Ювелирные флешки с логотипом
Корпус с кристаллами, эмалью и покрытием под золото или серебро. Подарок первым лицам и наградной сувенир. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 10 днейсборка и отделка
- Отделка премиумкристаллы, эмаль, позолота
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Ювелирные флешки с логотипом — модели
Отделка ювелирного уровня: кристаллы, цветная эмаль и гальваническое покрытие корпуса.
- Флешка Каска арт. G5405.28в наличии 300+ шт Зеркальная сторона под нанесение УФ-печать или объёмный логотип от 890 ₽цена без нанесения
- Флешка Twista MGG арт. OGKP113-1/16Gbв наличии 300+ шт Золотистая отделка корпуса Гравировка скобы или УФ-печать от 1 283 ₽цена без нанесения
- Флешка Рукопожатие арт. G5123.06в наличии 100+ шт Символ сделки и договорённости УФ-печать или объёмный логотип от 890 ₽цена без нанесения
- Флешка Гильдия арт. AG3021.14в наличии 300+ шт Золотистый металлический корпус Лазерная гравировка или УФ-печать от 719 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек премиум-класса в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гальваническое покрытие под золото или серебро
- Цветная эмаль по фирменным цветам
- Подарочный футляр с ложементом под корпус
- Запись презентации или фильма о компании
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ювелирные флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ювелирные флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на ювелирные флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на ювелирные флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ювелирные флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать ювелирные флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ювелирными флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Ювелирные флешки с логотипом оптом
Производим ювелирные флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 10 дней. Металлический корпус с покрытием золотом и серебром, вставки из кристаллов, флешки-кулоны и подвески. Гравировка, эмаль. Объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ювелирная флешка — подарок верхнего уровня для первых лиц, VIP-клиентов и юбилеев: она выглядит как украшение и воспринимается как статусная вещь. Такой носитель вручают в футляре и небольшим тиражом на конкретный круг получателей.
Форматы
Кулон и подвеска носятся как украшение — подарок женской аудитории к 8 Марта и юбилеям. Корпус с кристаллами — имиджевый формат для партнёров, золочёный и посеребрённый металл — строгий деловой вариант. Ювелирная флешка выглядит уместно только в подарочном футляре с бархатным ложементом.
Персонализация
Гравировка имени получателя и даты превращает флешку в именной подарок. Для наградных тиражей — номинация и год. В лазере меняется файл, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о ювелирных флешках
Ювелирные флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти: например, Гильдия — от 719 ₽, Каска и Рукопожатие — от 890 ₽, Twista MGG — от 1 283 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для подарка с презентацией компании хватает 8–16 ГБ, под каталоги и материалы с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подберём объём под ваши файлы и бюджет при расчёте.
Ювелирные флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
По металлическому корпусу рекомендуем лазерную гравировку — логотип не стирается и выглядит строго. Возможна заливка эмалью в фирменных цветах. Гравировка имени получателя и даты превращает флешку в именной подарок, а для наградных тиражей можно указать номинацию и год.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Ювелирные флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 10 дней: в него входят сборка, отделка и нанесение. Точный срок зависит от модели и тиража. Если флешки нужны к юбилею или награждению, сообщите дату сразу — менеджер спланирует график.
Какая упаковка возможна?
Ювелирная флешка выглядит уместно в подарочном футляре с бархатным ложементом — его рекомендуем для подарков первым лицам и наград. Также возможны картонная коробочка или пакетик. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Отделка корпуса выбирается из доступных вариантов: покрытие под золото или серебро, кристаллы, цветная эмаль. Эмалью можно передать фирменные цвета логотипа. Подберём модель под ваш стиль и покажем визуализацию бесплатно до запуска.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.