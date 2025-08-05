Полиграфию печатаем от 50 штук, срок от 1 дня. 28 видов: визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари, блокноты, наклейки, дипломы, папки, конверты, ролл-апы, пресс-воллы, таблички, широкоформатная и интерьерная печать. Офсет, цифра и широкий формат на собственном оборудовании.

Полиграфия — единственный раздел, где можно напечатать один экземпляр и тираж в сто тысяч на одном и том же макете. Цифровая печать выгодна до 300–500 штук и позволяет переменные данные, офсет дешевле на больших тиражах. Переход между технологиями считаем под задачу.

Что выбрать под задачу

На встрече и на стенде вручают раздаточные материалы — визитки, листовки, буклеты, каталоги. Дипломы, грамоты и сертификаты печатаем на дизайнерской бумаге с тиснением. Пространство на мероприятиях, в шоурумах и офисах оформляют ролл-апами, пресс-воллами, X-баннерами, штендерами, стендами и табличками. Внутри компании каждый день работает рабочая полиграфия: блокноты, папки-фолдеры, конверты, кубарики. Наклейки и стикерпаки закрывают всё от маркировки до мерча.

Цифра или офсет

Цифровая печать не требует форм, поэтому выгодна на малых тиражах и позволяет печатать переменные данные — имена, номера, персональные коды. Офсет требует изготовления форм, но на партиях от 500–1 000 штук цена за экземпляр падает в разы. Граница перехода зависит от формата и красочности: точку считаем под конкретный заказ, чтобы вы не переплачивали ни за формы, ни за тираж.

Бумага и отделка

Мелованная бумага и картон разной плотности, дизайнерские бумаги с фактурой, крафт. Отделка: матовая и глянцевая ламинация, soft touch, выборочный УФ-лак, тиснение фольгой, конгрев, вырубка сложной формы, скругление углов, биговка и фальцовка. Дизайнерская бумага ограничивает полноцветную печать — там работают тиснение и шелкография.

Сроки

Визитки и листовки — от 1 дня, ролл-апы и пресс-воллы — от 2 дней, каталоги и календари — от 5 дней с учётом отделки. Календари под Новый год заказывают в сентябре–октябре: в ноябре типографии загружены, а дизайнерская бумага вымывается со складов.