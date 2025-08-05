Шарфы с логотипом оптом
Вязаные и флисовые шарфы с логотипом для зимних подарков, болельщиков, формы и мерча: жаккардовые с вязаным рисунком, с вышивкой и печатью. Тираж от 10 штук.
- От 10 штукминимальный тираж шарфов
- Срок от 5 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Жаккардлоготип вязкой, от 50 шт.
- Вышивкалоготип на конце шарфа, от 10 шт.
Шарфы с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Шарф-бандана Happy арт. HG344215/01в наличии 100 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 172 ₽цена без нанесения
- Шарф Suanix арт. HG346856/26в наличии 50 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 259 ₽цена без нанесения
- Шарф-бафф Hotty арт. HG25511.35в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 741 ₽цена без нанесения
- Шарф НАСВЯЗИ арт. HG24130/35в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 1 195 ₽цена без нанесения
- Снуд Champion арт. HG51104/319в наличии 5 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка от 311 ₽цена без нанесения
- Шарф Yong арт. G20511.51в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 710 ₽цена без нанесения
- Шарф Nord арт. HG51105/319в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 499 ₽цена без нанесения
- Шарф Metelitsa арт. G19243.45в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 920 ₽цена без нанесения
- Шарф Laconi арт. G28898.44в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 890 ₽цена без нанесения
- Шарф Nordkapp арт. G14402.30в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 780 ₽цена без нанесения
- Шарф Real Talk арт. G54800.40в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 790 ₽цена без нанесения
- Шарф Impact арт. TWP453.441в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка от 3 251 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни шарфов и снудов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Акрил, флис и смесовая шерсть, 10 цветов
- Жаккард, вышивка или печать по макету
- Наборы: шарф, шапка и варежки в одном стиле
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем шарфы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать шарфы под задачу
- 01Назначение
Подарки — вязаные и шерсть. Болельщики — жаккард. Форма — флис.
- 02Материал
Акрил — цвет и бюджет. Флис — тепло и вышивка. Шерсть — премиум.
- 03Нанесение
Жаккард — логотип вывязан. Вышивка на конце. Печать — на флисе.
- 04Комплект
Шарф с шапкой и варежками — готовый зимний подарочный набор.
Как нанести логотип на шарфы
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж шарфов
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на шарфы по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение логотипа на шарфы
В таблице — шелкография для сравнения. Жаккард и вышивка на шарфах считаются по макету
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают шарфы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки к Новому годуТёплый шарф с логотипом сотрудникам
- Спортивные клубыШарфы болельщиков с эмблемой и названием
- Зимняя формаФлисовые шарфы для работы на улице
- Зимние мероприятияШарфы гостей и волонтёров
- Подарки партнёрамШерстяной шарф в подарочной коробке
- Учебные заведенияШарфы с эмблемой для студентов
- Мерч для сотрудниковШарфы в фирменных цветах
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать шарфы
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал шарфовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, материал и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С шарфами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Шарфы с логотипом оптом
Производим шарфы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные с жаккардовым рисунком, флисовые, трикотажные, шёлковые платки. Логотип вывязывается в полотно, вышивается на концах или печатается сублимацией. Собственное производство в Екатеринбурге.
Шарф — сезонный корпоративный подарок с самым длинным контактом на улице: его носят всю зиму поверх верхней одежды, где логотип виден посторонним. Компании берут шарфы на Новый год сотрудникам, под болельщицкие программы и как элемент формы для выездных команд.
Виды и технологии
Для корпоративных и болельщицких шарфов основной вариант — вязаный жаккард: логотип вывязан нитью в самом полотне, не стирается, не выцветает и виден с обеих сторон, но нужен тираж от 100 штук и больший срок. Вязаный шарф с вышивкой на концах дешевле и быстрее, от 50 штук. На массовую раздачу идёт флисовый с вышивкой. Платки и лёгкие шарфы для офисной формы печатаем сублимацией по шёлку и полиэстеру.
Для каких задач
Самый массовый сценарий — новогодние подарки сотрудникам, тираж на весь штат. Спортклубы, корпоративные команды и фанатские программы заказывают болельщицкие шарфы. В гостиницах, авиакомпаниях и на транспорте шарф или платок входит в дресс-код как элемент формы. Для мерч-шопа и подарков клиентам вязаный шарф хорош тем, что воспринимается как дорогой подарок при умеренной себестоимости.
Сроки и сезон
Жаккардовая вязка — от 20 дней, вышивка по готовым изделиям — от 10 дней. Спрос на шарфы приходится на октябрь–декабрь, и в это время вязальные производства загружены полностью: тираж под Новый год размещают в августе–сентябре. В остальное время срок и выбор цветов лучше.
Условия
От 50 штук на вышивку, от 100 на жаккард. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о шарфах
Какой минимальный тираж шарфов?
От 10 штук при вышивке на флисе, от 50 — жаккард с вывязанным логотипом. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для подарков подойдут вязаные и шерстяные шарфы, для болельщиков — жаккард с вывязанным логотипом, для формы и массовой раздачи — флисовые с вышивкой. Акрил хорош по цвету и бюджету, шерсть — премиум-вариант.
Сколько стоит шарф с логотипом?
Шарфы в каталоге стоят от 172 ₽ до 3 251 ₽ без нанесения. Жаккард и вышивку считаем по макету, печать на флисе — по прайсу: шелкография от 164 ₽ до 40 ₽ за 1 цвет в зависимости от тиража. Вязаный шарф воспринимается как дорогой подарок при умеренной себестоимости.
Сколько цветов в жаккарде?
Количество цветов в жаккардовом рисунке зависит от макета и модели, его уточнит менеджер после просмотра логотипа. В жаккарде логотип вывязан нитью в самом полотне и виден с обеих сторон, поэтому макет адаптируем под вязку бесплатно.
Какие размеры есть?
Размеры зависят от модели — классический шарф, снуд, бафф или шарф-бандана. Точные габариты выбранной модели уточнит менеджер, подберём вариант под задачу и аудиторию: подарок, болельщицкий мерч или зимнюю форму.
Шарфы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней, вышивка по готовым изделиям — от 10 дней, жаккардовая вязка — от 20 дней. В октябре–декабре вязальные производства загружены полностью, поэтому новогодний тираж лучше размещать в августе–сентябре.
Шарф не растянется после стирки?
Поведение шарфа после стирки зависит от материала: акрил и флис практичны в уходе, шерсть требует деликатной стирки. Логотип в жаккарде не стирается и не выцветает. Рекомендации по уходу подскажем под выбранную модель.
Соберёте набор с шапкой?
Да, шарф с шапкой и варежками — готовый зимний подарочный набор. Подберём изделия в единых фирменных цветах, для партнёров можно упаковать шерстяной шарф в подарочную коробку. Стоимость рассчитаем под состав и тираж.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор шарфов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Шарфы с логотипом — элемент корпоративной одежды и спортивного мерча, который помогает объединить команду и сделать бренд заметным. Брендированные шарфы подходят для спортивных и культурных мероприятий, фан-клубов, выставок, промоакций и корпоративных событий. AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на шарфы для корпоративных заказов.
Шарфы с логотипом для бизнеса и мероприятий
Фирменные шарфы используют как часть корпоративной одежды, сувенирную продукцию или атрибут мероприятия. Их можно заказать для сотрудников, участников спортивных соревнований, болельщиков, клиентов и партнёров.
Такой аксессуар особенно подходит для мероприятий на открытом воздухе и в холодное время года. Шарф можно оформить в цветах компании, дополнить логотипом, надписью или другой графикой, связанной с брендом или событием.
Брендированные шарфы для команд и фан-клубов
Шарфы с фирменной символикой востребованы у спортивных команд, организаторов соревнований и фан-клубов. На изделии можно разместить название команды, логотип, символику мероприятия или повторяющийся фирменный узор.
Для корпоративных мероприятий шарфы можно использовать как элемент общего образа команды. Они также подходят для тимбилдингов, тренингов и других мероприятий, где важно визуально объединить участников.
Нанесение логотипа на шарфы
AEPRINT выполняет брендирование шарфов несколькими технологиями: шелкографией, термотрансфером, полноцветной DTG-печатью и DTF-печатью. Выбор способа зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета.
DTF-печать доступна для небольших партий — расчёт на странице начинается от 5 изделий. Шелкография и термотрансфер подходят для тиражей от 50 штук. Также доступна DTF-печать с эффектом свечения.
При необходимости AEPRINT может выполнить нанесение на продукцию заказчика. Распаковка и последующая упаковка изделий заказчика оплачиваются отдельно.
Шарфы как корпоративный мерч
Брендированные шарфы можно использовать самостоятельно или объединить с другой текстильной продукцией. Например, дополнить их шапками, перчатками и другими элементами корпоративной одежды.
Для мероприятия можно создать единый комплект с общей цветовой гаммой и фирменной графикой. Такой подход помогает сохранить узнаваемый стиль команды и сделать сувенирную продукцию частью оформления события.
Изготовление шарфов с логотипом
Срок изготовления шарфов на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках. Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, тиража и параметров макета.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Шарфы можно заказать отдельно или вместе с другой корпоративной одеждой и сувенирной продукцией. Примеры реализованных работ AEPRINT представлены в разделе «Портфолио».