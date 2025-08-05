Пакеты ПВД оптом с вырубной ручкой
Полиэтиленовые пакеты с вырубной ручкой и логотипом тиражами от 5 000 штук для торговых сетей, магазинов и промоакций. Флексопечать до 4 цветов и CMYK, любой размер и цвет плёнки. Производство под заказ. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 5 000 штукоптовые тиражи с вала — минимальная цена
- Срок от 7 днейизготовление под заказ после утверждения
- До 4 цветов + CMYKфлексопечать с двух сторон
- 20 цветов плёнкибелая, чёрная, цветная по Pantone
Шаблон для макета:Пакет ПВД с вырубной ручкой · 400 × 500 мм · PDFвсе шаблоны
Пакеты ПВД оптом с логотипом
Выберите размер, плотность и цветность печати. Стоимость считается индивидуально под тираж — от 5 000 шт. пакет с вырубной ручкой дешевле шелкографии в несколько раз
- С вырубной ручкой, 30×40 арт. OPT-3040белый / цветной Плёнка ПВД 40–60 мкм Флексопечать 1–4 цвета · стандарт для розницы по запросуот 5 000 шт.
- С вырубной ручкой, 40×50 арт. OPT-4050белый / цветной Плёнка ПВД 50–70 мкм Флексопечать 1–4 цвета · одежда, обувь по запросуот 5 000 шт.
- С петлевой ручкой оптом арт. OPT-PETбелый / цветной Плёнка ПВД 60–80 мкм Флексопечать до 4 + CMYK · премиум-розница по запросуот 5 000 шт.
- Ещё варианты оптовых пакетов
Нестандартные размеры, усиленная ручка, донная складка, CMYK-полноцвет, металлизированная плёнкаНужен тираж меньше 5 000?Пакеты ПВД с шелкографией — от 100 штук, со склада, от 1 дня
- Плёнка ПВД 40–80 мкм, белая, чёрная, цветная
- Любой размер под ваш товар, поле печати до 350×300 мм
- Флексопечать 1–4 цвета и CMYK, с одной или двух сторон
- Тиражи 5 000 – 50 000+ шт., цена снижается с тиражом
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты ПВД оптом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать оптовый ПВД-пакет
- 01Тираж
5 000 – 10 000 шт. — одна форма и один заход; 25 000 – 50 000 шт. — цена за пакет заметно ниже. Меньше 5 000 — шелкография.
- 02Ручка
Вырубная — компактный и дешёвый пакет для розницы и промо; петлевая — прочнее, для одежды и тяжёлых покупок.
- 03Плёнка
40–50 мкм — лёгкие покупки и промо; 60–80 мкм — одежда, обувь, продукты. Цветная плёнка — узнаваемость бренда.
- 04Печать
1–2 цвета — логотип и телефон; 3–4 цвета — фирменная графика; CMYK — фото и сложные изображения.
Как нанести логотип на оптовый пакет
- Флексопечать 1 цветЛоготип в один цвет по Pantone с вала. Основной способ, от 5 000 шт.
- Флексопечать 2–4 цветаФирменная графика в несколько цветов, с одной или двух сторон. От 5 000 шт.
- CMYK-полноцветФотографии и градиенты на белой плёнке. От 10 000 шт., расчёт по макету.
- Печать с двух сторонРазные или одинаковые макеты на лицевой и обратной стороне. От 5 000 шт.
- МеталликЗолотая и серебряная краска или металлизированная плёнка. По запросу.
- Шелкография от 100 шт.Для малых тиражей — пакеты со склада с шелкографией, от 1 дня.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 5 000 шт.минимальный тираж оптовых пакетов
- 7 днейминимальный срок изготовления
- 4 + CMYKцветов флексопечати
- 15технологий нанесения
Какой оптовый пакет выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, печати, плёнке и задачам
|Вид пакета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Плёнка
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вырубная ручка, 30×40хит
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–4 цвета
|ПВД 40–60 мкм
|от 7 дней
|розница, аптеки, промо
|Вырубная ручка, 40×50
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–4 цвета
|ПВД 50–70 мкм
|от 7 дней
|одежда, обувь, магазины
|Петлевая ручка оптом
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–4 цвета
|ПВД 60–80 мкм
|от 7 дней
|премиум-розница, бутики
|CMYK-полноцвет
|от 10 000 шт.
|по запросу
|CMYK
|ПВД 50–70 мкм, белая
|от 10 дней
|бренды, фото, акции
|Цветная плёнка
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–2 цвета
|ПВД цветная
|от 7 дней
|узнаваемость бренда
|ПВД от 100 шт.
|от 100 шт.
|от 30 ₽/шт
|шелкография 1–4
|ПВД 60–80 мкм
|от 1 дня
|малые тиражи, срочно
- Тираж 5 000–10 000 шт.Вырубная ручка, 1 цвет — самый выгодный старт
- Тираж от 25 000 шт.Цена за пакет ниже — считаем под ваш размер
- Срочно и малоПВД от 100 шт. с шелкографией — от 1 дня
Сколько стоит ПВД-пакет оптом
Цена за пакет зависит от тиража, размера, плотности плёнки и цветности печати и считается индивидуально под каждый заказ. Пришлите параметры — ответим расчётом.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблице«—» — считаем индивидуально под размер и плёнку
- Печатная формавходит в расчёт тиража
- Pantone / металлик+500 ₽ за цвет / +10 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пакеты для «Сбер»
- ПВД-пакеты с логотипом
- Пакет для бутика
- Пакет, полноцвет
- Бумажный пакет с логотипом
- Пакеты на заказ
- Бумажный пакет, 1 цвет
- Подарочная коробка
- Zip-пакеты с печатью
- Шопер с полноцветом
- Шопер, DTF-печать
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пакеты ПВД
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для торговых сетейЕдиный пакет на все точки — тиражи 25 000–50 000+ шт.
- Для магазинов одежды и обувиПлотная плёнка 60–80 мкм под покупки любого веса
- Для аптечных сетейКомпактные пакеты с вырубной ручкой, 1–2 цвета
- Для продуктовых магазиновПрочные пакеты с донной складкой под продукты
- Для промоакцийДешёвый пакет с логотипом для массовых раздач
- Для брендовCMYK-полноцвет и цветная плёнка — узнаваемая упаковка
- Для производствУпаковка продукции с логотипом и маркировкой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём плёнку, размер и печать
Другие виды пакетов
ПВД от 100 шт., пакеты-майки, бумажные, крафт и zip-пакеты с логотипом
Как заказать ПВД-пакеты оптом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем плёнку, ручку и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем тираж, формы и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С оптовыми пакетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пакеты ПВД с логотипом оптом
Производим пакеты ПВД с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 10 дней. Полиэтилен высокого давления 40–100 мкм, вырубная и петлевая ручка, любой размер и цвет плёнки. Флексопечать в 1–6 цветов по Pantone, клише входит в стоимость. Собственное производство в Екатеринбурге.
Оптовые тиражи ПВД — упаковка для торговых сетей, крупной розницы и производителей, которые расходуют пакеты тысячами в месяц. На таких объёмах флексопечать даёт минимальную цену за штуку, а пакет превращается в постоянный носитель бренда на каждой покупке.
Почему от 5 000 штук
Флексопечать требует изготовления клише под каждый цвет — это оснастка, которая окупается только на больших тиражах. Зато на объёмах от пяти тысяч цена за пакет падает в разы по сравнению с шелкографией, а цветность доходит до шести цветов. Если нужно меньше — от 100 штук работает шелкография, это отдельная страница пакетов от 100 штук.
Размер, плотность, цвет
Размер и толщина плёнки подбираются под товар: для лёгких покупок хватает 40–50 мкм, для тяжёлых — 70–100. Цвет плёнки делается под фирменный стиль. Клише хранится у нас, поэтому повторные тиражи дешевле и быстрее. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы об оптовых пакетах
Какой минимальный тираж пакетов ПВД оптом?
От 5 000 штук — с этого тиража выгодна флексопечать с вала и вырубная ручка. Цена за пакет считается индивидуально под размер, плотность и цветность и снижается на тиражах 25 000–50 000 шт. Для 100–2 000 шт. берите ПВД-пакеты с шелкографией.
Сколько стоит пакет ПВД оптом?
Цена на оптовые ПВД-пакеты считается индивидуально: она зависит от тиража, размера, плотности плёнки и цветности печати. Печатная форма входит в расчёт тиража, Pantone добавляет 500 ₽ за цвет, металлик — 10 %. На тиражах от 25 000 шт. цена за пакет ниже. Пришлите параметры, и мы ответим расчётом.
Вырубная или петлевая ручка — что выбрать?
Вырубная ручка — самый экономичный вариант для розницы, аптек и промо, пакеты 30×40 и 40×50 из плёнки 40–70 мкм. Петлевая ручка удобнее в руке и подходит для премиум-розницы и бутиков, такие пакеты делаем из плёнки 60–80 мкм. Оба варианта доступны от 5 000 шт.
Какую плотность плёнки взять?
Плотность подбираем под товар: для лёгких покупок хватает 40–50 мкм, для тяжёлых — 70–100 мкм. Для вырубной ручки 30×40 обычно берут 40–60 мкм, для 40×50 — 50–70 мкм, для петлевой — 60–80 мкм. Подскажем оптимальную толщину под вес вашей покупки.
Можно ли напечатать полноцвет CMYK?
Да, CMYK-полноцвет с фотографиями и градиентами печатаем на белой плёнке 50–70 мкм от 10 000 шт., срок от 10 дней. Стоимость рассчитаем по вашему макету. Для фирменной графики в плашечных цветах достаточно флексопечати до 4 цветов от 5 000 шт.
Какие цвета плёнки есть?
В наличии 20 цветов плёнки: белая, чёрная и цветные, а также плёнка под фирменный цвет по Pantone. Цветная плёнка работает на узнаваемость бренда, на ней хорошо читается логотип в 1–2 цвета. Возможна и металлизированная плёнка, её рассчитаем по запросу.
Как подготовить макет?
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для флексопечати важно заранее определить число цветов и стороны печати, так как под каждый цвет делается печатная форма. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.
Пакеты ПВД оптом с логотипом: сколько занимает изготовление?
Оптовые пакеты производим под заказ от 7 дней после утверждения макета, CMYK-полноцвет — от 10 дней. Срок зависит от тиража, размера и цветности. Клише хранится у нас, поэтому повторные тиражи запускаются быстрее.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставку посчитаем вместе с тиражом. Также доступен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами.