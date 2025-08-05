Скидочные карты с логотипом оптом

Производим скидочные карты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Пластик 0,76 мм или плотный картон, фиксированная скидка на карте, нумерация, штрих-код. Полноцветная печать с двух сторон. Собственное производство в Екатеринбурге.

Скидочная карта с фиксированным процентом — самый простой инструмент лояльности: клиент получает постоянную скидку без сложной программы и учётной системы. Её используют небольшие магазины, салоны, кафе и сервисы, которым нужна лояльность без затрат на CRM.

Скидочная или дисконтная Скидочная карта с напечатанным процентом работает без учёта: кассир видит скидку и применяет её. Дисконтная с номером и штрих-кодом привязана к учётной системе и позволяет накапливать и анализировать покупки. Для небольшого бизнеса скидочной достаточно, для сетей с программой лояльности нужна дисконтная. Материал Для постоянных клиентов берут пластик: служит годами и выглядит солиднее. Для массовой раздачи и временных акций дешевле плотный картон. Размер — банковской карты, чтобы помещалась в кошелёк. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.