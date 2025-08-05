Одним из самых популярных и распространенных методов нанесения изображений на поверхность является УФ-печать. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла. Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением.
Минимальная стоимость УФ-печати — 3500р.
Ниже приведена таблица цен на уф-печать, в которой можно ознакомится с ценой, в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.
|Тираж
|До 29 шт.
|От 30 шт.
|От 50 шт.
|От 100 шт.
|От 200 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|До 10 см.кв
|183 р.
|162 р.
|130 р.
|124 р.
|113 р.
|105 р.
|95 р.
|85 р.
|До 25 см.кв
|238 р.
|217 р.
|175 р.
|162 р.
|147 р.
|137 р.
|125 р.
|117 р.
|До 50 см.кв
|276 р.
|247 р.
|209 р.
|192 р.
|185 р.
|177 р.
|167 р.
|143 р.
|До 100 см.кв
|259 р.
|238 р.
|228 р.
|212 р.
|202 р.
|193 р.
|182 р.
|155 р.
|+1 см.кв
|2 р.
|2 р.
|2 р.
|1 р.
|1 р.
|1 р.
|1 р.
|1 р.
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|Изготовление сигнального образца
|300 р./150 р.
|Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры)
|5 р./Изделие
|Согласование по фото
|150 р. за каждое новое изделие
Стоимость в прайсе за печать на пластиковых цилиндрических изделиях
Печать с лаком + 30%
Печать на бутылках/термосах металлических и/или с покрытием soft touch — коэф. 1,2
Печать на конусных изделиях — коэф. 1.5 (предварительный макет и запас изделий обязателен!)
Позиционирование изображения относительно крышки + 20% к стоимости
Дополнительная печать лаком + 30% к стоимости
Изготовление сигнального образца = 300 руб.
На тиражи свыше 3000 штук — цена договорная
Упаковка/распаковка продукции Заказчика + 5 руб./шт.
Согласование по фото продукции Заказчика + 300 руб.
При печати на продукции Заказчика, приладочный образец обязателен!
Изображение печатается на специальном струйном принтере УФ-чернилами, затем облучается ультрафиолетом и мгновенно затвердевает,
образуя плёнку поверх изделия.
Она не требует последующей обработки и нанесения дополнительного покрытия (лака или геля).
УФ-печать — это достаточно молодой вид нанесения изображения.
Первый принтер для неё был выпущен в 1997 году, но популярность она получила лишь спустя 10 лет — в 2008 после того, как вместо традиционных ультрафиолетовых ламп начали использовать светодиодные УФ-лампы.
На настоящее время УФ-печать продолжает набирать популярность.
УФ-печать отлично подходит для нанесения изображений на любую плоскую и гладкую поверхность,
в том числе и цилидрическую (кружки, термосы, стаканы). Но с помощью неё невозможна печать на неровной или рельефой поверхности,
что несколько ограничивает способы применения. Кроме того её можно наносить на электронику (аккумуляторы, светоотражатели),
не боясь испортить изделие. Если же вас в первую очередь волнует точный перенос вашего макета на поверхность,
то УФ-печать опять же будет отличным выбором.
Однако при этом нужно помнить, что по сравнению с другими видами печати стоит она достаточно дорого.
|Коды
|Описание
|UV
|УФ-печать на плоских поверхностях
|UVR
|Круговая УФ-печать