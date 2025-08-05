Подставки под горячее
Термостойкие подставки под кастрюлю, чайник и сковороду. Защищают столешницу и не скользят под весом посуды. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Термостойкиевыдерживают горячую посуду
- Не скользятрельеф удерживает посуду
Подставки под горячее с логотипом — варианты
Круглые, квадратные и фигурные подставки под горячую посуду с рельефом.
- Круглая подставка арт. PV-PG-KRхит продаж Ø180 мм под кастрюлю и чайник 2D-рельеф с логотипом по центру по запросуцена зависит от тиража
- Квадратная арт. PV-PG-KVуниверсальная 180×180 мм, подходит под сковороду Рельефная заливка по всей плоскости по запросуцена зависит от тиража
- По форме логотипа арт. PV-PG-LGфирменная Контур повторяет знак компании Вырубка формы и объёмный рельеф по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, толщина, форма рельефа и наборы в упаковке.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Термостойкий состав под горячую посуду
- Рельеф удерживает посуду от скольжения
- Наборы по 2–4 штуки разных размеров
- Комбинация с термосалфетками в одном заказе
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подставки под горячее на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подставки под горячее
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается подставку
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на подставки под горячее
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подставки под горячее
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Кухонные брендыСувенир, связанный с продуктом компании.
- РестораныПодставки на кухне и в зале.
- Корпоративные подаркиПолезный предмет для дома сотрудника.
- ОтелиОснащение номеров с кухней.
- Производители техникиПодарок к плите, чайнику, посуде.
- Мерч-шопыПозиция для магазина бренда.
- Промо-акцииПодарок за покупку в кухонной категории.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать подставки под горячее
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С подставками под горячее часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Подставки под горячее с логотипом оптом
Производим подставки под горячее из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Костеры под кружки и стаканы, объёмный рельеф, любая форма, диаметр 9–11 см, не скользят. Собственное производство в Екатеринбурге.
Костер — подставка под кружку, которая стоит на рабочем столе и в баре у каждого гостя. Для HoReCa это рекламная поверхность на каждом столе, для компании — подарок на рабочее место сотрудника вместе с кружкой.
Для HoReCa и офиса
В барах, кафе и пивоварнях костер с логотипом заведения или бренда пива лежит на каждом столе, и гости часто забирают его с собой. В офисах он стоит на рабочем столе сотрудника под кружкой, в welcome pack идёт комплектом с кружкой. Производители напитков кладут его в промо-наборы. Мягкий ПВХ не скользит, не царапает стол и моется.
Форма и серии
Форма любая — логотип, продукт, персонаж. Для баров делают серии из нескольких дизайнов, которые собирают. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о подставках под горячее
Подставки под горячее с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Подставки под горячее с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от формы — круглая, квадратная или по контуру логотипа — и количества цветов. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или эскиз, желаемую форму и размер, тираж и фирменные цвета по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Если нужна серия из нескольких дизайнов, сообщите сразу.
Подставки под горячее с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы: 3D-моделирование, изготовление формы, отливка и доводка. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова. Точный срок назовём после согласования визуализации.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. На ней видно форму подставки, рельеф и расположение логотипа, а производство начинаем только после вашего подтверждения.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, и повторный тираж дешевле первого. Можно дозаказывать подставки к новым подарочным наборам и промо-акциям без затрат на оснастку — достаточно сообщить менеджеру тираж.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска — пришлите номера фирменной палитры. Изделие отливается послойно по цветам с чёткими границами, рельефный логотип не стирается, а мягкий ПВХ не скользит и моется.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи. Каждая следующая партия подставок будет идентичной первой и не потребует затрат на оснастку, поэтому повторный заказ дешевле.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.