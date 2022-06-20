Екатерина Ерфомова 27 июля ★ 5 Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться) Читать на Яндекс Картах

Дарьюшка 6 июля ★ 5 Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки Читать на Яндекс Картах

Аурика Добря 26 июня ★ 5 Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно Читать на Яндекс Картах

Иван Казанцев 30 сентября ★ 5 Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу! Читать на Яндекс Картах

Турбиный Завод 5 августа 2025 ★ 5 Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее. Читать на Яндекс Картах

УЦ Уральский центр кинезиотерапии 5 августа 2025 ★ 5 Очень рады, что так близко с Уральским центром кинезиотерапии №2 находится компания АЕ Принт. Вопрос о заказе нужной сувенирки решили быстро и оперативно. Ещё и на экскурсии побывали на производстве, посмотрели что и как делается. Отдельная благодарность нашему манагеру Ирине Пищулиной, которая профессионально реагировала на все наши хотелки. Ещё бы отметили шоурум в офисе: наглядно, разнообразно по образцам и всё можно потрогать. Читать на Яндекс Картах

А Ангелина 2 июня 2025 ★ 5 Заказали партию браслетов 3000шт, в короткие сроки, нужно было к празднику успеть. Многие не взялись за нас. Менеджер Юлия рассчитала сроки изготовления и доставки чтобы мы смогли получить все вовремя. Браслеты пришли. Цвета яркие, принт отпечатан хорошо. Спасибо больше за оперативность и качество Читать на Яндекс Картах

У УВМ-Сталь 12 ноября 2025 ★ 5 Огромная благодарность за изготовление наших новогодних открыток! Качество — супер, все исполнено очень аккуратно. Отдельное спасибо менеджерам за комфортное взаимодействие! Самые лучшие на рынке сувенирной продукции! Рекомендуем всем! Читать на Яндекс Картах

ПО Полина Остапчук 24 июля 2025 ★ 5 Скорость работы всех участников процесса, учет всех моих пожеланий, 9 дней с момента принятия заказа (изготовление клише, доставка ежедневников, теснение и выдача заказа). Результат превзошел мои ожидания, т.к. лого не простой, с множеством мелких деталей. Благодарю за работу! Читать на Яндекс Картах

ЕБ Елена Б. 28 мая 2025 ★ 5 Отличная компания, всегда по хорошей цене и, главное, в срок, а то и раньше! Менеджер Екатерина Б. - всем рекомендую- отвечает быстро, всегда подскажет, что поправить в макете для получения лучшего результата у готового изделия, редкое качество, ценю! В этот раз заказывали браслеты бумажные- на них чаще всего идет эконом печать, но получилось просто великолепно! Спасибо! Читать на Яндекс Картах

M Maxibon8899 25 марта ★ 5 Замечательная студия, качество печати и вышивки восхитительное, единственный минус что делают печать только на своих футболках) Спасибо менеджеру, Юлии, на протяжении всего срока была на связи, очень быстро помогла разобраться 😎 Читать на Яндекс Картах

МТ Михаил Т. 27 ноября 2024 ★ 5 Заказывал худи с печатью эмблем у этой компании – остался очень доволен. Качество самой одежды на высоте: материал приятный, плотный, отлично сидит. Печать сделана аккуратно, ярко, все четко по моему макету. В процессе подготовки отдельно проработали размещение макета на худи для визуального восприятия будущей печати. Отдельно хочу отметить скорость и внимательность к деталям. Если вам нужно что-то подобное – рекомендую! Читать на Яндекс Картах

ПД Просто Даша 5 апреля 2024 ★ 5 Мне так повезло попасть на Екатерину . Ее работа просто безупречна . Так приятно было общатся , все ловит на пол слове . Поняла меня что и как ! Сделали ручки с логотипом для масштабного мероприятия криптобойня, они просто пушка ! А за день до мероприятия сильно выручила и еще и футболки нам сделали ! Они просто потрясающие ! Все хотели не кубок выиграть а футболку . Очень хорошее качество и сервис ! Теперь все буду заказывать только у них ! Пасиба Читать на Яндекс Картах

УМ Урал Металл Экспорт О. 25 декабря 2024 ★ 5 Заказывали брендированную атрибутику. Благодарим Екатерину, за проделанную работу. Все было сделано быстро и так как хотели. Просчитались с количеством только, в следующий раз будем просто больше заказывать. Качество продукции хорошее и стоит своих средств. Заказывали - набор меда, календари, ручки, папки пластиковые и бумажные, пакеты пластиковые и бумажные, блокноты, ежедневники, увлажнители. Все доставили в срок, как и обговаривали. Большое спасибо компании и ее команде Ае Принт Читать на Яндекс Картах

КЛ Ксения Л. 20 сентября 2024 ★ 5 Работаем с компанией АЕ Принт на постоянной основе. Менеджеры всегда оперативны, быстро подбираем продукт, оперативно делаем макет, всегда как итог качественный продукт. Если появляются какие-то вопросы, компания их оперативно закрывает. Крайний раз заказывали коферы, кружки, значки и многое другое. Спасибо за наше сотрудничество, успехов! Читать на Яндекс Картах

ИП Игорь П. 28 ноября 2023 ★ 5 Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку. Читать на Яндекс Картах

АБ Александра Б. 19 апреля 2024 ★ 5 Заказывали партию пакетов для подарков. Выполнили заказ даже быстрее срока, очень оперативно согласовали макеты. Сами пакеты очень качественные, приятные на ощупь и по отличной цене! Менеджер Елена всегда была на связи, клиентоориентированность 10 из 10) и очень вежливый курьер Егор, который все привез. Спасибо за сервис и за качество продукции! Читать на Яндекс Картах

И Ирина 2 мая 2025 ★ 5 Заказывали для компании силиконовые браслеты. Заказ был срочным. Огромная благодарность Юлии - все четко, быстро, качественно! Спасибо 👍 обязательно вернемся с заказами! Читать на Яндекс Картах

АО Анонимный отзыв 18 апреля 2024 ★ 5 Услугами данной компании пользуемся не впервые. Последний раз заказывали флешки с логотипом компании. Менеджер Екатерина работала над этим заказом. Надо сказать, что Екатерина оперативно нашла необходимые флешки на ближайшем складе, на пару с дизайнером терпеливо предлагали варианты нанесения логотипа и деликатно объясняли, почему нельзя сделать по-другому. Также Екатерина организовала оперативное выполнение заказа и доставку до офиса. Отдельное спасибо работнику, который задержался ради нас. Читать на Яндекс Картах

АО Анонимный отзыв 4 сентября 2025 ★ 5 Заказывали, футболки с шопперами. Качество отличное, всё сделали быстро даже раньше срока. Отдельное спасибо менеджеру Екатерине, помощь с заказом и оперативную обратную связь Читать на Яндекс Картах

ММ Мария М. 8 сентября 2025 ★ 5 Заказывали блокноты с нанесением логотипа компании. Качество на высоте! Менеджер Юлия Зяблова оперативно отреагировала на наш запрос, в итоге получили товар в короткие сроки. Читать на Яндекс Картах

Ю Юлия 14 мая 2024 ★ 5 Прекрасная работа менеджера Екатерины! Заказывали брендированные силиконовые браслеты. На все вопросы получили ответ и ни грамма не сомневались в правильности выбора подрядчика. Оперативно сделали макет, запустили в производство и отправили нам. Посылку получили и были приятно удивлены качеству браслетов: материал приятный, плотный, печать четкая. Будем заказывать на постоянной основе! Читать на Яндекс Картах

М Марина 20 мая 2024 ★ 5 АЕпринт, люди своего дела! Огромную благодарность выражаем компании за сотрудничество! Всё чётко, без проволочек, все согласования проходят быстро и удалённо. Когда у нас завис вопрос по ручкам( не могли определиться какие нам именно нужны)нам подробно о качестве каждой ручки рассказали. Менеджер Екатерина, очень чуткий и отзывчивый человек, очень легко и приятно с ней работать. Процветания Вам. Читать на Яндекс Картах

Д Денис 22 сентября 2025 ★ 5 Заказывали крафт-пакеты с печатью логотипа. Менеджер Валерия, рассказала про все варианты, быстро помогли с макетом и отпечатали тираж. Спасибо! Читать на Яндекс Картах

HП HR подразделение 18 сентября 2025 ★ 5 Печатали папки для документов брендированные. Все быстро, качество отличное. Хороший сервис. А за первый заказ сделали бесплатную доставку. Рекомендую. Читать на Яндекс Картах

ДС Дарья Семерикова 15 декабря 2025 ★ 5 В качестве новогодних презентов для сотрудников выбрали свитшоты с вышивкой. Вышивка сделана просто филигранно, все ровно так, как мы и хотели - насыщенные цвета и красота формы. Огромное спасибо, новые проекты - только с Вами! Читать на Яндекс Картах

МФ Михаил Федотов 25 ноября 2024 ★ 5 Хотел бы выразить огромную благодарность компании ЕА Принт, а также менеджеру Екатерине за помощь и оперативность. Мероприятие прошло успешно, все участники выделили наши качественные листовки. Будем обращаться ещё))) Читать на Яндекс Картах

Е Екатерина 28 декабря 2023 ★ 5 Хочу поблагодарить от всей души за заказ. Сделали все быстро, оперативно, красиво. Наши подарочные пакеты превзошли все ожидания. Не смотря на предновогоднюю гонку ребята очень постарались. Рекомендую. Отдельное спасибо Анастасии за клиентоориентированность. Читать на Яндекс Картах

КО Кирилл Одинцов 27 июня 2024 ★ 5 Заказываем сувенирку второй раз. Год назад брали силиконовые браслеты - дёшево и сердито, качество печати хорошее. В этом году заказали светоотражающие брелоки небольшого тиража, из-за этого ценник не очень гуманный за штуку вышел. Печать без огрех, качество самих брелоков на уровне. Читать на Яндекс Картах

AB Alena Basanova 23 мая 2024 ★ 5 Заказывали рюкзаки с логотипом. Качество, сервис, сроки изготовления - всё на высшем уровне! Спасибо огромное АЕ Принт и Екатерине! 💐 Читать на Яндекс Картах

I IvakinaNA 29 января 2025 ★ 5 Заказывали браслеты - все очень оперативно посчитали и изготовили. Большое спасибо Екатерине. Непременно вернемся с новыми заказами Читать на Яндекс Картах

ЕС Евгения Скоробогатова 15 декабря 2025 ★ 5 Мы заказываем пакеты с логотипом и силиконовые браслеты, работаем с менеджером Валерией она всегда очень отзывчива и внимательна к деталям. Очень довольны качеством продукции. Всегда выручаете, спасибо! Читать на Яндекс Картах

ОМ Оля Мергасова 30 сентября 2024 ★ 5 Заказываем у АЕ Принт не первый раз! Качественные футболки и печать, отвечают всегда на сообщения и успевают даже в самые короткие сроки) Спасибо менеджеру Екатерине за своевременную помощь Читать на Яндекс Картах

НР Наталия Р. 28 августа 2024 ★ 5 Второй раз работаем с компанией. Заказывали ручки с логотипом танцевального коллектива, в качестве сувенира на окончание сборов и к началу учебного года. Благодарим за оперативность. Быстрый подбор подходящего варианта ручки, макет печати был сразу принят без изменений. Огромное спасибо менеджеру Екатерине, всегда была на связи, договорилась для нас о кратчайших сроках печати. Уже планируем в ближайшее время новое сотрудничество. Читать на Яндекс Картах

МА Мячин Алексей 26 июля 2024 ★ 5 Работаем давно, заказываем пакеты постоянно. Качество, оперативность, стоимость и отзывчивый персонал - это все на высшем уровне. Так держать Читать на Яндекс Картах

ТТ Таня Т. 26 апреля 2024 ★ 5 Ребята, огромное спасибо, очень нас выручили, взяли в работу печать на ручках в сжатые сроки. Качество отличное. Отдельное спасибо менеджеру Елене А., приятно общаться с профессиональными сотрудниками. Читать на Яндекс Картах

L Lu 3 марта ★ 5 Работали с агентством AEпринт по подготовке подарков для VIP-клиентов компании в очень сжатые сроки. Менеджер Екатерина помогла оперативно подобрать оптимальные позиции, всё было привезено и забрендировано максимально быстро, при этом качество продукции и нанесения логотипов оказалось на высоком уровне - что особенно важно при выборе корпоративных подарков такого уровня. Благодарим за профессионализм и обязательно продолжим сотрудничество. Читать на Яндекс Картах

И Ирина 14 августа 2024 ★ 5 Добрый день. Неоднократно обращались в данную компанию с заказами на полиграфическую продукцию. Спасибо специалистам компании. Всегда вежливы, помогают советами в выборе продукции. Работа выполняется качественно и в срок. Читать на Яндекс Картах

ВГ Виктория Горбунова 2 июля 2024 ★ 5 Заказывали партию лонгсливов и футболок. Все сделали и отправили быстро. Качество печати хорошее, и сама ткань качесвьенная и приятная на теле. Читать на Яндекс Картах

Q qmoon 24 мая 2024 ★ 5 Отличная компания, заказывала МДФ магнитики, которые превзошли все мои ожидания. Качество и цены самые лучшие. Думаю, ещё не раз воспользуюсь вашими услугами! Хочу выразить благодарность менеджеру Виктории за оперативную работу и внимание!🩷 Читать на Яндекс Картах

ЛМ Ляйля Марякина 10 октября 2024 ★ 5 Заказывали брендированые блокноты и ручки в компании АЕ принт. Результатом остались довольны, вся продукция была сделала в кратчайшие сроки. С нами работала менеджер Екатерина, большое ей спасибо за рекомендации и проделанную работу. Будем приобретать продукцию еще! Читать на Яндекс Картах

ЛЕ Любовь Ермакова 20 июня 2022 ★ 5 Заказываем не первый раз ручки с логотипом Компании. На эл.письма (заявки и пожелания) отвечают быстро. Заказы выполняют своевременно без задержек. Заказ привозит курьер в срок. При большом заказе делают скидки, что очень приятно. При заказе всегда идут на встречу, и если нет определенного цвета, то решают данную проблему. Читать на Яндекс Картах

ДМ Дарья М. 24 сентября 2025 ★ 5 Заказывали для салона красоты крафт-пакеты. Компания AEPRIN сделали шикарные пакеты. А менеджер Валерия, очень внимательно и пунктуально отвечала и курировала нас. Благодарны за вашу работу. Читать на Яндекс Картах

АД Андрей Денисов 31 мая 2023 ★ 5 Обращался за изготовление светоотражающих слэп браслетов. Очень порадовало качество и сроки изготовления, менеджер Елена всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Всем рекомендую Читать на Яндекс Картах

СГ Сергей Гудков 19 февраля 2025 ★ 5 Сотрудничаем в первый раз, но впечатления самые позитивные. Заказывали рюкзаки - все быстро, вовремя и комфортно. Рекомендую к деловому общению! Спасибо менеджеру Екатерине за позитив. Читать на Яндекс Картах

ВА Василий Аминов 6 августа 2024 ★ 5 Заказывали портативные колонки с нанесением логотипа компании. Все очень оперативно и четко👍. Заказ был готов даже чуть раньше срока озвученного при заказе. Огромное спасибо менеджеру Виктории за оперативность и лояльное отношение!!! Читать на Яндекс Картах

НК Надежда Коноваленко 8 мая 2024 ★ 5 Хорошие браслеты, макет хорошо отработали, остались довольны все. Екатерина, спасибо за оперативность ! Читать на Яндекс Картах

АЗ Алексей З. 25 апреля 2024 ★ 5 Заказывали здесь значки, всё пришло как и хотели, спасибо мэнеджеру Елене. Рекомендую Читать на Яндекс Картах

ЯН Ярослав Н. 23 апреля 2024 ★ 5 Сотрудничали с Екатериной 2 раза. Первый раз был большой заказ на печать футболок. Все подобрали под нужные размеры и быстро изготовили. Второй раз печатали флаг с нуля. Потратили побольше времени, но результатом доволен. Флаг получил на третий день. 👍🏽 Читать на Яндекс Картах

СВ Служба ветеринарии ЯНАО 12 августа 2024 ★ 5 Заказывали брендированную одежду для сотрудников организации, сделали всё в лучшем виде, размерная сетка соответствует заявленной. Рекомендую! Читать на Яндекс Картах

ЮС Юлия Скурихина 7 октября 2022 ★ 5 Обратилась в АЕ принт за 5 дней до выставки, нужны были блокноты, ручки, пакеты, буклеты, визитки и все с нашими лого и фирменным стлем. Все сделали быстро, даже на день раньше! Менеджер была на связи и днем и вечером. Качество нанесения и печати отличное, рекомендую 🙌. Офис современный, красивый и с парковкой! Ребятам успехов в работе! Читать на Яндекс Картах

ЛА Лариса Ахметова 20 марта 2023 ★ 5 Заказываем в "АЕпринт" силиконовые браслеты второй раз. Хочется отметить высокое качество печати и самой продукции. Менеджер Мария на связи, отвечает на все вопросы оперативно и помогает в разрешении любых трудностей. Доставка быстрая, менеджер обо всем уведомил, вся документация в норме. Профком студентов Оренбургского государственного университета благодарит "АЕпринт" и менеджера Марию! Читать на Яндекс Картах

МФ Михаил Филиппов 25 октября 2023 ★ 5 Нашёл компанию АЕПРИНТ в интернете (искал конкретную ручку, чтобы нанести логотип). Елена Азанова - высококвалифицированный, внимательный, терпеливый менеджер (правки в макет я вносил 5 раз!), оперативно отвечала, всё подробно объясняла. Рекомендую! Читать на Яндекс Картах

АА Анастасия Алексеева 7 марта 2024 ★ 5 Рекомендую однозначно! Срочно нужны были визитки к мероприятию. Спасибо большое менеджеру Виктории,оперативно приняла заказ и заверила что все успеют сделать! Сделали максимально быстро, буквально за два дня. Буду ещё обращаться к вам Читать на Яндекс Картах

ДД Диана Д 18 марта 2024 ★ 5 Быстро и качественно изготовили брелки по эскизу. Работала с приятным менеджером Ириной, которая оперативно решала возникающие вопросы. Читать на Яндекс Картах

ВЩ Вероника Щ. 5 мая 2023 ★ 5 Обратились с заказом на срочную DTF печать. Прекрасный отзывчивый менеджер Анастасия профессионально и оперативно решила нашу задачу в самые короткие сроки! Спасибо Большое! Всегда будем обращаться в АЕпринт! Читать на Яндекс Картах

М Михаил 31 августа 2022 ★ 5 Заказывали браслеты не мероприятие, сделали за сутки ☝️👍👍 Красавцы. Дальше работаем только с этой компанией 😊 Читать на Яндекс Картах

КБ Ксения Б. 2 декабря 2024 ★ 5 Выражаю огромную благодарность менеджеру Екатерине и компании «АЕ-принт» за оперативность и скорость выполнения заказов. Заказывали DTF-печать, будем и дальше пользоваться Вашими услугами. Огромное спасибо и процветания Вам! Читать на Яндекс Картах

И Игорь 25 июля 2024 ★ 5 Заказывали несколько коробок брендированного скотча для упаковки, сделали все точно в срок, качественно! Большое спасибо менеджеру Екатерине, помогала правильно сделать дизайн, быстро отвечала на сообщения, была всегда на связи. Читать на Яндекс Картах

ОС Ольга С. 18 января 2025 ★ 5 Оформляла заказ по гранту Губернатора Югры для физ лиц. Делала это впервые, но опасений по поводу выбранной компании не было, т.к. с ними уже сотрудничал наш комплексный молодёжный центр. Менеджер Екатерина была очень любезна, отзывчива, всегда откликалась на любой запрос, всегда предлагала несколько вариантов, учитывала все пожелания. Всё пришло в отличном виде и оперативно. Очень довольна тем, какой комплект мерча получился. Благодарю за сотрудничество 👏🤝 Читать на Яндекс Картах

ДК Дом книги Екатеринбург 27 августа 2024 ★ 5 Работала с менеджером Анастасией. Нужен был брендированный призовой фонд для крупного городского мероприятия "Красная строка". Анастасия всегда была со мной на связи. Для меня важны детали и на все вопросы я получала ответы. Мероприятие прошло отлично, наши покупатели были довольны призами! Надеюсь и в дальнейшем будем работать с этой компанией. Читать на Яндекс Картах

СП Сергей П. 31 марта 2025 ★ 5 Встреча на производстве АЕ Принт произвела на меня приятное впечатление, я получил много интересной и полезной информации. Узнал тонкости производства «изнутри». Спасибо за приглашение менеджеру Екатерине Читать на Яндекс Картах