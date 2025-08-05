Карты со штрих-кодом на заказ
Печать кодов EAN-13, Code128 и QR с проверкой считываемости на сканере до отгрузки тиража. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и проверка у нас
- Проверкакаждый код читается сканером
- EAN, Code128, QRподбираем под вашу систему
Шаблон для макета:Пластиковая карта · 86 × 54 мм · PDFвсе шаблоны
Карты со штрих-кодом — варианты исполнения
Линейные и двумерные коды, уникальные и повторяющиеся, с номером под кодом.
- Карта с кодом EAN-13 арт. PK-BC-EAхит продаж Стандарт розничных сканеров Печать кода с проверкой считываемости по запросуцена зависит от тиража
- Code128 арт. PK-BC-C1больше данных Кодирует буквы и длинные номера Печать кода и номера под ним по запросуцена зависит от тиража
- С QR-кодом арт. PK-BC-QRдля смартфона Считывается телефоном без сканера Печать QR с проверкой на устройстве по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Типы кодов, уникальные и повторяющиеся серии, дублирование на брелоке.Не нашли нужный вариант?Опишите задачу и тираж — подберём тип карты, персонализацию и защиту.
- Проверка каждого кода сканером до отгрузки
- Уникальные коды с выгрузкой файла в вашу систему
- Дублирование кода на брелоке-компаньоне
- Печать номера под кодом для ручного ввода
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем карты со штрих-кодом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать карты со штрих-кодом
- 01Что должна уметь карта
Просто предъявляться, сканироваться на кассе или открывать двери — от этого зависит технология.
- 02Персонализация
Номер, штрих-код, имя, фото — всё, что отличает одну карту от другой в тираже.
- 03Пластик
Стандартный белый, прозрачный, металлик или с матовой поверхностью под подпись.
- 04Защита
Магнитная полоса, чип, скретч-слой или защитная печать против копирования.
Персонализация и отделка для карт со штрих-кодом
- Офсетная и УФ-печатьПолноцвет с двух сторон по пластику, включая фотографии.
- НумерацияСквозные номера, в том числе невидимые в ультрафиолете.
- Штрих-код и QRПечать кода с проверкой считываемости на сканере.
- Магнитная полосаЛо-ко и хи-ко полосы под ваше оборудование.
- ЭмбоссингВыдавленные символы с окрашиванием — как на банковской карте.
- Ламинация и скретчМатовая, глянцевая или скретч-слой поверх кода.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую технологию выбрать
Сравнили технологии идентификации карт.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Штрих-кодхит
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|сканер
|от 5 дней
|кассы и программы лояльности
|QR-код
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|смартфон
|от 5 дней
|считывание телефоном без оборудования
|Магнитная полоса
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|ридер
|от 7 дней
|существующее кассовое оборудование
|Чип и RFID
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|считыватель
|от 10 дней
|пропуска и системы доступа
|Нумерация
|от 100 шт.
|по запросу
|ПВХ
|визуально
|от 5 дней
|учёт и привязка к клиенту
|Скретч-слой
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|стирается
|от 7 дней
|промокоды и активация
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СовместимостьПроверьте формат кода с вашей CRM
- ТиражОт 1 000 штук цена за карту заметно ниже
Цены на карты со штрих-кодом
Цена зависит от тиража, типа пластика и набора персонализации. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза карту, персонализация считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пропуски с фото
- Подарочные карты
- Карты с чипом EM-Marine
- Клубные карты
- Карты V12
- Дисконтная карта
- Подарочная карта
- Карта со штрих-кодом
- Смотреть
все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают карты со штрих-кодом
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Розничные сетиКарты клиента под кассовые сканеры.
- АптекиПрограмма лояльности с учётом покупок.
- CRM-системыПривязка карты к профилю клиента.
- Складской учётИдентификация по коду.
- Фитнес и клубыПроход по карте через турникет.
- БиблиотекиЧитательский билет со штрих-кодом.
- СервисыКарта клиента с историей обращений.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды пластиковых карт
Дисконтные, подарочные, клубные, пропуска, бесконтактные и скретч-карты — 8 видов в разделе.
Как заказать карты со штрих-кодом
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С картами со штрих-кодом часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Карты со штрих-кодом с логотипом оптом
Производим карты со штрих-кодом с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Пластик 0,76 мм, уникальный штрих-код EAN-13, Code 128 или QR на каждой карте, нумерация, полноцвет. Собственное производство в Екатеринбурге.
Карта со штрих-кодом привязывает клиента к учётной системе: при сканировании касса видит, кто покупает и сколько, начисляет бонусы и применяет скидку. Её используют программы лояльности, клубные карты, абонементы фитнес-клубов и пропуска с учётом посещений.
Тип кода под систему
Стандарт розничной торговли — EAN-13, его читает любой кассовый сканер. Для внутренних систем учёта подходит Code 128: компактнее и кодирует буквы. QR-код сканируется телефоном, он удобен для мобильных приложений и перехода на сайт. Тип кода обязательно согласуем с вашей учётной системой до печати.
Проверка читаемости
Штрих-код печатается с контролем контраста и размера: слишком мелкий или бледный код сканер не читает. Перед тиражом делаем пробную карту и проверяем её на вашем сканере. Тираж в тысячу карт с нечитаемым кодом — полная потеря денег. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о картах со штрих-кодом
Карты со штрих-кодом с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук. Персонализация — нумерация, штрих-код, имена — считается отдельно от печати.
Сколько стоит карта?
Цена зависит от тиража, типа пластика и персонализации: печать, нумерация, штрих-код, магнитная полоса и эмбоссинг считаются отдельно. От 1 000 штук цена за карту заметно ниже. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Карты со штрих-кодом с логотипом: сколько занимает изготовление?
Карты со штрих-кодом изготавливаем от 5 дней, включая печать и проверку кодов на сканере. Если к коду добавляется магнитная полоса — от 7 дней, чип или RFID — от 10 дней. Точный срок назовём после согласования макета и файла с данными.
Сделаете нумерацию и штрих-код?
Да, на каждой карте печатаем уникальный штрих-код EAN-13, Code 128 или QR и сквозную нумерацию. Код печатается с контролем контраста и размера: слишком мелкий или бледный штрих-код сканер не читает. Каждый код проверяем на считываемость до отгрузки.
Подойдут ли карты к нашему оборудованию?
EAN-13 читает любой кассовый сканер, Code 128 подходит для внутренних систем учёта, QR — для смартфона и мобильных приложений. Тип кода согласуем с вашей учётной системой до печати, а пробную карту можно проверить на вашем сканере перед тиражом.
Можно фото и имя на каждой карте?
Да, к штрих-коду можно добавить имя, номер и фото — например, для клубных карт или абонементов. Данные печатаем по вашему списку полноцветом с двух сторон, каждая карта будет уникальной. Персонализация считается отдельно от печати.
Сделаете образец до тиража?
Да, перед тиражом делаем пробную карту и проверяем её на вашем сканере. Макет готовим и согласуем бесплатно. Тираж запускаем только после подтверждения, ведь тысяча карт с нечитаемым кодом — полная потеря денег.
Какой пластик выбрать?
Стандарт — белый ПВХ 0,76 мм: на нём штрих-код получается максимально контрастным. Также доступны металлик, прозрачный и матовый пластик под подпись, но для кода на них важно светлое поле. Подберём вариант с учётом дизайна и требований сканера.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставка по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатна, есть самовывоз в Екатеринбурге.