Деревянные ручки с логотипом
Корпус из бамбука, клёна и ореха с лазерной гравировкой. Тёплая фактура и контрастный логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейгравировка на своём производстве
- Гравировкаконтрастный след по дереву
- Коэффициент 1,3печать по дереву до 500 шт.
Деревянные ручки с логотипом — модели
Бамбук, клён и орех: гравировка выжигается в материал и не стирается.
- Ручка GRS с бамбуковым клипом арт. TWP611.082в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать или УФ-печать от 105 ₽цена без нанесения
- Ручка Penta арт. OBL7982TA01в наличии 50 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 92 ₽цена без нанесения
- Ручка Matt арт. OG7455-2в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка от 113 ₽цена без нанесения
- Ручка Nash арт. NNTEU15-328351в наличии 50 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 160 ₽цена без нанесения
- Ручка из бамбука и соломы арт. TWP610.531в наличии 10 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 89 ₽цена без нанесения
- Ручка Davos арт. OBL7986TA29в наличии 100 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 62 ₽цена без нанесения
- Ручка Elm арт. NNTEU15-576572в наличии 100 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 53 ₽цена без нанесения
- Ручка Rattan арт. NNTEU15-584580в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Лазерная гравировка от 78 ₽цена без нанесения
- Ручка Bamboo арт. TWP610.329в наличии 50 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 78 ₽цена без нанесения
- Ручка из пластика и бамбука арт. NNTEU9-32575в наличии 10 000+ шт Корпус из натурального бамбука Тампопечать или УФ-печать от 149 ₽цена без нанесения
- Ручка Jakarta арт. O10628200в наличии 10 000+ шт Поворотный механизм Лазерная гравировка от 519 ₽цена без нанесения
- Ручка с деревянным корпусом арт. NNTEU9-113549в наличии 10 000+ шт Корпус из натурального бамбука Лазерная гравировка от 289 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни деревянных ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Гравировка выжигается в дерево и не стирается
- Породы: бамбук, клён, орех
- Деревянный футляр в тон корпусу
- Комплект с деревянным блокнотом
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем деревянные ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать деревянные ручки
- 01Материал
Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.
- 02Тираж
До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.
- 03Нанесение
Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.
- 04Цвет корпуса
Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.
Как нанести логотип на деревянную ручку
- ТампопечатьОсновной способ по пластику: 1–2 цвета, минимальный запуск 3 000 ₽.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Круговая гравировкаПо всей окружности корпуса, коэффициент от 1,3 к обычной.
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты на плоских участках корпуса.
- Печать 3+ цветаСчитается отдельно, согласуем стоимость под макет.
- Переменные данныеИмена и должности на каждой ручке — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 50 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|массовые тиражи и промо
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 3 дней
|деловые подарки и VIP
|Круговая 360°
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|логотип по всей окружности
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные цветные логотипы
|3+ цвета
|от 200 шт.
|по запросу
|пластик
|3 и более
|от 5 дней
|многоцветные фирменные знаки
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
- Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
- Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати
Цены на нанесение на деревянную ручку
Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|Гравировка
|Круговая 360°
|Доп. см²
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать
|Тираж
|Гравировка
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Круговая 360°
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|от 10 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
- Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
- Сигнальный образец300–2 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают деревянные ручки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаСамый массовый носитель бренда: выставки, точки продаж, конференции.
- Welcome packРучка в наборе новичку вместе с блокнотом и ежедневником.
- Деловые подаркиМеталлическая модель с гравировкой в футляре партнёрам.
- КонференцииКомплект участника: ручка, блокнот, бейдж, сумка.
- Для офисаФирменные ручки на ресепшн, в переговорные и сотрудникам.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Мерч-шопыНедорогая позиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды ручек и карандашей
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.
Как заказать деревянные ручки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С деревянными ручками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Деревянные ручки с логотипом оптом
Производим деревянные ручки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Бамбук, клён, орех, бук, поворотный и нажимной механизм, синий и чёрный стержень. Лазерная гравировка выжигает логотип в древесине. Собственное производство в Екатеринбурге.
Деревянная ручка — канцелярия для компаний с природной и экологической повесткой: тёплая фактура дерева, натуральный материал и гравировка, выжженная в корпусе. Её берут эко-бренды, лесная и агроотрасль, а также для подарков, где важна фактура, а не блеск металла.
Порода и гравировка
Самый доступный материал — бамбук: светлый, прочный, гравировка на нём контрастная и хорошо читается. Клён тоже светлый, с ровной текстурой. Орех тёмный и выглядит дороже, но гравировка на нём менее заметна. Лазер выжигает логотип в поверхность, знак становится частью корпуса и не стирается. Мелкие детали на выраженной текстуре теряются, поэтому макет упрощаем.
Особенность материала
Каждая ручка немного отличается рисунком древесины — это натуральный материал, а не брак. Дерево приятнее металла на ощупь и не холодит руку зимой. Часто комплектуется в эко-наборы с блокнотом на переработанной бумаге и деревянным карандашом. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о деревянных ручках
Деревянные ручки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.
Деревянные ручки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Лазерная гравировка по дереву — от 36 ₽ за штуку при тираже от 200 штук и от 25 ₽ от 1 000 штук, до 49 штук — 2 000 ₽ за тираж. Круговая гравировка 360° — от 56 ₽. Печать по дереву считается с коэффициентом 1,3 до 500 штук. Сами ручки в каталоге — от 53 ₽.
Сколько времени занимает производство?
Гравировка и тампопечать занимают от 3 дней на нашем производстве, круговая гравировка 360° и переменные данные — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и модели, менеджер назовёт его при расчёте.
Сделаете сигнальный образец?
Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Для дерева это особенно полезно: каждая порода по-своему принимает гравировку. Макет и визуализация бесплатны.
Можно нанести логотип в несколько цветов?
Гравировка по дереву даёт один цвет — цвет выжженного материала. Если нужен цветной логотип, используем тампопечать в 1–2 цвета или УФ-печать полноцветом на плоских участках, печать в 3 и более цвета считаем отдельно. На дереве печать идёт с коэффициентом 1,3 до 500 штук.
Чем гравировка лучше печати?
Лазер выжигает логотип в поверхность, знак становится частью корпуса и не стирается. На светлом бамбуке и клёне гравировка контрастная и хорошо читается, на тёмном орехе — менее заметна. Мелкие детали на выраженной текстуре теряются, поэтому макет упрощаем.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Цвет деревянного корпуса задаёт порода: бамбук и клён — светлые, орех — тёмный и выглядит дороже. Подберём породу под фирменный стиль и контраст логотипа. Учтите, что каждая ручка немного отличается рисунком древесины — это натуральный материал, а не брак.
Сделаете именные ручки сотрудникам?
Да, имена и должности гравируем на каждой ручке — переменные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене, от 50 штук и от 5 дней. Список пришлите таблицей, раскладку согласуем на макете. Ручки можно дополнить эко-набором с блокнотом и карандашом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.
Мы производим печать и гравировку на всех видах ручек и карандашей. Полный выбор деревянных ручек в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Деревянные ручки с логотипом — практичный корпоративный сувенир и вариант брендированной канцелярии для компаний. Натуральная фактура дерева делает каждую ручку визуально выразительной, а фирменное нанесение позволяет использовать её как часть корпоративного мерча, подарок сотрудникам или сувенир для клиентов и партнёров.
Деревянные ручки с логотипом
Брендированные ручки из дерева подходят для повседневного использования в офисе, на мероприятиях, выставках и деловых встречах.
На ручке можно разместить логотип компании, название бренда, фирменную надпись или другую графику в соответствии с возможностями выбранной модели.
Деревянные ручки с логотипом на заказ
Деревянные ручки можно заказать с индивидуальным фирменным оформлением. При подготовке заказа учитываются конструкция ручки, материал корпуса, площадь нанесения и особенности макета.
Можно предоставить готовый логотип или макет для брендирования продукции.
Брендированные деревянные ручки
Деревянная ручка с логотипом сочетает функциональность обычной канцелярской принадлежности и фирменный внешний вид.
Натуральная текстура дерева делает такой сувенир более выразительным по сравнению со стандартными пластиковыми ручками.
Деревянные ручки для корпоративных подарков
Ручки из дерева подходят для корпоративных подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам.
Их можно использовать как самостоятельный сувенир или включить в подарочный набор вместе с ежедневником, блокнотом, футляром и другой брендированной продукцией.
Деревянные ручки для сотрудников
Брендированные ручки подходят для сотрудников компаний как элемент корпоративного мерча или практичный подарок.
Для коллектива можно заказать единый тираж с одинаковым оформлением и фирменной символикой.
Деревянные ручки для клиентов и партнёров
Ручка с логотипом может использоваться в качестве небольшого делового подарка для клиентов и партнёров.
Для более презентационного решения деревянную ручку можно дополнить индивидуальной упаковкой или объединить с другими корпоративными аксессуарами.
Деревянные ручки для выставок и мероприятий
Брендированные ручки подходят для выставок, конференций, презентаций, форумов и других деловых мероприятий.
Их можно использовать как раздаточную продукцию на стенде или включить в комплект участника мероприятия.
Деревянные ручки для рекламных акций
Ручки из дерева подходят для промоакций и рекламных кампаний, в которых требуется практичный сувенир с фирменной символикой.
Логотип компании остаётся на поверхности ручки и продолжает работать как элемент фирменной коммуникации после завершения мероприятия.
Деревянные ручки для корпоративного мерча
Деревянные ручки можно включить в корпоративную коллекцию компании вместе с другими аксессуарами и канцелярскими товарами.
Единое оформление позволяет использовать ручки как часть фирменного набора для сотрудников и клиентов.
Деревянные ручки с натуральной фактурой
Главная особенность деревянных ручек — естественный рисунок и фактура материала. Оттенок и текстура дерева делают внешний вид изделия индивидуальным.
Натуральная поверхность хорошо сочетается с лаконичным фирменным оформлением и подходит для корпоративных сувениров в сдержанном стиле.
Деревянные ручки разных дизайнов
В зависимости от модели деревянные ручки могут отличаться формой корпуса, оттенком материала, конструкцией и дополнительными элементами.
Это позволяет подобрать вариант под формат корпоративного подарка, рекламной кампании или повседневного использования.
Деревянные ручки с фирменной символикой
На корпусе можно разместить логотип, название компании, фирменную надпись или другой элемент корпоративной айдентики.
Размер и расположение изображения подбираются с учётом конкретной модели и доступной площади нанесения.
Нанесение логотипа на деревянные ручки
AEPRINT выполняет печать и гравировку на ручках и карандашах. Для деревянных ручек способ нанесения выбирается с учётом поверхности изделия и требований к макету.
Перед производством согласовываются расположение логотипа, размер изображения и другие параметры брендирования.
Деревянные ручки с гравировкой
Лазерная гравировка позволяет нанести на деревянную поверхность логотип, надпись или лаконичную графику.
Рельефное или контрастное изображение хорошо сочетается с натуральной фактурой дерева и подходит для корпоративной и подарочной продукции.
Деревянные ручки с печатью
Печать позволяет использовать на ручке фирменную графику и элементы корпоративного дизайна.
Возможность и параметры печати определяются особенностями конкретной модели и поверхности изделия.
Деревянные ручки в подарочной упаковке
Для презентационного подарка деревянную ручку можно дополнить индивидуальной упаковкой или объединить с другими сувенирами.
Такой вариант подходит для поздравления клиентов, сотрудников и деловых партнёров.
Как выбрать деревянную ручку с логотипом
При выборе необходимо учитывать назначение сувенира, внешний вид модели, материал корпуса, способ нанесения, площадь брендирования и необходимый тираж.
Для массовых рекламных мероприятий подойдут практичные модели с лаконичным нанесением. Для подарков клиентам и партнёрам можно выбрать более презентационную ручку и дополнить её упаковкой.
Деревянные ручки с логотипом оптом
Оптовый заказ подходит для корпоративных подарков, рекламных кампаний, выставок, конференций и формирования фирменного мерча.
При изготовлении тиража можно использовать единый макет и одинаковое оформление всей партии.
Изготовление деревянных ручек с логотипом
AEPRINT изготавливает брендированные деревянные ручки для компаний, рекламных агентств, мероприятий и корпоративных подарочных программ.
В каталоге представлены разные варианты деревянных ручек. Можно выбрать подходящую модель и заказать нанесение логотипа, фирменной символики или другой графики.
Срок изготовления — от 24 часов. Доступен бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.
Для получения точного расчёта необходимо указать количество ручек, выбрать модель и предоставить логотип или готовый макет.
AEPRINT выполняет корпоративные заказы по Екатеринбургу и с доставкой по России.