Портативные колонки с логотипом оптом

Производим портативные колонки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth 5.0 и выше, мощность 3–20 Вт, влагозащита IPX5–IPX7, 6–20 часов работы. Лазерная гравировка по металлическим элементам, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Колонка живёт дома и на отдыхе, поэтому логотип видят не коллеги, а семья и друзья получателя. Для компании это способ выйти за пределы рабочего контекста: бренд ассоциируется с отдыхом, а не с офисом.

Мощность и влагозащита Для рабочего стола и кухни хватает 3–5 Вт, для комнаты и компании на природе нужно 10 Вт, для мероприятий — 20 Вт. Мощность важнее бренда: маломощная колонка известной марки разочарует сильнее, чем мощная безымянная. Защита IPX7 переносит погружение — профильный аргумент для компаний из спорта, туризма и загородной темы. Нанесение Тканевая решётка не принимает печать, логотип размещают на пластиковом или металлическом корпусе сбоку. Площадь ограничена — макет упрощаем до знака. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.