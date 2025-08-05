Пакеты ПВД с логотипом оптом

Производим пакеты ПВД с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 10 дней. Полиэтилен высокого давления 40–100 мкм, вырубная и петлевая ручка, любой размер и цвет плёнки. Флексопечать в 1–6 цветов по Pantone, клише входит в стоимость. Собственное производство в Екатеринбурге.

Оптовые тиражи ПВД — упаковка для торговых сетей, крупной розницы и производителей, которые расходуют пакеты тысячами в месяц. На таких объёмах флексопечать даёт минимальную цену за штуку, а пакет превращается в постоянный носитель бренда на каждой покупке.

Почему от 5 000 штук Флексопечать требует изготовления клише под каждый цвет — это оснастка, которая окупается только на больших тиражах. Зато на объёмах от пяти тысяч цена за пакет падает в разы по сравнению с шелкографией, а цветность доходит до шести цветов. Если нужно меньше — от 100 штук работает шелкография, это отдельная страница пакетов от 100 штук. Размер, плотность, цвет Размер и толщина плёнки подбираются под товар: для лёгких покупок хватает 40–50 мкм, для тяжёлых — 70–100. Цвет плёнки делается под фирменный стиль. Клише хранится у нас, поэтому повторные тиражи дешевле и быстрее. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.