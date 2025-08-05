Толстовки с логотипом оптом
Толстовки с печатью и вышивкой для сотрудников, команд и промо: с капюшоном, на молнии и без, из футера с начёсом 300–350 г/м². DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50.
- От 10 штукминимальный тираж толстовок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Толстовки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Толстовка Montblanc арт. O642102в наличии 100 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 2 700 ₽цена без нанесения
- Толстовка North арт. HG755000.318в наличии 50 000+ шт Мягкий тёплый флис Шелкография, DTF или вышивка от 3 121 ₽цена без нанесения
- Толстовка Delta арт. HG355000.35в наличии 100 000+ шт Тёплая модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка от 1 883 ₽цена без нанесения
- Толстовка Ulan арт. O6439CQ02в наличии 50 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 3 274 ₽цена без нанесения
- Толстовка Fuji арт. O1105SU02223в наличии 10 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 3 603 ₽цена без нанесения
- Толстовка Norman арт. HG702093.312в наличии 50 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 2 324 ₽цена без нанесения
- Толстовка Ness арт. HG756000.312в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Шелкография, DTF или вышивка от 2 987 ₽цена без нанесения
- Толстовка Helsinki арт. HG356000.37в наличии 10 000+ шт Тёплая модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка от 2 521 ₽цена без нанесения
- Толстовка Harbor арт. HG351195.35в наличии 5 000+ шт Тёплая модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка от 2 833 ₽цена без нанесения
- Худи Siverga арт. G16213.30в наличии 5 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 2 113 ₽цена без нанесения
- Худи Everest арт. HG52106.319в наличии 5 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 1 990 ₽цена без нанесения
- Толстовка Stan арт. HG702088.319в наличии 10 000+ шт Тёплая модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка от 2 890 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни толстовок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем толстовки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать толстовки под задачу
- 01Тип модели
С капюшоном — мерч и промо. На молнии — форма, легко надевать поверх.
- 02Плотность
300 г/м² — межсезонье. 350 г/м² с начёсом — зима и работа на улице.
- 03Нанесение
DTF — полноцвет и малые тиражи. Шелкография от 50 шт. Вышивка — стойкая.
- 04Цвет изделия
Белые и светлые дешевле в печати. Тёмные — DTF с подложкой или вышивка.
Как нанести логотип на толстовки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж толстовок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на толстовки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на толстовках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают толстовки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Форма сотрудниковТёплые толстовки для склада, охраны и выездных бригад
- Мерч для командыТолстовки с капюшоном и логотипом на каждый день
- Welcome packТолстовка новичку вместе с кружкой и ежедневником
- Фестивали и ивентыМерч для гостей, волонтёров и организаторов
- Спортивные клубыТолстовки с номером и фамилией игрока
- Подарки партнёрамПремиальные толстовки с вышивкой в коробке
- Учебные заведенияТолстовки с эмблемой для студентов и школьников
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать толстовки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель толстовокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Толстовки с логотипом оптом
Толстовки с логотипом оптом делаем от 10 штук, срок от 3 дней. Футер трёхнитка 320–340 г/м², двухнитка 240–280 г/м². С капюшоном и без, на молнии и через голову, мужские, женские и унисекс, размеры XS–5XL. Машинная вышивка, DTF-печать, шелкография от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Толстовка — главный предмет корпоративного мерча: её носят вне работы, в выходные и в отпуске. Именно поэтому она должна выглядеть как вещь, а не как спецодежда с логотипом: плотный футер, аккуратная вышивка, сдержанное брендирование.
Футер: двухнитка или трёхнитка
Двухнитка 240–280 г/м² легче и дешевле, годится для межсезонья и помещения. Трёхнитка 320–340 г/м² с начёсом плотнее, теплее и держит форму после стирок — это основной выбор, если мерч должны носить долго. Разница в цене заметная, но на трёхнитке принт и вышивка выглядят дороже: тонкое полотно проседает под плотным нанесением.
Крой и фурнитура
Худи через голову дешевле и выглядит спортивнее. Модель на молнии удобнее носить — снял, не растрепав причёску, — но фурнитура добавляет к цене. Капюшон на двойной подкладке держит форму лучше однослойного. Смотрите на манжеты и низ: широкая эластичная резинка живёт годами, тонкая растягивается за сезон.
Нанесение на толстовку
Самый дорогой на вид вариант — машинная вышивка на груди и рукаве: выдерживает стирки, но мелкие детали ей не даются. Для крупных принтов на спине и сложных макетов берут DTF — полноцвет от 10 штук. Шелкография становится выгодной от 50–100 штук при простом логотипе. На толстовке сдержанное решение работает лучше: небольшая вышивка на груди вместо печати во всю спину.
Тиражи и условия
От 10 штук на DTF, от 50 на шелкографию, срок от 3 дней на складские модели с нанесением. Пошив по индивидуальным лекалам — от 100 штук и от 20 дней: свой крой, цвет полотна, фурнитура и подкладка капюшона под бренд. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору.
Частые вопросы о толстовках
Какой минимальный тираж толстовок?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Толстовка с капюшоном подходит для мерча и промо, на молнии — для формы: её легко надеть поверх и снять. Для межсезонья достаточно 300 г/м², для зимы и работы на улице берите 350 г/м² с начёсом. Размеры — от XS до 5XL.
Сколько стоит печать на толстовках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт., от 56 ₽ при 1 000 шт. и от 40 ₽ при 3 000 шт. DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за печать, без стоимости толстовки.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, можем нанести логотип на толстовки заказчика. Сначала посмотрим ткань и плотность футера, подберём способ — DTF, шелкографию или вышивку — и рассчитаем стоимость под ваш тираж. Макет и визуализацию готовим бесплатно.
Какие цвета есть в наличии?
Цвета зависят от модели и текущего наличия у поставщиков, актуальную палитру подберёт менеджер под ваш тираж. Если нужен свой цвет полотна, возможен пошив по индивидуальным лекалам от 100 штук и от 20 дней.
Толстовки с логотипом: сколько занимает изготовление?
На складские модели с нанесением срок от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Пошив по индивидуальным лекалам — от 100 штук и от 20 дней. Точный срок назовём при расчёте, макет согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
Машинная вышивка выдерживает стирки и выглядит дороже всего. Шелкография стойкая, DTF даёт полноцвет на любой ткани. На плотной трёхнитке нанесение держится лучше: тонкое полотно проседает под плотным нанесением.
Делаете вышивку на толстовках?
Да, машинная вышивка от 10 штук, срок от 5 дней, до 12 цветов нитей. Лучше всего смотрится на груди и рукаве, но очень мелкие детали ей не даются — их проще сделать DTF. Стоимость рассчитаем по вашему логотипу.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор толстовок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Толстовки с логотипом подходят для корпоративной одежды, командного мерча, мероприятий и повседневной формы сотрудников. В зависимости от задачи можно выбрать худи с капюшоном, модель на молнии или классический свитшот, а затем подобрать способ нанесения под размер изображения, количество цветов и тираж.
Худи, толстовка на молнии или свитшот
Модель имеет значение не только для внешнего вида. У худи большая передняя поверхность позволяет разместить заметную графику, а капюшон делает такую одежду удобной для мероприятий на открытом воздухе. Толстовка на молнии подходит для корпоративной одежды, которую приходится часто снимать и надевать. Свитшот без застёжки удобен как базовый вариант для команды или коллекции мерча.
На странице AEPRINT представлены стандартные цвета: чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоновый красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный. Цвет изделия можно подбирать как под фирменную палитру, так и под конкретный макет нанесения.
DTF, когда макет сложнее обычного логотипа
DTF-печать подходит для полноцветной графики, иллюстраций, фотографий и макетов с большим количеством мелких деталей. На толстовках AEPRINT расчёт DTF начинается от 5 изделий, поэтому технология подходит и для небольшой команды.
Для DTF также доступен вариант с эффектом свечения. Его можно использовать для отдельных элементов дизайна, если важно, чтобы графика меняла восприятие при недостаточном освещении.
Шелкография для корпоративных тиражей
Если макет состоит из одного или нескольких цветов и требуется серия одинаковых толстовок, применяется шелкография. На странице предусмотрена печать от одного до четырёх цветов при тиражах от 50 до 2 000 изделий.
При увеличении тиража стоимость одного нанесения снижается. Например, для печати в один цвет на партии 50–99 толстовок указана стоимость от 45 ₽ за нанесение, а при тираже 1 000–2 000 — от 24 ₽. Для золотой и серебряной печати применяется коэффициент 1,25.
На цветных толстовках при расчёте шелкографии учитывается дополнительный цвет. Это важно учитывать ещё при подготовке макета: одинаковое изображение на белой и цветной основе может рассчитываться по-разному.
Термотрансфер для отдельных элементов
Термотрансфер подходит для надписей, номеров, небольших логотипов и другой графики, которую требуется перенести на готовое изделие. На странице AEPRINT предусмотрены варианты от одного до четырёх цветов и тиражи от 50 до 2 000 штук.
Если толстовки уже закуплены компанией, их можно передать для нанесения. Для продукции заказчика распаковка и последующая упаковка изделий из коробок, чехлов или футляров рассчитывается отдельно — 5 ₽ за изделие.
Толстовка как часть корпоративного мерча
Брендированную толстовку можно использовать как самостоятельный элемент одежды или включить в единую коллекцию вместе с футболками, шопперами, бейсболками и другой продукцией. Для сотрудников можно сделать сдержанный логотип, а для мерч-линейки — полноценную графику на спине, груди или рукаве.
Для команды также можно использовать несколько цветов одной модели. Например, один оттенок оставить для сотрудников, другой — для организаторов мероприятия, сохранив одинаковый принцип нанесения.
От небольшой партии до крупного тиража
DTF-печать рассчитывается от 5 изделий, а шелкография и термотрансфер — от 50. Поэтому технологию можно выбирать не только по внешнему виду изображения, но и по количеству толстовок. Для небольшой серии сложного полноцветного мерча DTF позволяет не увеличивать тираж ради запуска печати, а для крупной партии лаконичного логотипа имеет смысл сравнить стоимость шелкографии.
AEPRINT выполняет нанесение на толстовки на собственной производственной базе в Екатеринбурге. Заявленный срок изготовления — от 3 дней. Для корпоративных заказов доступны работа по договору и полный комплект закрывающих документов.