Работа в AEPRINT
Вакансии
Компания AEPRINT работает более 16 лет на рынке сувенирной продукции с клиентами по всей России, имеет собственное производство, использует только современные технологии. Присылайте резюме на почту admin@aeprint.ru.
- 17лет на рынке
- 50+человек в команде
- 7отделов
- 1000 м²своё производство
Где можно работать
- Руководство
Стратегия, ключевые клиенты, развитие производства и технологий
- Отдел продаж
Подбор продукции, расчёт, ведение заказа от заявки до отгрузки
- Производство
Печатники, швеи, гравёры, упаковщики — производство 1000 м²
- Дизайн и маркетинг
Макеты, визуализации, мероприятия, контент
- Снабжение
Закупка изделий у поставщиков в России и Китае
- Склад и логистика
Приёмка, комплектация, доставка по всей России
- Бухгалтерия
Договоры, счета с НДС, закрывающие документы
Растим своихМенеджеры становятся руководителями группДизайнеры развиваются в креативных специалистовПечатники становятся мастерами участков