Флешки-ручки с логотипом
Два предмета в одном корпусе: пишущий узел и USB-накопитель. Практичный вариант для делового подарка и конференций. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Ручка и флешкадва подарка в одном корпусе
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки-ручки с логотипом — модели
Корпус ручки со скрытым USB-модулем: снимается колпачок или выкручивается верхняя часть.
- Ручка-флешка с мини-чипом арт. O6570.64.08в наличии 1 000+ шт Флешка спрятана в корпусе ручки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 299 ₽цена без нанесения
- Ручка-флешка с кожей арт. O6350.64.07в наличии 1 000+ шт Металл и кожаные вставки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 255 ₽цена без нанесения
- Набор с ручкой из пробки арт. NNTEU10-535680в наличии 1 000+ шт Блокнот и ручка из пробки Лазерная гравировка от 2 081 ₽цена без нанесения
- Ручка-флешка Patronus арт. O180926в наличии 500+ шт Логотип светится на клипе Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 075 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ручек-флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка по металлу — логотип не стирается
- Стержень заменяемый, чернила синие или чёрные
- Подарочный футляр под ручку в комплекте
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки-ручки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на флешки-ручки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки-ручки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки-ручки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-ручки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-ручками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-ручки с логотипом оптом
Производим флешки-ручки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлическая шариковая ручка со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, часто со стилусом. Лазерная гравировка и УФ-печать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка-ручка объединяет два рабочих предмета, которые и так всегда при себе. Её берут для конференций и деловых встреч, где одновременно нужна ручка и материалы, и как подарок, который воспринимается как технологичный.
Два в одном — плюсы и минусы
Плюс очевиден: ручку не забывают, а значит и материалы на флешке всегда под рукой. Минус тоже стоит знать: разъём прячется в корпусе ручки, и при активном использовании механизм изнашивается быстрее отдельной флешки. Для раздачи на конференции это не проблема, для ежедневного рабочего инструмента лучше разделить ручку и флешку.
Нанесение
Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип не стирается от постоянного контакта с рукой. УФ-печать даёт полноцвет, но на ручке, которую держат каждый день, изнашивается. Площадь узкая, макет компонуем горизонтально. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках-ручках
Флешки-ручки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели и объёма памяти: например, ручка-флешка с кожей — от 1 255 ₽, с мини-чипом — от 1 299 ₽, Patronus — от 2 075 ₽, набор с ручкой из пробки — от 2 081 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для раздачи на конференции хватает 8–16 ГБ — программа, доклады и презентация поместятся. Под каталоги и презентации с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подберём объём под ваши материалы и бюджет.
Флешки-ручки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для металлического корпуса рекомендуем лазерную гравировку — логотип не стирается от постоянного контакта с рукой и выглядит строго. Гравировка стоит от 25 ₽ за штуку. УФ-печать даёт полноцвет, но на ручке, которую держат каждый день, со временем изнашивается. Площадь узкая, поэтому макет компонуем горизонтально.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Флешки-ручки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 3 дней: нанесение выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели, способа нанесения и тиража. Менеджер назовёт его при расчёте.
Какая упаковка возможна?
Ручку-флешку можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — для делового подарка обычно выбирают коробочку или футляр. В каталоге есть и готовый набор с ручкой из пробки. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Подберём модель под фирменный стиль из доступных корпусов — металлических, с кожей и других. Если нужного цвета нет в наличии, менеджер предложит ближайшие варианты. Визуализацию с логотипом покажем бесплатно до запуска производства.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.