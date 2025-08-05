Термобутылки с логотипом
Нанесение логотипа на вакуумные термобутылки из нержавеющей стали: лазерная гравировка и УФ-печать по окружности. Держат температуру до 12 часов.
- От 50 штукминимальный тираж термобутылок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Термос 500 мл — развёртка · 220 × 100 мм · PDFвсе шаблоны
Термобутылки с логотипом на заказ
Выберите объём и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Термобутылка 700 мл арт. NNTEU9-619815в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 458 ₽цена без нанесения
- Вакуумная бутылка 500 мл арт. TWP436.463в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 600 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Impact арт. TWP435.701в наличии 50 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 682 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Cubel арт. OBI1834S1106в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 477 ₽цена без нанесения
- Вакуумная бутылка RCS арт. TWP433.279в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 449 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Avira арт. TWP438.080в наличии 10 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 990 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Glendale арт. G16259.40в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 061 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Vacuum C1 арт. O821368clrв наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 262 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Odin арт. O255153в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 989 ₽цена без нанесения
- Вакуумная бутылка Gaia арт. TWP435.522в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 850 ₽цена без нанесения
- Спортивная бутылка Koln арт. O10058802в наличии 10 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 3 772 ₽цена без нанесения
- Термобутылка Olivia To Go арт. AG5050.02.30в наличии 5 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 128 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни термобутылок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 350 мл до 1 литра, вакуумная изоляция
- Круговая гравировка по стали и УФ-печать по окружности
- Подарочная упаковка и имена сотрудников на каждом изделии
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем термобутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать термобутылку под задачу
- 01Объём
350–500 мл — офис и дорога. 750 мл и литр — спорт, поездки и работа на выезде.
- 02Крышка
Глухая держит тепло дольше. Поилка и трубочка удобнее в зале и в движении.
- 03Нанесение
Гравировка по стали — навсегда. УФ-печать — полноцвет по окрашенному корпусу.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на термобутылку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж термобутылок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на термобутылки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на термобутылку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают термобутылки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамДолговечный подарок, которым пользуются каждый день
- Для спортивных клубовМерч для зала, секций и корпоративных команд
- Топ-менеджерамМодели софт-тач с гравировкой в подарочной коробке
- Конференции и выставкиЗаметный сувенир, который участник заберёт с собой
- Для полевых командГорячее и холодное на объекте в любую погоду
- Welcome packТермобутылка новичку вместе с ежедневником и ручкой
- Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых — заметный жест бренда
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать термобутылки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём бутылкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С термобутылками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Термобутылки с логотипом оптом
Производим термобутылки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией, объём 0,35–1 л, держат холод до 24 часов и горячее 10–12. Винтовая или спортивная крышка. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Термобутылка — универсальный подарок, который работает и в офисе, и в спортзале, и в поездке: одна вещь закрывает и воду, и горячий напиток. Для компании это позиция, которая подходит любому получателю без подбора под интересы.
Объём и вес
Бутылка 0,35–0,5 л компактная, помещается в боковой карман рюкзака и автомобильный подстаканник. На рабочий день универсален объём 0,75 л. Литр и больше берут для спорта и выездов, но пустая бутыль уже ощутимо тяжёлая: вакуумная стенка добавляет веса, и при подарке женской аудитории это стоит учитывать.
Крышка под сценарий
Винтовая герметична и не течёт в сумке — обязательна, если бутылку возят с техникой. Спортивная с клапаном позволяет пить на ходу одной рукой. Крышка-поилка с трубочкой удобна за рабочим столом. Как и на обычных бутылках, выбор крышки важнее выбора корпуса: протекание в сумке с ноутбуком перечёркивает подарок.
Нанесение
Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается от мытья и ударов. Для корпоративных тиражей на весь штат это основной выбор: часть получателей отправит бутылку в посудомоечную машину независимо от инструкции, и печать этого не переживёт.
Частые вопросы о термобутылках с логотипом
Какой минимальный тираж термобутылок?
От 50 штук. Круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Сколько держит температуру термобутылка?
Вакуумные термобутылки из нержавеющей стали держат холод до 24 часов и горячее 10–12 часов. На реальный результат влияет крышка: глухая держит тепло дольше, чем поилка или трубочка. Подберём модель под ваш сценарий.
Термобутылки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 68 ₽ от 300 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽.
Что выбрать — гравировку или УФ-печать?
Для тиражей на весь штат рекомендуем лазерную гравировку: логотип в цвете металла не стирается от мытья и ударов и переживёт даже посудомоечную машину. УФ-печать даёт полноцвет по окрашенному корпусу, но требует бережного ухода. Подскажем вариант под ваш логотип.
Можно ли нанести имена сотрудников?
Да, наносим имена и должности на каждую бутылку — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именная термобутылка хорошо работает в welcome pack и как подарок сотрудникам. Макет с именами согласуем до запуска.
Термобутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на гравировку и УФ-печать, круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Есть ли модели со спортивной крышкой?
Да, есть модели со спортивной крышкой с клапаном — из неё удобно пить на ходу одной рукой, а также с поилкой и трубочкой для зала и рабочего стола. Если бутылку возят в сумке с техникой, лучше выбрать герметичную винтовую крышку. Подберём вариант под задачу.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём объём, крышку, нанесение и упаковку под бюджет: 350–500 мл — для офиса и дороги, 750 мл и литр — для спорта и выездов. Учтите, что литровая вакуумная бутылка ощутимо тяжелее. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.