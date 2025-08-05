Флаги и флагштоки с логотипом

Флаги с логотипом шьём от 10 штук, срок от 5 дней. 8 видов: флаги, флажки на палочке, паруса, виндеры, мобильные и уличные флагштоки, подставки, бумажные флажки. Сублимационная печать по флажной сетке и атласу — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета.

Флаг — носитель, который видно издалека и с движения: его замечают с дороги, на площадке, в толпе на мероприятии. Ни один другой формат не даёт такой площади и заметности за сопоставимые деньги, а мобильная конструкция позволяет перевозить его между площадками и использовать годами.

Что выбрать под задачу Офисам, заводам и официальным мероприятиям нужен классический прямоугольный флаг на флагштоке с фиксированной геометрией. На уличных акциях, спортивных событиях и открытиях ставят паруса и виндеры: они держат форму даже без ветра, и логотип читается всегда. Зрителям и участникам массово раздают флажки на палочке и бумажные. В переговорные, приёмные и на протокольные встречи берут настольные флажки с подставкой. Флагштоки Мобильный флагшток — разборная конструкция с основанием, ставится за минуты и перевозится в чехле; это вариант для выездных мероприятий и выставок. Уличный стационарный монтируется на площадке и рассчитан на постоянную ветровую нагрузку. Основание подбираем под место: утяжелитель с водой или песком для улицы, крестовина для помещения. Без подходящего основания конструкцию опрокидывает ветром — это самая частая ошибка при заказе. Печать и ткань Флажная сетка — основная ткань для уличных флагов: пропускает ветер, за счёт чего меньше парусит и дольше служит. Атлас плотнее и выглядит представительнее, его берут для настольных и протокольных флагов. Сублимация проникает в волокно, поэтому изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Печать с двух сторон возможна как зеркальная, так и с разными изображениями через блокирующий слой. Сроки От 5 дней на стандартные размеры, от 10 дней на нестандартные и на флагштоки под заказ. Перед государственными праздниками спрос на флаги резко растёт — тираж под конкретную дату размещают заранее.