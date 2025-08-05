Наклейки с эффектом объёма активно используются для украшения сувенирной и фирменной продукции. Кроме того, их часто используют для маркировки различных продуктов. Особенность данной технологии делает её идеально подходящей для нанесения на поверхности со сложным рельефом, такие как компьютерная мышка, или на труднодоступные места, такие как ручка зонта.
Минимальная стоимость Надглазурной деколи — 3000р.
Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценами в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.
Квадратные наклейки с полимерной заливкой
|Размер/Тираж
|1-10 шт.
|11-20 шт.
|21-30 шт.
|31-50 шт.
|51-100 шт.
|101-500 шт.
|501-1000 шт.
|1х1 см.
|180 р.
|50 р.
|35 р.
|29 р.
|25 р.
|21 р.
|18 р.
|1,5х1,5 см.
|180 р.
|55 р.
|40 р.
|33 р.
|28 р.
|24 р.
|21 р.
|2х2 см.
|180 р.
|60 р.
|45 р.
|36 р.
|31 р.
|27 р.
|24 р.
|2,5х2,5 см.
|180 р.
|65 р.
|45 р.
|38 р.
|33 р.
|29 р.
|25 р.
|3х3 см.
|190 р.
|70 р.
|55 р.
|44 р.
|39 р.
|34 р.
|30 р.
|3,5х3,5 см.
|190 р.
|80 р.
|60 р.
|49 р.
|43 р.
|38 р.
|33 р.
|4х4 см.
|200 р.
|90 р.
|65 р.
|57 р.
|50 р.
|45 р.
|39 р.
|4,5х4,5 см.
|210 р.
|100 р.
|75 р.
|65 р.
|58 р.
|51 р.
|45 р.
|5х5 см.
|220 р.
|110 р.
|85 р.
|74 р.
|67 р.
|59 р.
|52 р.
|9х9 см.
|500 р.
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Круглые наклейки с полимерной заливкой
|Размер/Тираж
|1-10 шт.
|11-20 шт.
|21-30 шт.
|31-50 шт.
|51-100 шт.
|101-500 шт.
|501-1000 шт.
|D=1 см.
|180 р.
|45 р.
|35 р.
|29 р.
|24 р.
|21 р.
|18 р.
|D=1,5 см.
|180 р.
|50 р.
|40 р.
|32 р.
|27 р.
|24 р.
|20 р.
|D=2 см.
|180 р.
|55 р.
|45 р.
|35 р.
|30 р.
|26 р.
|23 р.
|D=2,5 см.
|180 р.
|60 р.
|45 р.
|37 р.
|32 р.
|27 р.
|24 р.
|D=3 см.
|190 р.
|65 р.
|50 р.
|41 р.
|36 р.
|32 р.
|27 р.
|D=3,5 см.
|190 р.
|70 р.
|55 р.
|46 р.
|40 р.
|35 р.
|31 р.
|D=4 см.
|200 р.
|80 р.
|60 р.
|52 р.
|46 р.
|40 р.
|35 р.
|D=4,5 см.
|200 р.
|90 р.
|70 р.
|60 р.
|52 р.
|46 р.
|40 р.
|D=5 см.
|210 р.
|100 р.
|75 р.
|67 р.
|59 р.
|52 р.
|46 р.
Объёмные наклейки — это не самостоятельный вид нанесения изображения, как правило,
он используется лишь в сочетании с другими, такими как УФ— или цифровая печать.
Поэтому на первом этапе изображение наносится на ПВХ плёнку прозрачного, белого или металлизированного цвета с помощью одного из вышеназванных видов печати.
Затем изображения вырезают и заливают прозрачным полимерным покрытием.
Финальный этап — сушка, в процессе которого наклейки кладут в специальную камеру. После высыхания их приклеивают на изделие.
Одно из преимуществ объёмной печати наклеек — это простота и лёгкость хранения.
Вы всегда можете нанести их на изделие, когда вам удобно, и не хранить у себя множество предметов с корпоративной символикой.
Среди других — это возможность прикрепить наклейку на изделие почти любой формы и из любого материала, особенно это актуально для электроники
(клавиатур, приставок, мышек). Кроме того, с помощью объемных наклеек можно сделать интересные украшения с символикой фильма, сериала или книги.
Основной недостаток объёмной печати наклеек — это то, что цвет изображения, которое получилось в итоге,
может отличаться от вашего макета из-за воздействия покрытия, в составе которого есть смола.
|Коды
|Описание
|PS1
|Объемная наклейка под смолой