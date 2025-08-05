Подставки под горячее с логотипом оптом

Производим подставки под горячее из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Костеры под кружки и стаканы, объёмный рельеф, любая форма, диаметр 9–11 см, не скользят. Собственное производство в Екатеринбурге.

Костер — подставка под кружку, которая стоит на рабочем столе и в баре у каждого гостя. Для HoReCa это рекламная поверхность на каждом столе, для компании — подарок на рабочее место сотрудника вместе с кружкой.

Для HoReCa и офиса В барах, кафе и пивоварнях костер с логотипом заведения или бренда пива лежит на каждом столе, и гости часто забирают его с собой. В офисах он стоит на рабочем столе сотрудника под кружкой, в welcome pack идёт комплектом с кружкой. Производители напитков кладут его в промо-наборы. Мягкий ПВХ не скользит, не царапает стол и моется. Форма и серии Форма любая — логотип, продукт, персонаж. Для баров делают серии из нескольких дизайнов, которые собирают. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.