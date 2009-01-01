осуществления рекламной рассылки через электронную почту (email); SMS-сообщения; мессенджеры (Telegram, ВКонтакте, MAX и др.); push-уведомления в браузере или мобильном приложении.

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