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Деревянные ручки с логотипом — практичный корпоративный сувенир и вариант брендированной канцелярии для компаний. Натуральная фактура дерева делает каждую ручку визуально выразительной, а фирменное нанесение позволяет использовать её как часть корпоративного мерча, подарок сотрудникам или сувенир для клиентов и партнёров.

Деревянные ручки с логотипом

Брендированные ручки из дерева подходят для повседневного использования в офисе, на мероприятиях, выставках и деловых встречах.

На ручке можно разместить логотип компании, название бренда, фирменную надпись или другую графику в соответствии с возможностями выбранной модели.

Деревянные ручки с логотипом на заказ

Деревянные ручки можно заказать с индивидуальным фирменным оформлением. При подготовке заказа учитываются конструкция ручки, материал корпуса, площадь нанесения и особенности макета.

Можно предоставить готовый логотип или макет для брендирования продукции.

Брендированные деревянные ручки

Деревянная ручка с логотипом сочетает функциональность обычной канцелярской принадлежности и фирменный внешний вид.

Натуральная текстура дерева делает такой сувенир более выразительным по сравнению со стандартными пластиковыми ручками.

Деревянные ручки для корпоративных подарков

Ручки из дерева подходят для корпоративных подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам.

Их можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в подарочный набор вместе с ежедневником, блокнотом, футляром и другой брендированной продукцией.

Деревянные ручки для сотрудников

Брендированные ручки подходят для сотрудников компаний как элемент корпоративного мерча или практичный подарок.

Для коллектива можно заказать единый тираж с одинаковым оформлением и фирменной символикой.

Деревянные ручки для клиентов и партнёров

Ручка с логотипом может использоваться в качестве небольшого делового подарка для клиентов и партнёров.

Для более презентационного решения деревянную ручку можно дополнить индивидуальной упаковкой или объединить с другими корпоративными аксессуарами.

Деревянные ручки для выставок и мероприятий

Брендированные ручки подходят для выставок, конференций, презентаций, форумов и других деловых мероприятий.

Их можно использовать как раздаточную продукцию на стенде или включить в комплект участника мероприятия.

Деревянные ручки для рекламных акций

Ручки из дерева подходят для промоакций и рекламных кампаний, в которых требуется практичный сувенир с фирменной символикой.

Логотип компании остаётся на поверхности ручки и продолжает работать как элемент фирменной коммуникации после завершения мероприятия.

Деревянные ручки для корпоративного мерча

Деревянные ручки можно включить в корпоративную коллекцию компании вместе с другими аксессуарами и канцелярскими товарами.

Единое оформление позволяет использовать ручки как часть фирменного набора для сотрудников и клиентов.

Деревянные ручки с натуральной фактурой

Главная особенность деревянных ручек — естественный рисунок и фактура материала. Оттенок и текстура дерева делают внешний вид изделия индивидуальным.

Натуральная поверхность хорошо сочетается с лаконичным фирменным оформлением и подходит для корпоративных сувениров в сдержанном стиле.

Деревянные ручки разных дизайнов

В зависимости от модели деревянные ручки могут отличаться формой корпуса, оттенком материала, конструкцией и дополнительными элементами.

Это позволяет подобрать вариант под формат корпоративного подарка, рекламной кампании или повседневного использования.

Деревянные ручки с фирменной символикой

На корпусе можно разместить логотип, название компании, фирменную надпись или другой элемент корпоративной айдентики.

Размер и расположение изображения подбираются с учётом конкретной модели и доступной площади нанесения.

Нанесение логотипа на деревянные ручки

AEPRINT выполняет печать и гравировку на ручках и карандашах. Для деревянных ручек способ нанесения выбирается с учётом поверхности изделия и требований к макету.

Перед производством согласовываются расположение логотипа, размер изображения и другие параметры брендирования.

Деревянные ручки с гравировкой

Лазерная гравировка позволяет нанести на деревянную поверхность логотип, надпись или лаконичную графику.

Рельефное или контрастное изображение хорошо сочетается с натуральной фактурой дерева и подходит для корпоративной и подарочной продукции.

Деревянные ручки с печатью

Печать позволяет использовать на ручке фирменную графику и элементы корпоративного дизайна.

Возможность и параметры печати определяются особенностями конкретной модели и поверхности изделия.

Деревянные ручки в подарочной упаковке

Для презентационного подарка деревянную ручку можно дополнить индивидуальной упаковкой или объединить с другими сувенирами.

Такой вариант подходит для поздравления клиентов, сотрудников и деловых партнёров.

Как выбрать деревянную ручку с логотипом

При выборе необходимо учитывать назначение сувенира, внешний вид модели, материал корпуса, способ нанесения, площадь брендирования и необходимый тираж.

Для массовых рекламных мероприятий подойдут практичные модели с лаконичным нанесением. Для подарков клиентам и партнёрам можно выбрать более презентационную ручку и дополнить её упаковкой.

Деревянные ручки с логотипом оптом

Оптовый заказ подходит для корпоративных подарков, рекламных кампаний, выставок, конференций и формирования фирменного мерча.

При изготовлении тиража можно использовать единый макет и одинаковое оформление всей партии.

Изготовление деревянных ручек с логотипом

AEPRINT изготавливает брендированные деревянные ручки для компаний, рекламных агентств, мероприятий и корпоративных подарочных программ.

В каталоге представлены разные варианты деревянных ручек. Можно выбрать подходящую модель и заказать нанесение логотипа, фирменной символики или другой графики.

Срок изготовления — от 24 часов. Доступен бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.

Для получения точного расчёта необходимо указать количество ручек, выбрать модель и предоставить логотип или готовый макет.

AEPRINT выполняет корпоративные заказы по Екатеринбургу и с доставкой по России.