Свитшоты с логотипом оптом
Свитшоты с печатью и вышивкой для команды, мерча и промо: классические и оверсайз из футера 280–350 г/м². DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50, вышивка от 10.
- От 10 штукминимальный тираж свитшотов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Свитшоты с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Свитшот Clasica арт. O107002в наличии 100 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 1 600 ₽цена без нанесения
- Свитшот Himalaya арт. O109555в наличии 100 000+ шт Мягкий тёплый флис Шелкография, DTF или вышивка от 1 440 ₽цена без нанесения
- Свитшот Batian арт. O1071SU55в наличии 100 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 2 800 ₽цена без нанесения
- Свитшот Aneto арт. O110955в наличии 100 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 2 550 ₽цена без нанесения
- Свитшот Spider арт. HG701168.319в наличии 50 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 1 570 ₽цена без нанесения
- Свитшот Antares арт. HG52100.312в наличии 10 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 1 347 ₽цена без нанесения
- Свитшот Comet арт. HG703574.312в наличии 10 000+ шт Органический хлопок Шелкография, DTF или вышивка от 2 290 ₽цена без нанесения
- Свитшот Teleno арт. O1117SU02в наличии 10 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 2 800 ₽цена без нанесения
- Свитшот Jaya арт. O2203SU805в наличии 10 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 3 088 ₽цена без нанесения
- Свитшот Sully арт. HG702990.312в наличии 10 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 2 594 ₽цена без нанесения
- Свитшот Stan арт. S13200063в наличии 10 000+ шт Классика корпоративного мерча Шелкография, DTF или вышивка от 1 190 ₽цена без нанесения
- Свитшот Iqoniq арт. TWT9303.001.Mв наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография, DTF или вышивка от 4 286 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни свитшотов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем свитшоты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать свитшоты под задачу
- 01Плотность
280 г/м² — лёгкие на промо и лето. 320–380 г/м² — тёплые для команды.
- 02Крой
Классический для формы. Оверсайз — молодёжный мерч и фестивали.
- 03Нанесение
DTF — полноцвет и малые тиражи. Шелкография от 50 шт. Вышивка — премиум.
- 04Цвет изделия
Белые дешевле в печати. Тёмные — DTF с белой подложкой или вышивка.
Как нанести логотип на свитшоты
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж свитшотов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на свитшоты по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на свитшотах
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают свитшоты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч для сотрудниковТёплые свитшоты с логотипом на осень и зиму
- Корпоративная формаЕдиный стиль для офиса, склада и доставки
- Welcome packСвитшот новичку вместе с кружкой и блокнотом
- Конференции и ивентыМерч для спикеров, волонтёров и гостей
- Спортивные командыСвитшоты с номером и фамилией
- Подарки партнёрамПремиальные свитшоты с вышивкой в коробке
- Учебные заведенияСвитшоты с эмблемой для студентов и выпускников
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать свитшоты
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель свитшотовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Свитшоты с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим свитшоты с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Футер двухнитка и трёхнитка 240–340 г/м², круглый вырез, мужские, женские и унисекс. Машинная вышивка, DTF-печать, шелкография от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Свитшот — самый универсальный корпоративный трикотаж: он строже худи, сочетается с рубашкой и брюками, подходит для офиса с неформальным дресс-кодом. Компании берут свитшоты как повседневную форму для команд и как подарок, который уместен для любой аудитории.
Двухнитка или трёхнитка
Двухнитка 240–280 г/м² легче и дешевле, её хватает для межсезонья и тёплого офиса. Трёхнитка 320–340 г/м² с начёсом плотнее и теплее, держит форму после многих стирок. Если мерч должны носить долго, берите трёхнитку: разница в цене окупается тем, что свитшот через полгода не превращается в растянутую тряпку.
Посадка
Классическая посадка — прямой силуэт, привычный большинству. Оверсайз со свободным кроем и опущенным плечом любит молодая аудитория. Женская модель приталена и короче. Для смешанного коллектива собирайте размеры заранее: на партию уходит больше M и L, а без опроса остаются крайние размеры.
Нанесение
Небольшая вышивка на груди слева делает свитшот деловым — в нём можно идти на встречу. Крупный принт на груди или спине подходит командам и мероприятиям. Вышивка на манжете или воротнике — сдержанная деталь для подарочных тиражей. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем и на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.
Частые вопросы о свитшотах
Какой минимальный тираж свитшотов?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для офиса с неформальным дресс-кодом берите классическую посадку — свитшот строже худи и сочетается с рубашкой и брюками. Оверсайз любит молодая аудитория, женская модель приталена и короче. Если мерч должны носить долго, выбирайте трёхнитку 320–340 г/м², для межсезонья хватит двухнитки 240–280 г/м².
Сколько стоит печать на свитшотах?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт., от 56 ₽ при 1 000 шт. и от 40 ₽ при 3 000 шт. DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Цены только за печать, стоимость свитшота считается отдельно.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, печатаем на свитшотах заказчика. Распаковка и упаковка стоят +5 ₽ за штуку, нанесение — по обычному прайсу. Перед запуском проверим ткань и подберём способ: DTF, шелкографию или вышивку.
Какие цвета есть в наличии?
Палитра зависит от модели и наличия на складе поставщиков, поэтому актуальные цвета уточнит менеджер под ваш тираж. Белые свитшоты дешевле в печати. На тёмных используем DTF с белой подложкой или вышивку.
Свитшоты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней для DTF и шелкографии, вышивка — от 5 дней. Точный срок назовём после расчёта: он зависит от тиража, модели и нанесения. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
Шелкография стойкая и подходит для тиражей от 50 шт., DTF даёт полноцвет на любой ткани. Вышивка не выцветает и не трескается. На плотной трёхнитке нанесение держится и выглядит лучше, а свитшот не теряет форму после стирок.
Делаете вышивку на свитшотах?
Да, вышивка от 10 штук, срок от 5 дней, до 12 цветов нитей. Небольшая вышивка на груди слева делает свитшот деловым, а вышивка на манжете или воротнике — сдержанная деталь для подарочных тиражей. Стоимость рассчитаем по логотипу.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.