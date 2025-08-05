Портативные колонки с логотипом
Bluetooth-колонки от компактных до влагозащищённых. Полноцветная печать по корпусу и подсветка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Bluetoothподключение к любому телефону
- Влагозащитамодели для улицы и спорта
Портативные колонки с логотипом — модели
Компактные модели 3–5 Вт, средние 10 Вт и влагозащищённые для улицы.
- Колонка Passion арт. P621002.111в наличии 10 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка от 2 950 ₽цена без нанесения
- Колонка Glim арт. G12103.60в наличии 5 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 1 149 ₽цена без нанесения
- Колонка Chubby арт. G7557.40в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 790 ₽цена без нанесения
- Колонка Bardo арт. AG11016.04в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 681 ₽цена без нанесения
- Колонка Attilan арт. AG11001.02в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 687 ₽цена без нанесения
- Колонка Montii арт. O975687в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка от 1 199 ₽цена без нанесения
- Колонка Sound Burger арт. HG26532/24в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка от 1 953 ₽цена без нанесения
- Колонка Grinder арт. G1635.10в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 2 390 ₽цена без нанесения
- Колонка MyTone Mini арт. AG613098.03в наличии 1 000+ шт Громкий звук в компактном корпусе Лазерная гравировка от 1 498 ₽цена без нанесения
- Колонка MuzOn арт. AG11036.15в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка от 887 ₽цена без нанесения
- Колонка VK Капсула арт. O212604в наличии 300+ шт Голосовой помощник Маруся УФ-печать или тампопечать от 5 990 ₽цена без нанесения
- Колонка Vibe арт. OG7476-3в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление Лазерная гравировка от 1 866 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни колонок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- УФ-печать полноцветом по всему корпусу
- Модели с подсветкой логотипа
- Влагозащита для улицы и спорта
- Фирменный чехол и коробка в комплекте
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем портативные колонки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать портативные колонки
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на портативную колонку
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на портативную колонку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают портативные колонки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать портативные колонки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С портативными колонками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Портативные колонки с логотипом оптом
Производим портативные колонки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth 5.0 и выше, мощность 3–20 Вт, влагозащита IPX5–IPX7, 6–20 часов работы. Лазерная гравировка по металлическим элементам, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Колонка живёт дома и на отдыхе, поэтому логотип видят не коллеги, а семья и друзья получателя. Для компании это способ выйти за пределы рабочего контекста: бренд ассоциируется с отдыхом, а не с офисом.
Мощность и влагозащита
Для рабочего стола и кухни хватает 3–5 Вт, для комнаты и компании на природе нужно 10 Вт, для мероприятий — 20 Вт. Мощность важнее бренда: маломощная колонка известной марки разочарует сильнее, чем мощная безымянная. Защита IPX7 переносит погружение — профильный аргумент для компаний из спорта, туризма и загородной темы.
Нанесение
Тканевая решётка не принимает печать, логотип размещают на пластиковом или металлическом корпусе сбоку. Площадь ограничена — макет упрощаем до знака. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о портативных колонках
Портативные колонки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Портативные колонки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Bluetooth-колонки стоят от 681 ₽ (Bardo) до 5 990 ₽ (VK Капсула) без нанесения. Гравировка по металлическим элементам — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, тираж до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. УФ-печать и итоговую стоимость с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Портативные колонки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Тканевая решётка печать не принимает, поэтому логотип размещаем на пластиковом или металлическом корпусе сбоку: УФ-печатью полноцветом или лазерной гравировкой по металлу. Площадь ограничена, макет упрощаем до знака и показываем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на колонки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Поможем выбрать мощность и влагозащиту: для стола хватает 3–5 Вт, для улицы и спорта подойдут модели с IPX7.
Портативные колонки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 5 дней, УФ-DTF и фирменная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Колонки выпускаются в разных цветах корпуса и решётки, подберём модель в цвете, близком к вашему бренду. Окрашивание корпуса точно в фирменный цвет возможно на заказных партиях — условия и тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Колонки упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём подарочный набор: колонка вместе с пауэрбанком, наушниками или кабелем — хороший вариант для новогоднего подарка и программ лояльности. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и рассчитаем вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.