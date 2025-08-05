Флаги и флагштоки с логотипом
Флаги, флажки, флаги-паруса и виндеры с сублимационной печатью, уличные и мобильные флагштоки, подставки. Флажная сетка, сатен и полиэстер — не выгорают и не боятся дождя. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукифлаги и флагштоки поштучно
- Срок от 3 днейсрочно — по согласованию
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Флаги и флагштоки — все виды
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 категорий с сублимационной печатью
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флаги на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3 днейпечать и пошив на своём производстве
2 технологии печатисублимация, термотрансфер
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Не выгораютткань устойчива к УФ, ветру и влаге
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии печати на флагах
Сублимация для полноцвета на флажной сетке и сатене, термотрансфер для малых тиражей, двусторонняя печать для представительских флагов.
- 01Сублимация Полноцвет впитывается в волокна ткани — яркие цвета, не трескается, не выгорает.
- 02Термотрансфер Логотип в 1–4 цвета на флажках и небольших тиражах — быстро и недорого.
- 03Двусторонняя печать Плотные двусторонние флаги с читаемым изображением с обеих сторон.
- 04Пошив и люверсы Прошитые края, люверсы, карман-туннель, ленты или карабины — под ваш флагшток.
- 05Флагштоки Напольные, мобильные и уличные — алюминий, сталь, композит, до 12 метров.
- 06Подставки и крепления Настольные подставки, кронштейны на фасад, основы под паруса и виндеры.
Как выбрать флаг под задачу?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Флаг на фасад
|1 шт.
|Уличный флагшток, флажная сетка, двусторонний — здание и территория компании
|Флаг-парус / виндер
|1 шт.
|Выставки, промо у входа, спорт — стоит без ветра, мобильная база
|Флажки на палочке
|100 шт.
|Мероприятия, болельщики, раздачи — бумага или ткань
|Настольные флажки
|10 шт.
|Переговорные, ресепшн, подарки партнёрам
|Комплект флаг + флагшток
|1 шт.
|Готовое решение под ключ с монтажом
Цены на флаги и флагштоки
Ориентир по стоимости: цена зависит от размера, материала, вида печати и тиража. Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Флаги
|по запросу
|1 шт
|сублимация
|от 3 дней
|Подробнее
|Флажки на палочке
|по запросу
|100 шт
|сублимация, термотрансфер
|от 3 дней
|Подробнее
|Бумажные флажки
|по запросу
|100 шт
|цифровая печать
|от 2 дней
|Подробнее
|Флаги-паруса и виндеры
|по запросу
|1 шт
|сублимация
|от 5 дней
|Подробнее
|Флагштоки мобильные
|по запросу
|1 шт
|—
|от 3 дней
|Подробнее
|Флагштоки уличные
|по запросу
|1 шт
|монтаж по запросу
|от 7 дней
|Подробнее
|Подставки для флагов
|по запросу
|1 шт
|—
|от 3 дней
|Подробнее
- Материалфлажная сетка, сатен, полиэстер
- Креплениелюверсы, карман, ленты, карабины
- Двусторонние флагипо запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С флагами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Флаги и флагштоки с логотипом
Флаги с логотипом шьём от 10 штук, срок от 5 дней. 8 видов: флаги, флажки на палочке, паруса, виндеры, мобильные и уличные флагштоки, подставки, бумажные флажки. Сублимационная печать по флажной сетке и атласу — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета.
Флаг — носитель, который видно издалека и с движения: его замечают с дороги, на площадке, в толпе на мероприятии. Ни один другой формат не даёт такой площади и заметности за сопоставимые деньги, а мобильная конструкция позволяет перевозить его между площадками и использовать годами.
Что выбрать под задачу
Офисам, заводам и официальным мероприятиям нужен классический прямоугольный флаг на флагштоке с фиксированной геометрией. На уличных акциях, спортивных событиях и открытиях ставят паруса и виндеры: они держат форму даже без ветра, и логотип читается всегда. Зрителям и участникам массово раздают флажки на палочке и бумажные. В переговорные, приёмные и на протокольные встречи берут настольные флажки с подставкой.
Флагштоки
Мобильный флагшток — разборная конструкция с основанием, ставится за минуты и перевозится в чехле; это вариант для выездных мероприятий и выставок. Уличный стационарный монтируется на площадке и рассчитан на постоянную ветровую нагрузку. Основание подбираем под место: утяжелитель с водой или песком для улицы, крестовина для помещения. Без подходящего основания конструкцию опрокидывает ветром — это самая частая ошибка при заказе.
Печать и ткань
Флажная сетка — основная ткань для уличных флагов: пропускает ветер, за счёт чего меньше парусит и дольше служит. Атлас плотнее и выглядит представительнее, его берут для настольных и протокольных флагов. Сублимация проникает в волокно, поэтому изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Печать с двух сторон возможна как зеркальная, так и с разными изображениями через блокирующий слой.
Сроки
От 5 дней на стандартные размеры, от 10 дней на нестандартные и на флагштоки под заказ. Перед государственными праздниками спрос на флаги резко растёт — тираж под конкретную дату размещают заранее.
Вопросы о флагах с логотипом
Можно ли заказать один флаг?
Да. Принимаем заказы как на один флаг или флагшток, так и на крупные партии для мероприятий и сетей. Флажки на палочке печатаем от 100 штук, настольные — от 10.
На каком материале печатаются флаги?
Уличные флаги — на флажной сетке: она пропускает ветер и дольше служит. Настольные и представительские — на атласе (сатене), который плотнее и выглядит солиднее. Также используем полиэстер, а бумажные флажки печатаем цифровым способом.
Как наносят изображение на флаг?
Основной способ — сублимация: краска проникает в волокна ткани, изображение не трескается, не выцветает на солнце и не смывается дождём. Для небольших тиражей флажков используем термотрансфер.
Делаете ли вы флаги с двусторонним изображением?
Да. Двусторонние флаги делаем как с зеркальным изображением, так и с разными изображениями на сторонах — через блокирующий слой, чтобы рисунок не просвечивал.
Как крепится флаг к флагштоку?
Подбираем крепление под ваш флагшток: люверсы, карман-туннель, ленты или карабины. Для парусов и виндеров флаг шьётся по форме конструкции. Можем поставить комплект «флаг + флагшток + основание» под ключ.
Какой срок изготовления?
Флаги стандартных размеров — от 3–5 дней, бумажные флажки — от 2 дней, паруса и виндеры — от 5 дней, нестандартные размеры и уличные флагштоки — от 7–10 дней. Перед государственными праздниками заказывайте заранее.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Флаг на заказ со своим логотипом
Изготовим флаг на заказ со своим логотипом или фирменным рисунком: корпоративные, уличные и настольные флаги, флаги-паруса и виндеры. Пришлите логотип — подготовим макет, согласуем цвета и размер, произведём флаги на заказ и доставим по России.