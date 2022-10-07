Световые панели с печатью для бизнеса

Световая панель, она же тонкий лайтбокс, устроена просто: алюминиевая рамка 10 мм, закалённое стекло и светодиодная подсветка с акриловым световодом. Внутрь вставляют постер на плёнке для подсветки. Когда панель включена, фото светится ровно по всей площади, как экран. Продаём панели форматов А2 и А1 со склада в Екатеринбурге и печатаем постеры на своём производстве.

Рекламный лайтбокс видно там, где плакат теряется: в полутёмном зале, после заката, за стеклом витрины. Панель вешается на стену вертикально или горизонтально, работает от розетки через блок питания из комплекта, а постер меняется за минуту без инструментов.

Форматы и размеры У панели А2 рамка 43,5×60 см под постер 42×59,4 см. Её ставят у кассы, на ресепшн, в кабинетах. Панель А1 больше: рамка 61×85 см, постер 59,4×84,1 см, читается метров с десяти, поэтому её берут для витрин, залов и входных групп. Толщина у обеих около сантиметра, от стены панель почти не выступает. Печать постера Постер печатаем на полупрозрачной (транслюцентной) PET-плёнке для подсветки. Бумага здесь не годится: она просвечивает пятнами и выглядит тускло. Плёнка пропускает свет ровно, и фото светится в полную силу. Светлые участки макета (небо, блики, белые надписи) светятся сильнее всего, поэтому для световых панелей хорошо работают яркие фото с контрастом. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно. Крепление и подключение В профиле сзади есть пазы, в них вкручиваются уголки из комплекта. Повесить можно любой стороной, вертикально или горизонтально. Подключается через адаптер 12 В в обычную розетку. Ресурс светодиодов до 50 000 часов, это больше пяти лет круглосуточной работы. Сроки и цены Панели А2 и А1 в наличии. Постер печатаем за 1–3 дня даже в сезон. Панель А2 с печатью стоит 5 890 ₽, А1 стоит 9 990 ₽, от 5 штук дешевле. Постер на замену от 690 ₽. Работаем с юрлицами по договору, все цены с НДС, доставляем по всей России.