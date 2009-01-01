Общество с ограниченной ответственностью
дополнительного профессионального образования
Я, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Рекламная Группа», расположенному по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517, на обработку моих персональных данных на следующих условиях:
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Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях:
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информирования Пользователя посредством отправки электронных писем;
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; — заключения, исполнения и прекращения договоров, где субъектами обработки персональных данных являются Пользователи. — технического обеспечения пользования Сайтом. — осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя, в том числе предоставления Пользователю информации об обновлениях продукции, специальных предложениях, информации о ценах, новостных рассылок и иных сведений от имени Интернет-сайта
- сбор статистики об IP-адресах посетителей веб-сайта для выявления и решения технических задач
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осуществления рекламной рассылки через электронную почту (email); SMS-сообщения; мессенджеры (Telegram, ВКонтакте, MAX и др.); push-уведомления в браузере или мобильном приложении.
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Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
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фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
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адрес электронной почты;
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Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ.
- Настоящее согласие действует на срок обработки персональных данных, определенных достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.
- Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании письменного сообщения в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ.
- Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).