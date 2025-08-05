Свитшоты с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим свитшоты с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Футер двухнитка и трёхнитка 240–340 г/м², круглый вырез, мужские, женские и унисекс. Машинная вышивка, DTF-печать, шелкография от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Свитшот — самый универсальный корпоративный трикотаж: он строже худи, сочетается с рубашкой и брюками, подходит для офиса с неформальным дресс-кодом. Компании берут свитшоты как повседневную форму для команд и как подарок, который уместен для любой аудитории.

Двухнитка или трёхнитка Двухнитка 240–280 г/м² легче и дешевле, её хватает для межсезонья и тёплого офиса. Трёхнитка 320–340 г/м² с начёсом плотнее и теплее, держит форму после многих стирок. Если мерч должны носить долго, берите трёхнитку: разница в цене окупается тем, что свитшот через полгода не превращается в растянутую тряпку. Посадка Классическая посадка — прямой силуэт, привычный большинству. Оверсайз со свободным кроем и опущенным плечом любит молодая аудитория. Женская модель приталена и короче. Для смешанного коллектива собирайте размеры заранее: на партию уходит больше M и L, а без опроса остаются крайние размеры. Нанесение Небольшая вышивка на груди слева делает свитшот деловым — в нём можно идти на встречу. Крупный принт на груди или спине подходит командам и мероприятиям. Вышивка на манжете или воротнике — сдержанная деталь для подарочных тиражей. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем и на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.