Флешки-ручки с логотипом оптом

Производим флешки-ручки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлическая шариковая ручка со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, часто со стилусом. Лазерная гравировка и УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка-ручка объединяет два рабочих предмета, которые и так всегда при себе. Её берут для конференций и деловых встреч, где одновременно нужна ручка и материалы, и как подарок, который воспринимается как технологичный.

Два в одном — плюсы и минусы Плюс очевиден: ручку не забывают, а значит и материалы на флешке всегда под рукой. Минус тоже стоит знать: разъём прячется в корпусе ручки, и при активном использовании механизм изнашивается быстрее отдельной флешки. Для раздачи на конференции это не проблема, для ежедневного рабочего инструмента лучше разделить ручку и флешку. Нанесение Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип не стирается от постоянного контакта с рукой. УФ-печать даёт полноцвет, но на ручке, которую держат каждый день, изнашивается. Площадь узкая, макет компонуем горизонтально. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.