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Футболки-поло с логотипом — вариант брендированной одежды, который сочетает удобство футболки и более строгий внешний вид рубашки. Поло подходят для корпоративной формы, сотрудников, промоперсонала, мероприятий и фирменного мерча. На изделия можно нанести логотип компании, название бренда или другую графику.

Футболки-поло с логотипом

Фирменное поло помогает создать единый внешний вид сотрудников и участников мероприятий. Логотип можно разместить на груди, спине или другой подходящей области изделия в соответствии с макетом.

Брендированные поло подходят как для постоянной корпоративной одежды, так и для отдельных мероприятий и рекламных проектов.

Поло с логотипом на заказ

Футболки-поло можно подобрать под задачу компании по цвету и модели. В стандартной палитре представлены чёрный, белый, зелёный, фиолетовый, неоново-красный, тёмно-лазурный, жёлтый, голубой, оранжевый и красный цвета.

Для корпоративной коллекции можно использовать один цвет поло или сочетать несколько оттенков в рамках единого фирменного оформления.

Мужские и женские футболки-поло

Поло подходят для мужской и женской корпоративной одежды. Модели можно подбирать с учётом посадки и особенностей фирменного образа компании.

Единый логотип и оформление позволяют объединить разные модели в одну корпоративную коллекцию.

Поло для корпоративной формы

Футболки-поло часто используют как часть рабочей формы сотрудников. Воротник и более структурированный крой делают их подходящими для компаний, где требуется аккуратный внешний вид без строгого делового костюма.

Фирменное поло можно использовать в офисе, на торговых точках, выставках, презентациях и других рабочих мероприятиях.

Поло для сотрудников

Брендированные футболки-поло помогают визуально объединить сотрудников компании. Одинаковая одежда с логотипом особенно удобна для персонала, который регулярно взаимодействует с клиентами и посетителями.

Для разных подразделений можно использовать разные цвета, сохраняя единый принцип размещения фирменной символики.

Поло с шелкографией

Шелкография подходит для нанесения логотипов и фирменной графики на футболки-поло. Технология позволяет использовать одноцветные и многоцветные изображения и особенно удобна для тиражей корпоративной одежды.

Количество цветов определяется особенностями макета и выбранным вариантом нанесения.

Поло с термотрансфером

Термотрансфер используется для нанесения логотипов, надписей и другой графики на текстиль. Такой способ подходит для оформления корпоративной одежды, промополо и продукции для мероприятий.

Технология позволяет наносить фирменные элементы на выбранную область изделия в соответствии с подготовленным макетом.

Поло с полноцветной печатью

Полноцветная печать позволяет переносить на футболки-поло изображения с большим количеством цветов и мелкими деталями. Такой вариант подходит для сложной фирменной графики и дизайнов, где необходимо сохранить цветовые переходы и детали изображения.

Полноцветное нанесение можно использовать для корпоративного мерча, промопроектов и специальных коллекций.

Поло для корпоративного мерча

Футболки-поло можно включить в фирменную коллекцию одежды компании вместе с футболками, бейсболками, толстовками и другими текстильными изделиями.

Единый дизайн нанесения помогает сформировать целостный визуальный образ корпоративного мерча.

Поло для выставок и мероприятий

Брендированные поло подходят для выставок, конференций, презентаций, форумов и других мероприятий. Единая одежда позволяет посетителям быстро определить представителей компании и поддерживает визуальное оформление стенда.

Для мероприятий можно подобрать цвет поло под фирменную палитру и дополнить изделие логотипом или другой графикой.

Поло для промоперсонала

Футболки-поло с логотипом подходят для сотрудников промокоманд, консультантов, представителей бренда и персонала мероприятий.

В отличие от обычной футболки, поло выглядит более собранно и подходит для проектов, где требуется сочетать удобство и аккуратный внешний вид.

Изготовление футболок-поло с логотипом

AEPRINT предлагает футболки-поло с фирменным нанесением для корпоративной одежды, мерча, мероприятий и промопроектов. Можно подобрать подходящий цвет и вариант изделия, после чего оформить его логотипом или другой фирменной графикой.

Для нанесения используются шелкография, термотрансфер и полноцветная DTG-печать. Способ брендирования выбирается с учётом макета, тиража и требований к готовому изделию.

Срок изготовления — от 3 дней.

Для расчёта необходимо выбрать подходящее поло, указать тираж и предоставить логотип или готовый макет.