок
- 05ПроизводствоНаносим логотип на своём производствеот 1–3 дней
- 06ДоставкаСДЭК, Деловые Линии, ПЭК3–5 дней в пути
Светоотражающие брелоки с логотипом для московских компаний
Фликер на рюкзаке или ключах полезен всю тёмную половину года, его не выбрасывают. Для школ, курьерских служб и акций безопасности это раздатка, которая работает на бренд месяцами.
Вырубаем брелок по контуру макета, печатаем с двух сторон, крепим на карабин, кольцо или шнурок. Плёнка класса RA2 держит свойства 3+ года.
Фликеры на заказ для Москвы делаем от 500 штук: школам, курьерским службам и к акциям безопасности.
Доставка в Москву
Тираж едет до Москвы 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
Почему выгодно заказать у производителя
Мы сами наносим логотип, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Вопросы о заказе: светоотражающие брелоки в Москву
Можно фликер в форме нашего логотипа?
Да, делаем пресс-форму по контуру макета, срок от 20 дней. Складские формы (круг, сердце, звезда и другие) делаем от 7 дней.
Какое крепление выбрать?
Карабин удобен для рюкзаков и сумок, кольцо для ключей, шнурок для детских курток. В одном тираже можно сочетать.
Доставите в Подмосковье?
Да, в любой город области: до терминала транспортной компании или до двери. Сроки как по Москве, плюс 1–2 дня в зависимости от адреса.
Разошлёте по нескольким адресам?
Да. Разделим тираж на партии, промаркируем и отправим в разные офисы или филиалы.
Сколько идёт доставка в Москву?
После того как тираж готов, он едет до Москвы 3–5 рабочих дней. Отправляем СДЭК, Деловыми Линиями или ПЭК до терминала или до двери офиса. Если очень срочно, отправим авиа.
У вас есть офис в Москве?
Нет. Офис, шоурум и производство у нас. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализацию согласуем по почте или в мессенджере, договор и документы подписываем через ЭДО, оплата по счёту с НДС.