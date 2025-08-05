Поло с логотипом на заказ оптом
Футболки поло с вышивкой и печатью для сотрудников, выставок и промо: пике 180–220 г/м², мужские и женские. DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50, вышивка от 10.
- От 10 штукминимальный тираж поло
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Поло с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Поло Star арт. O663802в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 430 ₽цена без нанесения
- Поло Pegaso арт. O660901в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 400 ₽цена без нанесения
- Поло Monzha арт. O404002в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 900 ₽цена без нанесения
- Поло Estrella арт. O6635PO02в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 2 000 ₽цена без нанесения
- Поло Adam арт. HG353000.35в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 295 ₽цена без нанесения
- Поло Summer арт. HG711342.312в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 090 ₽цена без нанесения
- Поло Pulse арт. HG704502.312в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 945 ₽цена без нанесения
- Поло Austral арт. O663202в наличии 100 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 050 ₽цена без нанесения
- Поло Tamil арт. O402PO0102в наличии 50 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 974 ₽цена без нанесения
- Поло Montreal арт. O66290201в наличии 50 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 650 ₽цена без нанесения
- Поло Spring арт. HG711362.318в наличии 50 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 608 ₽цена без нанесения
- Поло Tormo арт. O400PO275в наличии 50 000+ шт Деловой стиль для команды Вышивка или DTF-печать от 1 363 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни поло в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве — по вашему макету
- Малые тиражи DTF-печатью от 10 штук
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем поло на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать поло под задачу
- 01Плотность
180 г/м² — лето и промо. 200–220 г/м² — форма на каждый день.
- 02Крой
Мужские и женские лекала — сотрудники выглядят аккуратно.
- 03Нанесение
Вышивка на груди — классика для формы. DTF — полноцвет и малые тиражи.
- 04Цвет изделия
Тёмные практичнее для формы. Белые дешевле в печати.
Как нанести логотип на поло
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж поло
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на поло по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на поло
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают поло
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Форма сотрудниковПоло с вышивкой для офиса, продаж и сервиса
- Выставки и стендыЕдиный стиль команды на мероприятии
- Автосалоны и сервисыПоло с логотипом дилера для мастеров и менеджеров
- Курьеры и доставкаЯркие поло, которые видно издалека
- Промо-акцииПоло промоутеров с крупным логотипом
- Гольф и корпоративный спортПоло с эмблемой турнира
- Подарки партнёрамПремиальные поло с вышивкой в коробке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать поло
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель полона связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Поло с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим поло с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Пике 180–220 г/м², мужские и женские модели, короткий и длинный рукав, контрастная планка и воротник. Машинная вышивка на груди, DTF-печать, шелкография от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Поло — рабочая форма для персонала, который взаимодействует с клиентами: торговый зал, сервис, выездные бригады, гостиницы, общепит. Оно выглядит опрятнее футболки, но не требует глажки как рубашка, поэтому компании выбирают его там, где сотрудник должен быть узнаваем и при этом двигаться.
Плотность пике
Поло 180 г/м² — лёгкое и дешёвое, для лета и промо-акций. Для рабочей формы берут 200–220 г/м²: плотное пике держит форму после стирок, и воротник не заворачивается через месяц носки. Именно воротник выдаёт дешёвое поло — на тонком полотне он теряет форму первым, и вся форма начинает выглядеть неряшливо. Персоналу, который носит поло каждый день, нужно от 200 г/м².
Вышивка или печать
Стандарт для корпоративного поло — машинная вышивка на груди: выдерживает ежедневную стирку, выглядит дорого и не трескается на пике. Для сложных макетов и крупных принтов на спине подходит DTF, полноцвет от 10 штук. Шелкография становится выгодной от 50 штук. Лучше всего на поло работает небольшая вышивка слева на груди, а если название компании должно читаться издалека — крупное нанесение на спине.
Детали корпоративного поло
Контрастная планка и воротник в фирменных цветах делают форму узнаваемой без крупного логотипа. Боковые разрезы не стесняют движение. Запасная пуговица, пришитая с изнанки, — мелочь, которая продлевает жизнь форме. Для смешанного коллектива берут мужские и женские кроя: женское поло имеет приталенный силуэт и другую посадку плеча.
Тиражи и условия
От 10 штук на DTF, от 50 на шелкографию, срок от 3 дней на складские модели с нанесением. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о поло
Какой минимальный тираж поло?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для лета и промо-акций хватит поло 180 г/м². Для рабочей формы берите пике 200–220 г/м²: оно держит форму после стирок, и воротник не заворачивается. Для смешанного коллектива есть мужские и женские кроя, с коротким и длинным рукавом.
Сколько стоит печать на поло?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт., от 56 ₽ при 1 000 шт. и от 40 ₽ при 3 000 шт. DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Цены указаны только за печать, без стоимости поло; вышивку считаем по логотипу.
Можно ли напечатать на наших изделиях?
Да, печатаем и вышиваем на поло заказчика. Распаковка и упаковка — +5 ₽ за штуку, нанесение — по обычному прайсу. Перед запуском проверим полотно и подберём подходящий способ: вышивку, DTF или шелкографию.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и склада поставщиков, актуальные варианты подберёт менеджер под ваш тираж. Для формы практичнее тёмные поло, белые дешевле в печати. Контрастная планка и воротник в фирменных цветах делают форму узнаваемой.
Поло с логотипом: сколько занимает изготовление?
На складские модели с нанесением срок от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок назовём после расчёта: он зависит от тиража и способа нанесения. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Печать не сотрётся после стирки?
Машинная вышивка выдерживает ежедневную стирку и не трескается на пике — поэтому это стандарт для корпоративного поло. Шелкография стойкая, DTF даёт полноцвет для сложных макетов. Способ подберём под то, как часто будут стирать форму.
Делаете вышивку на поло?
Да, вышивка на груди — классика для поло. Делаем от 10 штук, до 12 цветов нитей, срок от 5 дней. Лучше всего работает небольшая вышивка слева на груди, а если название должно читаться издалека, добавим крупное нанесение на спине.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор футболок поло в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Футболки-поло с логотипом — вариант брендированной одежды, который сочетает удобство футболки и более строгий внешний вид рубашки. Поло подходят для корпоративной формы, сотрудников, промоперсонала, мероприятий и фирменного мерча. На изделия можно нанести логотип компании, название бренда или другую графику.
Футболки-поло с логотипом
Фирменное поло помогает создать единый внешний вид сотрудников и участников мероприятий. Логотип можно разместить на груди, спине или другой подходящей области изделия в соответствии с макетом.
Брендированные поло подходят как для постоянной корпоративной одежды, так и для отдельных мероприятий и рекламных проектов.
Поло с логотипом на заказ
Футболки-поло можно подобрать под задачу компании по цвету и модели. В стандартной палитре представлены чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоново-красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный цвета.
Для корпоративной коллекции можно использовать один цвет поло или сочетать несколько оттенков в рамках единого фирменного оформления.
Мужские и женские футболки-поло
Поло подходят для мужской и женской корпоративной одежды. Модели можно подбирать с учётом посадки и особенностей фирменного образа компании.
Единый логотип и оформление позволяют объединить разные модели в одну корпоративную коллекцию.
Поло для корпоративной формы
Футболки-поло часто используют как часть рабочей формы сотрудников. Воротник и более структурированный крой делают их подходящими для компаний, где требуется аккуратный внешний вид без строгого делового костюма.
Фирменное поло можно использовать в офисе, на торговых точках, выставках, презентациях и других рабочих мероприятиях.
Поло для сотрудников
Брендированные футболки-поло помогают визуально объединить сотрудников компании. Одинаковая одежда с логотипом особенно удобна для персонала, который регулярно взаимодействует с клиентами и посетителями.
Для разных подразделений можно использовать разные цвета, сохраняя единый принцип размещения фирменной символики.
Поло с шелкографией
Шелкография подходит для нанесения логотипов и фирменной графики на футболки-поло. Технология позволяет использовать одноцветные и многоцветные изображения и особенно удобна для тиражей корпоративной одежды.
Количество цветов определяется особенностями макета и выбранным вариантом нанесения.
Поло с термотрансфером
Термотрансфер используется для нанесения логотипов, надписей и другой графики на текстиль. Такой способ подходит для оформления корпоративной одежды, промополо и продукции для мероприятий.
Технология позволяет наносить фирменные элементы на выбранную область изделия в соответствии с подготовленным макетом.
Поло с полноцветной печатью
Полноцветная печать позволяет переносить на футболки-поло изображения с большим количеством цветов и мелкими деталями. Такой вариант подходит для сложной фирменной графики и дизайнов, где необходимо сохранить цветовые переходы и детали изображения.
Полноцветное нанесение можно использовать для корпоративного мерча, промопроектов и специальных коллекций.
Поло для корпоративного мерча
Футболки-поло можно включить в фирменную коллекцию одежды компании вместе с футболками, бейсболками, толстовками и другими текстильными изделиями.
Единый дизайн нанесения помогает сформировать целостный визуальный образ корпоративного мерча.
Поло для выставок и мероприятий
Брендированные поло подходят для выставок, конференций, презентаций, форумов и других мероприятий. Единая одежда позволяет посетителям быстро определить представителей компании и поддерживает визуальное оформление стенда.
Для мероприятий можно подобрать цвет поло под фирменную палитру и дополнить изделие логотипом или другой графикой.
Поло для промоперсонала
Футболки-поло с логотипом подходят для сотрудников промокоманд, консультантов, представителей бренда и персонала мероприятий.
В отличие от обычной футболки, поло выглядит более собранно и подходит для проектов, где требуется сочетать удобство и аккуратный внешний вид.
Изготовление футболок-поло с логотипом
AEPRINT предлагает футболки-поло с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мерча, мероприятий и промопроектов. Можно подобрать подходящий цвет и вариант изделия, после чего оформить его логотипом или другой фирменной графикой.
Для нанесения используются шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Способ брендирования выбирается с учётом макета, тиража и требований к готовому изделию.
Срок изготовления — от 3 дней.
Для расчёта необходимо выбрать подходящее поло, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.