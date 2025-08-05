Кубик-трансформер с логотипом оптом

Производим кубики-трансформеры с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Бесконечный кубик из восьми блоков, который выворачивается наизнанку и показывает новые грани, картон с полноцветной печатью и ламинацией. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кубик-трансформер выворачивается бесконечно: каждый разворот открывает новую картинку, и цикл замыкается. Это настольная игрушка-антистресс с рекламной функцией, которую берут для конференций, welcome pack и подарков, где нужен запоминающийся предмет.

Отличие от магнитного Магнитный кубик перекладывается в несколько положений, трансформер выворачивается через себя без магнитов — блоки соединены шарнирно. У трансформера больше видов при развороте, и он громче как эффект: люди показывают его друг другу. Магнитный компактнее и дешевле. Что размещать На развороты кладут последовательность: этапы работы, историю компании, линейку продуктов — трансформер показывает их одну за другой. Макет раскладывается под механику разворота, мы помогаем с подготовкой. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.