Платки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим платки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шёлковые, из искусственного шёлка, вискозы и хлопка, размеры от 70×70 до 140×140 см, с ручной или машинной подрубкой края. Сублимационная печать по всей площади. Собственное производство в Екатеринбурге.

Большой платок — подарок, который воспринимается как вещь с дизайном, а не как сувенир. Компании заказывают платки к 8 Марта, для подарков партнёрам и клиентам, в мерч-шопы музеев и брендов, где важен авторский рисунок, а логотип встраивается в композицию.

Платок как носитель дизайна На большом платке логотип не ставят в центр крупно — его встраивают в рисунок: орнамент из элементов фирменного стиля, иллюстрация о компании, городе или отрасли, небольшая подпись в углу. Такой платок носят как аксессуар, и он работает на бренд годами. Прямолинейный крупный логотип превращает его в сувенир, который не надевают. Материал и край Натуральный шёлк — премиум для подарков, яркие цвета и мягкость. Искусственный шёлк и вискоза выглядят похоже и стоят дешевле. Хлопок — для повседневных и промо-платков. Край: ручная подрубка с подворотом выглядит дороже и характерна для премиальных платков, машинная — быстрее и дешевле. Для подарочных тиражей разница заметна. Упаковка Платок вручают в коробке или конверте с логотипом — без упаковки он выглядит как кусок ткани. Для подарков к 8 Марта делаем комплект с открыткой в единой стилистике. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.