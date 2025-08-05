03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит тиснение

Цена за нанесение на одно изделие размером до A6, без стоимости изделия. Выберите вид тиснения, материал и тираж — увидите цену за штуку и за тираж.

Вид тиснения Блинтовое · без краски Фольгой · золото, серебро, цвет Конгрев · по запросу Материал Кожа, кожзам Бумага, картон ×1,2 Изделие заказчика ×2 Размер A6–A5 · по запросу Фольга Золото / серебро Цветная, голографическая — по запросу Тираж500 шт 100 200 500 1 000 2 000 5 000 блинт кожзам до A6 500 шт 24 ₽ за штуку 12 000 ₽ за тираж · срок 2–3 дня Фольгой 30 ₽ Бумага, картон ×1,2 Смена изделия в тираже 300 ₽ Макет и приладка бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Цена ориентировочная: точная — после проверки макета и материала. Изделия заказчика — ×2, с приладочным образцом.

Полный прайс по материалам ₽ за штуку · тираж × вид тиснения · размер до A6

Совет технолога Фольга дороже блинта всего на 6 ₽ за штуку, но на тёмной коже читается в разы лучше — блинт хорош на светлой и фактурной. На бумаге и картоне ×1,2: материал мягче, нужна меньшая температура и больше приладки. Свои изделия приносите с запасом 3–5 штук на приладку — именно поэтому давальческое считается ×2.

Кожа и кожзам ежедневники, обложки, визитницы ТИРАЖ, ШТ БЛИНТ ФОЛЬГА ТИРАЖ, БЛИНТ 100 36 42 3 600 200 30 36 6 000 500 24 30 12 000 1 000 20 26 20 000 2 000 18 24 36 000 Бумага и картон крафт-бирки, коробки, открытки · ×1,2 ТИРАЖ, ШТ БЛИНТ ФОЛЬГА ТИРАЖ, БЛИНТ 100 43 50 4 300 200 36 43 7 200 500 29 36 14 500 1 000 24 31 24 000 2 000 22 29 44 000 Изделия заказчика давальческое сырьё · ×2 с приладкой ТИРАЖ, ШТ БЛИНТ ФОЛЬГА ТИРАЖ, БЛИНТ 100 72 84 7 200 200 60 72 12 000 500 48 60 24 000 1 000 40 52 40 000 2 000 36 48 72 000