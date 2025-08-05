Офисные аксессуары с логотипом

Офисные аксессуары с логотипом делаем от 30 штук, срок от 3 дней. 11 видов: ежедневники, еженедельники, планинги, папки для документов, визитницы, кредитницы, кубарики, бизнес-наборы, наборы с блокнотом. Тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать, шелкография. Отгружаем день в день по городу.

Офисные аксессуары — деловой подарок, который используют в работе, а не убирают в шкаф. Ежедневник носят на встречи, папку открывают при подписании договора, визитницу достают при знакомстве. Логотип видят не только получатель, но и его собеседники — поэтому этот раздел выбирают для партнёров и первых лиц.

Что выбрать под задачу Партнёру или руководителю дарят бизнес-набор с ежедневником и ручкой в общей коробке, кожаную папку, визитницу. Сотрудникам заказывают ежедневники и планинги в корпоративном оформлении на весь отдел. На конференциях массово раздают кубарики, блокноты и папки-фолдеры с материалами. Рабочую канцелярию в офис берут тем же составом, но тиражом на год вперёд — храним её на нашем складе. Обложки и материалы База — экокожа: большой выбор цветов, хорошо держит тиснение. Балакрон — плотный переплётный материал с фактурой, строже и дешевле. Для дорогих тиражей берут переплётный картон с тканью, для подарков первым лицам — натуральную кожу. Soft touch приятен на ощупь, но маркий. Под каждый материал подбираем нанесение: не всякая фактура одинаково принимает фольгу. Датировка и сезон Датированные ежедневники и планинги привязаны к году: после декабря они теряют ценность, поэтому тираж заказывают осенью. Недатированные не устаревают — остатки можно раздать в следующем году. Это главный риск раздела: заказ тысячи датированных ежедневников в ноябре часто заканчивается неликвидом. Полудатированный вариант снимает проблему: месяцы проставлены, числа заполняет владелец. Индивидуальный блок Помимо нанесения на складские модели делаем ежедневники и планинги с собственным блоком: фирменные развороты, календарь компании, страницы под отраслевые задачи, вклейки, ляссе в цвет бренда. Такой тираж дольше в производстве и имеет более высокий минимальный объём, но получается предметом, а не сувениром.