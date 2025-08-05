03 — ЦЕНЫ

Сколько стоят объёмные наклейки

Цена за одну наклейку, готовую к наклеиванию. Зависит от размера, формы и тиража; количество цветов и разные макеты в тираже на цену не влияют.

Форма Квадрат / прямоугольник Круг Сложный контур · по запросу Размер 1 × 1 см 2 × 2 см 3 × 3 см 5 × 5 см Основа Белая · полноцвет Металлизированная серебро / золото — по запросу Тираж100 шт 10 20 50 100 500 1 000 квадрат 3 × 3 см белая основа 100 шт 39 ₽ за штуку 3 900 ₽ за тираж · срок 5–7 дней Круг Ø 3 см 36 ₽ Размер 5 × 5 см 67 ₽ Разные макеты в тираже без доплаты Макет и контур реза бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽; 1–10 штук — 180–220 ₽ за штуку.

Полный прайс по размерам ₽ за наклейку · тираж × размер и форма · мин. заказ 3 000 ₽

Совет технолога Круг всегда чуть дешевле квадрата того же размера — смола ложится ровнее, меньше брака. Главные ступени цены — 31 и 101 штука: 3 × 3 см падает с 55 до 44 и до 34 ₽. До 10 штук наклейка стоит 180–220 ₽ — это настройка заливки, поэтому пробную партию берите от 11. Скругляйте углы контура хотя бы на 1 мм: на острых смола собирается неровно.

Квадратные и прямоугольные шильдики, эмблемы ТИРАЖ, ШТ 2 × 2 СМ 3 × 3 СМ 5 × 5 СМ 11–20 60 70 110 31–50 36 44 74 51–100 31 39 67 101–500 27 34 59 501–1 000 24 30 52 Круглые Ø 2 · 3 · 5 см ТИРАЖ, ШТ Ø 2 СМ Ø 3 СМ Ø 5 СМ 11–20 55 65 100 31–50 35 41 67 51–100 30 36 59 101–500 26 32 52 501–1 000 23 27 46 Мелкие 1 × 1 см и Ø 1 см флешки, ручки, клавиши ТИРАЖ, ШТ КВАДРАТ 1×1 КРУГ Ø1 ТИРАЖ, КВ. 11–20 50 45 1 000 31–50 29 29 1 450 51–100 25 24 2 500 101–500 21 21 10 500 501–1 000 18 18 18 000