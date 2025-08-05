Ювелирные флешки с логотипом оптом

Производим ювелирные флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Металлический корпус с покрытием золотом и серебром, вставки из кристаллов, флешки-кулоны и подвески. Гравировка, эмаль. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ювелирная флешка — подарок верхнего уровня для первых лиц, VIP-клиентов и юбилеев: она выглядит как украшение и воспринимается как статусная вещь. Такой носитель вручают в футляре и небольшим тиражом на конкретный круг получателей.

Форматы Кулон и подвеска носятся как украшение — подарок женской аудитории к 8 Марта и юбилеям. Корпус с кристаллами — имиджевый формат для партнёров, золочёный и посеребрённый металл — строгий деловой вариант. Ювелирная флешка выглядит уместно только в подарочном футляре с бархатным ложементом. Персонализация Гравировка имени получателя и даты превращает флешку в именной подарок. Для наградных тиражей — номинация и год. В лазере меняется файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.