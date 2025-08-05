03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит УФ-печать по окружности

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Считаем по площади изображения и тиражу; тип изделия задаёт коэффициент.

Площадь изображения до 10 см² до 25 см² до 50 см² Крупная печать до 100 см² +1 см² сверх Паттерн 360° · по запросу Длинные изделия · по запросу Изделие Цилиндр: кружка, стакан, бутылка Металл. термос ×1,2 · конус ×1,5 · к крышке +20 % Тираж100 шт 10 30 100 300 500 1 000 цилиндр до 25 см² без лака 100 шт 162 ₽ за штуку 16 200 ₽ за тираж · срок 2–3 дня С лаком +30 % Металлический термос ×1,2 Сигнальный образец 300 ₽ · по фото 150 ₽ Макет и развёртка бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Цена ориентировочная: точная — после замера изделия. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽.

Полный прайс по площади и изделиям ₽ за штуку · тираж × площадь · мин. заказ 3 500 ₽

Совет технолога Площадь считается по прямоугольнику вокруг рисунка на развёртке: логотип 8 × 3 см — это «до 25 см²», а не «до 10». Полоса вокруг всего термоса — уже 100+ см², и дальше каждый см² по 1–2 ₽. Металлические термосы ×1,2 из-за подготовки поверхности, конусные стаканы ×1,5 — головка идёт по дуге. Если нужен просто логотип под крышкой, не заказывайте 360°: в 3–4 раза дешевле.

Цилиндры кружки, стаканы, бутылки, тубусы ТИРАЖ, ШТ ДО 10 СМ² ДО 25 СМ² ДО 50 СМ² 30 162 217 247 100 124 162 192 300 105 137 177 500 95 125 167 1 000 85 117 143 Крупная печать до 100 см² и доплата за каждый см² ТИРАЖ, ШТ ДО 100 СМ² +1 СМ² ТИРАЖ ≤100 30 238 2 7 140 100 212 1 21 200 300 193 1 57 900 500 182 1 91 000 1 000 155 1 155 000 Металл. термосы и бутылки коэффициент ×1,2 к цилиндрам ТИРАЖ, ШТ ДО 10 СМ² ДО 25 СМ² ДО 50 СМ² 30 194 260 296 100 149 194 230 300 126 164 212 500 114 150 200 1 000 102 140 172