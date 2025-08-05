Полиграфия для бизнеса
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари, наклейки, грамоты и широкоформатная печать. Цифровая и офсетная печать, постпечатная обработка, дизайн в штате. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штуккалендари; визитки — от 100
- Срок от 2 днейширокоформат — от 1 дня
- Дизайнеры в штатемакет с нуля или адаптация
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Полиграфия — все виды
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари, наклейки и широкоформатная печать — 12 популярных из 30 категорий
- Визитки
- Листовки и флаеры
- Буклеты и евробуклеты
- Каталоги
- Календари
- Блокноты
- Наклейки и стикерпаки
- Грамоты, дипломы, сертификаты
- Папки-фолдеры
- Конверты
- Ролл-ап, X-баннеры, пресс-волл
- Широкоформатная печать
- Рекламные штендеры
- Грамоты, дипломы и сертификаты
- Экоблокноты
- Информационные стенды
- Интерьерная печать
- Кубик-трансформер
- Магнитные кубики
- Наклейки
- Плейсметы
- Пресс-воллы
- Грамоты, дипломы и сертификаты
- Таблички на дверь
- UV DTF наклейки
- Дизайнерские визитки
- Крафт-визитки
- Переводные татуировки
- X-баннеры
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем полиграфию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 2 днейвизитки, листовки, флаеры
Цифра и офсетбумага 80–350 г/м², дизайнерская
Дизайнеры в штатемакет с нуля или адаптация
Постпечатная обработкаламинация, тиснение, УФ-лак, вырубка
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии печати полиграфии
Подбираем способ под тираж и бюджет: цифра для малых и срочных тиражей, офсет для больших партий, широкоформат для баннеров и интерьера.
- 01Цифровая печать Малые и средние тиражи, срок от 2 дней, персонализация и переменные данные.
- 02Офсетная печать Большие тиражи каталогов, буклетов и листовок — минимальная цена за экземпляр.
- 03Широкоформатная печать Баннеры, ролл-апы, пресс-воллы, интерьерная печать — от 1 рабочего дня.
- 04Тиснение и фольга Золото и серебро на визитках, дипломах и обложках — премиальный вид.
- 05УФ-лак и ламинация Выборочный лак, матовая и глянцевая ламинация, soft-touch.
- 06Вырубка и фальцовка Фигурная вырубка, биговка, фальцовка, сборка папок и упаковки.
Как выбрать печать под задачу?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Визитки + цифра
|100 шт.
|Быстро, срок от 2 дней, любые тиражи
|Листовки + офсет
|500 шт.
|Промо-раздачи, почтовые рассылки — минимальная цена
|Каталог + ламинация
|50 шт.
|Презентация продукции партнёрам и на выставках
|Календарь + тиснение
|30 шт.
|Новогодние подарки клиентам с логотипом
|Ролл-ап / баннер
|1 шт.
|Выставки, конференции, оформление офиса
Цены на полиграфию
Ориентир по стоимости: цена зависит от тиража, формата, плотности и типа бумаги, цветности и постпечатной обработки. Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид полиграфии
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Визитки
|по запросу
|100 шт
|цифра, офсет
|от 2 дней
|Подробнее
|Листовки и флаеры
|по запросу
|500 шт
|офсет, цифра
|от 2 дней
|Подробнее
|Буклеты
|по запросу
|50 шт
|цифра, офсет
|от 3 дней
|Подробнее
|Каталоги
|по запросу
|50 шт
|офсет + брошюровка
|от 5 дней
|Подробнее
|Календари
|по запросу
|30 шт
|цифра, офсет
|от 3 дней
|Подробнее
|Наклейки
|по запросу
|100 шт
|цифра, UV-DTF
|от 2 дней
|Подробнее
|Ролл-ап и баннеры
|по запросу
|1 шт
|широкоформат
|от 1 дня
|Подробнее
- Минимальный заказот 30 000 ₽
- Бумага80–350 г/м², дизайнерская, картон
- Доставкабесплатно до ТК от 30 000 ₽
- Дизайн макетав штате, по запросу
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 1–2 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С полиграфией часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Полиграфия с логотипом на заказ
Полиграфию печатаем от 50 штук, срок от 1 дня. 28 видов: визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари, блокноты, наклейки, дипломы, папки, конверты, ролл-апы, пресс-воллы, таблички, широкоформатная и интерьерная печать. Офсет, цифра и широкий формат на собственном оборудовании.
Полиграфия — единственный раздел, где можно напечатать один экземпляр и тираж в сто тысяч на одном и том же макете. Цифровая печать выгодна до 300–500 штук и позволяет переменные данные, офсет дешевле на больших тиражах. Переход между технологиями считаем под задачу.
Что выбрать под задачу
На встрече и на стенде вручают раздаточные материалы — визитки, листовки, буклеты, каталоги. Дипломы, грамоты и сертификаты печатаем на дизайнерской бумаге с тиснением. Пространство на мероприятиях, в шоурумах и офисах оформляют ролл-апами, пресс-воллами, X-баннерами, штендерами, стендами и табличками. Внутри компании каждый день работает рабочая полиграфия: блокноты, папки-фолдеры, конверты, кубарики. Наклейки и стикерпаки закрывают всё от маркировки до мерча.
Цифра или офсет
Цифровая печать не требует форм, поэтому выгодна на малых тиражах и позволяет печатать переменные данные — имена, номера, персональные коды. Офсет требует изготовления форм, но на партиях от 500–1 000 штук цена за экземпляр падает в разы. Граница перехода зависит от формата и красочности: точку считаем под конкретный заказ, чтобы вы не переплачивали ни за формы, ни за тираж.
Бумага и отделка
Мелованная бумага и картон разной плотности, дизайнерские бумаги с фактурой, крафт. Отделка: матовая и глянцевая ламинация, soft touch, выборочный УФ-лак, тиснение фольгой, конгрев, вырубка сложной формы, скругление углов, биговка и фальцовка. Дизайнерская бумага ограничивает полноцветную печать — там работают тиснение и шелкография.
Сроки
Визитки и листовки — от 1 дня, ролл-апы и пресс-воллы — от 2 дней, каталоги и календари — от 5 дней с учётом отделки. Календари под Новый год заказывают в сентябре–октябре: в ноябре типографии загружены, а дизайнерская бумага вымывается со складов.
Вопросы о печати полиграфии
Какой минимальный тираж для печати полиграфии?
Минимальный тираж зависит от типа продукции. Визитки печатаем от 100 штук, листовки и флаеры от 500 штук, каталоги и буклеты от 50 штук, календари и грамоты от 30 штук, широкоформатную печать — от 1 экземпляра. Минимальная сумма заказа — 30 000 рублей.
Сколько стоит печать полиграфии оптом?
Цена зависит от тиража, формата, плотности и типа бумаги, цветности и отделки. На больших тиражах офсет снижает цену за экземпляр в разы, поэтому считаем оба варианта — цифру и офсет — и предлагаем выгодный. Пришлите макет или ТЗ — расчёт подготовим в тот же день.
Сколько времени занимает печать тиража?
Широкоформатная печать — от 1 дня, визитки и листовки — от 2 дней, буклеты и календари — от 3 дней, каталоги с брошюровкой — от 5 дней. Сложная отделка (тиснение, вырубка, УФ-лак) добавляет время — точный срок назовём после согласования макета.
Можете ли вы разработать дизайн полиграфии?
Да, в штате есть дизайнеры. Разработаем макет с нуля по брендбуку или адаптируем ваш под нужный формат и технологию печати. Перед печатью показываем макет на согласование.
Какую бумагу используете для печати?
Мелованную бумагу и картон плотностью 80–350 г/м², дизайнерские бумаги с фактурой и крафт. Подберём бумагу под задачу и бюджет, а для дизайнерских бумаг предложим тиснение или шелкографию.
Доставляете полиграфию по России?
Да, отправляем транспортными компаниями по всей России. При заказе от 30 000 ₽ доставка до терминала ТК бесплатна. В Екатеринбурге возможен самовывоз с производства.
Другие разделы каталога
Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа
Полиграфия в AEPRINT — производство в Екатеринбурге
AEPRINT — типография полного цикла с собственным производством в Екатеринбурге и офисом в Москве. Работаем с корпоративными клиентами по всей России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Краснодар, Уфа, Тюмень и другие города. Изготавливаем полиграфию для маркетинговых отделов, рекламных агентств, банков, производственных компаний, образовательных учреждений и государственных структур.
Печатаем полный спектр полиграфической продукции для бизнеса. Маркетинговая полиграфия — буклеты, листовки, флаеры, евробуклеты, каталоги. Корпоративная — визитки, бланки, конверты, папки, фирменные блокноты. Наградная — грамоты, дипломы, сертификаты. Рекламная — наклейки, плакаты, штендеры, ролл-ап, X-баннеры, пресс-волл. Календарная продукция — настенные, настольные и карманные календари. Дополнительно работаем по широкоформатной и интерьерной печати.
Работаем только с оптовыми заказами. Минимальная сумма заказа 30 000 рублей. Для постоянных корпоративных клиентов предусмотрены индивидуальные условия, отсрочка платежа и закреплённый менеджер. Дизайн макета, согласование тиража, контроль качества на каждом этапе печати. Расчёт стоимости за 30 минут после получения технического задания. Подписываем договор, работаем с НДС и без НДС, отгружаем со склада в Екатеринбурге или в Москве.
Какие виды полиграфической продукции вы изготавливаете?
AEPRINT печатает 30 видов полиграфии для бизнеса: визитки, буклеты, листовки, каталоги, календари, грамоты, дипломы, сертификаты, наклейки, флаеры, плакаты, штендеры, ролл-ап, X-баннеры, пресс-волл, евробуклеты, широкоформатную и интерьерную печать. Подберём оптимальный вариант под вашу маркетинговую задачу.
Какой минимальный тираж для печати полиграфии?
Минимальный тираж зависит от типа продукции. Визитки печатаем от 100 штук, листовки и флаеры от 500 штук, каталоги и буклеты от 50 штук, календари и грамоты от 30 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT — 30 000 рублей.
Сколько стоит печать полиграфии оптом?
Стоимость зависит от типа продукции, тиража, формата, плотности и типа бумаги, количества цветов и постпечатной обработки. Чем больше тираж, тем ниже цена за единицу. Рассчитаем точную стоимость за 30 минут после получения макета и технического задания.
Можете ли вы разработать дизайн полиграфии?
Да. В штате AEPRINT работают дизайнеры, которые разрабатывают макеты под фирменный стиль вашей компании. Подготовим дизайн с нуля или адаптируем имеющиеся материалы под выбранный формат и тип продукции.
Какую бумагу используете для печати?
Работаем с офсетной бумагой плотностью от 80 до 350 г/м², дизайнерской бумагой, мелованным и матовым картоном, самоклеящимися материалами. Подберём материал под задачу: для визиток — плотный картон, для каталогов — мелованную бумагу, для буклетов — глянцевый или матовый офсет.
Сколько времени занимает печать тиража?
Стандартный срок изготовления полиграфии — от 2 до 5 рабочих дней. Простые тиражи (визитки, листовки, флаеры) — от 2 дней. Каталоги, буклеты и календари — от 3 до 5 дней. Широкоформатная и интерьерная печать — от 1 рабочего дня. Срочные заказы возможны по согласованию.
Доставляете полиграфию по России?
Да. Отправляем тиражи во все регионы России транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, ПЭК и другими. При заказе свыше 30 000 рублей доставка до транспортной компании в Екатеринбурге и Москве бесплатная. Стоимость доставки в другие города рассчитываем индивидуально.