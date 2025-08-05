Платки с логотипом оптом
Шейные платки с фирменным дизайном для формы, подарков и мероприятий: шёлк, атлас, полиэстер и хлопок. Сублимация по всей площади от 30 штук, шелкография от 50. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж платков
- Срок от 5 днейпошив и печать под заказ
- Сублимацияполноцвет по всей площади, от 30 шт.
- Шёлкнатуральный, в подарочной коробке
Платки с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Платок Вист 60×60 арт. AG400404-6060в наличии 10 000+ шт Подарок с характером Сублимационная печать от 1 362 ₽цена без нанесения
- Платок «Малахит» арт. O94911в наличии 500+ шт Подарок с характером Сублимационная печать от 2 200 ₽цена без нанесения
- Платок «Дымка» арт. O94904в наличии 500+ шт Подарок с характером Сублимационная печать от 2 500 ₽цена без нанесения
- Платок «Кремль» арт. O94905в наличии 300+ шт Подарок с характером Сублимационная печать от 2 200 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни платков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Шёлк, атлас, полиэстер и хлопок
- Фирменный паттерн по всей площади платка
- Дизайн разработаем под ваш бренд
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем платки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать платки под задачу
- 01Назначение
Форма — атлас и полиэстер. Подарки — натуральный шёлк в коробке.
- 02Материал
Атлас — блеск и бюджет. Шёлк — премиум. Полиэстер — практично.
- 03Нанесение
Сублимация — паттерн по всей площади. Шелкография — логотип в углу.
- 04Размер
50×50 см — на шею. 70×70 — на плечи. 90×90 — подарочный.
Как нанести логотип на платки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж платков
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на платки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на платках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают платки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративная формаПлатки в фирменных цветах для ресепшн и продаж
- Авиа и транспортПлатки бортпроводников и администраторов
- Подарки сотрудницамШёлковые платки к 8 Марта в коробке
- Банки и страховыеПлатки как часть дресс-кода
- Отели и рестораныПлатки хостес с паттерном бренда
- ВыставкиПлатки стендисток в едином стиле
- Подарки партнёрамПлаток премиум с фирменным дизайном
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать платки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал платковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем ткань, размер и дизайн под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С платками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Платки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим платки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шёлковые, из искусственного шёлка, вискозы и хлопка, размеры от 70×70 до 140×140 см, с ручной или машинной подрубкой края. Сублимационная печать по всей площади. Собственное производство в Екатеринбурге.
Большой платок — подарок, который воспринимается как вещь с дизайном, а не как сувенир. Компании заказывают платки к 8 Марта, для подарков партнёрам и клиентам, в мерч-шопы музеев и брендов, где важен авторский рисунок, а логотип встраивается в композицию.
Платок как носитель дизайна
На большом платке логотип не ставят в центр крупно — его встраивают в рисунок: орнамент из элементов фирменного стиля, иллюстрация о компании, городе или отрасли, небольшая подпись в углу. Такой платок носят как аксессуар, и он работает на бренд годами. Прямолинейный крупный логотип превращает его в сувенир, который не надевают.
Материал и край
Натуральный шёлк — премиум для подарков, яркие цвета и мягкость. Искусственный шёлк и вискоза выглядят похоже и стоят дешевле. Хлопок — для повседневных и промо-платков. Край: ручная подрубка с подворотом выглядит дороже и характерна для премиальных платков, машинная — быстрее и дешевле. Для подарочных тиражей разница заметна.
Упаковка
Платок вручают в коробке или конверте с логотипом — без упаковки он выглядит как кусок ткани. Для подарков к 8 Марта делаем комплект с открыткой в единой стилистике. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о платках
Какой минимальный тираж платков?
От 30 штук при сублимации. Шелкография логотипа — от 50. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую ткань выбрать?
Для формы берите атлас или полиэстер — практично и бюджетно. Для подарков подойдёт натуральный шёлк: яркие цвета и мягкость, вручаем в подарочной коробке. Искусственный шёлк и вискоза выглядят похоже на шёлк и стоят дешевле, хлопок — для повседневных и промо-платков.
Сколько стоит платок с дизайном?
Платки в каталоге стоят от 1 362 ₽ за модель 60×60 и от 2 200–2 500 ₽ за дизайнерские модели. Итоговая цена зависит от ткани, размера, способа подрубки края, тиража и упаковки — рассчитаем под ваш макет. Ручная подрубка дороже машинной, но выглядит премиальнее.
Разработаете паттерн под наш бренд?
Да, встроим логотип в рисунок: орнамент из элементов фирменного стиля, иллюстрация о компании, городе или отрасли, небольшая подпись в углу. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска, объём работ по авторскому рисунку обсудим с менеджером.
Какие размеры есть?
Размеры — от 50×50 см на шею до 140×140 см. 70×70 см носят на плечах, 90×90 см — популярный подарочный формат. Подберём размер под способ ношения и задачу: форму персонала, подарок или мерч.
Платки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней, для платков с полноцветной сублимацией и подрубкой края чаще закладывайте от 7 дней. Точный срок зависит от ткани, тиража и упаковки. Подарки к 8 Марта лучше заказывать заранее.
Печать не полиняет после стирки?
Для платков используем сублимационную печать по всей площади, при ней краска входит в волокно ткани. Натуральный шёлк требует деликатного ухода, полиэстер и атлас практичнее для ежедневной носки в форме. Рекомендации по уходу подскажем под выбранную ткань.
Упакуете в подарочную коробку?
Да, платок вручают в коробке или конверте с логотипом — без упаковки он выглядит как кусок ткани. Шёлковые платки делаем в подарочной коробке, к 8 Марта можем собрать комплект с открыткой в единой стилистике.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор платков в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Платки с логотипом — универсальный текстильный аксессуар для корпоративной одежды, подарков, мероприятий и брендированного мерча. Платок можно использовать как элемент делового или праздничного образа, корпоративной формы, промоодежды или в качестве самостоятельного сувенира. AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на платки для корпоративных заказов.
Платки с логотипом для бизнеса
Брендированные платки подходят компаниям, которым важно дополнить образ сотрудников фирменным аксессуаром. Их можно использовать в офисе, на выставках, презентациях, корпоративных мероприятиях и других событиях, где внешний вид команды является частью коммуникации бренда.
Платок можно носить на шее или использовать как декоративный аксессуар. В зависимости от материала и дизайна он подходит для разных сезонов и форматов мероприятий.
Платки с фирменным дизайном
На платок можно нанести логотип компании, название бренда, фирменный узор или другую графику. Дизайн можно разработать специально под корпоративный проект и адаптировать под форму и размер изделия.
Платки отличаются большим разнообразием дизайнов, цветов и узоров. В зависимости от задачи можно подобрать вариант из подходящего материала и оформить его в соответствии с фирменным стилем компании.
Печать логотипа на платках
AEPRINT выполняет брендирование текстильных изделий несколькими технологиями, включая шелкографию, термотрансфер и полноцветную печать. Конкретный способ нанесения подбирается с учётом материала платка, тиража и особенностей макета.
Для небольших и крупных тиражей можно подобрать подходящую технологию нанесения. Фирменную графику адаптируют под поверхность изделия, чтобы логотип и другие элементы дизайна выглядели аккуратно и оставались читаемыми.
Платки как корпоративный подарок
Платок с логотипом можно подарить сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам. Такой аксессуар подходит для корпоративных мероприятий, презентаций, выставок и других событий, где нужен небанальный текстильный сувенир.
Брендированный платок также можно включить в корпоративный подарочный набор. Его можно дополнить другими аксессуарами и оформить весь комплект в едином фирменном стиле.
Платки для корпоративной одежды и мероприятий
Платки можно использовать как элемент униформы или визуального оформления команды. Например, одинаковые аксессуары помогают объединить сотрудников на выставке, презентации, конференции или другом мероприятии.
Для одного проекта можно разработать единый дизайн для всей серии или использовать несколько вариантов оформления в рамках одной фирменной концепции.
Изготовление платков с логотипом
Срок изготовления платков на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для брендирования доступны шелкография, термотрансфер и полноцветная печать. Компания также заявляет стойкость нанесения с гарантией при стирках.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и помогает подобрать подходящий вариант продукции и технологии нанесения под тираж и задачу. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Платки можно заказать отдельно или включить в комплексный корпоративный набор. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и бюджета проекта.