Фонарики с логотипом оптом

Производим фонарики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Светодиодные ручные, налобные, брелоки-фонарики, мультитулы с фонарём, аккумуляторные и на батарейках. Лазерная гравировка по металлу, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фонарик — рабочий инструмент для выездных служб, автомобилистов, строителей и энергетиков: его держат в машине и сумке и достают по делу. Компании заказывают фонарики для технического персонала и как подарок, который точно пригодится.

Виды под задачу Ручной металлический фонарь прочный и водозащищённый — для автомобиля и техники. Налобный нужен тем, кому важны свободные руки: монтажникам, энергетикам, аварийным службам. Брелок-фонарик всегда на связке ключей — массовая раздача. Мультитул с фонарём — подарок с высокой воспринимаемой ценностью. Аккумуляторные с зарядкой USB удобнее батареечных, которые садятся в самый неподходящий момент. Нанесение Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип не стирается при работе в полевых условиях. На пластиковых моделях тампопечать. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.