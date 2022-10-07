Световые панели и лайтбоксы с подсветкой
Тонкие световые панели А2 и А1 с LED-подсветкой: фото на постере светится, как экран. Постер печатаем сами, меняется он за минуту. Панели в наличии в Екатеринбурге, печать 1–3 дня, доставка по России.
- В наличииА2 и А1 на складе
- Печать 1–3 дняпостер на своём производстве
- Рамка 10 ммалюминий и закалённое стекло
- Всё в комплектеблок питания, крепёж, постер
Цены на световые панели А2 и А1
Цена за готовую панель с напечатанным постером, с НДС. Блок питания и крепёж уже в комплекте.
- Световая панель А2в наличииРамка 43,5×60 см, постер 42×59,4 смДля меню, акций и навигации у кассыНанесение: печать5 890 ₽с печатью постера
- Световая панель А1в наличииРамка 61×85 см, постер 59,4×84,1 смВидна через зал и с улицы через витринуНанесение: печать9 990 ₽с печатью постера
- Постер на замену1–3 дняПолупрозрачная PET-плёнка, не бумагаСменили акцию, панель та жеНанесение: печатьот 690 ₽А2: 690 ₽, А1: 1 090 ₽
- Что в комплекте
Панель приходит готовой: включили в розетку, и она светится.Нужен другой размер или двусторонняя?Сделаем под заказ: любой формат, подвесные и двусторонние панели. Срок от 30 дней.
- Алюминиевый профиль 10 мм, чёрный матовый
- Закалённое стекло 2 мм на лицевой стороне
- Блок питания и крепёж-уголки
- Постер с вашим макетом и защитная плёнка
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Постеры для световых панелей печатаем сами, без посредников и субподряда. Каждую панель проверяем с постером перед отгрузкой.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Офис и шоурумул. Ясная, 2, офис 517
Екатеринбург, образцы продукции
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как работает световая панель
- Выключена
Постер выглядит как обычная печать под стеклом: аккуратно, но не цепляет взгляд.
- Включена
Светодиоды по краю и световод подсвечивают постер сзади. Светлые места фото начинают сиять, цвета становятся глубже.
- Свет ровный
Подсветка равномерная по всей площади, без пятен и полос: видно через весь зал и с улицы.
- Постер меняется
Плёнка вставляется сверху под стекло. Под новую акцию печатаете только постер.
Устройство и крепление
Сзади в алюминиевом профиле идёт паз с гайками: к ним вкручиваются уголки из комплекта. Панель вешается вертикально или горизонтально, любой стороной.
- Алюминиевый профильЧёрный профиль с пазами по всей длине, углы стянуты стальными уголками на винтах.
- Закалённое стеклоЛицевая сторона закрыта стеклом 2 мм: защищает постер и даёт глубокий глянец.
- LED-подсветкаСветодиоды 4014 и акриловый световод светят ровно по всей площади, ресурс до 50 000 часов.
- Блок питанияТонкий провод выходит из угла рамки, на конце разъём под адаптер 12 В из комплекта.
- Крепёж в комплектеВ пазу профиля стоят гайки, к ним вкручиваются уголки-подвесы. Гайки ходят по пазу, так что подвес можно поставить где удобно.
- Печать постераПечатаем на полупрозрачной PET-плёнке для подсветки, не на бумаге: свет проходит ровно, фото светится максимально ярко.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- В наличиипанели А2 и А1
- 1–3 дняпечать постера
- Бесплатнопроверка и подготовка макета
- 15технологий нанесения
Какой формат выбрать
Конструкция у форматов одна. Отличаются размер и расстояние, с которого читается постер.
|Формат
|Рамка
|Постер
|Цена с печатью
|Читается с расстояния
|Лучше всего подходит
|А2хит
|43,5×60 см
|42×59,4 см
|5 890 ₽
|до 5–6 м
|меню у кассы, акции, ресепшн, кабинеты
|А1
|61×85 см
|59,4×84,1 см
|9 990 ₽
|до 10 м
|витрины, залы, входные группы, шоурумы
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- Вертикально и горизонтальноКрепёж ставится с любой стороны
- Запасной постерПечатаем отдельно от панели
Прайс на световые панели с печатью и без
Цены с НДС за панель. Блок питания, крепёж и защитная плёнка входят в стоимость.
|Тираж
|С печатью
|Без печати
|Постер на замену
|1–4 штхит
|от 5 шт
Цена за одну панель с НДС · блок питания и крепёж в комплекте
|Тираж
|С печатью
|Без печати
|Постер на замену
|1–4 штхит
|от 5 шт
Цена за одну панель с НДС · блок питания и крепёж в комплекте
- Ценыс НДС, по договору и счёту
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Печать постера1–3 дня в сезон
- Минимальный заказот 10 000 ₽
- Макет
- Расчёт
- Визуализация
Работы раздела «Полиграфия»
Реальные заказы клиентов, не рендеры и не стоки.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0★★★★★146 отзывов · 168 оценокЯЯндекс Карты
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Заказывали брендированную атрибутику. Благодарим Екатерину, за проделанную работу. Все было сделано быстро и так как хотели. Просчитались с количеством только, в следующий раз будем просто больше заказывать. Качество продукции хорошее и стоит своих средств. Заказывали - набор меда, календари, ручки, папки пластиковые и бумажные, пакеты пластиковые и бумажные, блокноты, ежедневники, увлажнители. Все доставили в срок, как и обговаривали. Большое спасибо компании и ее команде Ае ПринтЧитать на Яндекс Картах
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Обратилась в АЕ принт за 5 дней до выставки, нужны были блокноты, ручки, пакеты, буклеты, визитки и все с нашими лого и фирменным стлем. Все сделали быстро, даже на день раньше! Менеджер была на связи и днем и вечером. Качество нанесения и печати отличное, рекомендую 🙌. Офис современный, красивый и с парковкой! Ребятам успехов в работе!Читать на Яндекс Картах
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Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- УУВМ-Сталь12 ноября 2025★ 5
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Часто обращаемся в это место, для оперативной печати лого в этот раз браслеты. Хоть и предупреждают всегда что мелкие детали на браслетах могут не пропечататься, в итоге выходит весьма чёткий рисунок. Начинали сотрудничество с браслетов, но потом у них на сайте нашёл широкий ассортимент продукции и на всё возможна печать, более того есть разные типы нанесения, можно заказать нанесение на свою продукцию. Радует, что менеджер всегда подскажет варианты товаров, какой подойдёт вид нанесения, альтернативные варианты и точные сроки исполнения, будь то ДТФ-печать на чехол бутылочки, сумки или вышивка на шапку.Читать на Яндекс Картах
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Заказывали блокноты с нанесением логотипа компании. Качество на высоте! Менеджер Юлия Зяблова оперативно отреагировала на наш запрос, в итоге получили товар в короткие сроки.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают световые панели
Подсвеченный постер замечают раньше обычного плаката, особенно вечером и с улицы.
- Кафе и рестораныМеню, блюдо дня, сезонные предложения.
- МагазиныАкции, новинки и навигация по залу.
- Салоны красотыУслуги, прайс и новые линии ухода.
- Офисы и ресепшнЛоготип, ценности компании, охрана труда.
- Шоурумы и автосалоныМодели, коллекции и спецпредложения.
- Аптеки и клиникиУслуги, режим работы, информация для посетителей.
- ВыставкиПодсвеченный постер на стенде компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру, подберём формат и сделаем макет.
Ещё рекламные конструкции
Ролл-апы, штендеры, интерьерную печать и таблички можно добавить в тот же заказ.
Как заказать световые панели
От заявки до готовой панели с вашим постером.
- 01ЗаявкаФормат, количество и макеты постеровна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётСчитаем панели, печать и доставкув тот же день
- 03МакетПроверяем файл под печать на плёнкебесплатно
- 04ПечатьПечатаем постеры на своём производстве1–3 дня
- 05СборкаВставляем постер, проверяем подсветкуперед отгрузкой
- 06ДоставкаСамовывоз или транспортная компанияпо всей России
Со световыми панелями часто заказывают
Соберём всё в одном заказе и отгрузим вместе.
Световые панели с печатью для бизнеса
Световая панель, она же тонкий лайтбокс, устроена просто: алюминиевая рамка 10 мм, закалённое стекло и светодиодная подсветка с акриловым световодом. Внутрь вставляют постер на плёнке для подсветки. Когда панель включена, фото светится ровно по всей площади, как экран. Продаём панели форматов А2 и А1 со склада в Екатеринбурге и печатаем постеры на своём производстве.
Рекламный лайтбокс видно там, где плакат теряется: в полутёмном зале, после заката, за стеклом витрины. Панель вешается на стену вертикально или горизонтально, работает от розетки через блок питания из комплекта, а постер меняется за минуту без инструментов.
Форматы и размеры
У панели А2 рамка 43,5×60 см под постер 42×59,4 см. Её ставят у кассы, на ресепшн, в кабинетах. Панель А1 больше: рамка 61×85 см, постер 59,4×84,1 см, читается метров с десяти, поэтому её берут для витрин, залов и входных групп. Толщина у обеих около сантиметра, от стены панель почти не выступает.
Печать постера
Постер печатаем на полупрозрачной (транслюцентной) PET-плёнке для подсветки. Бумага здесь не годится: она просвечивает пятнами и выглядит тускло. Плёнка пропускает свет ровно, и фото светится в полную силу. Светлые участки макета (небо, блики, белые надписи) светятся сильнее всего, поэтому для световых панелей хорошо работают яркие фото с контрастом. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно.
Крепление и подключение
В профиле сзади есть пазы, в них вкручиваются уголки из комплекта. Повесить можно любой стороной, вертикально или горизонтально. Подключается через адаптер 12 В в обычную розетку. Ресурс светодиодов до 50 000 часов, это больше пяти лет круглосуточной работы.
Сроки и цены
Панели А2 и А1 в наличии. Постер печатаем за 1–3 дня даже в сезон. Панель А2 с печатью стоит 5 890 ₽, А1 стоит 9 990 ₽, от 5 штук дешевле. Постер на замену от 690 ₽. Работаем с юрлицами по договору, все цены с НДС, доставляем по всей России.
Частые вопросы о световых панелях
Сколько стоит световая панель?
Панель А2 с напечатанным постером стоит 5 890 ₽, А1 стоит 9 990 ₽. Без печати: А2 за 5 290 ₽, А1 за 8 990 ₽. От 5 штук дешевле, все цены с НДС. Блок питания и крепёж уже в стоимости.
Какие размеры световых панелей есть в наличии?
Два формата. А2: рамка 43,5×60 см, постер 42×59,4 см. А1: рамка 61×85 см, постер 59,4×84,1 см. Другие размеры, подвесные и двусторонние панели делаем под заказ, срок от 30 дней.
Что входит в комплект?
Панель в алюминиевой рамке со стеклом, LED-подсветка, блок питания 12 В, уголки для крепления, напечатанный постер и защитная плёнка на стекле. Достали из коробки, включили, работает.
Как повесить световую панель?
Сзади в профиле есть паз с гайками, к ним вкручиваются уголки из комплекта. Гайки сдвигаются по пазу, поэтому подвес ставится в нужном месте, а панель вешается вертикально или горизонтально. Монтаж занимает несколько минут.
Как поменять постер?
Постер вставляется сверху под стекло. Вытянули старый, вставили новый, инструменты не нужны. Постер на замену печатаем отдельно: А2 за 690 ₽, А1 за 1 090 ₽.
На чём печатается постер?
На полупрозрачной PET-плёнке для подсветки, а не на бумаге. Плёнка равномерно пропускает свет светодиодов, поэтому фото светится максимально ярко и без пятен, а цвета не выцветают.
Сколько печатается постер?
1–3 дня в сезон по готовому макету. Если макета нет, подготовим его и согласуем до печати.
Чем световая панель лучше обычного плаката?
Подсвеченное фото заметно издалека, и цвета на нём сочнее. Обычный плакат вечером или за стеклом витрины просто теряется. А постер в панели меняется так же легко, как в рамке.
Сколько потребляет панель и сколько служит?
Работает от адаптера 12 В, потребляет примерно как светодиодная лампа. Ресурс светодиодов до 50 000 часов, это больше пяти лет круглосуточной работы.
Можно повесить панель на улице?
Эти панели для помещений и витрин. Для улицы нужны влагозащищённые конструкции, их подберём под заказ.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.