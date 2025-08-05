Как и гравировка, тиснение позволяет нанести рельефное изображение на поверхность. Однако тиснение предназначено для работы с мягкими материалами: кожи, кожзаменителя, а также бумаги с высокой плотностью. Это делает её незаменимым инструментом для брендирования офисной продукции, аксессуаров и промо материалов Многие также используют тиснение для создания этикеток и бирок для одежды
|Тираж
|От 100 шт.
|От 200 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|От 2000 шт.
|Блинтовое тиснение
|36 р.
|30 р.
|24 р.
|20 р.
|18 р.
|Тиснение фольгой
|42 р.
|36 р.
|30 р.
|26 р.
|24 р.
|Дополнительно
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|Смена изделия
|300 р. / За каждое новое изделие
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Цена указана за печать не более А6.
Печать на изделиях из бумаги или картона – коэффициент 1,2.
Печать на изделиях Заказчика – коэффициент 2. Приладочный образец, обязателен.
Дополнительное место для печати рассчитывается как отдельный тираж.
В современной промышленности используются два основных вида тиснения — тиснение фольгой и слепое тиснение.
Их основным отличием является цвет — при слепом тиснении изображение вдавливается в поверхность без какого-либо окрашивания,
а вот использование фольги позволяет выбрать один из металлических цветов. В основе обоих видов лежит одна и та же технология горячего тиснения.
Сначала создается металлическое клише с рисунком, который нужно нанести на поверхность, после чего его закрепляют в термопрессе,
нагревают до 60-140°C и прижимают к изделию на половину секунды.
При тиснении фольгой, её кладут между клише и изделием — каких-либо других отличий нет.
Тиснение — это достаточно дорогой способ брендирования, так как для него необходимо изготовление специального клише из металла.
Однако в последствии, изготовленное клише можно использовать ещё множество раз, так что последующая стоимость будет гораздо ниже,
что делает тиснение хорошим способом изготовления бирок для одежды. Кроме того, слепое тиснение — это хороший способ нанесения изображений для тех,
кто беспокоится об окружающей среде, так как при данном способе не используются вредные чернила и красители.
Как правило, тиснение держится на изделии от 2 и до 10 лет.
|Коды
|Описание
|T1
|Тиснение блинтовое
|T2
|Тиснение фольгой
| --- | --- |
| TT1 | Тиснение на бирку с пришивом |
| TT2 | Тиснение фольгой на бирку с пришивом |
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