Переводные татуировки с логотипом оптом

Временные переводные татуировки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Полноцветная печать, держатся 3–7 дней, смываются спиртом или маслом. Размеры от 3×3 до 10×15 см, вырубка по контуру макета. Состав сертифицирован для контакта с кожей. Собственное производство в Екатеринбурге.

Для организатора мероприятия татуировка превращает гостей в носителей символики: логотип оказывается на руках сотен людей и попадает в каждое фото с события. Ни одна другая раздатка не даёт такого охвата в соцсетях участников.

Как наносится и сколько держится Переводная плёнка прикладывается к коже, смачивается водой на 20–30 секунд и снимается — изображение остаётся на коже. Держится 3–7 дней в зависимости от места: на предплечье дольше, на кистях и в местах сгиба стирается быстрее. Смывается спиртом, маслом или специальным средством за минуту, то есть человек контролирует, сколько её носить. Размеры и форма Самый ходовой формат для мероприятий — 3×3–5×5 см, логотип на запястье или щёку. Крупный макет на предплечье делают 7×10 см. До 10×15 см получается полноценное изображение, но нужен ровный участок кожи. Вырубка по контуру повторяет форму логотипа без прямоугольной рамки вокруг. На листе размещаем несколько изображений — так дешевле и удобнее раздавать. Для каких задач На спортивных событиях и болельщицких акциях на щёку наносят флаг, эмблему клуба или номер; на фестивалях и концертах — символику мероприятия. На детских праздниках и семейных днях компании это безопасный формат, который нравится детям. Промо-акции в торговых центрах используют татуировки для быстрой активации с моментальным результатом, они же работают на корпоративных выездах и тимбилдингах, а в аквапарках и бассейнах держатся в воде. Безопасность и ограничения Состав гипоаллергенный, сертифицирован для контакта с кожей, подходит детям от трёх лет. Наносить на повреждённую кожу и вокруг глаз нельзя. Изображение держится хуже на жирной коже и после загара — перед нанесением участок стоит обезжирить. Мелкие детали и тонкие линии тоньше 0,5 мм при переносе теряются, макет упрощаем под технологию.