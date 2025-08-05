Шарфы с логотипом оптом

Производим шарфы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные с жаккардовым рисунком, флисовые, трикотажные, шёлковые платки. Логотип вывязывается в полотно, вышивается на концах или печатается сублимацией. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шарф — сезонный корпоративный подарок с самым длинным контактом на улице: его носят всю зиму поверх верхней одежды, где логотип виден посторонним. Компании берут шарфы на Новый год сотрудникам, под болельщицкие программы и как элемент формы для выездных команд.

Виды и технологии Для корпоративных и болельщицких шарфов основной вариант — вязаный жаккард: логотип вывязан нитью в самом полотне, не стирается, не выцветает и виден с обеих сторон, но нужен тираж от 100 штук и больший срок. Вязаный шарф с вышивкой на концах дешевле и быстрее, от 50 штук. На массовую раздачу идёт флисовый с вышивкой. Платки и лёгкие шарфы для офисной формы печатаем сублимацией по шёлку и полиэстеру. Для каких задач Самый массовый сценарий — новогодние подарки сотрудникам, тираж на весь штат. Спортклубы, корпоративные команды и фанатские программы заказывают болельщицкие шарфы. В гостиницах, авиакомпаниях и на транспорте шарф или платок входит в дресс-код как элемент формы. Для мерч-шопа и подарков клиентам вязаный шарф хорош тем, что воспринимается как дорогой подарок при умеренной себестоимости. Сроки и сезон Жаккардовая вязка — от 20 дней, вышивка по готовым изделиям — от 10 дней. Спрос на шарфы приходится на октябрь–декабрь, и в это время вязальные производства загружены полностью: тираж под Новый год размещают в августе–сентябре. В остальное время срок и выбор цветов лучше. Условия От 50 штук на вышивку, от 100 на жаккард. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.