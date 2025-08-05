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Шарфы с логотипом оптом

Вязаные и флисовые шарфы с логотипом для зимних подарков, болельщиков, формы и мерча: жаккардовые с вязаным рисунком, с вышивкой и печатью. Тираж от 10 штук.

  • От 10 штукминимальный тираж шарфов
  • Срок от 5 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Жаккардлоготип вязкой, от 50 шт.
  • Вышивкалоготип на конце шарфа, от 10 шт.
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Шарфы с логотипом оптом — AEPRINT
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Шарфы с логотипом на заказ

Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.

  • Шарф-бандана Happy с логотипом
    Шарф-бандана Happy арт. HG344215/01в наличии 100 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Полиэстер9 цв. от 172 ₽цена без нанесения
  • Шарф Suanix с логотипом
    Шарф Suanix арт. HG346856/26в наличии 50 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Полиэстер3 цв. от 259 ₽цена без нанесения
  • Шарф-бафф Hotty с логотипом
    Шарф-бафф Hotty арт. HG25511.35в наличии 10 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка Флис7 цв. от 741 ₽цена без нанесения
  • Шарф НАСВЯЗИ с логотипом
    Шарф НАСВЯЗИ арт. HG24130/35в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Шерсть9 цв. от 1 195 ₽цена без нанесения
  • Снуд Champion с логотипом
    Снуд Champion арт. HG51104/319в наличии 5 000+ шт Мягкий тёплый флис Вышивка или нашивка Флис4 цв. от 311 ₽цена без нанесения
  • Шарф Yong с логотипом
    Шарф Yong арт. G20511.51в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил12 цв. от 710 ₽цена без нанесения
  • Шарф Nord с логотипом
    Шарф Nord арт. HG51105/319в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил6 цв. от 499 ₽цена без нанесения
  • Шарф Metelitsa с логотипом
    Шарф Metelitsa арт. G19243.45в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил5 цв. от 920 ₽цена без нанесения
  • Шарф Laconi с логотипом
    Шарф Laconi арт. G28898.44в наличии 5 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил4 цв. от 890 ₽цена без нанесения
  • Шарф Nordkapp с логотипом
    Шарф Nordkapp арт. G14402.30в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил9 цв. от 780 ₽цена без нанесения
  • Шарф Real Talk с логотипом
    Шарф Real Talk арт. G54800.40в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил8 цв. от 790 ₽цена без нанесения
  • Шарф Impact с логотипом
    Шарф Impact арт. TWP453.441в наличии 1 000+ шт Тёплый мерч на зиму Вышивка или нашивка Акрил5 цв. от 3 251 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни шарфов и снудов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Акрил, флис и смесовая шерсть, 10 цветов
    • Жаккард, вышивка или печать по макету
    • Наборы: шарф, шапка и варежки в одном стиле
    • Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Шарфы с логотипом: ещё модель 1Шарфы с логотипом: ещё модель 2Шарфы с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем шарфы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать шарфы под задачу

  • 01Назначение

    Подарки — вязаные и шерсть. Болельщики — жаккард. Форма — флис.

  • 02Материал

    Акрил — цвет и бюджет. Флис — тепло и вышивка. Шерсть — премиум.

  • 03Нанесение

    Жаккард — логотип вывязан. Вышивка на конце. Печать — на флисе.

  • 04Комплект

    Шарф с шапкой и варежками — готовый зимний подарочный набор.

Как нанести логотип на шарфы

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж шарфов
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на шарфы по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.от 40 ₽/штхлопок, смесовыедо 4 цветовот 3 днейтиражи от 100 шт., строгий логотип
DTF-печатьот 10 шт.от 145 ₽/штлюбая тканьполноцветот 3 днеймалые тиражи, фото и градиенты
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотные тканидо 12 нитейот 5 днейполо, куртки, премиальная форма
Термотрансферот 50 шт.от 40 ₽/штсинтетика, хлопокдо 4 цветовот 3 днейномера, имена, спортивная форма
Сублимацияот 30 шт.по запросубелая синтетикаполноцветот 5 днейполная запечатка, спортформа
DTF со свечениемот 10 шт.от 218 ₽/штлюбая тканьполноцвет + светот 3 днейпромо, ивенты, эффект в темноте
  • Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
  • Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
  • Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение логотипа на шарфы

В таблице — шелкография для сравнения. Жаккард и вышивка на шарфах считаются по макету

Прайс-лист PDF
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
50 шт
100 шт
300 шт
1000 шт
3000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5

Вышивка, Термотрансфер, Сублимация, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
  • Смена изделия в тираже+1 000 ₽
  • Смена цвета печати+1 000 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают шарфы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Подарки к Новому годуТёплый шарф с логотипом сотрудникам
  • Спортивные клубыШарфы болельщиков с эмблемой и названием
  • Зимняя формаФлисовые шарфы для работы на улице
  • Зимние мероприятияШарфы гостей и волонтёров

  • Подарки партнёрамШерстяной шарф в подарочной коробке
  • Учебные заведенияШарфы с эмблемой для студентов
  • Мерч для сотрудниковШарфы в фирменных цветах
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать шарфы

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал шарфовна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, материал и нанесение под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С шарфами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Шарфы с логотипом оптом

Производим шарфы с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Вязаные акриловые и шерстяные с жаккардовым рисунком, флисовые, трикотажные, шёлковые платки. Логотип вывязывается в полотно, вышивается на концах или печатается сублимацией. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шарф — сезонный корпоративный подарок с самым длинным контактом на улице: его носят всю зиму поверх верхней одежды, где логотип виден посторонним. Компании берут шарфы на Новый год сотрудникам, под болельщицкие программы и как элемент формы для выездных команд.

Виды и технологии

Для корпоративных и болельщицких шарфов основной вариант — вязаный жаккард: логотип вывязан нитью в самом полотне, не стирается, не выцветает и виден с обеих сторон, но нужен тираж от 100 штук и больший срок. Вязаный шарф с вышивкой на концах дешевле и быстрее, от 50 штук. На массовую раздачу идёт флисовый с вышивкой. Платки и лёгкие шарфы для офисной формы печатаем сублимацией по шёлку и полиэстеру.

Для каких задач

Самый массовый сценарий — новогодние подарки сотрудникам, тираж на весь штат. Спортклубы, корпоративные команды и фанатские программы заказывают болельщицкие шарфы. В гостиницах, авиакомпаниях и на транспорте шарф или платок входит в дресс-код как элемент формы. Для мерч-шопа и подарков клиентам вязаный шарф хорош тем, что воспринимается как дорогой подарок при умеренной себестоимости.

Сроки и сезон

Жаккардовая вязка — от 20 дней, вышивка по готовым изделиям — от 10 дней. Спрос на шарфы приходится на октябрь–декабрь, и в это время вязальные производства загружены полностью: тираж под Новый год размещают в августе–сентябре. В остальное время срок и выбор цветов лучше.

Условия

От 50 штук на вышивку, от 100 на жаккард. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о шарфах

Какой минимальный тираж шарфов?

От 10 штук при вышивке на флисе, от 50 — жаккард с вывязанным логотипом. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какую модель выбрать?

Для подарков подойдут вязаные и шерстяные шарфы, для болельщиков — жаккард с вывязанным логотипом, для формы и массовой раздачи — флисовые с вышивкой. Акрил хорош по цвету и бюджету, шерсть — премиум-вариант.

Сколько стоит шарф с логотипом?

Шарфы в каталоге стоят от 172 ₽ до 3 251 ₽ без нанесения. Жаккард и вышивку считаем по макету, печать на флисе — по прайсу: шелкография от 164 ₽ до 40 ₽ за 1 цвет в зависимости от тиража. Вязаный шарф воспринимается как дорогой подарок при умеренной себестоимости.

Сколько цветов в жаккарде?

Количество цветов в жаккардовом рисунке зависит от макета и модели, его уточнит менеджер после просмотра логотипа. В жаккарде логотип вывязан нитью в самом полотне и виден с обеих сторон, поэтому макет адаптируем под вязку бесплатно.

Какие размеры есть?

Размеры зависят от модели — классический шарф, снуд, бафф или шарф-бандана. Точные габариты выбранной модели уточнит менеджер, подберём вариант под задачу и аудиторию: подарок, болельщицкий мерч или зимнюю форму.

Шарфы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 5 дней, вышивка по готовым изделиям — от 10 дней, жаккардовая вязка — от 20 дней. В октябре–декабре вязальные производства загружены полностью, поэтому новогодний тираж лучше размещать в августе–сентябре.

Шарф не растянется после стирки?

Поведение шарфа после стирки зависит от материала: акрил и флис практичны в уходе, шерсть требует деликатной стирки. Логотип в жаккарде не стирается и не выцветает. Рекомендации по уходу подскажем под выбранную модель.

Соберёте набор с шапкой?

Да, шарф с шапкой и варежками — готовый зимний подарочный набор. Подберём изделия в единых фирменных цветах, для партнёров можно упаковать шерстяной шарф в подарочную коробку. Стоимость рассчитаем под состав и тираж.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.

Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор шарфов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Шарфы с логотипом — элемент корпоративной одежды и спортивного мерча, который помогает объединить команду и сделать бренд заметным. Брендированные шарфы подходят для спортивных и культурных мероприятий, фан-клубов, выставок, промоакций и корпоративных событий. AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на шарфы для корпоративных заказов.

Шарфы с логотипом для бизнеса и мероприятий

Фирменные шарфы используют как часть корпоративной одежды, сувенирную продукцию или атрибут мероприятия. Их можно заказать для сотрудников, участников спортивных соревнований, болельщиков, клиентов и партнёров.

Такой аксессуар особенно подходит для мероприятий на открытом воздухе и в холодное время года. Шарф можно оформить в цветах компании, дополнить логотипом, надписью или другой графикой, связанной с брендом или событием.

Брендированные шарфы для команд и фан-клубов

Шарфы с фирменной символикой востребованы у спортивных команд, организаторов соревнований и фан-клубов. На изделии можно разместить название команды, логотип, символику мероприятия или повторяющийся фирменный узор.

Для корпоративных мероприятий шарфы можно использовать как элемент общего образа команды. Они также подходят для тимбилдингов, тренингов и других мероприятий, где важно визуально объединить участников.

Нанесение логотипа на шарфы

AEPRINT выполняет брендирование шарфов несколькими технологиями: шелкографией, термотрансфером, полноцветной DTG-печатью и DTF-печатью. Выбор способа зависит от материала изделия, тиража, количества цветов и особенностей макета.

DTF-печать доступна для небольших партий — расчёт на странице начинается от 5 изделий. Шелкография и термотрансфер подходят для тиражей от 50 штук. Также доступна DTF-печать с эффектом свечения.

При необходимости AEPRINT может выполнить нанесение на продукцию заказчика. Распаковка и последующая упаковка изделий заказчика оплачиваются отдельно.

Шарфы как корпоративный мерч

Брендированные шарфы можно использовать самостоятельно или объединить с другой текстильной продукцией. Например, дополнить их шапками, перчатками и другими элементами корпоративной одежды.

Для мероприятия можно создать единый комплект с общей цветовой гаммой и фирменной графикой. Такой подход помогает сохранить узнаваемый стиль команды и сделать сувенирную продукцию частью оформления события.

Изготовление шарфов с логотипом

Срок изготовления шарфов на странице AEPRINT указан от 3 дней. Для текстильной продукции заявлена стойкая печать с гарантией при стирках. Стоимость нанесения зависит от выбранной технологии, тиража и параметров макета.

AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.

Шарфы можно заказать отдельно или вместе с другой корпоративной одеждой и сувенирной продукцией. Примеры реализованных работ AEPRINT представлены в разделе «Портфолио».

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