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Кожа и кожзамБумага и картонУпаковкаТехнология 08 / 15

Тиснение

Тиснение — это рельефный оттиск логотипа нагретым металлическим клише: блинтовое (слепое) оставляет вдавленный след без краски, тиснение фольгой добавляет золото, серебро или цвет. Классика для кожаных ежедневников, обложек, визитниц, крафт-упаковки и бирок — от 100 штук, служит 2–10 лет. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Тиснение в AEPRINT: от 100 шт, от 18 ₽ за нанесение (блинт, от 2 000 шт; 36 ₽ при 100 шт), фольгой от 24 ₽, срок от 2 дней, один цвет фольги или без краски, размер до A5 (210 × 150 мм), линия от 0,2 мм. Кожа, кожзам, плотная бумага, картон. Изделия заказчика — ×2 с приладочным образцом.

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  • от 100 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • 2–10 летстойкость оттиска
  • от 18 ₽за штуку, блинт, от 2 000 шт
Как клише за полсекунды оставляет логотип на коже
0:30Как клише за полсекунды оставляет логотип на кожеВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Клише, нагрев, прижим — шесть шагов

Тиснение — контактный способ: одно клише на логотип, без краски и растворителей. Цена зависит от тиража, материала и размера; фольга добавляет к блинту 6 ₽ за штуку.

  1. Тиснение: Клише
    01Клише

    Изготавливаем латунное или магниевое клише по вектору — одно на логотип

  2. Тиснение: Нагрев
    02Нагрев

    Разогреваем клише до 60–140 °C — температура под материал и фольгу

  3. Тиснение: Приладка
    03Приладка

    Выставляем позицию на образце: глубина, давление, выдержка

  4. Тиснение: Фольга
    04Фольга

    Для фольгирования протягиваем ленту фольги между клише и изделием

  5. Тиснение: Прижим
    05Прижим

    Пресс давит 0,5 секунды — рельеф остаётся в материале

  6. Тиснение: Контроль
    06Контроль

    Проверяем чёткость и глубину, чистим излишки фольги, упаковываем

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Тиснение — правильный выбор
  • Кожаные ежедневники, обложки, визитницыКлассика делового подарка: логотип в материале, а не на нём
  • Премиальный вид без краскиБлинт читается светом и тенью — сдержанно и дорого
  • Золото, серебро, цветная фольгаМеталлик и глянец, которых не даст ни одна краска на коже
  • Долговечность 2–10 летРельеф не стирается, не выцветает, не боится рук и сумки
  • Крафт-упаковка и биркиТиснение на картоне и крафте — экологичный вид без печати
Лучше взять другое
  • Многоцветный логотипФольга — один цвет за прогон; полноцвет — шелкография или УФ-печать
  • Мелкие детали тоньше 0,2 ммТонкая графика заплывёт — лазерная гравировка держит 0,12 мм
  • Металл, стекло, твёрдый пластикКлише не оставит след — гравировка или УФ-печать
  • Изображение больше A5Крупные площади — шелкография на картоне или ткани
  • Тираж меньше 100 штукКлише делает малую партию дорогой — гравировка от 10 штук без форм
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит тиснение

Цена за нанесение на одно изделие размером до A6, без стоимости изделия. Выберите вид тиснения, материал и тираж — увидите цену за штуку и за тираж.

Вид тиснения
Материал
Фольга
Тираж500 шт
1002005001 0002 0005 000
блинткожзамдо A6500 шт
24 ₽за штуку

12 000 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Фольгой
30 ₽
Бумага, картон
×1,2
Смена изделия в тираже
300 ₽
Макет и приладка
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета и материала. Изделия заказчика — ×2, с приладочным образцом.

Полный прайс по материалам

₽ за штуку · тираж × вид тиснения · размер до A6
Совет технолога

Фольга дороже блинта всего на 6 ₽ за штуку, но на тёмной коже читается в разы лучше — блинт хорош на светлой и фактурной. На бумаге и картоне ×1,2: материал мягче, нужна меньшая температура и больше приладки. Свои изделия приносите с запасом 3–5 штук на приладку — именно поэтому давальческое считается ×2.

Кожа и кожзамежедневники, обложки, визитницы
ТИРАЖ, ШТБЛИНТФОЛЬГАТИРАЖ, БЛИНТ
10036423 600
20030366 000
500243012 000
1 000202620 000
2 000182436 000
Бумага и картонкрафт-бирки, коробки, открытки · ×1,2
ТИРАЖ, ШТБЛИНТФОЛЬГАТИРАЖ, БЛИНТ
10043504 300
20036437 200
500293614 500
1 000243124 000
2 000222944 000
Изделия заказчикадавальческое сырьё · ×2 с приладкой
ТИРАЖ, ШТБЛИНТФОЛЬГАТИРАЖ, БЛИНТ
10072847 200
200607212 000
500486024 000
1 000405240 000
2 000364872 000
  • Размер оттискадо A6 в прайсе · A6–A5 по запросу
  • Бумага и картон×1,2
  • Изделие заказчика×2 · с приладочным образцом
  • Смена изделия в тираже300 ₽
  • Фольгазолото, серебро, цвет, голография
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Вектор в кривыхPDFCDRAIEPS

    Один объект-заливка на клише; шрифты в кривых, без обводок

  • Один цвет

    Заливка = тиснение; фольга одного цвета за прогон; градиентов нет

  • Линии от 0,2 мм

    Инверсные (вырезанные) — от 0,4 мм; мелкий текст — от 6 pt

  • Без растра и полутонов

    Фото и текстуры клише не передаст — только плашки

  • Размер 1:1, до A5

    Для обложек — укажите позицию: центр, уголок, корешок

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Ежедневник · CDR Обложка · PDF Бирка, коробка · PDF ТЗ для дизайнера · PDF

Зоны тиснения на типовых изделиях
Ежедневник A5, центр
до 100 × 60 мм
Ежедневник, уголок
до 40 × 40 мм
Визитница, обложка
до 60 × 30 мм
Крафт-бирка, крышка коробки
до A6

Нет макета? Отрисуем логотип под клише бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы оттиснули

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Ежедневники с блинтом · 500 шт: тиснение, работа AEPRINTЕжедневники с блинтом · 500 шт
  • Крафт-бирки для упаковки. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTКрафт-бирки для упаковки
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под тиснение

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

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Тиснение логотипа оптом — производство в Екатеринбурге

Тиснениеот 100 штблинт · фольгадо A5

Тиснение — нанесение логотипа рельефным оттиском нагретого клише под давлением. От 100 штук, срок от 3 дней. Основная технология для кожи и экокожи: ежедневники, папки, визитницы, картхолдеры, обложки для документов, бирки на сумках. Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет материала, фольгой — золото, серебро, цветная и голографическая. Максимальный формат оттиска A5. Собственное производство в Екатеринбурге.

Как считается цена

Цена за оттиск до A6 на коже и экокоже: блинт 36 ₽ при 100 штуках, фольга дороже на стоимость самой фольги. Клише изготавливается один раз под макет и хранится у нас, поэтому повторный тираж дешевле первого. Для деловых подарков чаще берут блинт: он сдержаннее и не спорит с фирменным стилем получателя. Ограничение технологии — только плоские поверхности и мягкие материалы: по металлу, стеклу и жёсткому пластику тиснение не выполняется, там работают гравировка и УФ-печать.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за клише и приладку

Частые вопросы о тиснении

01

Какой минимальный тираж тиснения?

От 100 штук по прайсу — стоимость клише распределяется на тираж. Меньше — возможно по запросу, но цена за штуку растёт; для 10–50 штук выгоднее лазерная гравировка.

02

На каких материалах делаете тиснение?

Натуральная кожа, кожзам, плотная бумага от 250 г/м², картон, крафт. На металле, стекле и твёрдом пластике — нет, там гравировка или УФ-печать.

03

Чем блинт отличается от тиснения фольгой?

Блинт — вдавленный оттиск без краски: его читают по свету и тени, поэтому он лучше смотрится на светлой фактурной коже. Фольга — тот же оттиск, но с металлизированной плёнкой: золото, серебро или цвет. На тёмных материалах она контрастнее и дороже блинта на 6 ₽ за штуку.

04

Тисните ли на изделиях заказчика?

Да, с коэффициентом ×2 и приладочным образцом — принесите 3–5 запасных изделий для настройки.

05

Какой макет нужен для тиснения?

Вектор в кривых (PDF, CDR, AI, EPS), один цвет-заливка, линии от 0,2 мм, инверсные от 0,4 мм, без градиентов, размер 1:1 до A5.

06

Сколько стоит тиснение на ежедневнике?

Блинт до A6: 36 ₽ при 100 шт, 30 ₽ при 200, 24 ₽ при 500, 20 ₽ при 1 000. Фольгой — на 6 ₽ дороже. Стоимость ежедневника считается отдельно.

07

Сколько служит тиснение?

2–10 лет в зависимости от материала и нагрузки: рельеф находится в самом материале, не стирается и не выцветает; фольга на коже держится годами при обычном использовании.

08

Можно ли тиснить цветным логотипом?

Один цвет фольги за прогон: золото, серебро, медь, цветная и голографическая. Двухцветный логотип — два прогона с двумя клише; полноцвет — уже УФ-печать.

09

Что такое конгрев?

Объёмное тиснение с выпуклым рельефом парой клише (матрица и патрица) — эффектно на плотном картоне и открытках. Считаем по запросу, обычно на тиражах от 300 штук.

Как и гравировка, тиснение позволяет нанести рельефное изображение на поверхность. Однако тиснение предназначено для работы с мягкими материалами: кожи, кожзаменителя, а также бумаги с высокой плотностью. Это делает её незаменимым инструментом для брендирования офисной продукции, аксессуаров и промо материалов Многие также используют тиснение для создания этикеток и бирок для одежды

Тираж От 100 шт. От 200 шт. От 500 шт. От 1000 шт. От 2000 шт.
Блинтовое тиснение 36 р. 30 р. 24 р. 20 р. 18 р.
Тиснение фольгой 42 р. 36 р. 30 р. 26 р. 24 р.
Дополнительно
Смена изделия 300 р. / За каждое новое изделие

Цена указана за печать не более А6.

Печать на изделиях из бумаги или картона – коэффициент 1,2.

Печать на изделиях Заказчика – коэффициент 2. Приладочный образец, обязателен.

Дополнительное место для печати рассчитывается как отдельный тираж.

В современной промышленности используются два основных вида тиснения — тиснение фольгой и слепое тиснение. Их основным отличием является цвет — при слепом тиснении изображение вдавливается в поверхность без какого-либо окрашивания, а вот использование фольги позволяет выбрать один из металлических цветов. В основе обоих видов лежит одна и та же технология горячего тиснения. Сначала создается металлическое клише с рисунком, который нужно нанести на поверхность, после чего его закрепляют в термопрессе, нагревают до 60-140°C и прижимают к изделию на половину секунды. При тиснении фольгой, её кладут между клише и изделием — каких-либо других отличий нет.

  • Стойкое и долговечное нанесение;
  • Экологичность;
  • Высокая степень точности;

  • Презентабельный внешний вид.

  • Минимальная толщина линий 0,2 мм;

  • Минимальная толщина инверсных линий 0,4 мм;
  • Можно наносить только однотонные изображения;
  • Максимальная площадь нанесения — А5 (210х150 мм).

Тиснение — это достаточно дорогой способ брендирования, так как для него необходимо изготовление специального клише из металла. Однако в последствии, изготовленное клише можно использовать ещё множество раз, так что последующая стоимость будет гораздо ниже, что делает тиснение хорошим способом изготовления бирок для одежды. Кроме того, слепое тиснение — это хороший способ нанесения изображений для тех, кто беспокоится об окружающей среде, так как при данном способе не используются вредные чернила и красители. Как правило, тиснение держится на изделии от 2 и до 10 лет.

Коды Описание
T1 Тиснение блинтовое
T2 Тиснение фольгой

| --- | --- | | TT1 | Тиснение на бирку с пришивом | | TT2 | Тиснение фольгой на бирку с пришивом |

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