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Термосы и бутылкиСтаканы и кружкиМеталл и стеклоТехнология 09 / 15

УФ-печать по окружности

УФ-печать по окружности — это ротационная печать: изделие вращается на ложементе, а печатающая головка наносит полноцветное изображение по всей поверхности цилиндра или конуса и тут же закрепляет его ультрафиолетом. Так брендируют термосы, бутылки, стаканы и кружки на 360° — от 10 штук, с белой подложкой на тёмном и металле. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

УФ-печать по окружности в AEPRINT: от 10 шт, от 85 ₽ за нанесение (до 10 см², от 1 000 шт; 162 ₽ при 30 шт), срок от 2 дней, полноцвет 360° с белой подложкой и лаком, линия от 0,15 мм. Пластик, металл, стекло, керамика — цилиндры и конусы. Минимальный заказ 3 500 ₽.

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  • от 10 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • 360°полноцвет по всей окружности
  • от 85 ₽за штуку, до 10 см², от 1 000 шт
Как термос печатается по кругу за 40 секунд
0:30Как термос печатается по кругу за 40 секундВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Изделие вращается, головка печатает — шесть шагов

Ротационная приставка к УФ-принтеру: цена зависит от площади изображения и тиража, а не от числа цветов. Конусы и металлические термосы считаются с коэффициентом — их сложнее позиционировать.

  1. УФ-печать по окружности: Замер
    01Замер

    Измеряем диаметр и конусность — строим точную развёртку

  2. УФ-печать по окружности: Установка в ротатор
    02Установка в ротатор

    Закрепляем изделие в патроне, выставляем ось вращения

  3. УФ-печать по окружности: Белая подложка
    03Белая подложка

    На тёмных и металлических печатаем белый слой под рисунок

  4. УФ-печать по окружности: Печать при вращении
    04Печать при вращении

    Изделие крутится под головкой — изображение ложится без шва

  5. УФ-печать по окружности: УФ-отверждение
    05УФ-отверждение

    Лампы полимеризуют чернила сразу — можно брать в руки

  6. УФ-печать по окружности: Лак и контроль
    06Лак и контроль

    По желанию глянцевый лак; проверяем стык и цвет, упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Печать по окружности — правильный выбор
  • Термосы, бутылки, стаканы на 360°Полноцвет вокруг всего корпуса — паттерн, слоган, фото
  • Цветные и металлические изделияБелая подложка делает цвета яркими на чёрном термосе и стали
  • Тираж от 10 штукБез форм — 10 термосов для топ-менеджеров считаются нормально
  • Стекло и керамика без обжигаСтаканы, свечи в стекле, кружки — за 2 дня, без деколи и печи
  • Точное позиционированиеЛоготип строго под крышкой или напротив ручки — +20 %, но ровно
Лучше взять другое
  • Посуда для посудомойкиСлой поверх стекла и керамики со временем сотрётся — деколь или сублимация
  • Не круглое сечение и рельефОвал, грани, выступы — тампопечать
  • Мелкий логотип тиражом 1 000+Одноцветный логотип на 1 000 бутылок дешевле тампопечатью
  • Кружки с ручкой на 360°Ручка перекрывает ход головки — печатаем сектором, не по кругу
  • Мягкий силикон и гибкий пластикЧернила потрескаются при изгибе — тампопечать
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит УФ-печать по окружности

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Считаем по площади изображения и тиражу; тип изделия задаёт коэффициент.

Площадь изображения
Крупная печать
Изделие
Тираж100 шт
10301003005001 000
цилиндрдо 25 см²без лака100 шт
162 ₽за штуку

16 200 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

С лаком
+30 %
Металлический термос
×1,2
Сигнальный образец
300 ₽ · по фото 150 ₽
Макет и развёртка
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после замера изделия. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽.

Полный прайс по площади и изделиям

₽ за штуку · тираж × площадь · мин. заказ 3 500 ₽
Совет технолога

Площадь считается по прямоугольнику вокруг рисунка на развёртке: логотип 8 × 3 см — это «до 25 см²», а не «до 10». Полоса вокруг всего термоса — уже 100+ см², и дальше каждый см² по 1–2 ₽. Металлические термосы ×1,2 из-за подготовки поверхности, конусные стаканы ×1,5 — головка идёт по дуге. Если нужен просто логотип под крышкой, не заказывайте 360°: в 3–4 раза дешевле.

Цилиндрыкружки, стаканы, бутылки, тубусы
ТИРАЖ, ШТДО 10 СМ²ДО 25 СМ²ДО 50 СМ²
30162217247
100124162192
300105137177
50095125167
1 00085117143
Крупная печатьдо 100 см² и доплата за каждый см²
ТИРАЖ, ШТДО 100 СМ²+1 СМ²ТИРАЖ ≤100
3023827 140
100212121 200
300193157 900
500182191 000
1 0001551155 000
Металл. термосы и бутылкикоэффициент ×1,2 к цилиндрам
ТИРАЖ, ШТДО 10 СМ²ДО 25 СМ²ДО 50 СМ²
30194260296
100149194230
300126164212
500114150200
1 000102140172
  • Печать с лаком+30 %
  • Конусные изделия×1,5
  • Позиционирование к крышке / ручке+20 %
  • До 29 штук183–276 ₽ за шт по площади
  • Согласование по фото150 ₽ за новое изделие
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Растр 300 dpi или векторPDFAICDRTIFFPNG

    В размере развёртки; вектор — шрифты в кривых

  • Белый — отдельным слоем

    Для тёмных, металлических и прозрачных изделий укажите зоны белой подложки слоем «white»

  • Линии от 0,15 мм

    Мелкий текст — от 5 pt; инверсные линии — от 0,3 мм

  • Развёртка по диаметру

    Длина = π × диаметр; для конуса — дуга; пришлите фото и размеры, развёртку построим сами

  • Стык и вылеты

    Для 360° паттерн бесшовный, вылет 3 мм; логотип не ставим на шов и под ручку

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Термос 500 мл · PDF Стакан конусный · PDF Бутылка · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны печати на типовых изделиях
Термос 500 мл
220 × 100 мм по окружности
Стакан конусный
развёртка-дуга · ×1,5
Бутылка алюминиевая
200 × 90 мм
Кружка с ручкой
сектор до 200 × 90 мм

Нет макета? Построим развёртку и разложим логотип бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали по окружности

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Термосы 360° для IT-компании · 150 шт: УФ-печать по окружности, работа AEPRINTТермосы 360° для IT-компании · 150 шт
  • Стаканы для кофейни. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTСтаканы для кофейни
  • Кружки с паттерном, УФ-печать по окружности на заказКружки с паттерном
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под печать по окружности

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

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УФ-печать по окружности в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

УФ 360°от 10 штполноцветцилиндры и конусы

УФ-печать по окружности (ротационная УФ-печать) — нанесение полноцветного изображения на цилиндрические и конические изделия: термосы, бутылки, стаканы, кружки, тубусы, свечи в стекле. Изделие вращается на ложементе, головка принтера печатает CMYK с белой подложкой, ультрафиолет мгновенно закрепляет чернила. Работает на пластике, металле, стекле и керамике, в том числе тёмных и металлических, минимальный тираж 10 штук, линия от 0,15 мм. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.

Как считается цена

Цена за нанесение зависит от площади изображения и тиража: до 10 см² — 162 ₽ при 30 шт и 85 ₽ при 1 000; до 25 см² — 217 → 117 ₽; до 50 см² — 247 → 143 ₽; до 100 см² — 238 → 155 ₽, далее +1–2 ₽ за каждый см². До 29 штук — 183–276 ₽ за штуку. Коэффициенты: металлические бутылки и термосы ×1,2, конусные изделия ×1,5, печать с лаком +30 %, позиционирование относительно крышки +20 %. Минимальная сумма заказа 3 500 ₽, сигнальный образец 300 ₽.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за развёртки и позиционирование

Частые вопросы о печати по окружности

01

Какой минимальный тираж?

От 10 штук при минимальной сумме заказа 3 500 ₽. До 29 штук действует повышенная цена за штуку (183–276 ₽), от 30 — по таблице.

02

На какие изделия можно печатать по кругу?

Цилиндры и конусы из пластика, металла, стекла и керамики: термосы, бутылки, стаканы, кружки, тубусы, свечи, банки. Диаметр — от 20 до 150 мм, длина изделия до 1,5 м.

03

Можно ли печатать на тёмном термосе или нержавейке?

Да: сначала печатается белая подложка, поверх — цвет. Металлические изделия считаются ×1,2 из-за подготовки поверхности.

04

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье после замера и сигнального образца (300 ₽) или согласования по фото (150 ₽).

05

Какой макет нужен?

Растр 300 dpi или вектор в размере развёртки (длина = π × диаметр), CMYK, белая подложка отдельным слоем, линии от 0,15 мм, для 360° — бесшовный паттерн с вылетом 3 мм.

06

Сколько стоит печать на термосе?

Логотип до 25 см² на металлическом термосе: 194 ₽ при 100 шт, 164 ₽ при 300, 140 ₽ при 1 000. Полоса 360° — от 155 ₽ до 100 см² плюс 1–2 ₽ за см². Термос считается отдельно.

07

Чем УФ 360° отличается от сублимации и деколи на кружках?

УФ-печать работает на любых цветах и материалах, без обжига, за 2 дня, но слой лежит поверх и посудомойку не переживёт. Сублимация ограничена белыми кружками, зато рисунок уходит внутрь глазури. Деколь обжигается, подходит любой посуде и становится выгодной от 500 штук.

08

Насколько стойкая печать?

Устойчива к истиранию, влаге и мытью вручную; с лаком (+30 %) — к царапинам. Посудомоечная машина и абразивы не рекомендуются.

09

Можно ли напечатать паттерн вокруг всей бутылки?

Да, это и есть 360°: бесшовный рисунок по всей окружности. Площадь получается 100+ см², считаем по таблице «крупная печать» плюс 1–2 ₽ за каждый см² сверх ста.

Одним из самых популярных и распространенных методов нанесения изображений на поверхность является УФ-печать. Чаще всего её применяют для оформления и брендирования маркетинговой и B2B продукции из пластика, бумаги, кожзама, дерева или металла. Этот вид печати позволяет переносить изображения большого размера с высоким разрешением.

Минимальная стоимость УФ-печати — 3500р. Ниже приведена таблица цен на уф-печать, в которой можно ознакомится с ценой, в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Тираж До 29 шт. От 30 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 200 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт.
До 10 см.кв 183 р. 162 р. 130 р. 124 р. 113 р. 105 р. 95 р. 85 р.
До 25 см.кв 238 р. 217 р. 175 р. 162 р. 147 р. 137 р. 125 р. 117 р.
До 50 см.кв 276 р. 247 р. 209 р. 192 р. 185 р. 177 р. 167 р. 143 р.
До 100 см.кв 259 р. 238 р. 228 р. 212 р. 202 р. 193 р. 182 р. 155 р.
+1 см.кв 2 р. 2 р. 2 р. 1 р. 1 р. 1 р. 1 р. 1 р.
Изготовление сигнального образца 300 р./150 р.
Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) 5 р./Изделие
Согласование по фото 150 р. за каждое новое изделие

Стоимость в прайсе за печать на пластиковых цилиндрических изделиях

Печать с лаком + 30%

Печать на бутылках/термосах металлических и/или с покрытием soft touch — коэф. 1,2

Печать на конусных изделиях — коэф. 1.5 (предварительный макет и запас изделий обязателен!)

Позиционирование изображения относительно крышки + 20% к стоимости

Дополнительная печать лаком + 30% к стоимости

Изготовление сигнального образца = 300 руб.

На тиражи свыше 3000 штук — цена договорная

Упаковка/распаковка продукции Заказчика + 5 руб./шт.

Согласование по фото продукции Заказчика + 300 руб.

При печати на продукции Заказчика, приладочный образец обязателен!

Изображение печатается на специальном струйном принтере УФ-чернилами, затем облучается ультрафиолетом и мгновенно затвердевает, образуя плёнку поверх изделия. Она не требует последующей обработки и нанесения дополнительного покрытия (лака или геля).

УФ-печать — это достаточно молодой вид нанесения изображения. Первый принтер для неё был выпущен в 1997 году, но популярность она получила лишь спустя 10 лет — в 2008 после того, как вместо традиционных ультрафиолетовых ламп начали использовать светодиодные УФ-лампы. На настоящее время УФ-печать продолжает набирать популярность.

  • Возможность нанесения на любые изделия с гладкой поверхностью;
  • Высокая степень фотореалистичности;
  • Быстрое нанесение изображений;

  • Печать изображений больших форматов.

  • Максимальный размер изображения — 1,5 м в ширину или длину;

  • Минимальная толщина линий — 0,15 мм;
  • Нельзя наносить на поверхности с неровным рельефом.

УФ-печать отлично подходит для нанесения изображений на любую плоскую и гладкую поверхность, в том числе и цилидрическую (кружки, термосы, стаканы). Но с помощью неё невозможна печать на неровной или рельефой поверхности, что несколько ограничивает способы применения. Кроме того её можно наносить на электронику (аккумуляторы, светоотражатели), не боясь испортить изделие. Если же вас в первую очередь волнует точный перенос вашего макета на поверхность, то УФ-печать опять же будет отличным выбором. Однако при этом нужно помнить, что по сравнению с другими видами печати стоит она достаточно дорого.

Коды Описание
UV УФ-печать на плоских поверхностях
UVR Круговая УФ-печать
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