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Портативные колонки с логотипом

Bluetooth-колонки от компактных до влагозащищённых. Полноцветная печать по корпусу и подсветка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
  • Bluetoothподключение к любому телефону
  • Влагозащитамодели для улицы и спорта
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Портативные колонки с логотипом — AEPRINT
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Портативные колонки с логотипом — модели

Компактные модели 3–5 Вт, средние 10 Вт и влагозащищённые для улицы.

  • Колонка Passion с логотипом
    Колонка Passion арт. P621002.111в наличии 10 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка Металл600 мАч4 цв. от 2 950 ₽цена без нанесения
  • Колонка Glim с логотипом
    Колонка Glim арт. G12103.60в наличии 5 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа Пластик4 цв. от 1 149 ₽цена без нанесения
  • Колонка Chubby с логотипом
    Колонка Chubby арт. G7557.40в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать Пластик5 цв. от 790 ₽цена без нанесения
  • Колонка Bardo с логотипом
    Колонка Bardo арт. AG11016.04в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать Пластик5 цв. от 681 ₽цена без нанесения
  • Колонка Attilan с логотипом
    Колонка Attilan арт. AG11001.02в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать Пластик5 цв. от 687 ₽цена без нанесения
  • Колонка Montii с логотипом
    Колонка Montii арт. O975687в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка Алюминий3 Вт4 цв. от 1 199 ₽цена без нанесения
  • Колонка Sound Burger с логотипом
    Колонка Sound Burger арт. HG26532/24в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка Металл3 цв. от 1 953 ₽цена без нанесения
  • Колонка Grinder с логотипом
    Колонка Grinder арт. G1635.10в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать Пластик3 цв. от 2 390 ₽цена без нанесения
  • Колонка MyTone Mini с логотипом
    Колонка MyTone Mini арт. AG613098.03в наличии 1 000+ шт Громкий звук в компактном корпусе Лазерная гравировка Металл3 цв. от 1 498 ₽цена без нанесения
  • Колонка MuzOn с логотипом
    Колонка MuzOn арт. AG11036.15в наличии 1 000+ шт Bluetooth Лазерная гравировка Металл3 цв. от 887 ₽цена без нанесения
  • Колонка VK Капсула с логотипом
    Колонка VK Капсула арт. O212604в наличии 300+ шт Голосовой помощник Маруся УФ-печать или тампопечать Пластик5 цв. от 5 990 ₽цена без нанесения
  • Колонка Vibe с логотипом
    Колонка Vibe арт. OG7476-3в наличии 1 000+ шт Магнитное крепление Лазерная гравировка Металл5 Вт от 1 866 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни колонок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • УФ-печать полноцветом по всему корпусу
    • Модели с подсветкой логотипа
    • Влагозащита для улицы и спорта
    • Фирменный чехол и коробка в комплекте
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Портативные колонки с логотипом: ещё модель 1Портативные колонки с логотипом: ещё модель 2Портативные колонки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем портативные колонки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать портативные колонки

  • 01Модель и характеристики

    Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.

  • 02Материал корпуса

    Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.

  • 03Нанесение

    Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.

  • 04Упаковка

    Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.

Как нанести логотип на портативную колонку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Гравировкахитот 30 шт.от 31 ₽/штметалл, софт-тачцвет металлаот 5 днейделовые подарки и VIP
УФ-печатьот 30 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и градиенты
Тампопечатьот 300 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-DTFот 30 шт.по запросурельефполноцветот 7 днейфигурные корпуса
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном корпусе
Упаковкаот 30 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейкоробка и вкладыш под бренд
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • СертификацияТехника поставляется с документами
  • СрокиСкладские модели быстрее заказных

Цены на нанесение на портативную колонку

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражУФ-печатьГравировкаТампопечатьУФ-DTFУпаковка
30–99 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка

УФ-печать, Тампопечать, УФ-DTF, Шелкография — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    250+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают портативные колонки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
  • Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
  • Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
  • ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.

  • Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
  • Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды электроники

Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.

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Как заказать портативные колонки

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С портативными колонками часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Портативные колонки с логотипом оптом

Производим портативные колонки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Bluetooth 5.0 и выше, мощность 3–20 Вт, влагозащита IPX5–IPX7, 6–20 часов работы. Лазерная гравировка по металлическим элементам, УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Колонка живёт дома и на отдыхе, поэтому логотип видят не коллеги, а семья и друзья получателя. Для компании это способ выйти за пределы рабочего контекста: бренд ассоциируется с отдыхом, а не с офисом.

Мощность и влагозащита

Для рабочего стола и кухни хватает 3–5 Вт, для комнаты и компании на природе нужно 10 Вт, для мероприятий — 20 Вт. Мощность важнее бренда: маломощная колонка известной марки разочарует сильнее, чем мощная безымянная. Защита IPX7 переносит погружение — профильный аргумент для компаний из спорта, туризма и загородной темы.

Нанесение

Тканевая решётка не принимает печать, логотип размещают на пластиковом или металлическом корпусе сбоку. Площадь ограничена — макет упрощаем до знака. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о портативных колонках

Портативные колонки с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Портативные колонки с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Bluetooth-колонки стоят от 681 ₽ (Bardo) до 5 990 ₽ (VK Капсула) без нанесения. Гравировка по металлическим элементам — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, тираж до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. УФ-печать и итоговую стоимость с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.

Портативные колонки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Тканевая решётка печать не принимает, поэтому логотип размещаем на пластиковом или металлическом корпусе сбоку: УФ-печатью полноцветом или лазерной гравировкой по металлу. Площадь ограничена, макет упрощаем до знака и показываем на бесплатной визуализации до запуска.

Есть ли гарантия на технику?

Да, на колонки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Поможем выбрать мощность и влагозащиту: для стола хватает 3–5 Вт, для улицы и спорта подойдут модели с IPX7.

Портативные колонки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Нанесение на своём производстве занимает от 5 дней, УФ-DTF и фирменная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Колонки выпускаются в разных цветах корпуса и решётки, подберём модель в цвете, близком к вашему бренду. Окрашивание корпуса точно в фирменный цвет возможно на заказных партиях — условия и тираж уточнит менеджер.

Сделаете фирменную упаковку?

Да. Колонки упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие.

Соберёте набор из нескольких гаджетов?

Да, соберём подарочный набор: колонка вместе с пауэрбанком, наушниками или кабелем — хороший вариант для новогоднего подарка и программ лояльности. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и рассчитаем вместе с доставкой.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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