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Толстовки с логотипом подходят для корпоративной одежды, командного мерча, мероприятий и повседневной формы сотрудников. В зависимости от задачи можно выбрать худи с капюшоном, модель на молнии или классический свитшот, а затем подобрать способ нанесения под размер изображения, количество цветов и тираж.

Худи, толстовка на молнии или свитшот

Модель имеет значение не только для внешнего вида. У худи большая передняя поверхность позволяет разместить заметную графику, а капюшон делает такую одежду удобной для мероприятий на открытом воздухе. Толстовка на молнии подходит для корпоративной одежды, которую приходится часто снимать и надевать. Свитшот без застёжки удобен как базовый вариант для команды или коллекции мерча.

На странице AEPRINT представлены стандартные цвета: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный. Цвет изделия можно подбирать как под фирменную палитру, так и под конкретный макет нанесения.

DTF, когда макет сложнее обычного логотипа

DTF-печать подходит для полноцветной графики, иллюстраций, фотографий и макетов с большим количеством мелких деталей. На толстовках AEPRINT расчёт DTF начинается от 5 изделий, поэтому технология подходит и для небольшой команды.

Для DTF также доступен вариант с эффектом свечения. Его можно использовать для отдельных элементов дизайна, если важно, чтобы графика меняла восприятие при недостаточном освещении.

Шелкография для корпоративных тиражей

Если макет состоит из одного или нескольких цветов и требуется серия одинаковых толстовок, применяется шелкография. На странице предусмотрена печать от одного до четырёх цветов при тиражах от 50 до 2 000 изделий.

При увеличении тиража стоимость одного нанесения снижается. Например, для печати в один цвет на партии 50–99 толстовок указана стоимость от 45 ₽ за нанесение, а при тираже 1 000–2 000 — от 24 ₽. Для золотой и серебряной печати применяется коэффициент 1,25.

На цветных толстовках при расчёте шелкографии учитывается дополнительный цвет. Это важно учитывать ещё при подготовке макета: одинаковое изображение на белой и цветной основе может рассчитываться по-разному.

Термотрансфер для отдельных элементов

Термотрансфер подходит для надписей, номеров, небольших логотипов и другой графики, которую требуется перенести на готовое изделие. На странице AEPRINT предусмотрены варианты от одного до четырёх цветов и тиражи от 50 до 2 000 штук.

Если толстовки уже закуплены компанией, их можно передать для нанесения. Для продукции заказчика распаковка и последующая упаковка изделий из коробок, чехлов или футляров рассчитывается отдельно — 5 ₽ за изделие.

Толстовка как часть корпоративного мерча

Брендированную толстовку можно использовать как самостоятельный элемент одежды или включить в единую коллекцию вместе с футболками, шопперами, бейсболками и другой продукцией. Для сотрудников можно сделать сдержанный логотип, а для мерч-линейки — полноценную графику на спине, груди или рукаве.

Для команды также можно использовать несколько цветов одной модели. Например, один оттенок оставить для сотрудников, другой — для организаторов мероприятия, сохранив одинаковый принцип нанесения.

От небольшой партии до крупного тиража

DTF-печать рассчитывается от 5 изделий, а шелкография и термотрансфер — от 50. Поэтому технологию можно выбирать не только по внешнему виду изображения, но и по количеству толстовок. Для небольшой серии сложного полноцветного мерча DTF позволяет не увеличивать тираж ради запуска печати, а для крупной партии лаконичного логотипа имеет смысл сравнить стоимость шелкографии.

AEPRINT выполняет нанесение на толстовки на собственной производственной базе в Екатеринбурге. Заявленный срок изготовления — от 3 дней. Для корпоративных заказов доступны работа по договору и полный комплект закрывающих документов.