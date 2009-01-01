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Работа в AEPRINT

Вакансии

Компания AEPRINT работает более 16 лет на рынке сувенирной продукции с клиентами по всей России, имеет собственное производство, использует только современные технологии. Присылайте резюме на почту admin@aeprint.ru.

Отправить резюме Команда AEPRINT
  • 17лет на рынке
  • 50+человек в команде
  • 7отделов
  • 1000 м²своё производство

Где можно работать

  • Руководство

    Стратегия, ключевые клиенты, развитие производства и технологий

  • Отдел продаж

    Подбор продукции, расчёт, ведение заказа от заявки до отгрузки

  • Производство

    Печатники, швеи, гравёры, упаковщики — производство 1000 м²

  • Дизайн и маркетинг

    Макеты, визуализации, мероприятия, контент

  • Снабжение

    Закупка изделий у поставщиков в России и Китае

  • Склад и логистика

    Приёмка, комплектация, доставка по всей России

  • Бухгалтерия

    Договоры, счета с НДС, закрывающие документы

Растим своихМенеджеры становятся руководителями группДизайнеры развиваются в креативных специалистовПечатники становятся мастерами участков
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