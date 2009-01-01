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Публичная оферта

Публичная оферта AEPRINT: условия оформления заказов, оплаты, доставки и сотрудничества. Официальная информация для клиентов и партнеров.

Общество с ограниченной ответственностью

дополнительного профессионального образования

Я, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Рекламная Группа», расположенному по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д.2, офис 517, на обработку моих персональных данных на следующих условиях:

  1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях:

  2. информирования Пользователя посредством отправки электронных писем;

  3. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; — заключения, исполнения и прекращения договоров, где субъектами обработки персональных данных являются Пользователи. — технического обеспечения пользования Сайтом. — осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя, в том числе предоставления Пользователю информации об обновлениях продукции, специальных предложениях, информации о ценах, новостных рассылок и иных сведений от имени Интернет-сайта
  4. сбор статистики об IP-адресах посетителей веб-сайта для выявления и решения технических задач

  5. осуществления рекламной рассылки через электронную почту (email); SMS-сообщения; мессенджеры (Telegram, ВКонтакте, MAX и др.); push-уведомления в браузере или мобильном приложении.

  6. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

  7. фамилия, имя, отчество;

  8. номер телефона;

  9. адрес электронной почты;

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