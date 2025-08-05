Термобутылки с логотипом оптом

Производим термобутылки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь с вакуумной изоляцией, объём 0,35–1 л, держат холод до 24 часов и горячее 10–12. Винтовая или спортивная крышка. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Термобутылка — универсальный подарок, который работает и в офисе, и в спортзале, и в поездке: одна вещь закрывает и воду, и горячий напиток. Для компании это позиция, которая подходит любому получателю без подбора под интересы.

Объём и вес Бутылка 0,35–0,5 л компактная, помещается в боковой карман рюкзака и автомобильный подстаканник. На рабочий день универсален объём 0,75 л. Литр и больше берут для спорта и выездов, но пустая бутыль уже ощутимо тяжёлая: вакуумная стенка добавляет веса, и при подарке женской аудитории это стоит учитывать. Крышка под сценарий Винтовая герметична и не течёт в сумке — обязательна, если бутылку возят с техникой. Спортивная с клапаном позволяет пить на ходу одной рукой. Крышка-поилка с трубочкой удобна за рабочим столом. Как и на обычных бутылках, выбор крышки важнее выбора корпуса: протекание в сумке с ноутбуком перечёркивает подарок. Нанесение Лазерная гравировка по корпусу — логотип в цвете металла, не стирается от мытья и ударов. Для корпоративных тиражей на весь штат это основной выбор: часть получателей отправит бутылку в посудомоечную машину независимо от инструкции, и печать этого не переживёт.