Переводные татуировки
Временные татуировки-переводилки с логотипом. Держатся 3–5 дней, смываются без следа. Для фестивалей и промо. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать на своём производстве
- 3–5 днейдержатся и смываются без следа
- Безопасныесертифицированные краски
Переводные татуировки — форматы и варианты
Переводилки на водной основе: цветные, чёрные, светящиеся и металлик.
- Цветная переводилка арт. PG-TT-CVхит продаж Полноцветный логотип или персонаж Печать с белилами, вырубка по контуру по запросуцена зависит от тиража
- Металлик арт. PG-TT-MTэффектная Золотая и серебряная фольга Печать металлизированной краской по запросуцена зависит от тиража
- Светящаяся арт. PG-TT-GLдля вечера Светится в ультрафиолете Специальная краска, проявляется под УФ по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, серии из нескольких макетов, упаковка по листам и поштучно.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Вырубка по контуру каждого изображения
- Серия из нескольких макетов на одном листе
- Инструкция по нанесению на обороте
- Индивидуальная упаковка каждой татуировки
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем переводные татуировки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать переводные татуировки
- 01Где будет висеть
Внутри помещения или на улице — от этого зависят материал и защита от ультрафиолета.
- 02Расстояние просмотра
Чем дальше зритель, тем ниже нужное разрешение и дешевле печать.
- 03Материал
Баннер для полотен, плёнка для оклейки, сетка меш для фасадов, холст для интерьера.
- 04Крепление
Люверсы, карман под трубу, каркас или монтаж на клей — решаем до печати.
Отделка и постпечать для татуировок
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру с шагом 30–50 см.
- Проклейка кармановКарман под трубу или тросик для натяжения полотна.
- ЛаминацияЗащита от ультрафиолета и осадков для наружных работ.
- Резка по контуруПлоттерная резка плёнки и полотна по форме макета.
- КашированиеНаклейка отпечатка на пластик или пенокартон.
- МонтажВыезд и установка на объекте.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы для широкого формата.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 1 м²
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 1 м²
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|Сетка меш
|от 1 м²
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
|Холст
|от 1 м²
|по запросу
|интерьер
|полноцвет
|от 2 дней
|картины и панно в помещении
|Бумага для постеров
|от 1 м²
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 1 дня
|плакаты и афиши
|Backlit
|от 1 м²
|по запросу
|лайтбоксы
|полноцвет
|от 2 дней
|печать на просвет
- РазрешениеПодбираем под расстояние просмотра
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- СрочноОт 1 дня по договорённости
Цены на переводные татуировки
Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза квадратный метр печати
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Монтажсчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Срочноот 1 дня по договорённости
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают переводные татуировки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ФестивалиЛоготип на лице и руках участников.
- Спортивные событияФлаг и символика команды болельщикам.
- Детские праздникиБезопасный аттракцион с брендом.
- Промо-акцииНоситель, который уносят на себе.
- Ночные мероприятияСветящиеся в ультрафиолете татуировки.
- Мерч-шопыПозиция для магазина бренда.
- ОткрытияРаздача гостям на запуске точки.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать переводные татуировки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С переводными татуировками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Переводные татуировки с логотипом оптом
Временные переводные татуировки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Полноцветная печать, держатся 3–7 дней, смываются спиртом или маслом. Размеры от 3×3 до 10×15 см, вырубка по контуру макета. Состав сертифицирован для контакта с кожей. Собственное производство в Екатеринбурге.
Для организатора мероприятия татуировка превращает гостей в носителей символики: логотип оказывается на руках сотен людей и попадает в каждое фото с события. Ни одна другая раздатка не даёт такого охвата в соцсетях участников.
Как наносится и сколько держится
Переводная плёнка прикладывается к коже, смачивается водой на 20–30 секунд и снимается — изображение остаётся на коже. Держится 3–7 дней в зависимости от места: на предплечье дольше, на кистях и в местах сгиба стирается быстрее. Смывается спиртом, маслом или специальным средством за минуту, то есть человек контролирует, сколько её носить.
Размеры и форма
Самый ходовой формат для мероприятий — 3×3–5×5 см, логотип на запястье или щёку. Крупный макет на предплечье делают 7×10 см. До 10×15 см получается полноценное изображение, но нужен ровный участок кожи. Вырубка по контуру повторяет форму логотипа без прямоугольной рамки вокруг. На листе размещаем несколько изображений — так дешевле и удобнее раздавать.
Для каких задач
На спортивных событиях и болельщицких акциях на щёку наносят флаг, эмблему клуба или номер; на фестивалях и концертах — символику мероприятия. На детских праздниках и семейных днях компании это безопасный формат, который нравится детям. Промо-акции в торговых центрах используют татуировки для быстрой активации с моментальным результатом, они же работают на корпоративных выездах и тимбилдингах, а в аквапарках и бассейнах держатся в воде.
Безопасность и ограничения
Состав гипоаллергенный, сертифицирован для контакта с кожей, подходит детям от трёх лет. Наносить на повреждённую кожу и вокруг глаз нельзя. Изображение держится хуже на жирной коже и после загара — перед нанесением участок стоит обезжирить. Мелкие детали и тонкие линии тоньше 0,5 мм при переносе теряются, макет упрощаем под технологию.
Частые вопросы о переводных татуировках
Переводные татуировки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 квадратного метра. Цена считается за квадратный метр и зависит от материала и разрешения.
Переводные татуировки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от размера, количества изображений на листе, вида — цветная, металлик или светящаяся — и тиража. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Размещение нескольких изображений на одном листе делает тираж дешевле и раздачу удобнее.
За сколько напечатаете?
Срок изготовления — от 3 до 7 дней в зависимости от тиража, вида татуировок и сложности макета, печатаем на своём производстве. Под фестиваль или спортивное событие с датой закладывайте время на согласование макета. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Линии тоньше 0,5 мм при переносе теряются, поэтому мелкие детали упрощаем под технологию. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
Татуировка наносится на кожу и держится 3–7 дней — на предплечье дольше, на кистях и сгибах стирается быстрее. На уличных фестивалях и в аквапарках она держится и в воде. Перед нанесением участок кожи стоит обезжирить, на жирной коже и после загара изображение держится хуже.
Сделаете монтаж?
Монтаж не требуется: переводную плёнку прикладывают к коже, смачивают водой на 20–30 секунд и снимают. Участники мероприятия легко наносят татуировки сами. Смывается изображение спиртом или маслом за минуту.
Какое разрешение нужно?
Печатаем полноцветом, а мелкие детали и линии тоньше 0,5 мм при переносе теряются, поэтому макет упрощаем под технологию. Размеры — от 3×3 до 10×15 см, самый ходовой формат для мероприятий — 3×3–5×5 см. Пришлите логотип — подскажем, как он будет выглядеть на коже.
Есть срочная печать?
Срочное изготовление возможно по договорённости — сроки зависят от тиража и вида татуировок. Расскажите о дате мероприятия сразу, и менеджер подскажет, что успеем. Менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
|Тираж
|Цена за лист
|Стоимость
|10 шт.
|700 р.
|7 000 р.
|20 шт.
|500 р.
|10 000 р.
|30 шт.
|350 р.
|10 500 р.
|50 шт.
|340 р.
|17 000 р.
|100 шт.
|310 р.
|31 000 р.
|500 шт.
|290 р.
|145 000 р.
|1000 шт.
|280 р.
|280 000 р.
|---
|---
|Плоттерная резка по контуру
|+50 р. за лист
|Упаковать каждый лист в пакетик
|+5 р. за лист
|Тираж
|Цена за лист
|Стоимость
|5 шт.
|1000 р.
|5 000 р.
|10 шт.
|700 р.
|7 000 р.
|30 шт.
|650 р.
|19 500 р.
|50 шт.
|620 р.
|31 000 р.
|100 шт.
|600 р.
|60 000 р.
|200 шт.
|550 р.
|110 000 р.
|500 шт.
|530 р.
|265 000 р.
|1000 шт.
|500 р.
|500 000 р.
|---
|---
|Плоттерная резка по контуру
|+50 р. за лист
|Упаковать каждый лист в пакетик
|+5 р. за лист
Временные переводные татуировки с логотипом используют как элемент оформления мероприятий, промоакций, фестивалей и корпоративного мерча. На кожу можно перенести фирменный знак, иллюстрацию, надпись или другой графический элемент, а после мероприятия рисунок постепенно исчезает. Для бизнеса это формат, который можно изготовить под конкретное событие и тираж.
А5 или А4 — размер листа выбирают под количество рисунков
AEPRINT изготавливает временные татуировки на листах А5 и А4. На одном листе можно разместить несколько разных изображений или повторить один дизайн нужное количество раз. Поэтому формат листа имеет смысл выбирать не только по размеру самой татуировки, но и по общей раскладке тиража.
А5 подходит для компактных наборов, которые удобно раздавать посетителям мероприятия. А4 даёт больше площади под разные изображения и позволяет собрать на одном листе полноценный набор фирменных татуировок.
Один лист — несколько элементов фирменного оформления
Переводные татуировки необязательно делать одинаковыми. В одном наборе можно объединить логотип, короткую фразу, символику мероприятия и несколько самостоятельных иллюстраций. Это особенно удобно для фестивалей и промоакций, где посетитель сам выбирает понравившийся вариант.
Если татуировка должна повторять форму конкретного изображения, дополнительно используется плоттерная резка по контуру. На странице AEPRINT такая операция рассчитывается отдельно — +50 ₽ за лист.
Для каких мероприятий подходят переводные татуировки
Формат используют на корпоративных мероприятиях, выставках, фестивалях, спортивных событиях, презентациях и промоакциях. Участник может нанести фирменный рисунок непосредственно во время события, поэтому татуировка становится частью самого мероприятия, а не просто раздаточным материалом.
Для спортивной команды можно подготовить эмблему, для фестиваля — набор тематических иллюстраций, а для запуска продукта — графику, связанную с новой коллекцией. Один и тот же принцип позволяет менять содержание набора под каждое событие.
Небольшой тираж или тысяча листов
Для формата А5 расчёт начинается от 10 листов: при таком тираже стоимость составляет 700 ₽ за лист. При 100 листах — 310 ₽, при 1 000 — 280 ₽ за лист.
Для А4 минимальный тираж начинается от 5 листов. Стоимость при таком количестве составляет 1 000 ₽ за лист, при 100 листах — 600 ₽, при 1 000 — 500 ₽.
Если каждый лист нужно упаковать отдельно, эта операция рассчитывается дополнительно — 5 ₽ за лист. Такой вариант удобен для мероприятий, где татуировки выдаются посетителям уже готовыми индивидуальными наборами.
Как подготовить макет
Для переводных татуировок можно использовать собственные изображения. При подготовке макета важно учитывать фактический размер каждого элемента и расстояния между рисунками на листе. Если изображения должны вырезаться по контуру, контур также закладывается в макет.
Перед запуском тиража AEPRINT проверяет подготовленные материалы с учётом требований технологии. Это особенно важно для небольших деталей и сложных контуров, которые должны корректно перенестись на кожу.
Срок изготовления под мероприятие
На странице AEPRINT указан срок изготовления от 2 дней. Для планового заказа лучше учитывать не только печать, но и дополнительные операции — контурную резку и индивидуальную упаковку листов, если они нужны.
Производство AEPRINT находится в Екатеринбурге. Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями; при заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге выполняется бесплатно.
Таким образом, переводные татуировки можно рассматривать не как универсальный рекламный сувенир, а как отдельный элемент оформления конкретного события: под него подбираются размер листа, набор изображений, количество экземпляров, контурная резка и способ упаковки.