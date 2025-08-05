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Термобутылки с логотипом

Нанесение логотипа на вакуумные термобутылки из нержавеющей стали: лазерная гравировка и УФ-печать по окружности. Держат температуру до 12 часов.

  • От 50 штукминимальный тираж термобутылок
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
  • УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
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Шаблон для макета:Термос 500 мл — развёртка · 220 × 100 мм · PDFвсе шаблоны

Термобутылки с логотипом — AEPRINT
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Термобутылки с логотипом на заказ

Выберите объём и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати

  • Термобутылка 700 мл с логотипом
    Термобутылка 700 мл арт. NNTEU9-619815в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий700 мл5 цв. от 1 458 ₽цена без нанесения
  • Вакуумная бутылка 500 мл с логотипом
    Вакуумная бутылка 500 мл арт. TWP436.463в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь500 мл5 цв. от 1 600 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Impact с логотипом
    Термобутылка Impact арт. TWP435.701в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать Переработанная сталь500 мл7 цв. от 1 682 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Cubel с логотипом
    Термобутылка Cubel арт. OBI1834S1106в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать Переработанная сталь500 мл5 цв. от 1 477 ₽цена без нанесения
  • Вакуумная бутылка RCS с логотипом
    Вакуумная бутылка RCS арт. TWP433.279в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Переработанная сталь0,5 л5 цв. от 1 449 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Avira с логотипом
    Термобутылка Avira арт. TWP438.080в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать Переработанная сталь500 мл4 цв. от 2 990 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Glendale с логотипом
    Термобутылка Glendale арт. G16259.40в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь4 цв. от 1 061 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Vacuum C1 с логотипом
    Термобутылка Vacuum C1 арт. O821368clrв наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь500 мл8 цв. от 1 262 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Odin с логотипом
    Термобутылка Odin арт. O255153в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь550 мл13 цв. от 989 ₽цена без нанесения
  • Вакуумная бутылка Gaia с логотипом
    Вакуумная бутылка Gaia арт. TWP435.522в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Переработанная сталь600 мл4 цв. от 1 850 ₽цена без нанесения
  • Спортивная бутылка Koln с логотипом
    Спортивная бутылка Koln арт. O10058802в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь590 мл4 цв. от 3 772 ₽цена без нанесения
  • Термобутылка Olivia To Go с логотипом
    Термобутылка Olivia To Go арт. AG5050.02.30в наличии 5 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать Нержавеющая сталь480 мл13 цв. от 1 128 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни термобутылок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Объёмы от 350 мл до 1 литра, вакуумная изоляция
    • Круговая гравировка по стали и УФ-печать по окружности
    • Подарочная упаковка и имена сотрудников на каждом изделии
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Термобутылки с логотипом: ещё модель 1Термобутылки с логотипом: ещё модель 2Термобутылки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем термобутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать термобутылку под задачу

  • 01Объём

    350–500 мл — офис и дорога. 750 мл и литр — спорт, поездки и работа на выезде.

  • 02Крышка

    Глухая держит тепло дольше. Поилка и трубочка удобнее в зале и в движении.

  • 03Нанесение

    Гравировка по стали — навсегда. УФ-печать — полноцвет по окрашенному корпусу.

  • 04Упаковка

    Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.

Как нанести логотип на термобутылку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж термобутылок
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 5 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на термобутылки по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Лазерная гравировкахитот 50 шт.от 56 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейwelcome pack, подарки топ-менеджерам
УФ-печатьот 30 шт.от 74 ₽/штпластик, металлполноцветот 3 днейвыставки, промо, яркие логотипы
Круговая 360°от 30 шт.от 74 ₽/штгладкий корпусполноцветот 5 днейпаттерны и крупные иллюстрации
УФ-DTFот 30 шт.по запросусложный рельефполноцветот 5 днейнестандартные формы корпуса
Печать 1 цветомот 30 шт.−5 % к ценепластик, металлбелый / чёрныйот 3 днейстрогий логотип, экономия на тираже
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
  • Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение на термобутылку

В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.

Прайс-лист PDF
Тираждо 10 см²до 25 см²до 50 см²до 100 см²Гравировка
до 29 шт по запросу
от 50 шт
от 100 шт
от 300 шт
от 1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец

Круговая 360°, УФ-DTF, Печать 1 цветом, С лаком — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
  • Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
  • Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают термобутылки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Подарки сотрудникамДолговечный подарок, которым пользуются каждый день
  • Для спортивных клубовМерч для зала, секций и корпоративных команд
  • Топ-менеджерамМодели софт-тач с гравировкой в подарочной коробке
  • Конференции и выставкиЗаметный сувенир, который участник заберёт с собой

  • Для полевых командГорячее и холодное на объекте в любую погоду
  • Welcome packТермобутылка новичку вместе с ежедневником и ручкой
  • Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых — заметный жест бренда
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды посуды

Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом

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Как заказать термобутылки с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём бутылкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С термобутылками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Термобутылки с логотипом оптом

Производим термобутылки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией, объём 0,35–1 л, держат холод до 24 часов и горячее 10–12. Винтовая или спортивная крышка. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Термобутылка — универсальный подарок, который работает и в офисе, и в спортзале, и в поездке: одна вещь закрывает и воду, и горячий напиток. Для компании это позиция, которая подходит любому получателю без подбора под интересы.

Объём и вес

Бутылка 0,35–0,5 л компактная, помещается в боковой карман рюкзака и автомобильный подстаканник. На рабочий день универсален объём 0,75 л. Литр и больше берут для спорта и выездов, но пустая бутыль уже ощутимо тяжёлая: вакуумная стенка добавляет веса, и при подарке женской аудитории это стоит учитывать.

Крышка под сценарий

Винтовая герметична и не течёт в сумке — обязательна, если бутылку возят с техникой. Спортивная с клапаном позволяет пить на ходу одной рукой. Крышка-поилка с трубочкой удобна за рабочим столом. Как и на обычных бутылках, выбор крышки важнее выбора корпуса: протекание в сумке с ноутбуком перечёркивает подарок.

Нанесение

Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается от мытья и ударов. Для корпоративных тиражей на весь штат это основной выбор: часть получателей отправит бутылку в посудомоечную машину независимо от инструкции, и печать этого не переживёт.

Частые вопросы о термобутылках с логотипом

Какой минимальный тираж термобутылок?

От 50 штук. Круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.

Сколько держит температуру термобутылка?

Вакуумные термобутылки из нержавеющей стали держат холод до 24 часов и горячее 10–12 часов. На реальный результат влияет крышка: глухая держит тепло дольше, чем поилка или трубочка. Подберём модель под ваш сценарий.

Термобутылки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 68 ₽ от 300 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.

Что выбрать — гравировку или УФ-печать?

Для тиражей на весь штат рекомендуем лазерную гравировку: логотип в цвете металла не стирается от мытья и ударов и переживёт даже посудомоечную машину. УФ-печать даёт полноцвет по окрашенному корпусу, но требует бережного ухода. Подскажем вариант под ваш логотип.

Можно ли нанести имена сотрудников?

Да, наносим имена и должности на каждую бутылку — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именная термобутылка хорошо работает в welcome pack и как подарок сотрудникам. Макет с именами согласуем до запуска.

Термобутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на гравировку и УФ-печать, круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.

Есть ли модели со спортивной крышкой?

Да, есть модели со спортивной крышкой с клапаном — из неё удобно пить на ходу одной рукой, а также с поилкой и трубочкой для зала и рабочего стола. Если бутылку возят в сумке с техникой, лучше выбрать герметичную винтовую крышку. Подберём вариант под задачу.

Поможете подобрать модель?

Да, подберём объём, крышку, нанесение и упаковку под бюджет: 350–500 мл — для офиса и дороги, 750 мл и литр — для спорта и выездов. Учтите, что литровая вакуумная бутылка ощутимо тяжелее. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.

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