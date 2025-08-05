Офисные аксессуары с логотипом
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, кубарики и бизнес-наборы с тиснением, УФ-печатью или гравировкой. Персонализация именами и должностями. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукскладские модели ежедневников
- Срок от 3 днейтиснение на готовых обложках
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Офисные аксессуары с логотипом — все виды
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы — 10 категорий под тиснение, УФ-печать, шелкографию и гравировку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем офисные аксессуары на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3 днейтиснение на складских моделях
5 технологий нанесениятиснение, УФ, шелкография, гравировка
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Именная персонализацияимя и должность на каждом изделии
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на офисные аксессуары
Подбираем способ под материал обложки: тиснение и фольга для кожзама, УФ-печать для полноцвета, шелкография для картона и бумаги.
- 01Тиснение Блинтовое тиснение логотипа на обложке — строгий деловой вид, не стирается.
- 02Фольгирование Горячее тиснение золотой, серебряной или цветной фольгой на кожзаме и картоне.
- 03УФ-печать Полноцветный логотип и графика на обложках, папках и визитницах.
- 04Шелкография Логотип в 1–4 цвета на бумажных блоках, кубариках и картонных папках.
- 05Лазерная гравировка Тонкая гравировка на металлических визитницах и элементах наборов.
- 06Индивидуальный блок Ежедневник с вашим внутренним блоком: фирменные страницы, календарь, реклама.
Как выбрать аксессуар и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Ежедневник + тиснение
|30 шт.
|Подарки сотрудникам и клиентам на Новый год — классика
|Ежедневник + фольга
|30 шт.
|Премиальный подарок партнёрам — логотип золотом
|Папка + УФ-печать
|50 шт.
|Переговоры, выставки, welcome-наборы — полноцвет
|Кубарик + шелкография
|100 шт.
|Дешёвый массовый сувенир для ресепшн и промо
|Бизнес-набор
|30 шт.
|Набор ежедневник + ручка + визитница в коробке
Цены на офисные аксессуары с логотипом
Ориентир по стоимости: цена изделия зависит от модели и материала, нанесение считается отдельно. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид аксессуара
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Ежедневники
|по запросу
|30 шт
|тиснение, фольга, УФ
|от 3 дней
|Подробнее
|Ежедневники на заказ
|по запросу
|300 шт
|индивидуальный блок
|от 20 дней
|Подробнее
|Планинги и еженедельники
|по запросу
|30 шт
|тиснение, УФ-печать
|от 3 дней
|Подробнее
|Папки для документов
|по запросу
|50 шт
|УФ-печать, тиснение
|от 5 дней
|Подробнее
|Кубарики
|по запросу
|100 шт
|шелкография
|от 5 дней
|Подробнее
|Визитницы
|по запросу
|30 шт
|гравировка, тиснение
|от 5 дней
|Подробнее
|Бизнес-наборы
|по запросу
|30 шт
|тиснение, гравировка
|от 7 дней
|Подробнее
- Тиснениеклише +1 500 ₽ за макет
- Персонализацияимя и должность — по запросу
- Упаковкакоробка под ежедневник — по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
- Офисные аксессуары
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С офисными аксессуарами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Офисные аксессуары с логотипом
Офисные аксессуары с логотипом делаем от 30 штук, срок от 3 дней. 11 видов: ежедневники, еженедельники, планинги, папки для документов, визитницы, кредитницы, кубарики, бизнес-наборы, наборы с блокнотом. Тиснение фольгой и блинтовое, УФ-печать, шелкография. Отгружаем день в день по городу.
Офисные аксессуары — деловой подарок, который используют в работе, а не убирают в шкаф. Ежедневник носят на встречи, папку открывают при подписании договора, визитницу достают при знакомстве. Логотип видят не только получатель, но и его собеседники — поэтому этот раздел выбирают для партнёров и первых лиц.
Что выбрать под задачу
Партнёру или руководителю дарят бизнес-набор с ежедневником и ручкой в общей коробке, кожаную папку, визитницу. Сотрудникам заказывают ежедневники и планинги в корпоративном оформлении на весь отдел. На конференциях массово раздают кубарики, блокноты и папки-фолдеры с материалами. Рабочую канцелярию в офис берут тем же составом, но тиражом на год вперёд — храним её на нашем складе.
Обложки и материалы
База — экокожа: большой выбор цветов, хорошо держит тиснение. Балакрон — плотный переплётный материал с фактурой, строже и дешевле. Для дорогих тиражей берут переплётный картон с тканью, для подарков первым лицам — натуральную кожу. Soft touch приятен на ощупь, но маркий. Под каждый материал подбираем нанесение: не всякая фактура одинаково принимает фольгу.
Датировка и сезон
Датированные ежедневники и планинги привязаны к году: после декабря они теряют ценность, поэтому тираж заказывают осенью. Недатированные не устаревают — остатки можно раздать в следующем году. Это главный риск раздела: заказ тысячи датированных ежедневников в ноябре часто заканчивается неликвидом. Полудатированный вариант снимает проблему: месяцы проставлены, числа заполняет владелец.
Индивидуальный блок
Помимо нанесения на складские модели делаем ежедневники и планинги с собственным блоком: фирменные развороты, календарь компании, страницы под отраслевые задачи, вклейки, ляссе в цвет бренда. Такой тираж дольше в производстве и имеет более высокий минимальный объём, но получается предметом, а не сувениром.
Вопросы об офисных аксессуарах с логотипом
Какой минимальный тираж офисных аксессуаров с логотипом?
Складские ежедневники, планинги и визитницы с нанесением — от 30 штук. Папки — от 50, кубарики — от 100 штук. Ежедневники с индивидуальным внутренним блоком печатаем от 300 штук. Для тестового заказа возможен уменьшенный тираж — уточните у менеджера.
Какими способами наносится логотип на ежедневники и папки?
Блинтовым тиснением и фольгированием — на обложках из экокожи и балакрона, УФ-печатью — полноцвет на обложках, папках и визитницах, шелкографией — на картоне и бумажных блоках, лазерной гравировкой — на металлических элементах. Способ подбираем под материал обложки.
Можно ли сделать именную персонализацию?
Да. Наносим имя, должность или дату на каждый ежедневник, визитницу или набор — тиснением, гравировкой или печатью по вашему списку. Стоимость рассчитаем по количеству вариантов и тиражу.
Возможны ли подарочные наборы?
Да. Собираем бизнес-наборы: ежедневник, ручка, визитница, флешка или кружка в общей брендированной коробке с ложементом. Состав подберём под ваш бюджет — от 30 наборов.
Какие сроки производства?
Тиснение и УФ-печать на складских моделях — от 3 дней, папки, кубарики и визитницы — от 5 дней, бизнес-наборы — от 7 дней. Ежедневники с индивидуальным блоком — от 20 дней. По Екатеринбургу отгружаем день в день по готовности.
В каком формате нужен логотип?
Лучше всего — в векторе: AI, EPS, PDF или CDR. Если есть только растровый файл, дизайнер отрисует логотип в вектор и подготовит макет под тиснение или печать. Макет и визуализация — бесплатно.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа