Карты со штрих-кодом с логотипом оптом

Производим карты со штрих-кодом с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Пластик 0,76 мм, уникальный штрих-код EAN-13, Code 128 или QR на каждой карте, нумерация, полноцвет. Собственное производство в Екатеринбурге.

Карта со штрих-кодом привязывает клиента к учётной системе: при сканировании касса видит, кто покупает и сколько, начисляет бонусы и применяет скидку. Её используют программы лояльности, клубные карты, абонементы фитнес-клубов и пропуска с учётом посещений.

Тип кода под систему Стандарт розничной торговли — EAN-13, его читает любой кассовый сканер. Для внутренних систем учёта подходит Code 128: компактнее и кодирует буквы. QR-код сканируется телефоном, он удобен для мобильных приложений и перехода на сайт. Тип кода обязательно согласуем с вашей учётной системой до печати. Проверка читаемости Штрих-код печатается с контролем контраста и размера: слишком мелкий или бледный код сканер не читает. Перед тиражом делаем пробную карту и проверяем её на вашем сканере. Тираж в тысячу карт с нечитаемым кодом — полная потеря денег. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.