Настенные часы с логотипом
Часы в офис, холл и переговорную с фирменным циферблатом. Логотип виден всем, кто заходит в помещение. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать циферблата у нас
- Свой циферблатполноцветная печать под макет
- Ø25–40 смподбираем под помещение
Настенные часы с логотипом — модели
Круглые и квадратные, стеклянные и пластиковые, с бесшумным механизмом.
- Настенные часы CrisMa арт. NNTEU9-33342в наличии 5 000+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 4 015 ₽цена без нанесения
- Настенные часы арт. NNTEU9-33338в наличии 1 000+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 2 919 ₽цена без нанесения
- Настенные часы цифровые арт. NNTEU9-529431в наличии 1 000+ шт Электронный дисплей УФ-печать на циферблате от 4 673 ₽цена без нанесения
- Настенные часы Pendulum арт. O186156в наличии 1 000+ шт С маятником УФ-печать на циферблате от 623 ₽цена без нанесения
- Настенные часы Толлон арт. O436002.15в наличии 1 000+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 3 146 ₽цена без нанесения
- Настенные часы Tiger арт. O140729в наличии 500+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 4 756 ₽цена без нанесения
- Настенные часы Casper арт. O140727в наличии 500+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 4 303 ₽цена без нанесения
- Настенные часы металлические арт. O186130в наличии 1 000+ шт Логотип на циферблате УФ-печать на циферблате от 2 650 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни настенных часов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Полноцветная печать циферблата под ваш макет
- Бесшумный механизм для переговорных
- Крупные размеры для холлов и цехов
- Комплект часовых поясов для нескольких офисов
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем настенные часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать настенные часы
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на настенные часы
- Печать циферблатаСвой макет вместо стандартного циферблата — самая заметная брендировка.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву корпуса — логотип не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по корпусу, стеклу и пластиковым элементам.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- Гравировка на оборотеИменная надпись и дата для наградных экземпляров.
- УпаковкаКоробка с ложементом и вкладыш под бренд.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на часы.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Печать циферблатахит
|от 30 шт.
|по запросу
|бумага, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|максимальная заметность логотипа
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки и награды
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, стекло
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи
|Именная гравировка
|от 10 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|награды и памятные подарки
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на настенные часы
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать циферблата и упаковку считаем под вашу модель.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|Циферблат
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат
|Тираж
|Гравировка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Свой циферблатпечатаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают настенные часы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Офисы и холлыФирменный циферблат в общих зонах.
- ПереговорныеЧасы в корпоративном стиле.
- Филиальные сетиКомплект часовых поясов по городам.
- Клиники и салоныОформление зоны ожидания.
- ПроизводстваКрупные часы в цехах и на участках.
- ОтелиЧасы в лобби и общих зонах.
- Подарки партнёрамЧасы в офис клиента с вашим логотипом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать настенные часы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С настенными часами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Настенные часы с логотипом оптом
Производим настенные часы с логотипом оптом от 10 штук, срок от 7 дней. Диаметр 25–40 см, пластиковый, металлический и деревянный корпус, бесшумный механизм. Полноцветная печать циферблата, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настенные часы висят в переговорной, приёмной, офисе клиента или цехе годами: их видят все, кто находится в помещении. Для компании это логотип на стене у партнёра или дилера, который работает круглосуточно.
Где вешают
В переговорных и приёмных логотип на часах видят гости и посетители. В офисах дилеров и партнёров такие часы закрепляют бренд у них в помещении. Цехам и складам нужен крупный циферблат, видный издалека, — для производств берут диаметр от 35 см. В магазинах и сервисах часы вешают у кассы и в зоне ожидания.
Механизм и циферблат
Для переговорных и кабинетов обязателен бесшумный плавный механизм: тикающие часы раздражают на совещаниях. Циферблат печатаем полноцветом — логотип, фирменный фон, фотография объекта. Цифры и стрелки делаем контрастными, чтобы время читалось издалека. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о настенных часах
Настенные часы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Настенные часы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Настенные часы в каталоге стоят от 623 до 4 756 ₽ без нанесения. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на тираже 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт., упаковка — 5 ₽/шт. Печать циферблата считаем под вашу модель и тираж, расчёт бесплатный.
Можно свой циферблат?
Да, печатаем циферблат полноцветом под ваш макет: логотип, фирменный фон или фотографию объекта. Цифры и стрелки делаем контрастными, чтобы время читалось издалека. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска производства.
Сделаете именную гравировку?
Да, гравировку по металлу и дереву корпуса делаем лазером — логотип не стирается. Именная гравировка с надписью или датой доступна от 10 штук, срок от 7 дней, к цене гравировки применяется коэффициент 1,5. Это удобно для подарочных часов партнёрам и памятных экземпляров.
Настенные часы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Печать циферблата на складские модели занимает от 5 рабочих дней на нашем производстве, именная гравировка и упаковка — от 7 дней. Точный срок назовём при расчёте, он зависит от модели, диаметра и тиража. Доставку по России транспортной компанией планируем сразу.
Есть ли гарантия на механизм?
Условия гарантии зависят от модели и поставщика механизма — их уточнит менеджер при подборе. Для переговорных и кабинетов советуем бесшумный плавный механизм, чтобы тиканье не мешало на совещаниях. Модель и визуализацию согласуем до запуска тиража.
Батарейка входит в комплект?
Комплектация зависит от конкретной модели настенных часов: батарейка может входить в комплект или нет. Менеджер уточнит это для выбранной позиции и укажет в расчёте. Так часы можно будет повесить сразу после получения.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём коробку с ложементом под диаметр часов и сделаем вкладыш под бренд. Упаковка изготавливается от 30 штук, срок от 7 дней, стоимость в прайсе — 5 ₽/шт. Это особенно уместно, если часы дарите партнёрам в их офис.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Мы производим печать и гравировку на всех видах часов. Полный выбор настенных часов в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Настенные часы с логотипом — практичный корпоративный сувенир и элемент фирменного оформления офиса. Брендированные часы подходят для компаний, государственных учреждений, клиентов и деловых партнёров. AEPRINT выполняет печать и гравировку на настенных часах, а также помогает подобрать модель под корпоративный стиль и задачу.
Настенные часы с логотипом
Настенные часы с фирменной символикой можно использовать в офисах, кабинетах, переговорных комнатах, магазинах и других помещениях компании.
На часы можно нанести логотип, название организации, фирменную графику или оформить циферблат в соответствии с корпоративным стилем.
Настенные часы с логотипом на заказ
AEPRINT предлагает настенные часы с индивидуальным фирменным оформлением. Можно выбрать готовую модель из каталога или заказать часы по индивидуальному эскизу.
При подготовке заказа учитываются форма и материал корпуса, дизайн циферблата и особенности выбранного способа нанесения.
Брендированные настенные часы
Брендированные часы помогают оформить рабочее пространство в корпоративном стиле и одновременно выполняют практическую функцию.
Такие часы можно использовать как часть офисного оформления или в качестве корпоративного подарка сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам.
Настенные часы с печатью
Полноцветная печать позволяет разместить на поверхности часов фирменную графику, логотип или изображение.
В зависимости от выбранной модели можно оформить циферблат в корпоративных цветах или использовать индивидуальный дизайн.
Настенные часы с гравировкой
Гравировка подходит для нанесения лаконичной фирменной символики и надписей на подходящие поверхности часов.
Такой способ брендирования можно использовать для корпоративных подарков и презентационной продукции.
Часы с логотипом для офиса
Настенные часы подходят для кабинетов сотрудников, переговорных комнат, ресепшенов и других офисных помещений.
Модель с логотипом компании может стать частью общего оформления пространства и поддерживать фирменный стиль.
Корпоративные настенные часы
Корпоративные часы можно использовать для оформления помещений компании или в качестве подарка сотрудникам, клиентам и партнёрам.
Для корпоративного заказа можно подобрать единый дизайн и оформить весь тираж в соответствии с фирменным стилем организации.
Настенные часы в подарок
Часы с логотипом подходят для корпоративных подарков к юбилею компании, профессиональному празднику, годовщине сотрудничества и другим значимым событиям.
Для руководителя или делового партнёра можно подобрать более презентационную модель и дополнить её фирменной упаковкой.
Настенные часы для клиентов и партнёров
Брендированные часы могут использоваться в качестве подарка постоянным клиентам и деловым партнёрам.
Фирменная символика превращает обычный предмет интерьера в корпоративный сувенир, который продолжает напоминать о компании после вручения.
Настенные часы для сотрудников
Корпоративные часы подходят для подарков сотрудникам, награждения участников проектов и поздравления с профессиональными праздниками.
Их также можно использовать для оформления рабочих помещений и офисов компании.
Настенные часы для кабинета руководителя
Для кабинета руководителя можно выбрать презентационную модель настенных часов с фирменным оформлением.
Часы могут использоваться как самостоятельный деловой подарок или как часть корпоративного подарочного набора.
Настенные часы для государственных учреждений
Настенные часы с фирменной символикой подходят для оформления кабинетов, приёмных и других помещений государственных и муниципальных организаций.
На изделии можно разместить логотип учреждения или другую официальную символику в соответствии с требованиями к оформлению.
Настенные часы из разных материалов
В ассортименте представлены модели с корпусами из разных материалов. В зависимости от выбранного варианта можно заказать классические деревянные часы, стеклянные модели или более доступные пластиковые варианты.
Материал и внешний вид часов можно подобрать с учётом назначения изделия и бюджета проекта.
Круглые и квадратные настенные часы
Для корпоративного оформления доступны классические круглые и квадратные модели настенных часов.
Форма часов может подбираться в соответствии с интерьером, фирменным стилем компании и особенностями выбранного дизайна.
Настенные часы необычной формы
Помимо классических моделей, можно выбрать часы необычной геометрической формы, например многоугольные варианты.
Нестандартная форма подходит для компаний, которым важно сделать корпоративный сувенир более оригинальным и заметным.
Настенные часы по индивидуальному эскизу
При необходимости можно разработать индивидуальный проект настенных часов. Дизайн может учитывать фирменный стиль компании, особенности интерьера или концепцию корпоративного подарка.
Специалисты AEPRINT помогают подготовить оригинальное оформление на основе предоставленного логотипа и исходных требований.
Настенные часы с фирменным дизайном
Фирменное оформление позволяет использовать корпоративные цвета, логотип и другую графику в дизайне часов.
Такой вариант подходит для оформления офисов, рекламных проектов, корпоративных подарков и презентационной продукции.
Рекламные настенные часы
Настенные часы с логотипом можно использовать как рекламный сувенир для клиентов и партнёров. Практичный предмет интерьера сохраняет фирменную символику компании и после завершения рекламной кампании.
Для промопродукции можно подобрать модель с учётом тиража, бюджета и требований к дизайну.
Как выбрать настенные часы с логотипом
При выборе необходимо учитывать назначение часов, интерьер, материал корпуса, форму, дизайн циферблата и способ нанесения.
Для офиса подойдут модели, которые гармонично вписываются в рабочее пространство. Для корпоративного подарка можно выбрать более оригинальный или презентационный вариант.
Настенные часы с логотипом оптом
Оптовый заказ брендированных часов подходит для корпоративных подарков, оформления офисов, рекламных кампаний и мероприятий.
При изготовлении тиража можно использовать единый дизайн и фирменное оформление всех изделий.
Изготовление настенных часов с логотипом
AEPRINT изготавливает настенные часы с логотипом для корпоративных и рекламных проектов. В зависимости от выбранной модели доступны печать и гравировка.
Можно выбрать стандартные круглые или квадратные часы, модели необычной формы, а также варианты из дерева, стекла или пластика. При необходимости возможна разработка часов по индивидуальному эскизу.
Срок изготовления — от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн и бесплатная доставка при заказе от 30 000 ₽.
Для получения точного расчёта необходимо указать количество часов, выбрать подходящую модель и предоставить логотип или требования к дизайну.
AEPRINT выполняет корпоративные заказы по Екатеринбургу и с доставкой по России.