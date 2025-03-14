Готовьтесь к лету с выгодой!

Летний мерч с бесплатным нанесением логотипа — успейте заказать!

Мы запустили специальную акцию для корпоративных клиентов, чтобы вы могли подготовиться к летнему сезону с выгодой!

Закажите футболки или поло от 100 шт. либо толстовки/свитшоты от 50 шт. — и получите бесплатное нанесение логотипа!

Преимущества акции:

Экономия: Бесплатное нанесение логотипа размером 10×3 см (с одной стороны) методом DTF.

Качество: Мы используем передовые технологии печати, чтобы ваш логотип выглядел стильно и сохранял яркость даже после многократной стирки.

Скорость: Мы оперативно обрабатываем заказы, чтобы вы получили свою продукцию вовремя.

Как принять участие?

Выберите товары: футболки, поло, толстовки или свитшоты.

Убедитесь, что объём заказа соответствует условиям акции.

Оформите заказ до 30 апреля, и мы бесплатно нанесём ваш логотип!

Почему выбирают нас?

Мы стремимся сделать сотрудничество максимально комфортным для каждого клиента.

Наша команда гарантирует высокое качество продукции и соблюдение сроков выполнения заказов.

Мы всегда готовы предложить индивидуальные решения, которые помогут укрепить ваш бренд.

Не упустите шанс подготовить стильный мерч к лету!

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517