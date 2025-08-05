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Скидочные карты на заказ

Карты с фиксированным процентом скидки: без базы и оборудования, скидка указана прямо на карте. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейпечать на своём производстве
  • Без базыпроцент напечатан на карте
  • Цветовые уровни5, 10, 15 % разным цветом
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Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны

Скидочные карты на заказ — AEPRINT
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Скидочные карты — варианты исполнения

Карты с напечатанным процентом, накопительные уровни и именные для VIP-клиентов.

  • Карта с фиксированной скидкой с логотипом
    Карта с фиксированной скидкой арт. PK-SC-01хит продаж Процент напечатан на лицевой стороне Полноцвет, ламинация, без персонализации Белый ПВХ86×54 ммФикс. % по запросуцена зависит от тиража
  • Набор уровней с логотипом
    Набор уровней арт. PK-SC-02накопительная Разные проценты — разный цвет карты Печать серии в едином стиле Белый ПВХ86×54 ммУровни по запросуцена зависит от тиража
  • Именная карта с логотипом
    Именная карта арт. PK-SC-03для VIP Имя владельца на каждой карте Персонализация имени и номера Белый ПВХ86×54 ммИменная по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Проценты, цветовые уровни, срок действия и поле для подписи.

    Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
    • Процент печатается на карте — база не нужна
    • Цветовое кодирование уровней скидки
    • Срок действия на обороте
    • Поле для подписи владельца
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СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем скидочные карты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать скидочные карты

  • 01Что должна уметь карта

    Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.

  • 02Персонализация

    Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.

  • 03Пластик

    Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.

  • 04Защита

    Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.

Персонализация и отделка для скидочных карт

  • Офсетная и УФ-печать: скидочные карты на заказОфсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
  • Нумерация: скидочные карты на заказНумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
  • Штрих-код и QR: скидочные карты на заказШтрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
  • Магнитная полоса: скидочные карты на заказМагнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
  • Эмбоссинг: скидочные карты на заказЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
  • Ламинация и скретч: скидочные карты на заказЛаминация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую технологию выбрать

Сравнили технологии идентификации карт.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Штрих-кодхитот 100 шт.по запросуПВХсканерот 5 днейкассы и программы лояльности
QR-кодот 100 шт.по запросуПВХсмартфонот 5 днейсчитывание телефоном без оборудования
Магнитная полосаот 500 шт.по запросуПВХридерот 7 днейсуществующее кассовое оборудование
Чип и RFIDот 500 шт.по запросуПВХсчитывательот 10 днейпропуска и системы доступа
Нумерацияот 100 шт.по запросуПВХвизуальноот 5 днейучёт и привязка к клиенту
Скретч-слойот 500 шт.по запросуПВХстираетсяот 7 днейпромокоды и активация
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
  • ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже

Цены на скидочные карты

Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Печать» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Образецсогласуем до запуска тиража
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, тип карты и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    400+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают скидочные карты

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Старт лояльностиБыстрый запуск без учётной системы.
  • Небольшие магазиныСкидка постоянному покупателю.
  • Салоны и сервисыКарта после первой услуги.
  • КафеСкидка гостям заведения.

  • АвтосервисыКарта клиента после ТО.
  • Открытие точкиКарты первым покупателям.
  • Партнёрские программыСкидка клиентам партнёра.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды пластиковых карт

Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.

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Как заказать скидочные карты

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С скидочными картами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Скидочные карты с логотипом оптом

Производим скидочные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пластик 0,76 мм или плотный картон, фиксированная скидка на карте, нумерация, штрих-код. Полноцветная печать с двух сторон. Собственное производство в Екатеринбурге.

Скидочная карта с фиксированным процентом — самый простой инструмент лояльности: клиент получает постоянную скидку без сложной программы и учётной системы. Её используют небольшие магазины, салоны, кафе и сервисы, которым нужна лояльность без затрат на CRM.

Скидочная или дисконтная

Скидочная карта с напечатанным процентом работает без учёта: кассир видит скидку и применяет её. Дисконтная с номером и штрих-кодом привязана к учётной системе и позволяет накапливать и анализировать покупки. Для небольшого бизнеса скидочной достаточно, для сетей с программой лояльности нужна дисконтная.

Материал

Для постоянных клиентов берут пластик: служит годами и выглядит солиднее. Для массовой раздачи и временных акций дешевле плотный картон. Размер — банковской карты, чтобы помещалась в кошелёк. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о скидочных картах

Скидочные карты с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.

Сколько стоит карта?

Цена зависит от тиража, материала (пластик или плотный картон) и персонализации: нумерация, штрих-код или имя считаются отдельно от печати. От 1 000 штук цена за карту заметно ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Скидочные карты с логотипом: сколько занимает изготовление?

Простой тираж скидочных карт печатаем от 3 дней, с персонализацией — от 5 дней, всё на собственном производстве в Екатеринбурге. Если нужны несколько уровней скидки разными цветами, срок уточним после согласования макетов.

Сделаете нумерацию и штрих-код?

Да, при необходимости добавим сквозную нумерацию и штрих-код с проверкой на сканере. Хотя скидочная карта работает и без учёта: процент напечатан на карте, кассир просто его применяет. Если планируете копить и анализировать покупки, посмотрите в сторону дисконтной карты с кодом.

Подойдут ли карты к нашему оборудованию?

Скидочной карте с напечатанным процентом оборудование не нужно — она работает без базы и сканера. Если добавляем штрих-код или QR, проверяем считываемость и советуем заранее сверить формат кода с вашей кассовой системой.

Можно фото и имя на каждой карте?

Да, делаем именные карты: имя, номер, а при желании и фото печатаем по вашему списку, каждая карта будет своей. Персонализация считается отдельно от печати. Для массовой раздачи обычно хватает общего тиража с фиксированной скидкой.

Сделаете образец до тиража?

Да, образец согласуем до запуска тиража. Макет проверяем и готовим к печати бесплатно, визуализацию всех уровней скидки — например, 5, 10 и 15 % разным цветом — покажем заранее.

Какой пластик выбрать?

Для постоянных клиентов берите пластик 0,76 мм: служит годами и выглядит солиднее. Для массовой раздачи и временных акций дешевле плотный картон. Размер в обоих случаях — как у банковской карты, чтобы помещалась в кошелёк.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями, по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатно, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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