Фонарики с логотипом
Металлические карманные, аккумуляторные и кемпинговые модели. Гравировка по корпусу, которая не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Гравировкапо металлу, не стирается
- Для работыстройка, склад, выезды
Фонарики с логотипом — модели
Карманные металлические, аккумуляторные USB-модели, налобные и кемпинговые фонари.
- Мультитул Amass арт. O5-10448500в наличии 1 000+ шт Инструменты и фонарик Лазерная гравировка от 965 ₽цена без нанесения
- Мультитул Joker арт. O5-10426300в наличии 1 000+ шт Инструменты и фонарик УФ-печать или тампопечать от 316 ₽цена без нанесения
- Налобный фонарь Spacelight арт. O595715в наличии 1 000+ шт Управление жестами Шелкография или термоперенос от 1 699 ₽цена без нанесения
- Фонарь Wink арт. O594007в наличии 1 000+ шт Яркий свет в кармане УФ-печать или тампопечать от 824 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни фонарей и мультитулов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Круговая гравировка по металлическому корпусу
- Аккумуляторные модели без расходных батареек
- Налобные и кемпинговые версии для выездов
- Фирменная коробка и чехол в комплекте
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем фонарики на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать фонарики
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на фонарик
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на фонарик
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают фонарики
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать фонарики
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С фонариками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Фонарики с логотипом оптом
Производим фонарики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Светодиодные ручные, налобные, брелоки-фонарики, мультитулы с фонарём, аккумуляторные и на батарейках. Лазерная гравировка по металлу, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Фонарик — рабочий инструмент для выездных служб, автомобилистов, строителей и энергетиков: его держат в машине и сумке и достают по делу. Компании заказывают фонарики для технического персонала и как подарок, который точно пригодится.
Виды под задачу
Ручной металлический фонарь прочный и водозащищённый — для автомобиля и техники. Налобный нужен тем, кому важны свободные руки: монтажникам, энергетикам, аварийным службам. Брелок-фонарик всегда на связке ключей — массовая раздача. Мультитул с фонарём — подарок с высокой воспринимаемой ценностью. Аккумуляторные с зарядкой USB удобнее батареечных, которые садятся в самый неподходящий момент.
Нанесение
Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип не стирается при работе в полевых условиях. На пластиковых моделях тампопечать. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о фонариках
Фонарики с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Фонарики с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Фонари и мультитулы стоят от 316 ₽ (мультитул Joker) до 1 699 ₽ (налобный фонарь Spacelight) без нанесения, фонарь Wink — от 824 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на небольших тиражах и от 31 ₽ от 1 000 шт. Минимальный тираж — от 50 штук, итог с упаковкой рассчитаем под модель.
Фонарики с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На металлическом корпусе — лазерная гравировка: логотип не стирается при работе в полевых условиях, на стройке и на складе. На пластиковых моделях используем тампопечать или УФ-печать полноцветом. Размещение покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на фонари действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Для рабочих задач советуем аккумуляторные модели с зарядкой по USB — они удобнее батареечных.
Фонарики с логотипом: сколько занимает изготовление?
Гравировка на своём производстве — от 5 дней, УФ-DTF и брендированная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Фонари выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. При гравировке по металлу логотип получается в цвете металла. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Фонари упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор для выездных служб и автомобилистов: фонарь вместе с мультитулом, пауэрбанком или автомобильной зарядкой. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем всё вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.