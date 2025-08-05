Грамоты с логотипом
Печать грамот на дизайнерской бумаге с тиснением. Персонализация именами, срок от 2 дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать и отделка у нас
- Тиснение фольгойзолото, серебро, цвет
- A4 и A5и нестандартные форматы
Шаблон для макета:Листовки и форматы A6–A3 · A6 · A5 · A4 · A3 · PDFвсе шаблоны
Грамоты, дипломы и сертификаты — форматы и варианты
Бланки грамот и дипломов, подарочные сертификаты с номером, свидетельства и благодарности.
- Грамота A4 арт. PG-GR-A4хит продаж Дизайнерская бумага 250–300 г Полноцвет и тиснение фольгой по запросуцена зависит от тиража
- Подарочный сертификат арт. PG-GR-SRс номером Сертификат на сумму или услугу Печать, нумерация и защитные элементы по запросуцена зависит от тиража
- Диплом в папке арт. PG-GR-PPдля вручения Бланк вместе с папкой-обложкой Тиснение по папке и печать бланка по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Бумага, форматы, папки для вручения, нумерация и защита от подделки.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Тиснение фольгой золотом, серебром или в цвет
- Персонализация: имя и дата на каждом бланке
- Нумерация и защитные элементы для сертификатов
- Папка-обложка для торжественного вручения
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем грамоты, дипломы и сертификаты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать грамоты и дипломы
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для грамот
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на грамоты и дипломы
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают грамоты и дипломы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- НагражденияГрамоты сотрудникам по итогам года.
- Конкурсы и премииДипломы победителям и участникам.
- АттестацияСвидетельства о прохождении обучения.
- Подарочные сертификатыСалоны, клиники, магазины, HoReCa.
- ПартнёрамБлагодарственные письма за сотрудничество.
- ОбразованиеДипломы и грамоты для школ и вузов.
- ЮбилеиПамятные адреса и благодарности.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать грамоты и дипломы
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Грамоты с логотипом оптом
Печатаем грамоты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 2 дней. Формат A4, дизайнерская бумага 250–300 г/м² с фактурой, полноцветная печать, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак. Персонализация именами на весь тираж. Собственное производство в Екатеринбурге.
Грамота — самый массовый наградной документ: её вручают по итогам конкурсов, соревнований, профессиональных праздников и внутренних программ признания. Для компании это недорогой способ отметить много людей сразу, в отличие от кубков и медалей.
Бумага и отделка
База для массовых тиражей — мелованная бумага 250 г/м², полноцветная печать без ограничений. Дизайнерская бумага с фактурой — лён, верже, тиснёная — выглядит дороже и придаёт документу вес, но полноцвет на ней ограничен. Отделка: тиснение фольгой по гербу и рамке, выборочный УФ-лак, скругление углов. Для торжественных вручений грамоту комплектуем папкой-адресом.
Персонализация
Имена, должности, даты и номинации печатаем на весь тираж: каждая грамота своя, доплаты за разнообразие нет. Если список получателей ещё не готов, печатаем бланки с оставленным полем — данные вписываются от руки или допечатываются позже. Второй вариант подходит, когда награждение идёт волнами.
Тиражи и сроки
От 50 штук, срок от 2 дней на печать по готовому макету, от 5 дней с тиснением. Макет разрабатываем с нуля или адаптируем ваш фирменный бланк. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о грамотах и дипломах
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, отделки и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Персонализация именами на весь тираж идёт без доплаты за разнообразие. Отделка считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Грамоты, дипломы и сертификаты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать по готовому макету — от 2–3 дней, с тиснением фольгой — от 5 дней. Печать и отделка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Если награждение идёт волнами, можно напечатать бланки с пустым полем и допечатать имена позже.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем разработать грамоту с нуля или адаптировать ваш фирменный бланк, список имён подставим автоматически. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для массовых тиражей подходит мелованная бумага 250 г/м² — полноцвет без ограничений. Дизайнерская бумага 250–300 г/м² с фактурой — лён, верже, тиснёная — выглядит дороже и придаёт документу вес, но полноцвет на ней ограничен. Для торжественных вручений добавим папку-адрес.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет, а на дизайнерской бумаге акцент делаем тиснением фольгой. Менеджер подскажет оптимальный вариант.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем тиснение фольгой — золото, серебро или цвет — по гербу, логотипу и рамке, а также выборочный УФ-лак и скругление углов. Ламинация доступна на мелованной бумаге. С тиснением срок — от 5 дней, отделка считается отдельно.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет и список получателей готовы. Без тиснения грамоты печатаем от 2 дней. Присылайте макет и список сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.