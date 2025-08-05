Грамоты с логотипом оптом

Печатаем грамоты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Формат A4, дизайнерская бумага 250–300 г/м² с фактурой, полноцветная печать, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак. Персонализация именами на весь тираж. Собственное производство в Екатеринбурге.

Грамота — самый массовый наградной документ: её вручают по итогам конкурсов, соревнований, профессиональных праздников и внутренних программ признания. Для компании это недорогой способ отметить много людей сразу, в отличие от кубков и медалей.

Бумага и отделка База для массовых тиражей — мелованная бумага 250 г/м², полноцветная печать без ограничений. Дизайнерская бумага с фактурой — лён, верже, тиснёная — выглядит дороже и придаёт документу вес, но полноцвет на ней ограничен. Отделка: тиснение фольгой по гербу и рамке, выборочный УФ-лак, скругление углов. Для торжественных вручений грамоту комплектуем папкой-адресом. Персонализация Имена, должности, даты и номинации печатаем на весь тираж: каждая грамота своя, доплаты за разнообразие нет. Если список получателей ещё не готов, печатаем бланки с оставленным полем — данные вписываются от руки или допечатываются позже. Второй вариант подходит, когда награждение идёт волнами. Тиражи и сроки От 50 штук, срок от 2 дней на печать по готовому макету, от 5 дней с тиснением. Макет разрабатываем с нуля или адаптируем ваш фирменный бланк. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.