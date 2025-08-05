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Пластик и металлТехника и автоШильдикиТехнология 12 / 15

Объёмные наклейки на заказ оптом

Объёмная наклейка — это полноцветная наклейка, залитая прозрачной полимерной смолой: капля-линза делает логотип выпуклым, глянцевым и защищённым от воды, ультрафиолета и царапин. Способ сделать шильдик-эмблему на пауэрбанки, технику, мебель, авто и упаковку — от 10 штук, любой формы. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Объёмные наклейки в AEPRINT: от 10 шт, от 18 ₽ за штуку (1 × 1 см, от 500 шт; 39 ₽ за 3 × 3 см при 100 шт), срок от 5 дней, полноцвет на белой или металлизированной основе, размеры 1–5 см по прайсу, любой контур, линия от 0,15 мм. Клеятся на пластик, металл, стекло, дерево, картон. Минимальный заказ 3 000 ₽.

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  • от 10 штминимальный тираж
  • от 5 днейсрок · полимеризация 24 ч
  • любой контурквадрат, круг, сложная форма
  • от 18 ₽за штуку 1 × 1 см, от 500 шт
Как капля смолы превращает наклейку в шильдик
0:30Как капля смолы превращает наклейку в шильдикВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Печать, резка, заливка — шесть шагов

Объёмная наклейка — это печать плюс химия: полиуретановая смола растекается по контуру и застывает линзой сутки. Поэтому срок от 5 дней, а цена зависит от размера и тиража, не от числа цветов.

  1. Объёмные наклейки на заказ оптом: Макет
    01Макет

    Вектор с контуром реза; скругляем углы от 1 мм — смола не любит острых

  2. Объёмные наклейки на заказ оптом: Печать
    02Печать

    Полноцвет на белой или металлизированной самоклеящейся плёнке

  3. Объёмные наклейки на заказ оптом: Контурная резка
    03Контурная резка

    Плоттер вырезает форму — квадрат, круг, любой контур

  4. Объёмные наклейки на заказ оптом: Заливка
    04Заливка

    Дозатор наносит смолу: поверхностное натяжение держит каплю по краю

  5. Объёмные наклейки на заказ оптом: Полимеризация
    05Полимеризация

    12–24 часа в сушильном шкафу — линза становится твёрдой и прозрачной

  6. Объёмные наклейки на заказ оптом: Контроль и упаковка
    06Контроль и упаковка

    Проверяем пузыри и края, отдаём листами на подложке

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Объёмные наклейки — правильный выбор
  • Шильдик-эмблема на готовое изделиеПауэрбанки, техника, мебель, двери, авто — логотип выглядит как заводской
  • Тираж от 10 штукНет форм и приладки — 10 эмблем стоят адекватно
  • Любая формаКвадрат, круг, контур логотипа, надпись целиком
  • Улица и влагаСмола защищает печать от УФ, дождя и царапин на годы
  • Металлизированная основаСеребро и золото под смолой — эффект литой эмблемы за цену наклейки
Лучше взять другое
  • Гибкие и мягкие поверхностиЛинза трескается на изгибе — на силикон и ткань не клеим
  • Размер больше 10 смСмола растекается неравномерно — крупные форматы по запросу и дорого
  • Посуда и микроволновкаНагрев и мойка — деколь или сублимация
  • Тираж 10 000+ мелких логотиповТампопечать или прямая УФ-печать дешевле
  • Идеально плоский видЕсли объём не нужен — UV-DTF или обычная наклейка дешевле
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоят объёмные наклейки

Цена за одну наклейку, готовую к наклеиванию. Зависит от размера, формы и тиража; количество цветов и разные макеты в тираже на цену не влияют.

Форма
Размер
Основа
Тираж100 шт
1020501005001 000
квадрат3 × 3 смбелая основа100 шт
39 ₽за штуку

3 900 ₽ за тираж · срок 5–7 дней

Круг Ø 3 см
36 ₽
Размер 5 × 5 см
67 ₽
Разные макеты в тираже
без доплаты
Макет и контур реза
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽; 1–10 штук — 180–220 ₽ за штуку.

Полный прайс по размерам

₽ за наклейку · тираж × размер и форма · мин. заказ 3 000 ₽
Совет технолога

Круг всегда чуть дешевле квадрата того же размера — смола ложится ровнее, меньше брака. Главные ступени цены — 31 и 101 штука: 3 × 3 см падает с 55 до 44 и до 34 ₽. До 10 штук наклейка стоит 180–220 ₽ — это настройка заливки, поэтому пробную партию берите от 11. Скругляйте углы контура хотя бы на 1 мм: на острых смола собирается неровно.

Квадратные и прямоугольныешильдики, эмблемы
ТИРАЖ, ШТ2 × 2 СМ3 × 3 СМ5 × 5 СМ
11–206070110
31–50364474
51–100313967
101–500273459
501–1 000243052
КруглыеØ 2 · 3 · 5 см
ТИРАЖ, ШТØ 2 СМØ 3 СМØ 5 СМ
11–205565100
31–50354167
51–100303659
101–500263252
501–1 000232746
Мелкие 1 × 1 см и Ø 1 смфлешки, ручки, клавиши
ТИРАЖ, ШТКВАДРАТ 1×1КРУГ Ø1ТИРАЖ, КВ.
11–2050451 000
31–5029291 450
51–10025242 500
101–500212110 500
501–1 000181818 000
  • 1–10 штук180–220 ₽ за шт · настройка заливки
  • Сложный контурпо запросу · от 35 × 16 мм
  • Металлизированная основасеребро, золото — по запросу
  • Мин. сумма заказа3 000 ₽
  • Срокот 5 дней · полимеризация 24 ч
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

Скачать ТЗ · PDF Шаблоны шильдиков · PDF
  • Вектор в кривыхPDFAICDREPS

    Контур реза отдельным слоем «cut»; шрифты в кривых

  • Полноцвет CMYK

    Металлик — только основой плёнки (серебро/золото), не краской

  • Линии от 0,15 мм

    Инверсные — от 0,2 мм; текст от 5 pt — смола увеличивает, но не проявляет тонкое

  • Скруглённые углы

    Радиус от 1 мм; острые углы и «усы» контура смола не держит

  • Размер 1:1

    1–5 см по прайсу; крупнее и сложный контур — от 35 × 16 мм, по запросу

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Шильдик 3 × 3 · AI Круг Ø 3 · AI Контурная наклейка · AI ТЗ для дизайнера · PDF

Типовые размеры и применение
Шильдик на пауэрбанк
30 × 10 мм
Наклейка на ноутбук, технику
20 × 20 – 50 × 50 мм
Эмблема на авто, мебель
до 5 × 5 см по прайсу
Мини на флешку, ручку
1 × 1 см · Ø 1 см

Нет макета? Подготовим контур и файл бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы залили

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Шильдики на пауэрбанки · 500 шт: объёмные наклейки на заказ оптом, работа AEPRINTШильдики на пауэрбанки · 500 шт
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под объёмные наклейки

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

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Объёмные наклейки с логотипом в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

Объёмные наклейкиот 10 штлюбой контурсмола

Объёмные наклейки (наклейки со смолой, полимерные, «капля») — полноцветные самоклеящиеся наклейки, залитые прозрачной полиуретановой смолой. Линза делает изображение выпуклым и глянцевым, защищает от ультрафиолета, влаги и царапин — наклейка служит годами на улице и на технике. Используются как шильдики и эмблемы на пауэрбанках, флешках, ноутбуках, мебели, дверях, автомобилях, упаковке. Форма — квадрат, прямоугольник, круг или сложный контур; размеры от 1 × 1 до 5 × 5 см по прайсу; основа белая или металлизированная. Минимальный тираж 10 штук. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 5 рабочих дней.

Как считается цена

Цена за наклейку зависит от размера, формы и тиража: квадрат 3 × 3 см — 70 ₽ за 11–20 шт, 44 ₽ за 31–50, 39 ₽ за 51–100, 34 ₽ за 101–500, 30 ₽ за 501–1 000; круг Ø 3 см — 65 → 27 ₽; мини 1 × 1 см — 50 → 18 ₽; 5 × 5 см — 110 → 52 ₽. Партия 1–10 штук — 180–220 ₽ за штуку. Число цветов и разные макеты на цену не влияют. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за заливку и контур

Частые вопросы об объёмных наклейках

01

Какой минимальный тираж?

От 10 штук при минимальной сумме заказа 3 000 ₽. 1–10 штук стоят 180–220 ₽ за штуку — это настройка заливки; от 11 штук цена резко падает.

02

На что можно клеить объёмные наклейки?

На гладкие твёрдые поверхности: пластик, металл, стекло, лакированное дерево, картон, окрашенные детали. Не клеим на ткань, силикон, гибкий пластик и пористые материалы.

03

Какие размеры и формы возможны?

В прайсе — квадраты и круги от 1 до 5 см. Прямоугольники, овалы и сложный контур логотипа делаем от 35 × 16 мм по запросу; крупнее 10 см тоже по запросу — на большой площади смола ложится сложнее.

04

Можно ли сделать металлизированную наклейку?

Да: основа плёнки серебро или золото, поверх — полноцвет и смола. Металлический блеск виден через прозрачные и полупрозрачные участки. Считаем по запросу.

05

Какой макет нужен?

Вектор в кривых (PDF, AI, CDR, EPS) с контуром реза отдельным слоем, линии от 0,15 мм, инверсные от 0,2 мм, текст от 5 pt, углы скруглены от 1 мм, размер 1:1.

06

Сколько стоит шильдик на пауэрбанк?

Прямоугольник 30 × 10 мм считается как 3 × 3 см: 39 ₽ за 51–100 шт, 34 ₽ за 101–500, 30 ₽ от 501. Разные макеты в тираже — без доплаты.

07

Сколько служит объёмная наклейка?

Годы: смола не желтеет, не трескается от мороза и не боится воды и ультрафиолета. Не рекомендуем только посудомойку, микроволновку и изгиб основы.

08

Почему срок от 5 дней?

Смола полимеризуется 12–24 часа после заливки, плюс печать, резка и контроль. Срочно — от 3 дней по запросу для малых партий.

09

Чем объёмная наклейка отличается от UV-DTF?

UV-DTF — плоская переводка без основы: дешевле и на изделии не читается как наклейка. Объёмная наклейка — выпуклая линза из смолы, выглядит дороже и лучше держится на улице. Нужен эффект эмблемы — берите объёмную, нужна незаметная печать — UV-DTF.

Наклейки с эффектом объёма активно используются для украшения сувенирной и фирменной продукции. Кроме того, их часто используют для маркировки различных продуктов. Особенность данной технологии делает её идеально подходящей для нанесения на поверхности со сложным рельефом, такие как компьютерная мышка, или на труднодоступные места, такие как ручка зонта.

Минимальная стоимость Надглазурной деколи — 3000р. Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценами в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Квадратные наклейки с полимерной заливкой

Размер/Тираж 1-10 шт. 11-20 шт. 21-30 шт. 31-50 шт. 51-100 шт. 101-500 шт. 501-1000 шт.
1х1 см. 180 р. 50 р. 35 р. 29 р. 25 р. 21 р. 18 р.
1,5х1,5 см. 180 р. 55 р. 40 р. 33 р. 28 р. 24 р. 21 р.
2х2 см. 180 р. 60 р. 45 р. 36 р. 31 р. 27 р. 24 р.
2,5х2,5 см. 180 р. 65 р. 45 р. 38 р. 33 р. 29 р. 25 р.
3х3 см. 190 р. 70 р. 55 р. 44 р. 39 р. 34 р. 30 р.
3,5х3,5 см. 190 р. 80 р. 60 р. 49 р. 43 р. 38 р. 33 р.
4х4 см. 200 р. 90 р. 65 р. 57 р. 50 р. 45 р. 39 р.
4,5х4,5 см. 210 р. 100 р. 75 р. 65 р. 58 р. 51 р. 45 р.
5х5 см. 220 р. 110 р. 85 р. 74 р. 67 р. 59 р. 52 р.
9х9 см. 500 р.

Круглые наклейки с полимерной заливкой

Размер/Тираж 1-10 шт. 11-20 шт. 21-30 шт. 31-50 шт. 51-100 шт. 101-500 шт. 501-1000 шт.
D=1 см. 180 р. 45 р. 35 р. 29 р. 24 р. 21 р. 18 р.
D=1,5 см. 180 р. 50 р. 40 р. 32 р. 27 р. 24 р. 20 р.
D=2 см. 180 р. 55 р. 45 р. 35 р. 30 р. 26 р. 23 р.
D=2,5 см. 180 р. 60 р. 45 р. 37 р. 32 р. 27 р. 24 р.
D=3 см. 190 р. 65 р. 50 р. 41 р. 36 р. 32 р. 27 р.
D=3,5 см. 190 р. 70 р. 55 р. 46 р. 40 р. 35 р. 31 р.
D=4 см. 200 р. 80 р. 60 р. 52 р. 46 р. 40 р. 35 р.
D=4,5 см. 200 р. 90 р. 70 р. 60 р. 52 р. 46 р. 40 р.
D=5 см. 210 р. 100 р. 75 р. 67 р. 59 р. 52 р. 46 р.

Объёмные наклейки — это не самостоятельный вид нанесения изображения, как правило, он используется лишь в сочетании с другими, такими как УФ— или цифровая печать. Поэтому на первом этапе изображение наносится на ПВХ плёнку прозрачного, белого или металлизированного цвета с помощью одного из вышеназванных видов печати. Затем изображения вырезают и заливают прозрачным полимерным покрытием. Финальный этап — сушка, в процессе которого наклейки кладут в специальную камеру. После высыхания их приклеивают на изделие.

  • Стойкое нанесение;
  • Большая площадь покрытия;
  • Возможность нанесения на цилиндрическую поверхность;

  • Необычные визуальные эффекты.

  • Минимальная толщина линий 0,15 мм;

  • Минимальная толщина инверсных линий 0,2 мм;
  • Минимальный размер одной наклейки 35 х 16 мм.

Одно из преимуществ объёмной печати наклеек — это простота и лёгкость хранения. Вы всегда можете нанести их на изделие, когда вам удобно, и не хранить у себя множество предметов с корпоративной символикой. Среди других — это возможность прикрепить наклейку на изделие почти любой формы и из любого материала, особенно это актуально для электроники (клавиатур, приставок, мышек). Кроме того, с помощью объемных наклеек можно сделать интересные украшения с символикой фильма, сериала или книги. Основной недостаток объёмной печати наклеек — это то, что цвет изображения, которое получилось в итоге, может отличаться от вашего макета из-за воздействия покрытия, в составе которого есть смола.

Коды Описание
PS1 Объемная наклейка под смолой
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